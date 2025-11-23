Gold Accumulator

Binary sf Roman Lomaev Indicatori

L'indicatore Binary SF per le opzioni binarie è progettato per la piattaforma di trading MetaTrader 4 e fornisce segnali senza ridisegno, rendendolo uno strumento affidabile per i trader. È adatto per qualsiasi intervallo di tempo (da M1 a giornaliero) ed è utilizzato principalmente per il trading di tendenza, aiutando i trader a identificare i punti di ingresso appropriati per operazioni a breve e medio termine. Principio di funzionamento e segnali L'indicatore analizza il mercato e genera segn