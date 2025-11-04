Rossi Campos Trailing Stop Auto EA

ROSSI CAMPOS TRAILING STOP AUTO EA - Il Guardiano Intelligente dei Tuoi Profitti!

Perché è stato creato?
Perdere operazioni redditizie a causa della mancanza di un trailing stop efficiente era molto frustrante. Le soluzioni disponibili erano troppo complesse, pesanti o semplicemente inaffidabili. Ho deciso di creare qualcosa di leggero, preciso e affidabile — un assistente che protegge automaticamente i tuoi guadagni senza alcuna complicazione.

Come funziona? (Per chi non è programmatore)

Tu imposti:

  • Stop Loss iniziale e Take Profit come protezione di base.

  • Trigger: quanti punti di profitto prima che si attivi il trailing stop.

  • Step: di quanti punti si muove lo stop loss per seguire il prezzo.

Una volta raggiunto il trigger, l’EA inizia ad aggiustare automaticamente lo stop loss, bloccando i profitti e riducendo i rischi. È come avere un esperto accanto a te 24 ore su 24!

Caratteristiche Uniche:

  • Leggero & Stabile — Non va in crash né crea conflitti.

  • Configurazione Intuitiva — Basta compilare i campi!

  • Precisione Millimetrica — Calcoli basati su tick in tempo reale.

  • Universale — Funziona su qualsiasi asset e timeframe.

  • Completamente Automatico — Nessuna interazione manuale necessaria.


