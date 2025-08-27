Intraday Currency Strength Chart
- Indicatori
- Tsvetan Tsvetanov
- Versione: 1.0
Rappresentazione grafica della forza valutaria intraday. Il calcolo si basa su 28 coppie. I valori vengono tracciati dall'inizio della candela giornaliera fino all'ora corrente. Questo indicatore è stato originariamente creato come strumento complementare per la dashboard di FX28 Trader. Ora puoi utilizzarlo gratuitamente. L'indicatore offre diverse impostazioni di personalizzazione ed è anche possibile collegarlo direttamente al sistema di controllo grafico di FX28 Trader. Nota! Questo indicatore non funziona con lo Strategy Tester. Per testarlo è necessario scaricarlo e installarlo su un grafico live.