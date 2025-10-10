⚡ Storm Algorithm (Algoritmo della Tempesta)

Panoramica:

Storm Algorithm è un Expert Advisor di nuova generazione basato sulla pura Price Action.

Progettato per fornire segnali di trading estremamente precisi, combina analisi della struttura del mercato, riconoscimento dei pattern delle candele e un filtro di segnale adattivo, raggiungendo un equilibrio eccezionale tra frequenza operativa e affidabilità.

A differenza dei sistemi tradizionali basati su indicatori ritardati, Storm Algorithm si concentra esclusivamente sul movimento reale del prezzo, filtrando il rumore del mercato e identificando le zone ad alta probabilità dove gli operatori professionali entrano in posizione.

Ogni trade è gestito da un sistema di money management dinamico e da un controllo del rischio adattivo, per garantire coerenza e protezione del capitale in qualsiasi condizione di mercato.

⚙️ Architettura del sistema

🧠 Motore Price Action: rileva rotture strutturali, ritracciamenti e zone di reazione dove la probabilità di continuazione o inversione del trend è più elevata.

🎯 Filtro di segnale intelligente: il parametro Indicator Period = 36 riduce il rumore del mercato e sincronizza le entrate con il trend dominante.

💰 Gestione monetaria doppia: Modalità Lotto Fisso: ideale per il backtesting o il controllo manuale. Modalità Percentuale di Rischio: regola automaticamente la dimensione della posizione in base al rischio impostato per operazione ( 1% predefinito).

🛡️ Stop-Loss protettivo: fissato a 100 pips , calibrato per la coppia EUR/USD nel timeframe M15 , per garantire equilibrio tra spazio operativo e protezione del capitale.

📊 Pannello informativo integrato: mostra in tempo reale stato operativo, rischio attivo, profitto e condizioni del filtro.

🎨 Design visivo

Colore del riquadro (Square Colour): Verde chiaro (LightGreen) — evidenzia chiaramente le aree operative.

Colore del bordo (Border Colour): Rosa acceso (HotPink) — mette in risalto i segnali senza appesantire il grafico.

Un’interfaccia pulita e minimalista, progettata per mantenere l’attenzione sull’azione del prezzo.

💎 Punti di forza principali

🚀 Alta precisione nelle zone chiave , grazie al filtro adattivo.

⚙️ Esecuzione rapida e leggera , ottimizzata per backtesting e trading live.

💰 Gestione del rischio professionale , con regolazione automatica della dimensione delle posizioni.

🌐 Compatibile con tutte le coppie e i timeframe ,

ma i parametri predefiniti sono ottimizzati per EUR/USD su M15 .

🔄 Completamente automatizzato, pur consentendo supervisione e regolazioni manuali.

🧩 Parametri predefiniti

Parametro Valore Descrizione Stop Loss 100 pips Distanza protettiva ottimizzata per EUR/USD M15 Gestione monetaria Risk [%] Selezione tra lotto fisso o percentuale di rischio Risk [%] 1.0 Rischio per operazione Indicator Period 36 Periodo del filtro di segnale adattivo Square Colour LightGreen Colore dell’area attiva Border Colour HotPink Colore del bordo del segnale

✅ Raccomandazioni