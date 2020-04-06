Gold Accumulator
- Эксперты
- Roman Lomaev
- Версия: 1.0
- Активации: 5
🏆 GOLD ACCUMULATOR — Умный советник для торговли золотом
🎯 Основные параметры
-
Стартовый объем: 0.01 лота
-
Прибавка к лоту: 0.01 на каждый хедж
-
Дистанция хеджирования: 3000 пунктов
-
Период EMA: 200
-
Целевая прибыль: $2
-
Идентификатор: Magic 242
⚙️ Принцип работы
Сигнал входа:
-
Пересечение цены со скользящей средней EMA 200
Открытие позиции:
-
Первый ордер объемом 0.01 лота
-
При откате на 3000 пунктов — хеджирующий ордер
-
Каждый следующий хедж увеличивает объем на 0.01 лота
Завершение сделки:
-
Все позиции закрываются при достижении общей прибыли $2
📊 Управление рисками
-
Фиксированный стартовый лот 0.01
-
Прогрессивное увеличение объемов при хеджировании
-
Автоматическое закрытие по целевой прибыли
-
Работа на центовом счете от $500
💻 Торговые условия
-
Инструмент: XAUUSD (золото)
-
Таймфрейм: M5
-
Счет: Центовый (от 50000 центов)
-
Рекомендация: Использование VPS
🛠 Настройка и тестирование
-
Тестирование на демо-счете 1-2 недели
-
Режим тестирования: "Каждый тик на основе реальных тиков"
-
Качество данных: 99%
-
Рекомендуемые источники: Tickstory, QuantDataManager
🎯 Суть стратегии
Комбинирование трендовой торговли по EMA 200 с методом хеджирования для защиты от откатов. Увеличенная дистанция хеджирования до 3000 пунктов обеспечивает более редкие, но более значимые хеджирующие позиции. Автоматическое закрытие по достижению целевой прибыли обеспечивает стабильность и контроль рисков.
🚀 Успешной торговли!