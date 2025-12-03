Medusa Bot Pro
Medusa Bot - Si tratta di un vero algoritmo di trading. I risultati sono una curva di crescita molto stabile.
Completamente sicuro e affidabile, il sistema robotico più potente al mondo.
Non utilizza metodi di trading pericolosi. Funziona con 28 coppie di valute principali e cross valutari + oro.
Con tecnologia DeepSeek + BlackBox.AI
Imposta sempre Stop Loss, Take Profit e Breakeven.
L'Expert Advisor non funziona nel tester! Richiede un mercato reale.
Segnale in diretta: https://www.mql5.com/en/signals/2346947
Raccomandazioni:
- Trading pair: EURUSD (raccoglierà automaticamente altre coppie di valute)
- Timeframe: H1
- Minimum deposit: 50$
- Trading leverage: 1:100 e superiore
- Broker: Qualsiasi broker con uno spread basso
- VPS: Utilizzare un VPS in modo che il consulente lavori 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Domande frequenti (FAQ)
Posso effettuare il backtest di Medusa Bot?
No. Medusa Bot non può essere testato in Strategy Tester perché la sua funzionalità dipende da una connessione live a vari modelli di intelligenza artificiale. Queste IA rispondono solo in tempo reale, quindi questo comportamento non può essere emulato nei backtest tradizionali.
È possibile fare trading su Prop Firms?
Sì, Medusa Bot è completamente compatibile con Prop Firms, ma prima dovrai scaricare un file di set speciale.
Perché Medusa Bot non utilizza Martingale, Grid, ecc.?
Il nostro obiettivo principale è un trading sano. Sappiamo tutti a cosa possono portare i consulenti che utilizzano il trading Martingala o Grid, in particolare la perdita del deposito. Pertanto, il nostro consulente opera esclusivamente con ordini stop-loss e take-profit. Tutte le operazioni sono controllate dall'IA.
Come posso ottenere una licenza? A cosa serve??
Abbiamo preso sul serio la sicurezza del consulente e abbiamo deciso di gestire tutto tramite i nostri server per impedire agli hacker di accedere in modo non autorizzato al consulente Medusa Bot. Dopo aver noleggiato o acquistato, è necessario inviarci il numero di conto del terminale di trading. Ti invieremo un messaggio di conferma, insieme a un link per partecipare alla nostra chat privata.
Medusa è facile da usare?
Medusa Bot è uno strumento altamente avanzato con numerosi parametri, ma tutte le operazioni avvengono sui nostri server. Installa semplicemente l'EA seguendo le istruzioni e goditi i tuoi profitti. Leggi le istruzioni di installazione complete qui sotto (bastano 3 clic e l'EA è pronto per il trading).
