WPR Flat Detector mq
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.55
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi "WPR FLAT Detector" - alım satımda etkili bir yardımcı araçtır! Yeniden boyama gerektirmez.
MT4 için bu harika göstergeyle alım satım yöntemlerinizi geliştirmenizi öneriyorum.
- Gösterge, grafikteki fiyatın düz alanlarını gösterir. "Düz duyarlılık" parametresi, düz alanların tespitinden sorumludur.
- "WPR FLAT Detector", Fiyat Hareketi girişlerinin onaylanması için veya diğer göstergelerle birlikte kullanılabilir.
- Trend takip sistemlerinde düz alanları tespit etmek ve buralarda işlem yapmaktan kaçınmak için kullanabilirsiniz.
- Ters scalping için kullanabilirsiniz - düz alanlardan ters alımlar için.
- Standart WPR osilatörü yerine "WPR FLAT Detector" kullanmak için birçok fırsat vardır.
- WPR, hızlı scalping için en iyi osilatörlerden biridir.
- Aşırı alım bölgesinden (-20'nin üzerinde) satış, aşırı satım bölgesinden (-80'nin altında) alış girişleri almak harikadır.
// Harika İşlem Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.