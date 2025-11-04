Rossi Campos Trailing Stop Auto EA
- Heber Henrique Penow Campos
- Versione: 1.0
ROSSI CAMPOS TRAILING STOP AUTO EA - Il Guardiano Intelligente dei Tuoi Profitti!
Perché è stato creato?
Perdere operazioni redditizie a causa della mancanza di un trailing stop efficiente era molto frustrante. Le soluzioni disponibili erano troppo complesse, pesanti o semplicemente inaffidabili. Ho deciso di creare qualcosa di leggero, preciso e affidabile — un assistente che protegge automaticamente i tuoi guadagni senza alcuna complicazione.
Come funziona? (Per chi non è programmatore)
Tu imposti:
-
Stop Loss iniziale e Take Profit come protezione di base.
-
Trigger: quanti punti di profitto prima che si attivi il trailing stop.
-
Step: di quanti punti si muove lo stop loss per seguire il prezzo.
Una volta raggiunto il trigger, l’EA inizia ad aggiustare automaticamente lo stop loss, bloccando i profitti e riducendo i rischi. È come avere un esperto accanto a te 24 ore su 24!
Caratteristiche Uniche:
-
Leggero & Stabile — Non va in crash né crea conflitti.
-
Configurazione Intuitiva — Basta compilare i campi!
-
Precisione Millimetrica — Calcoli basati su tick in tempo reale.
-
Universale — Funziona su qualsiasi asset e timeframe.
-
Completamente Automatico — Nessuna interazione manuale necessaria.