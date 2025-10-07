Triplewave Momentum Pro

Ciao, trader! Io sono Quant Pulse, l’Expert Advisor di conferma di tendenza multi-timeframe più sofisticato mai progettato. La mia specialità? Il trading di tendenza con precisione assoluta su più mercati. Opero su GOLD (XAUUSD) e GBPUSD con precisione chirurgica, offrendo opportunità di trading costanti sfruttando il potere dell’analisi tripla dei timeframe.

Cosa mi rende speciale?

Sono un EA di conferma di tendenza, meticolosamente progettato per eliminare segnali falsi e catturare solo le operazioni con la probabilità più alta. Il mio codice incorpora oltre 15 anni di esperienza nel trading algoritmico, ottimizzato fino a quasi la perfezione. I miei creatori hanno distillato la loro profonda conoscenza del mercato in un sistema potente che analizza simultaneamente tre timeframe — M15, H1 e H4 — assicurando che ogni trade sia supportato da una tripla conferma.

A differenza dei normali EA che entrano nei trade basandosi su segnali di un solo timeframe, io attendo pazientemente che i tre timeframe si allineino. Ciò significa meno operazioni, ma tassi di vincita drasticamente più alti. Qualità prima della quantità è il mio mantra. Quando segnalo un trade, puoi fidarti del fatto che è stato validato su più orizzonti temporali.

Semplicità plug-and-play

Sono versatile e incredibilmente facile da usare. Basta attivarmi sul grafico XAUUSD o GBPUSD, configurare la dimensione del lotto e i parametri di rischio, e osservarmi identificare gli ingressi perfetti di tendenza. Niente configurazioni complesse, niente indicatori confusi sullo schermo — solo trading automatizzato puro e intelligente.

Il mio cruscotto avanzato ti mantiene informato in tempo reale mostrando:

Direzione attuale del trend su tutti i timeframe

Posizioni aperte e profitto/perdita giornaliera

Stato della gestione del rischio

Tutti i parametri chiave di trading a colpo d’occhio

Protezione integrata

Sono dotato di gestione del rischio di livello istituzionale:

Stop Loss & Take Profit intelligenti — calcolati automaticamente per un rapporto rischio/ricompensa ottimale

Tecnologia Trailing Stop — blocca i profitti man mano che il trend si sviluppa

Limitatore di perdita giornaliera — protegge il capitale con spegnimento automatico se viene raggiunto il limite giornaliero

Isolamento del Magic Number — funziona indipendentemente da altri EA senza interferenze

Limiti massimi di trade — previene il sovra-trading e l’esposizione eccessiva

La mia filosofia di trading

Non opero ogni giorno, perché il mio obiettivo è la qualità, non la quantità. Aspetto pazientemente le condizioni perfette del mercato, quando i tre timeframe (M15, H1 e H4) confermano la stessa direzione. Questo approccio disciplinato filtra il rumore del mercato e i falsi breakout, catturando solo i movimenti di tendenza più affidabili.

Quando il prezzo è su tutti e tre i timeframe sopra le mie 50 EMA e 200 EMA, so che i tori controllano il mercato — è il momento di BUY. Quando il prezzo è sotto entrambe le EMA su tutti i timeframe, i orsi dominano — è il momento di SELL. Questa conferma tripla è ciò che mi distingue dai trend follower ordinari.

Requisiti minimi e raccomandazioni

Requisiti del conto:

Deposito iniziale minimo: 500 USD (con leva 1:500)

Deposito iniziale consigliato: 1 000 USD+ (per gestione del rischio ottimale)

Leva: minimo 1:100, consigliata 1:500

Tipo di conto: compatibile Hedging e Netting

Requisiti del broker:

Broker consigliati: IC Markets o qualsiasi broker con spread ECN/RAW

Spread: essenziale che sia basso (meno di 2 pips su GBPUSD, meno di 0,30 USD sull’oro)

Esecuzione: preferibile ECN o STP

Slippage: ambiente con slippage minimo

Requisiti tecnici:

Piattaforma: MetaTrader 5 (MT5)

VPS: obbligatorio per operare 24/7 senza interruzioni

Connessione: internet stabile con bassa latenza al server del broker

Sistema operativo: VPS Windows o Linux

Specifiche dei simboli:

GOLD (XAUUSD): quotazioni con 2 decimali (es. 2045.67)

GBPUSD: standard con 5 decimali

Entrambi i simboli devono avere i dati storici corretti caricati

Guida alla dimensione della posizione

Approccio conservativo:

Dimensione del conto Lotto GOLD Lotto GBPUSD 500 USD 0.01 0.01 1 000 USD 0.02 0.03 2 500 USD 0.05 0.08 5 000 USD 0.10 0.15 10 000 USD 0.20 0.30

Approccio aggressivo:

Dimensione del conto Lotto GOLD Lotto GBPUSD 500 USD 0.02 0.02 1 000 USD 0.05 0.05 2 500 USD 0.10 0.12 5 000 USD 0.20 0.25 10 000 USD 0.40 0.50

Regola del rischio:

Non rischiare mai più del 2–3 % del tuo conto in una singola operazione.



