Votre Boîte à Outils de Trading Multi-Stratégies GRATUITE

Arrêtez de chercher le robot de trading parfait. Martingale Pulse est un puissant Expert Advisor tout-en-un qui combine quatre stratégies d'entrée distinctes avec une gestion des risques et des contrôles de trading de niveau institutionnel.

Développé comme un outil éducatif de haute qualité, il est offert entièrement GRATUITEMENT à la communauté MQL5. Utilisez-le pour apprendre des concepts de programmation avancés, tester vos théories ou comme base solide pour vos propres innovations de trading.

Aperçu des Fonctionnalités Clés

C'est plus qu'un simple EA ; c'est un cadre de trading complet et entièrement personnalisable.

1. Quatre EAs en Un : Choisissez Votre Moteur de Trading Vous avez le contrôle total. Sélectionnez la stratégie qui correspond à votre style и aux conditions actuelles du marché :

Croisement d'EMA : Un moteur de suivi de tendance classique conçu pour capturer les mouvements de marché soutenus.

Renversement RSI : Un moteur de retour à la moyenne qui entre en position sur des signaux de surachat/survente, anticipant une correction des prix.

Englobante en Chandelier : Un puissant moteur de price action qui identifie les signaux de retournement à haute probabilité.

Momentum HFT : Un moteur de scalping à haute fréquence qui analyse les données de tick pour capturer de micro-rafales de momentum. (Nécessite un courtier ECN à faible spread).

2. Gestion Avancée des Risques et du Capital Protégez et faites croître votre capital avec des contrôles précis :

Taille de Lot Flexible : Choisissez entre un Lot Fixe ou un Pourcentage du Solde pour adapter automatiquement la taille de votre transaction.

Martingale Entièrement Configurable : Si une transaction se clôture en perte, l'EA peut lancer une séquence de récupération. Vous contrôlez le Type de Martingale , le Multiplicateur et, de manière cruciale, la limite du Nombre Maximum d'Ordres pour protéger votre compte.

Limites de Profit et de Perte Journalières : Fixez un objectif de profit quotidien ou une perte maximale (en % ou en devise). Une fois la limite atteinte, l'EA arrête de trader pour la journée pour sécuriser les gains ou prévenir de nouvelles pertes.

3. Contrôle Précis des Transactions et du Temps Gérez chaque aspect de vos transactions, de l'entrée à la sortie :

Stop Loss & Take Profit : Définissez des objectifs initiaux en points ou utilisez un Ratio Risque/Rendement pour un calcul automatique.

Trailing Stop (en Gains) : Protégez vos bénéfices en suivant votre stop loss sur la base d'un montant monétaire fixe (ex: sécuriser 5$ de profit pour chaque 10$ de gain).

Calendrier de Trading Hebdomadaire Complet : Définissez précisément les heures et les jours de la semaine où l'EA est autorisé à trader.

Clôture Automatique en Fin de Session : Clôturez automatiquement toutes vos positions ouvertes à la fin de votre session de trading définie.

Paires et Unités de Temps Recommandées

Suivi de Tendance (EMA) : EURUSD, GBPUSD, USDJPY en H1, H4.

Retour à la Moyenne (RSI) : Paires en range comme EURCHF, AUDCAD en M15, M30, H1.

Price Action (Englobante) : Toute paire avec des figures claires en H1 ou plus.

Scalping (HFT) : Paires volatiles à faibles spreads (GBPJPY, Indices) en M1, M5.

Important : Veuillez Lire Avant Utilisation

LA GESTION DES RISQUES EST ESSENTIELLE : Le système de Martingale est une stratégie à haut risque. Vous DEVEZ comprendre sa mécanique et utiliser les fonctions Nombre Maximum d'Ordres et Perte Journalière pour contrôler votre risque.

EFFECTUEZ DES BACKTESTS APPROFONDIS : Testez toujours l'EA de manière approfondie sur un compte de démonstration avec divers paramètres avant de le déployer sur un compte réel.

LES CONDITIONS DU COURTIER SONT IMPORTANTES : La performance, en particulier pour la stratégie HFT, dépend fortement de faibles spreads, d'une faible latence et d'une exécution rapide. Un compte ECN est fortement recommandé.

Nous Apprécions Vos Retours !

Martingale Pulse est un projet communautaire. Si vous avez des idées de nouvelles fonctionnalités ou d'améliorations, veuillez laisser un commentaire détaillé dans la section "Commentaires".

Si vous trouvez cet EA utile, veuillez envisager de laisser un avis 5 étoiles ! Les avis positifs aident l'outil à gagner en visibilité et encouragent un développement gratuit continu pour tous. Merci pour votre soutien !