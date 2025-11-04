ROSSI CAMPOS TRAILING STOP AUTO EA - Il Guardiano Intelligente dei Tuoi Profitti!

Perché è stato creato?

Perdere operazioni redditizie a causa della mancanza di un trailing stop efficiente era molto frustrante. Le soluzioni disponibili erano troppo complesse, pesanti o semplicemente inaffidabili. Ho deciso di creare qualcosa di leggero, preciso e affidabile — un assistente che protegge automaticamente i tuoi guadagni senza alcuna complicazione.

Come funziona? (Per chi non è programmatore)

Tu imposti:

Stop Loss iniziale e Take Profit come protezione di base.

Trigger: quanti punti di profitto prima che si attivi il trailing stop.

Step: di quanti punti si muove lo stop loss per seguire il prezzo.

Una volta raggiunto il trigger, l’EA inizia ad aggiustare automaticamente lo stop loss, bloccando i profitti e riducendo i rischi. È come avere un esperto accanto a te 24 ore su 24!

Caratteristiche Uniche: