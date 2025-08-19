SolarTrade Suite Theia Market Indicator

Intelligenza artificiale e reti neurali addestrabili.
Indicatore finanziario SolarTrade Suite - Theia Market Indicator!

Questo è un indicatore che utilizza algoritmi speciali, innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori,
il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari.

L'indicatore SolarTrade Suite - Theia Market Indicator prevede il prezzo di uno strumento finanziario con diversi valori in anticipo
e visualizza le sue letture come commento nella finestra del terminale.

Scopri gli altri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione.

Desideri navigare con sicurezza nel mondo degli investimenti e dei mercati finanziari?
L'indicatore SolarTrade Suite - Theia Market Indicator è un software innovativo progettato per aiutarti a prendere decisioni di investimento informate e ad aumentare i tuoi profitti.

Vantaggi dell'indicatore finanziario SolarTrade Suite - Theia Market Indicator:

- Calcoli accurati: il nostro indicatore utilizza algoritmi avanzati e metodi analitici per prevedere con precisione i movimenti del mercato.

In questo caso, si tratta di un'efficace intelligenza artificiale.
- Interfaccia intuitiva: l'interfaccia intuitiva ti permetterà di padroneggiare facilmente il programma e di iniziare a sfruttarne i vantaggi subito dopo l'installazione.

- Supporto esperto: il nostro team di professionisti è sempre pronto ad aiutarti per qualsiasi domanda e a fornirti consigli sull'utilizzo del programma.

Prova subito l'indicatore finanziario SolarTrade Suite - Theia Market Indicator e sentiti sicuro delle tue decisioni di investimento!

Le istruzioni e la descrizione dettagliata delle impostazioni del programma sono disponibili nei file allegati di seguito.

!!! Controlla attentamente e accuratamente tutti i parametri prima del lancio!!!

Per qualsiasi domanda, non esitare a contattarci. Il nostro team di esperti è sempre lieto di aiutarti.

Scarica i file demo preparati con i parametri AI per il tester di strategia al link:


(EURUSD,USDJPY,USDCAD,GBPUSD,AUDCAD,GBPJPY,USDCHF,XAUUSD,XAGUSD)
Copia la cartella decompressa nella sottocartella del terminale in "//Common//Files...".
Se l'ora del server del tuo broker è diversa dal GMT, i parametri AI scaricati devono essere riaddestrati sui nuovi dati del tuo broker.

Serie di programmi SolarTrade Suite:

- SolarTrade Suite: Comet Market Indicator.

- SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert.
Prodotti consigliati
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicatori
L'indicatore costruisce le quotazioni attuali, che possono essere confrontate con quelle storiche e su questa base fanno una previsione del movimento dei prezzi. L'indicatore ha un campo di testo per una rapida navigazione fino alla data desiderata. Opzioni: Simbolo - selezione del simbolo che visualizzerà l'indicatore; SymbolPeriod - selezione del periodo da cui l'indicatore prenderà i dati; IndicatorColor - colore dell'indicatore; HorisontalShift - spostamento delle virgolette disegnate d
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicatori
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Mathematical predictionn
Mikhail Bilan
Indicatori
This indicator uses a mathematical calculation algorithm . This algorithm calculates the remainder between the updated model and the actual values and produces the possible progress of the graph on the graph. It is not a super prophet in trading, but it is very good for the trader when entering the market and to analyze it before entering. Applicable for all currencies. Данный индикатор использует алгоритм математических вычислений . Данный алгоритм вычисляет остаток между обновленной моделью и
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.6 (129)
Indicatori
Il Catturatore di Tendenza: La Strategia del Catturatore di Tendenza con Indicatore di Allarme è uno strumento versatile di analisi tecnica che aiuta i trader a identificare le tendenze di mercato e i potenziali punti di ingresso e uscita. Presenta una Strategia dinamica del Catturatore di Tendenza, adattandosi alle condizioni di mercato per una chiara rappresentazione visiva della direzione della tendenza. I trader possono personalizzare i parametri in base alle loro preferenze e tolleranza a
FREE
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicatori
Versione MT4  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce la corretta struttura a onde del mercato, e i livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-assistente
All about ICT time and price
Minh Truong Pham
Indicatori
All about time and price by ICT. This indicator provides a comprehensive view of ICT killzones, Silver Bullet times, and ICT Macros, enhancing your trading experience.  In those time windows price either seeks liquidity or imbalances and you often find the most energetic price moves and turning points. Features: Automatic Adaptation: The ICT killzones intelligently adapt to the specific chart you are using. For Forex charts, it follows the ICT Forex times: In EST timezone: Session: Asia: 20h00-0
KopierMaschineMT5
Denis Nikolaev
Utilità
KopierMaschine - локальный копировщик сделок между различными счетами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в любом направлении расположенных на одном компьютере с интуитивно понятным интерфейсом. Направления копирования: MT4 --> MT5 MT4 --> MT4 MT5 --> MT5 MT5 --> MT4 для копирования между терминалами MetaTrader 4 и   MetaTrader   5 необходимо приобрести версию продукта   KopierMaschine  для    MetaTrader  4 Особенности Программа работает в двух режимах Master и Slave На один подчиненный счет можно копир
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicatori
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Indicatori
Informazioni sull'indicatore Questo indicatore si basa sulle simulazioni Monte Carlo sui prezzi di chiusura di uno strumento finanziario. Per definizione, Monte Carlo è una tecnica statistica utilizzata per modellare la probabilità di diversi risultati in un processo che coinvolge numeri casuali basati su risultati osservati in precedenza. Come funziona? Questo indicatore genera diversi scenari di prezzo per un titolo modellando i cambiamenti di prezzo casuali nel tempo sulla base dei dati stor
Smooth price for Monarch
Konstantin Gruzdev
5 (1)
Indicatori
The Smooth Price technical indicator is used for plotting a smoothed line as close to the price of the financial instrument as possible, and serves to eliminate its noise components. The indicator is part of the Monarch trading system, but here it is presented as an independent technical analysis tool. The indicator is based on the cluster digital filter , which, unlike the ClusterSMA , is applied directly to the price time series. Smooth Price does not redraw (except the very last, zero bar) an
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicatori
Il livello Premium è un indicatore unico con una precisione superiore all'80% delle previsioni corrette! Questo indicatore è stato testato dai migliori Specialisti di Trading per più di due mesi! L'indicatore dell'autore che non troverai da nessun'altra parte! Dagli screenshot puoi vedere di persona la precisione di questo strumento! 1 è ottimo per il trading di opzioni binarie con un tempo di scadenza di 1 candela. 2 funziona su tutte le coppie di valute, azioni, materie prime, criptovalu
Trend Direction ADX indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indicatori
Trend Direction ADX indicator Trend Direction ADX is part of a serie of indicators used to characterize market conditions. Almost any strategy only work under certain market conditions. Therefore it is important to be able to characterize market conditions at any time: trend direction, trend strength, volatility, etc.. Trend Direction ADX is an indicator to be used to characterize trend direction: trending up trending down ranging Trend Direction ADX is based on ADX standard indicator. Tre
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experts
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
MSnR Lines
Pierre Paul Amoussou
Indicatori
MSnR Lines è un indicatore personalizzato progettato per visualizzare i livelli di supporto e resistenza su un grafico. Questi livelli si basano sulla teoria del supporto e della resistenza malese, che definisce i livelli non come aree, ma come specifici livelli di prezzo derivati dai picchi e dai valli del grafico a linee. Caratteristiche: Tre tipi di livelli: A-Level, V-Level e Gap Level. Indicazione di freschezza per i livelli: i livelli freschi sono più significativi dei livelli non freschi.
TradeForge AlphaGain AI
Akshay Chunilal Patil
Experts
AlphaGain AI – Trading preciso con intelligenza artificiale avanzata AlphaGain AI è un Expert Advisor (EA) per MetaTrader 5 ad alte prestazioni, alimentato da AI e dati storici per generare segnali di qualità, adatti a trader che desiderano risultati costanti e automatizzati. Caratteristiche principali: Motore IA: rileva configurazioni candlestick, zone di volatilità, logica di momentum; Addestrato su oltre 10 anni di dati; Strategia dinamica di entrata/uscita: SL/TP, trailing stop, pun
ATR HeikenAshi by Gerega
Illia Hereha
Indicatori
The ATR Indicator Based on Heiken Ashi is a unique volatility analysis tool that combines the Average True Range (ATR) with Heiken Ashi candlestick calculations to provide a smoother and more reliable measure of market volatility. Unlike the traditional ATR, which uses standard candlesticks, this indicator applies the Heiken Ashi formula to filter out market noise and deliver a clearer volatility signal. Key Features: • ATR Calculation Based on Heiken Ashi Candlesticks – Offers a more stable v
FREE
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicatori
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
Reversal Pattern AI MT5
Stanislav Konin
Indicatori
Reversal Pattern AI — an absolute breakthrough in the world of indicator development, combining artificial intelligence algorithms, multi-level market analysis, and classical methods of technical analysis. It not only detects reversal patterns but also evaluates market inefficiencies, generating highly accurate trading signals. Thanks to a hybrid model that uses price action analysis, Volumes, Volatility, VWAP, and Volume AVG %, the indicator easily adapts to any market conditions.              
Goodx goodtrade smart fastcopy system
Fei Zeng
Indicatori
Based on the trading model/strategy/system of gold double-position hedging and arbitrage launched by Goodtrade Brokers, problems encountered in daily operations: 1. Account B immediately places an order immediately following account A. 2: After account A places an order, account B will automatically copy the stop loss and take profit. 3: Account A closes the position of Account B and closes the position at the same time. 4: When account B closes the position, account A also closes the position.
Volatility 75 Panel for Scalping
Harifidy Razafindranaivo
Utilità
BRIEF INTRODUCTION   : This advanced trading panel is specifically designed for the Volatility 75 (1s) Index and Volatility 75 Index  synthetic instruments. It provides a complete automated trading solution with optional money management controls, operating seamlessly in strategy tester environments. The panel includes a built-in automatic indicator at the bottom for real-time market analysis.  Key Features : 1. Automated Trading Strategies:    - Martingale Strategy – Automatically activated w
Advanced 4xZeovo MT5 Indicator
Muhammad Ismail
Indicatori
Advanced 4xZeovo MT5 Indicator (MetaTrader 5)   Product Description  4xZeovo is a powerful trading indicator system monitoring 24/7 financial markets. Metatrader5 tool designed to find the best buying/selling opportunities and notifies the user.    Making life easy for traders in helping with the two most difficult decisions with the use of advanced innovate trading indicators aiming to encourage users to hold the winning positions and take profit at the best times.    Equipped with a unique tra
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicatori
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
Experts
FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System with Advanced Risk Protection LIMITED BETA RELEASE - $299 (Price increases +$100 after every 10 sales - Secure your copy now!) ️ SAFETY-FIRST TRADING APPROACH Conservative Risk Management - Maximum 0.1%-2.0% risk per pair, never risky martingale News Event Protection - Automatically blocks trades during high-impact volatile events Smart Position Limits - Maximum open trades cap prevents o
Inguz
Maxim Kuznetsov
Indicatori
Ing (inguz,ingwar) - the 23rd rune of the elder Futhark ᛝ, Unicode+16DD. Add some runic magic to your trading strategies. The correct marking of the daily chart will indicate to you the successful moments for counter-trend trading. Simple to use, has high efficiency in volatile areas. Be careful in lateral movements. Signals ᛝ are generated when the main lines of construction intersect. Red arrow down - recommended sales Blue up arrow - recommended purchases rare purple arrows indicate exce
EDOSecret Munehisa Homma Candlestick Zen Execution
Pi Lin Li
Experts
《SAKATA ZEN EA: Homma's ³⁰⁰-Year Candlestick Art · Private Volatility Hunter》 When Edo-era candlelight crosses three centuries, samurai spirits reignite in your charts This is no ordinary tool, but Munehisa Homma's personal candlestick alchemy 【CORE ENGINE】 Sakata Tactics Reborn 18th-century rice market secrets quantized into ever-burning profit engine Each candlestick whispers Homma's wealth codes Zen Risk Art Patented "Flow Meltdown Mechanism" When market storm
Recursive CCI
Wen Hong Huang
Indicatori
How to use? • Buy Low and Sell High. • Brighter zones means strong Support or Resistance. • Weaker zones appear lighter. • Brighter zones are formed by overlapping of lines from multiple levels of support or resistance. Indicator Menu • The indicator can input 5 different Lengths. • The default settings uses 13, 21, 52, 100 & 200. • Every option are customizable.
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicatori
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Nova AC Trader
Anita Monus
Experts
LIMITED OCTOBER DISCOUNT EVENT All Nova EAs now   $80   (was   $150 ) — save nearly   50% Or   rent for $30 / month Nova AC Trader is a modern automation of the Accelerator Oscillator (AC) — a Bill Williams momentum tool designed to detect shifts in market acceleration before trends fully form. This EA transforms the indicator’s early-warning nature into a structured trading system that reacts only when momentum changes are clear and consistent. Instead of waiting for the trend to be obviou
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicatori
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indicatori
Hello I Want to introduce The Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 i recently release this premium indicator! its 1000% Non Repaint Indicator, It Work Perfectly Well,, i tested it day by day, Just mind blowing Result,  Including Powerful trend Algorithm! How It Work? well, it work market trend formula, when trend Bullish Or when trend Bearish,  Recommend Timeframe M30, H1 it work all timeframe, and all currency pair, 100% non repaint, How to take signal From Forex Buy Sell Arrow Premium Ind
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indicatori
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
MatadorGate
Metin Erkamoglu
Indicatori
MATADOR Signal Suite — Quant Pro v3.57 (Indicator) Signal-only   •   Chart Overlay + Alerts   (Popup/Push/JSON) •   SMC+   (OB/FVG/BOS) +   PA   +   HTF EMA   •   M1 - M5 XAUUSD, EURUSD ...   focused, multi-symbol ready MATADOR_v3_57_User_Manual_Multilingual & Strategy Tester  https://drive.google.com/drive/folders/1fnR-uAx6GnoDai5YnYMwF5WIvsHlE39j?usp=sharing What is it? MATADOR is a   multi-layer signal indicator   with institutional-grade filtering. It does   not   open trades; instead it dr
Multi Timeframe BB Kinvest
Jiri Kafka
Indicatori
Indicatore Bande di Bollinger Multi-Timeframe Migliora la tua analisi di trading con il nostro indicatore Bande di Bollinger Multi-Timeframe per MQL5! Questo potente strumento ti consente di visualizzare le Bande di Bollinger su cinque diversi timeframe contemporaneamente, utilizzando la stessa impostazione del periodo . Ottieni una comprensione più chiara della volatilità del mercato e delle potenziali inversioni di tendenza a colpo d'occhio. Semplifica la tua analisi multi-timeframe e prendi d
Ultra short Second level Tick Candlestick Chart
Chuan Yu Qiu
Indicatori
The Second-Level Tick Candlestick Generator is a professional-grade MT5 indicator tool specifically designed for high-frequency trading and short-term scalping. It can convert raw tick data into highly customizable second-level candlestick charts in real-time, helping traders accurately capture micro-market fluctuations and optimize entry and exit timing. This tool provides clear chart displays, allowing you to more intuitively identify price action patterns and improve trading decision efficien
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indicatori
The Expert Advisor and the video are attached in the Discussion tab . The robot applies only one order and strictly follows the signals to evaluate the indicator efficiency. Pan PrizMA CD Phase is an option based on the Pan PrizMA indicator. Details (in Russian). Averaging by a quadric-quartic polynomial increases the smoothness of lines, adds momentum and rhythm. Extrapolation by the sinusoid function near a constant allows adjusting the delay or lead of signals. The value of the phase - wave s
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Indicatori
Классификатор силы тренда. Показания на истории не меняет. Изменяется классификация только незакрытого бара. По идее подобен полной системе ASCTrend, сигнальный модуль которой, точнее его аппроксимация в несколько "урезанном" виде, есть в свободном доступе, а также в терминале как сигнальный индикатор SilverTrend . Точной копией системы ASCTrend не является. Работает на всех инструментах и всех временных диапазонах. Индикатор использует несколько некоррелируемых между собой алгоритмов для класси
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
FFx Universal Strength Meter PRO is more than a basic strength meter. Instead of limiting the calculation to price, it can be based on any of the 19 integrated strength modes + 9 timeframes. With the FFx USM, you are able to define any period for any combination of timeframes. For example, you can set the dashboard for the last 10 candles for M15-H1-H4… Full flexibility! Very easy to interpret... It gives a great idea about which currency is weak and which is strong, so you can find the best pai
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
The FFx Universal MTF alerter shows on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the chosen indicator. 9 indicators mode (MACD-RSI-Stochastic-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Each can be applied multiple times on the same chart with different settings. Very easy to interpret. Confirm your BUY entries when most of the timeframes are showing green color. And confirm your SELL entries when most of the timeframes are showing red color. 2 Alert Options : input to s
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 21 timeframes. It has 2 different modes: Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 21 timeframes to be displayed Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 21 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicators
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
FFx Patterns Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss .... for any of the selected patterns (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Below are the different options available: Multiple instances can be applied on the same chart to monitor different patterns Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs -
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
MetaTrader 4 version available here : https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner is a global tool scanning all pairs and all timeframes over up to five indicators among the 16 available. You will clearly see which currencies to avoid trading and which ones to focus on. Once a currency goes into an extreme zone (e.g. 20/80%), you can trade the whole basket with great confidence. Another way to use it is to look at two currencies (weak vs strong) to find the best single pairs
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
MetaTrader 4 version available here: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO is a complete suite for support and resistance levels. Support and Resistance are the most used levels in all kinds of trading. Can be used to find reversal trend, to set targets and stop, etc. The indicator is fully flexible directly from the chart 4 periods to choose for the calculation: 4Hours, Daily, Weekly and Monthly 4 formulas to choose for the calculation: Classic, Camarilla, Fibonac
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
Indicatori
Indicador en base a la pendiente de la linea de precio, dibuja una línea de color cuando sube a base de los precios que previamente has sido procesados o linealizados, y cuando baja la pendiente la linea linealizada toma otro color. En este caso se a considerado 6 lineas de diferentes procesos desde pendientes largas hacia las cortas, observándose que cuando coincidan las pendientes se produce un máximo o mínimo, lo que a simple vista nos permitirá hacer una COMPRA O VENTA.
Fibonacci Multiple 12
Cesar Juan Flores Navarro
Indicatori
Fibonacci Múltiple 12, utiliza la serie fibonacci plasmado en el indicador fibonacci, aumentadolo 12 veces según su secuencia. El indicador fibonacci normalmente muestra una vez, el presente indicador se mostrara 12 veces empezando el numero que le indique siguiendo la secuencia. Se puede utilizar para ver la tendencia en periodos cortos y largos, de minutos a meses, solo aumentado el numero MULTIPLICA.
High Low Prediction
ANNA SHCHERBINA
Indicatori
Recommended TimeFrame >= H1. 100% Non Repainted at any moment.  Use it carefully, only with Trend Direction. Trading Usage: 2 Variants: as Range System or as BreakOut System (Both Only With Trend Direction)::: (Always use StopLoss for minimise Risk); [1] as Range System: (Recommended) in UP TREND:  - BUY in Blue Line , then if price goes down by 50 points (on H1) open Second BUY.   Close in any Profit you wish: TrailingStop(45 points) or Close when Price touches upper Gold Line. in DOWN TREND
Linea Horizontal Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Indicatori
En base a cálculos matemáticos de determino una linea Horizontal que cruza a todas las señales de trading, mostrando los máximos y mínimos. La linea horizontal parte en dos las subidas y bajadas de las señales de trading, de tan manera que es fácil identificar los máximos y mínimos, y es inteligente por que es sensible a las subidas y bajadas, afín de no quedarse en un solo lado por siempre, trabaja excelentemente con otros indicadores suavizadores ya que les garantiza que en un intervalo de tie
Spike Detector
Tete Adate Adjete
Indicatori
this indicator is a Spike detector indicator, it is specially designed to trade Boom 1000, Boom 500, Crash 1000 and Crash 500 We recommend using it on Deriv Boom and Crash indices only Its setting is intuitive, familiar, easy to use it has notification functions; audible notifications and push notifications. this tool is simple to use, easy to handle This update is based on different strategies for spikes
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indicatori
Limitless MT5 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT5 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT5? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
Escalera Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Indicatori
Indicador en MQL5, recibe la información del precio SUAVIZADO, lo procesa anulando los picos inteligentemente, y el resultado lo envía al desarrollo de la escalera que iniciara y subirá o bajara según el peldaño o INTERVALO ingresado Ingreso PERIODO = 50 (variar segun uso) Ingreso MULTIPLICA AL PERIODO = 1 (variar segun uso) Segun la configuración la escalera puede pegarse o separarse de los precios,, Se aplica toda la linea de tiempo, y a todas las divisas, etc.  
Fibonacci Suavizado
Cesar Juan Flores Navarro
Indicatori
Indicador en MQL5, que obtiene el promedio de 10 EMAS, que son alineadas según Fibonacci, obteniendo un promedio, que sera suavizado.  Se puede ingresar un numero desde 2 a N, que multiplica a los EMA-Fibonacci. Funciona en cualquier criptomoneda, etc. etc... pudiendo calcular el futuro segun la tendencia de las EMAS. Funciona excelentemente en tramos largos, determinando exactamente el mejor inicio/salida. El precio inicial por apertura sera por un periodo de tiempo, luego aumentará.
QuantXStocks Trading Range
Netlux Digital Kft.
Indicatori
QuantXSTocks Trading Range Indicator for MT5: INSTRUCTIONS TO USE OUR INDICATOR:- User needs to take trade on Arrow or after an Arrow CandleStick, You can achieve up-to 35-125 pips target by this Indicator. Best Timeframes for Stocks and Indices are M30 and H1: AMAZON M30 (50 pips) TESLA M30 (50 pips) APPLE M30 (50 pips) ADOBE M30 (50 pips) NASDAQ100 H1 (125 pips) The above are the approximate amount of pips you can achieve by this Indicator, Green arrow appears to be buy arrow while the Red ar
Super Suavizador
Cesar Juan Flores Navarro
Indicatori
Indicador en MQL5 que obtiene el promedio de 10 EMAS que son alineadas y procesadas según Fibonacci luego el promedio es suavizado"  Se ingresa un número de 2 a N que multiplica los EMA-Fibonacci y por consiguiente aumenta los fibonacci, resultando un promedio.   Se ingresa un número que suaviza los EMA-Fibonacci. Considerando los números 1/1 seria la suavización minima. Considerando los números 3/5 seria la suavización media. Considerando los números 10/30 seria la suavización alta.....etc
Trend and Signals MT5
Isaac Kimani
Indicatori
Trend and Signals MT5  indicator scans  30 trading Instruments (Forex, Metals and Indices).     It uses special algorithm on the  current market   based on   Pure Price Action   and display the overall trend and signal on the dashboard. When signals are produced the indicator sends alert and notification. Strategy for Signals This indicator uses the daily timeframe to determine the direction of the trend. The hourly timeframe is used to identify possible entries. Main trend and is determined by
Cycles Forecast
Pooriya Alirezaee
Indicatori
This indicator is based on a mathematical formula and an ANN combined, designed to make a model(using previous prices) of the most recent market condition (any chart*) in order to use the model as a forecasting tool. *This indicator can operate on any chart/timeframe, but it's suggested you use multiple timeframes for each trade because this method relies solely on the time factor, you can not use this indicator to predict price volatility, but if it's fit correctly it will show you when the nex
BC Scalper Aroow
Tete Adate Adjete
Indicatori
This indicator is based on the crossing of two Moving Average with the RSI It is intended for scalpers Specially designed for Boom and Crash syhtetic indices from Binary.com/Deriv.com It is easy to use and intuitive. We recommend its use on M1 and is equipped with three types of notification Email alert Sound notification Push notification these parameters can be activated and deactivated.
Altri dall’autore
SolarTrade Suite Mercury Market Indicator
Adam Gerasimov
Indicatori
Indicatore finanziario SolarTrade Suite: Indicatore del mercato del mercurio: la tua guida affidabile nel mondo dei mercati finanziari! Il nostro programma di trading Forex è dotato di un'intelligenza artificiale potente che analizza i dati di mercato in tempo reale. Prevede con precisione i movimenti dei prezzi, aiutando i trader a prendere decisioni informate. Con algoritmi avanzati, il nostro indicatore ottimizza le strategie e minimizza i rischi. È una media mobile che utilizza speciali alg
SolarTrade Suite Pluto Market Indicator
Adam Gerasimov
Indicatori
Indicatore finanziario SolarTrade Suite: Indicatore di mercato di Plutone: la tua guida affidabile nel mondo dei mercati finanziari! È un oscillatore di volatilità che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolarne il valore e ha anche un design gradevole. È molto semplice comprendere le letture di questo indicatore: colore verde - bassa volatilità e momento migliore per aprire un'operazione commerciale, colore arancione - alta volatilità e tempo per pensare a chiudere una p
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - progettato per aprire le negoziazioni! Questo è un robot di trading che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori, il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari. Utilizza il nostro set di indicatori della serie SolarTrade Suite per scegliere meglio il momento in cui lanciare questo robot. Dai un'occhiata agli altri nostri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione. Vuoi n
SolarTrade Suite Comet Market Indicator
Adam Gerasimov
Indicatori
Financial Indicator SolarTrade Suite: Comet Market Indicator - La tua guida affidabile nel mondo dei mercati finanziari! Questo è un indicatore di periodo che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare il suo valore, e ha anche un design gradevole e funzioni aggiuntive. È molto facile capire le letture di questo indicatore: una linea verticale verde è l'inizio di un nuovo periodo. Come funzioni aggiuntive: - clicca più volte nella metà superiore della finestra del grafico
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione