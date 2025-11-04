ROSSI CAMPOS TRAILING STOP AUTO EA - Le Gardien Intelligent de Vos Profits !

Pourquoi a-t-il été créé ?

Perdre des trades rentables à cause de l'absence d’un trailing stop efficace était une source constante de frustration. Les solutions disponibles étaient trop complexes, lourdes ou peu fiables. J'ai donc décidé de créer quelque chose de léger, précis et fiable — un assistant qui protège automatiquement vos gains sans aucun effort.

Comment ça marche ? (Pour les non-programmeurs)

Vous définissez :

Stop Loss et Take Profit initiaux comme protection de base.

Déclencheur : combien de points de profit avant que le trailing stop ne s’active.

Pas : de combien de points le stop loss se déplace pour suivre le prix.

Une fois que le marché atteint le déclencheur, l’EA commence à ajuster automatiquement le stop loss, verrouillant les profits et réduisant les risques. C’est comme avoir un expert à vos côtés 24h/24 !

Fonctionnalités uniques :