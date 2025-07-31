Spulse EMA DCA

5

Spulse EMA DCA EA - Expert Advisor di Griglia Avanzato con Filtri Intelligenti

Un Expert Advisor (EA) di griglia per MetaTrader 5 gratuito, potente e altamente personalizzabile, dotato di funzioni avanzate di gestione del rischio e di filtraggio.

Lo Spulse EMA DCA EA è stato creato per i trader che desiderano un controllo preciso sulle loro strategie di griglia automatizzate. Combina un ingresso classico basato sulla EMA con un sofisticato sistema di mediazione del costo in dollari (DCA). Grazie al filtro notizie, ai limiti di profitto e perdita giornalieri e al controllo delle sessioni di trading integrati, fornisce un solido quadro per la gestione del rischio durante l'esecuzione della strategia.

Strategia di Base

  1. Ingresso Iniziale: L'EA identifica il trend principale utilizzando una media mobile esponenziale (EMA) a 21 periodi. Se il prezzo è al di sopra della EMA, apre un'operazione di acquisto (BUY); se è al di sotto, apre un'operazione di vendita (SELL).

  2. Gestione della Griglia DCA: Se un'operazione va in perdita, l'EA aprirà strategicamente operazioni aggiuntive nella stessa direzione a intervalli predefiniti ( PipStep). Questo processo media il prezzo di ingresso complessivo del paniere di ordini, creando opportunità per chiudere in profitto anche con inversioni di prezzo minori.

  3. Chiusura del Paniere: Tutte le operazioni sono gestite come un unico "paniere" (basket). L'intero paniere viene chiuso automaticamente non appena il profitto fluttuante totale raggiunge l'obiettivo TakeProfitMoney o la perdita fluttuante totale raggiunge il limite StopLossMoney.

Caratteristiche Principali

  • Ingresso Basato su EMA: Utilizza una EMA configurabile per determinare la direzione iniziale dell'operazione.

  • Griglia DCA Avanzata: Pieno controllo sulla griglia, inclusi il moltiplicatore del lotto, il numero massimo di operazioni, la distanza tra i livelli della griglia e una pausa tra le operazioni della griglia per prevenire aperture su picchi di prezzo.

  • Gestione di Profitto e Perdita in Valuta: Gestione semplice ed efficace del paniere utilizzando obiettivi di profitto e perdita impostati nella valuta del tuo conto (es. USD, EUR).

  • Limiti di Profitto e Perdita Giornalieri: Imposta un obiettivo di profitto giornaliero o un limite massimo di perdita giornaliera. L'EA smetterà automaticamente di fare trading per la giornata al raggiungimento di uno dei limiti, assicurando i profitti o proteggendo il capitale.

  • Filtro Notizie: Evita l'alta volatilità sospendendo automaticamente il trading durante importanti eventi di notizie. Puoi definire l'orario delle notizie e impostare "finestre di non-trading" prima e dopo l'evento.

  • Controllo delle Sessioni di Trading: Limita tutta l'attività di trading a orari specifici (ora del server) con la possibilità di chiudere tutte le posizioni alla fine della sessione.

  • Protezione dallo Spread: Evita di entrare in operazioni in condizioni di mercato sfavorevoli impostando uno spread massimo consentito.

Spiegazione dei Parametri di Input

Impostazioni di Trading

  • MagicNumber (Numero Magico): L'identificatore unico che permette all'EA di gestire solo le proprie operazioni.

  • InitialLot (Lotto Iniziale): La dimensione del lotto per la primissima operazione in una nuova griglia.

  • MaxSpreadPoints (Spread Massimo in Punti): Lo spread massimo consentito in punti per aprire una nuova operazione. Imposta a 0 per disabilitare.

Logica di Ingresso

  • EmaPeriod / EmaTimeframe (Periodo/Timeframe EMA): Il periodo e il timeframe per la EMA utilizzata per l'ingresso.

  • CooldownForInitialTrade (Pausa per l'Operazione Iniziale): Il tempo in secondi che l'EA deve attendere dopo la chiusura di un paniere prima di cercare un nuovo ingresso.

Impostazioni della Griglia DCA

  • LotMultiplier (Moltiplicatore Lotto): Il moltiplicatore per la dimensione del lotto di ogni successiva operazione nella griglia (es. 2.0 raddoppia la dimensione del lotto ogni volta).

  • MaxTrades (Numero Massimo di Operazioni): Il numero massimo di operazioni consentite nella griglia.

  • PipStep (Distanza in Punti): La distanza in punti che il prezzo deve percorrere contro l'ultima operazione prima che venga aperta una nuova operazione di griglia.

  • CooldownBetweenGridTrades (Pausa tra le Operazioni di Griglia): Una breve pausa in secondi prima di piazzare la successiva operazione di griglia, anche se la condizione di PipStep è soddisfatta.

Impostazioni di Profitto e Perdita (in Valuta di Deposito)

  • TakeProfitMoney (Take Profit in Valuta): L'obiettivo di profitto nella valuta del tuo conto, al raggiungimento del quale viene chiuso l'intero paniere.

  • StopLossMoney (Stop Loss in Valuta): La perdita massima nella valuta del tuo conto, al raggiungimento della quale viene chiuso l'intero paniere.

Limiti Giornalieri (in Valuta di Deposito)

  • EnableDailyLimits (Abilita Limiti Giornalieri): Imposta su true per attivare gli obiettivi di profitto/perdita giornalieri.

  • DailyProfitTarget (Obiettivo di Profitto Giornaliero): L'EA smetterà di fare trading per la giornata se questo profitto viene raggiunto.

  • DailyLossLimit (Limite di Perdita Giornaliero): L'EA smetterà di fare trading per la giornata se questa perdita viene raggiunta.

Orari di Trading (Ora del Server)

  • EnableTimeFilter (Abilita Filtro Orario): Imposta su true per fare trading solo tra l'ora di inizio и di fine.

  • StartHour / EndHour (Ora di Inizio/Fine): La finestra della sessione di trading.

  • CloseAtEndTime (Chiudi alla Fine della Sessione): Se true, tutte le posizioni verranno chiuse alla fine della sessione.

Filtro Notizie (Ora del Server)

  • EnableNewsFilter (Abilita Filtro Notizie): Imposta su true per attivare il filtro notizie.

  • CloseTradesBeforeNews (Chiudi Operazioni Prima delle Notizie): Se true, l'EA chiuderà tutte le operazioni aperte poco prima dell'evento di notizie.

  • NewsHour / NewsMinute (Ora/Minuto Notizie): L'ora dell'evento di notizie ad alto impatto.

  • NoTradeBeforeNewsMinutes (Minuti di Non-Trading Prima delle Notizie): L'EA smetterà di fare trading per questo numero di minuti prima delle notizie.

  • NoTradeAfterNewsMinutes (Minuti di Non-Trading Dopo le Notizie): L'EA riprenderà a fare trading dopo questo numero di minuti dopo le notizie.

Se avete suggerimenti per miglioramenti, non esitate a condividerli nei commenti.


Recensioni 2
Andrey
83
Andrey 2025.09.04 15:20 
 

Excellent advisor. Md Abdul Manann always in touch and responds very quickly. And also, at my request, within a few hours, he added a very important function to the adviser. It protects you from draining the entire deposit.

ryanbrooks
1994
ryanbrooks 2025.08.29 02:28 
 

A solid EA overall. With a few small input changes, I found it performs best on XAUUSD M15. The results are impressive, and I truly appreciate the author’s work.

Rispondi alla recensione