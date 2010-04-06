WPR Flat Detector mq
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.55
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "WPR FLAT Detector" - è un efficace strumento ausiliario per il trading! Nessuna riprogettazione.
Ti offro di aggiornare i tuoi metodi di trading con questo fantastico indicatore per MT4.
- L'indicatore mostra le aree di prezzo piatte sul grafico. Dispone del parametro "Sensibilità piatta", responsabile del rilevamento delle zone piatte.
- "WPR FLAT Detector" può essere utilizzato per la conferma delle entrate di Price Action o in combinazione con altri indicatori.
- Puoi utilizzarlo nei sistemi di trend following per individuare le zone piatte ed evitare di operare in quelle zone.
- Puoi utilizzarlo per lo scalping di inversione, per fare trading sulle inversioni da zone piatte.
- Ci sono molte opportunità per utilizzare "WPR FLAT Detector" al posto dell'oscillatore WPR standard.
- WPR stesso è uno dei migliori oscillatori per lo scalping veloce.
- È ottimo per rilevare entrate di vendita dalla zona di ipercomprato (sopra -20) e entrate di acquisto dalla zona di ipervenduto (sotto -80).
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Questo è un prodotto originale, offerto solo su questo sito web MQL5.