Gold Accumulator
- Experts
- Roman Lomaev
- Version: 1.0
- Activations: 5
🏆 GOLD ACCUMULATOR — Expert Advisor Intelligent pour le Trading de l'Or
🎯 Paramètres Principaux
-
Volume de Départ : 0,01 lot
-
Incrément de Lot : 0,01 par couverture
-
Distance de Couverture : 3000 points
-
Période EMA : 200
-
Bénéfice Cible : 2 $
-
Identifiant : Magic 242
⚙️ Comment ça Marche
Signal d'Entrée :
-
Le prix croise la moyenne mobile EMA 200
Ouverture de Position :
-
Premier ordre d'un volume de 0,01 lot
-
Sur un retracement de 3000 points — un ordre de couverture est ouvert
-
Chaque couverture suivante augmente le volume de 0,01 lot
Clôture du Trade :
-
Toutes les positions sont fermées lorsque le bénéfice total atteint 2 $
📊 Gestion des Risques
-
Lot de départ fixe de 0,01
-
Augmentation progressive du volume lors de la couverture
-
Fermeture automatique au bénéfice cible
-
Conçu pour les comptes cents à partir de 500 $
💻 Conditions de Trading
-
Instrument : XAUUSD (Or)
-
Timeframe : M5
-
Compte : Cent (à partir de 50 000 cents)
-
Recommandation : Utilisation d'un VPS
🛠 Configuration et Tests
-
Test en démo pendant 1 à 2 semaines
-
Mode de test : "Chaque tick basé sur les ticks réels"
-
Qualité des données : 99 %
-
Sources de données recommandées : Tickstory, QuantDataManager
🎯 Essence de la Stratégie
Combine le trading tendanciel basé sur l'EMA 200 avec une méthode de couverture pour se protéger des retracements. La distance de couverture augmentée à 3000 points assure des positions de couverture moins fréquentes mais plus significatives. La fermeture automatique à l'atteinte du bénéfice cible assure la stabilité et le contrôle des risques.
🚀 Bon Trading !