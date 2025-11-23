Gold Accumulator

L’expert est un scalper conçu pour fonctionner sur le timeframe M1. Le scalping est une stratégie où les trades sont ouverts et fermés dans un court laps de temps, souvent dans le but de réaliser des profits à partir de petites fluctuations de prix. Recommandations d’utilisation : Broker : Choisissez un broker avec une exécution rapide des ordres. Ceci est crucial pour le scalping. Tests : Avant d’utiliser sur un compte réel, testez l’expert sur un compte démo ou dans le Testeur de Stratégie