WPR Flat Detector mq

L'indicateur Crypto_Forex « WPR FLAT Detector » est un outil auxiliaire efficace pour le trading ! Pas de refonte.

Je vous propose d'améliorer vos méthodes de trading avec cet excellent indicateur pour MT4.





- L'indicateur affiche les zones de prix plates sur le graphique. Il dispose d'un paramètre « Sensibilité plate », qui permet de détecter les zones plates.

- Le « WPR FLAT Detector » peut être utilisé pour confirmer les entrées d'action de prix ou en combinaison avec d'autres indicateurs.

- Il peut être utilisé dans les systèmes de suivi de tendance pour détecter les zones plates et éviter d'y trader.

- Il peut également être utilisé pour le scalping de retournement, pour trader les retournements à partir de zones plates.

- Il existe de nombreuses possibilités d'utiliser le « WPR FLAT Detector » à la place de l'oscillateur WPR standard.

- Le WPR est l'un des meilleurs oscillateurs pour le scalping rapide.

- Il est idéal pour prendre des entrées de vente en zone de surachat (au-dessus de -20) et des entrées d'achat en zone de survente (en dessous de -80).





https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller // D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici :

Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.