Rossi Campos Ultra Trader Bollinger Bands EA
- Utilità
- Heber Henrique Penow Campos
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
ROSSI CAMPOS ULTRA TRADER EA – Il Guardiano Intelligente dei Tuoi Profitti!
Perché è stato creato?
Le soluzioni disponibili sul mercato erano complesse, pesanti o semplicemente non funzionavano come dovuto. Ho deciso di creare qualcosa di leggero, preciso e affidabile.
Caratteristiche Esclusive:
-
Leggero e stabile — Nessun blocco o conflitto.
-
Configurazione intuitiva — Compila i campi e sei pronto!
-
Precisione millimetrica — Calcoli basati sul tick attuale.
-
Universale — Funziona su qualsiasi strumento e timeframe.
-
Completamente automatico — Nessun intervento manuale richiesto.
Prestazioni:
Dal 1° al 31 gennaio 2025, ROSSI CAMPOS ULTRA TRADER EA ha raggiunto un tasso di successo del 92% nel backtest, operando mini contratti futures WIN$N, con latenza di 10 ms, 1 contratto e Martingale attivo. Il test è stato eseguito sulla liquidità reale di mercato, senza regolazioni artificiali.