Storm Algorithm
- Jose Ramon Rosaenz Carmona
⚡ Storm Algorithm (Algoritmo della Tempesta)
Panoramica:
Storm Algorithm è un Expert Advisor di nuova generazione basato sulla pura Price Action.
Progettato per fornire segnali di trading estremamente precisi, combina analisi della struttura del mercato, riconoscimento dei pattern delle candele e un filtro di segnale adattivo, raggiungendo un equilibrio eccezionale tra frequenza operativa e affidabilità.
A differenza dei sistemi tradizionali basati su indicatori ritardati, Storm Algorithm si concentra esclusivamente sul movimento reale del prezzo, filtrando il rumore del mercato e identificando le zone ad alta probabilità dove gli operatori professionali entrano in posizione.
Ogni trade è gestito da un sistema di money management dinamico e da un controllo del rischio adattivo, per garantire coerenza e protezione del capitale in qualsiasi condizione di mercato.
⚙️ Architettura del sistema
-
🧠 Motore Price Action: rileva rotture strutturali, ritracciamenti e zone di reazione dove la probabilità di continuazione o inversione del trend è più elevata.
-
🎯 Filtro di segnale intelligente: il parametro Indicator Period = 36 riduce il rumore del mercato e sincronizza le entrate con il trend dominante.
-
💰 Gestione monetaria doppia:
-
Modalità Lotto Fisso: ideale per il backtesting o il controllo manuale.
-
Modalità Percentuale di Rischio: regola automaticamente la dimensione della posizione in base al rischio impostato per operazione ( 1% predefinito).
-
-
🛡️ Stop-Loss protettivo: fissato a 100 pips, calibrato per la coppia EUR/USD nel timeframe M15, per garantire equilibrio tra spazio operativo e protezione del capitale.
-
📊 Pannello informativo integrato: mostra in tempo reale stato operativo, rischio attivo, profitto e condizioni del filtro.
🎨 Design visivo
-
Colore del riquadro (Square Colour): Verde chiaro (LightGreen) — evidenzia chiaramente le aree operative.
-
Colore del bordo (Border Colour): Rosa acceso (HotPink) — mette in risalto i segnali senza appesantire il grafico.
Un’interfaccia pulita e minimalista, progettata per mantenere l’attenzione sull’azione del prezzo.
💎 Punti di forza principali
-
🚀 Alta precisione nelle zone chiave, grazie al filtro adattivo.
-
⚙️ Esecuzione rapida e leggera, ottimizzata per backtesting e trading live.
-
💰 Gestione del rischio professionale, con regolazione automatica della dimensione delle posizioni.
-
🌐 Compatibile con tutte le coppie e i timeframe,
ma i parametri predefiniti sono ottimizzati per EUR/USD su M15.
-
🔄 Completamente automatizzato, pur consentendo supervisione e regolazioni manuali.
🧩 Parametri predefiniti
|Parametro
|Valore
|Descrizione
|Stop Loss
|100 pips
|Distanza protettiva ottimizzata per EUR/USD M15
|Gestione monetaria
|Risk [%]
|Selezione tra lotto fisso o percentuale di rischio
|Risk [%]
|1.0
|Rischio per operazione
|Indicator Period
|36
|Periodo del filtro di segnale adattivo
|Square Colour
|LightGreen
|Colore dell’area attiva
|Border Colour
|HotPink
|Colore del bordo del segnale
✅ Raccomandazioni
-
Coppia consigliata: EUR/USD
-
Timeframe: M15
-
Rischio consigliato: 1–2 % per operazione
-
Deposito minimo: 500 USD
-
Condizioni di mercato ideali: volatilità moderata con trend ben definito