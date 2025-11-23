Gold Accumulator

🏆 GOLD ACCUMULATOR — Altın İşlemi için Akıllı Uzman Danışman

🎯 Ana Parametreler

  • Başlangıç Hacmi: 0,01 lot

  • Koruma Başına Lot Artışı: 0,01

  • Koruma Mesafesi: 3000 pip

  • EMA Periyodu: 200

  • Hedef Kâr: $2

  • Tanımlayıcı: Magic 242

⚙️ Nasıl Çalışır?

Giriş Sinyali:

  • Fiyatın EMA 200 hareketli ortalamasını kesişimi

Pozisyon Açma:

  • İlk emir 0,01 lot hacimle

  • 3000 pip geri çekilmede — bir koruma emri açılır

  • Sonraki her koruma, hacmi 0,01 lot artırır

İşlem Kapanışı:

  • Toplam kâr $2'ye ulaştığında tüm pozisyonlar kapanır

📊 Risk Yönetimi

  • Sabit başlangıç lotu 0,01

  • Koruma sırasında kademeli hacim artışı

  • Hedef kârda otomatik kapanış

  • $500'dan itibaren cent hesaplar için tasarlandı

💻 İşlem Koşulları

  • Enstrüman: XAUUSD (Altın)

  • Zaman Dilimi: M5

  • Hesap Türü: Cent (50.000 cent'ten itibaren)

  • Öneri: VPS kullanımı

🛠 Kurulum ve Test

  • 1-2 hafta demo testi

  • Test modu: "Gerçek tikler esas alınarak her tik"

  • Veri kalitesi: %99

  • Önerilen veri kaynakları: Tickstory, QuantDataManager

🎯 Stratejinin Özü

EMA 200'e dayalı trend işlemi ile piyasa geri çekilmelerine karşı koruma sağlayan bir hedge yöntemini birleştirir. 3000 pip'e çıkarılan koruma mesafesi, daha seyrek ama daha anlamlı koruma pozisyonları sağlar. Hedef kâra ulaşıldığında otomatik kapanış, istikrar ve risk kontrolü sağlar.

🚀 İyi İşlemler!


