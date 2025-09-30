Fibonacci Sessions MT5

Fibonacci Sessions Nikhil T K Indicatori

L’Indicatore Fibonacci Sessions è uno strumento di trading potente, progettato per lo scalping di precisione e le strategie intraday. Traccia automaticamente i principali livelli di Fibonacci per le sessioni di New York, Londra e Asia, offrendo ai trader una visione chiara della dinamica dei prezzi durante le principali sessioni di mercato. Zone uniche denominate “Zone Dorate” sono evidenziate in ciascuna sessione, dove il prezzo reagisce più frequentemente. Questo crea aree altamente affida