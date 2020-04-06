Gold Accumulator

🏆 GOLD ACCUMULATOR — Умный советник для торговли золотом

🎯 Основные параметры

  • Стартовый объем: 0.01 лота

  • Прибавка к лоту: 0.01 на каждый хедж

  • Дистанция хеджирования: 3000 пунктов

  • Период EMA: 200

  • Целевая прибыль: $2

  • Идентификатор: Magic 242

⚙️ Принцип работы

Сигнал входа:

  • Пересечение цены со скользящей средней EMA 200

Открытие позиции:

  • Первый ордер объемом 0.01 лота

  • При откате на 3000 пунктов — хеджирующий ордер

  • Каждый следующий хедж увеличивает объем на 0.01 лота

Завершение сделки:

  • Все позиции закрываются при достижении общей прибыли $2

📊 Управление рисками

  • Фиксированный стартовый лот 0.01

  • Прогрессивное увеличение объемов при хеджировании

  • Автоматическое закрытие по целевой прибыли

  • Работа на центовом счете от $500

💻 Торговые условия

  • Инструмент: XAUUSD (золото)

  • Таймфрейм: M5

  • Счет: Центовый (от 50000 центов)

  • Рекомендация: Использование VPS

🛠 Настройка и тестирование

  • Тестирование на демо-счете 1-2 недели

  • Режим тестирования: "Каждый тик на основе реальных тиков"

  • Качество данных: 99%

  • Рекомендуемые источники: Tickstory, QuantDataManager

🎯 Суть стратегии

Комбинирование трендовой торговли по EMA 200 с методом хеджирования для защиты от откатов. Увеличенная дистанция хеджирования до 3000 пунктов обеспечивает более редкие, но более значимые хеджирующие позиции. Автоматическое закрытие по достижению целевой прибыли обеспечивает стабильность и контроль рисков.

🚀 Успешной торговли!

