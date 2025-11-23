Gold Accumulator
- Experts
- Roman Lomaev
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
🏆 GOLD ACCUMULATOR — Esperto Advisor Intelligente per il Trading sull'Oro
🎯 Parametri Principali
-
Volume Iniziale: 0,01 lotti
-
Incremento Lotto: 0,01 per copertura
-
Distanza di Copertura: 3000 punti
-
Periodo EMA: 200
-
Profitto Obiettivo: $2
-
Identificativo: Magic 242
⚙️ Come Funziona
Segnale di Ingresso:
-
Incrocio del prezzo con la media mobile EMA 200
Apertura Posizione:
-
Primo ordine con volume di 0,01 lotti
-
Su un ritracciamento di 3000 punti — viene aperto un ordine di copertura
-
Ogni copertura successiva aumenta il volume di 0,01 lotti
Chiusura Operazione:
-
Tutte le posizioni vengono chiuse quando il profitto totale raggiunge $2
📊 Gestione del Rischio
-
Lotto iniziale fisso di 0,01
-
Incremento progressivo del volume in copertura
-
Chiusura automatica all'obiettivo di profitto
-
Progettato per conti cent da $500
💻 Condizioni di Trading
-
Strumento: XAUUSD (Oro)
-
Timeframe: M5
-
Conto: Cent (da 50.000 centesimi)
-
Raccomandazione: Uso del VPS
🛠 Setup e Test
-
Test su demo per 1-2 settimane
-
Modalità di test: "Ogni tick basato su tick reali"
-
Qualità dati: 99%
-
Fonti dati consigliate: Tickstory, QuantDataManager
🎯 Essenza della Strategia
Combina il trading trend basato sulla EMA 200 con un metodo di copertura per proteggersi dai ritracciamenti. La distanza di copertura aumentata a 3000 punti assicura posizioni di copertura meno frequenti ma più significative. La chiusura automatica al raggiungimento del profitto obiettivo assicura stabilità e controllo del rischio.
🚀 Buon Trading!