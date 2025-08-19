SolarTrade Suite Theia Market Indicator
- Indicatori
- Adam Gerasimov
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 12 ottobre 2025
- Attivazioni: 5
Intelligenza artificiale e reti neurali addestrabili.
Indicatore finanziario SolarTrade Suite - Theia Market Indicator!
Questo è un indicatore che utilizza algoritmi speciali, innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori,
il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari.
L'indicatore SolarTrade Suite - Theia Market Indicator prevede il prezzo di uno strumento finanziario con diversi valori in anticipo
e visualizza le sue letture come commento nella finestra del terminale.
Scopri gli altri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione.
Desideri navigare con sicurezza nel mondo degli investimenti e dei mercati finanziari?
L'indicatore SolarTrade Suite - Theia Market Indicator è un software innovativo progettato per aiutarti a prendere decisioni di investimento informate e ad aumentare i tuoi profitti.
Vantaggi dell'indicatore finanziario SolarTrade Suite - Theia Market Indicator:
- Calcoli accurati: il nostro indicatore utilizza algoritmi avanzati e metodi analitici per prevedere con precisione i movimenti del mercato.
In questo caso, si tratta di un'efficace intelligenza artificiale.
- Interfaccia intuitiva: l'interfaccia intuitiva ti permetterà di padroneggiare facilmente il programma e di iniziare a sfruttarne i vantaggi subito dopo l'installazione.
- Supporto esperto: il nostro team di professionisti è sempre pronto ad aiutarti per qualsiasi domanda e a fornirti consigli sull'utilizzo del programma.
Prova subito l'indicatore finanziario SolarTrade Suite - Theia Market Indicator e sentiti sicuro delle tue decisioni di investimento!
Le istruzioni e la descrizione dettagliata delle impostazioni del programma sono disponibili nei file allegati di seguito.
!!! Controlla attentamente e accuratamente tutti i parametri prima del lancio!!!
Per qualsiasi domanda, non esitare a contattarci. Il nostro team di esperti è sempre lieto di aiutarti.
Scarica i file demo preparati con i parametri AI per il tester di strategia al link:
(EURUSD,USDJPY,USDCAD,GBPUSD,AUDCAD,GBPJPY,USDCHF,XAUUSD,XAGUSD)
Copia la cartella decompressa nella sottocartella del terminale in "//Common//Files...".
Se l'ora del server del tuo broker è diversa dal GMT, i parametri AI scaricati devono essere riaddestrati sui nuovi dati del tuo broker.
Serie di programmi SolarTrade Suite:
- SolarTrade Suite: Mercury Market Indicator.- SolarTrade Suite Venus Market Indicator.
- SolarTrade Suite Mars Market Indicator.
- SolarTrade Suite: Jupiter Market Indicator.
- SolarTrade Suite: Saturn Market Indicator.
- SolarTrade Suite Uranus Market Indicator.
- SolarTrade Suite Neptune Market Indicator.
- SolarTrade Suite Pluto Market Indicator.
- SolarTrade Suite: Comet Market Indicator.- SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert.