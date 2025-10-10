Storm Algorithm

Storm Algorithm (Algoritmo della Tempesta)

Panoramica:
Storm Algorithm è un Expert Advisor di nuova generazione basato sulla pura Price Action.
Progettato per fornire segnali di trading estremamente precisi, combina analisi della struttura del mercato, riconoscimento dei pattern delle candele e un filtro di segnale adattivo, raggiungendo un equilibrio eccezionale tra frequenza operativa e affidabilità.

A differenza dei sistemi tradizionali basati su indicatori ritardati, Storm Algorithm si concentra esclusivamente sul movimento reale del prezzo, filtrando il rumore del mercato e identificando le zone ad alta probabilità dove gli operatori professionali entrano in posizione.
Ogni trade è gestito da un sistema di money management dinamico e da un controllo del rischio adattivo, per garantire coerenza e protezione del capitale in qualsiasi condizione di mercato.

⚙️ Architettura del sistema

  • 🧠 Motore Price Action: rileva rotture strutturali, ritracciamenti e zone di reazione dove la probabilità di continuazione o inversione del trend è più elevata.

  • 🎯 Filtro di segnale intelligente: il parametro Indicator Period = 36 riduce il rumore del mercato e sincronizza le entrate con il trend dominante.

  • 💰 Gestione monetaria doppia:

    • Modalità Lotto Fisso: ideale per il backtesting o il controllo manuale.

    • Modalità Percentuale di Rischio: regola automaticamente la dimensione della posizione in base al rischio impostato per operazione ( 1% predefinito).

  • 🛡️ Stop-Loss protettivo: fissato a 100 pips, calibrato per la coppia EUR/USD nel timeframe M15, per garantire equilibrio tra spazio operativo e protezione del capitale.

  • 📊 Pannello informativo integrato: mostra in tempo reale stato operativo, rischio attivo, profitto e condizioni del filtro.

🎨 Design visivo

  • Colore del riquadro (Square Colour): Verde chiaro (LightGreen) — evidenzia chiaramente le aree operative.

  • Colore del bordo (Border Colour): Rosa acceso (HotPink) — mette in risalto i segnali senza appesantire il grafico.
    Un’interfaccia pulita e minimalista, progettata per mantenere l’attenzione sull’azione del prezzo.

💎 Punti di forza principali

  • 🚀 Alta precisione nelle zone chiave, grazie al filtro adattivo.

  • ⚙️ Esecuzione rapida e leggera, ottimizzata per backtesting e trading live.

  • 💰 Gestione del rischio professionale, con regolazione automatica della dimensione delle posizioni.

  • 🌐 Compatibile con tutte le coppie e i timeframe,
    ma i parametri predefiniti sono ottimizzati per EUR/USD su M15.

  • 🔄 Completamente automatizzato, pur consentendo supervisione e regolazioni manuali.

🧩 Parametri predefiniti

Parametro Valore Descrizione
Stop Loss 100 pips Distanza protettiva ottimizzata per EUR/USD M15
Gestione monetaria Risk [%] Selezione tra lotto fisso o percentuale di rischio
Risk [%] 1.0 Rischio per operazione
Indicator Period 36 Periodo del filtro di segnale adattivo
Square Colour LightGreen Colore dell’area attiva
Border Colour HotPink Colore del bordo del segnale

Raccomandazioni

  • Coppia consigliata: EUR/USD

  • Timeframe: M15

  • Rischio consigliato: 1–2 % per operazione

  • Deposito minimo: 500 USD

  • Condizioni di mercato ideali: volatilità moderata con trend ben definito


