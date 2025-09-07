Martingale Pulse

5

Votre Boîte à Outils de Trading Multi-Stratégies GRATUITE

Arrêtez de chercher le robot de trading parfait. Martingale Pulse est un puissant Expert Advisor tout-en-un qui combine quatre stratégies d'entrée distinctes avec une gestion des risques et des contrôles de trading de niveau institutionnel.

Développé comme un outil éducatif de haute qualité, il est offert entièrement GRATUITEMENT à la communauté MQL5. Utilisez-le pour apprendre des concepts de programmation avancés, tester vos théories ou comme base solide pour vos propres innovations de trading.

Aperçu des Fonctionnalités Clés

C'est plus qu'un simple EA ; c'est un cadre de trading complet et entièrement personnalisable.

1. Quatre EAs en Un : Choisissez Votre Moteur de Trading Vous avez le contrôle total. Sélectionnez la stratégie qui correspond à votre style и aux conditions actuelles du marché :

  • Croisement d'EMA : Un moteur de suivi de tendance classique conçu pour capturer les mouvements de marché soutenus.

  • Renversement RSI : Un moteur de retour à la moyenne qui entre en position sur des signaux de surachat/survente, anticipant une correction des prix.

  • Englobante en Chandelier : Un puissant moteur de price action qui identifie les signaux de retournement à haute probabilité.

  • Momentum HFT : Un moteur de scalping à haute fréquence qui analyse les données de tick pour capturer de micro-rafales de momentum. (Nécessite un courtier ECN à faible spread).

2. Gestion Avancée des Risques et du Capital Protégez et faites croître votre capital avec des contrôles précis :

  • Taille de Lot Flexible : Choisissez entre un Lot Fixe ou un Pourcentage du Solde pour adapter automatiquement la taille de votre transaction.

  • Martingale Entièrement Configurable : Si une transaction se clôture en perte, l'EA peut lancer une séquence de récupération. Vous contrôlez le Type de Martingale, le Multiplicateur et, de manière cruciale, la limite du Nombre Maximum d'Ordres pour protéger votre compte.

  • Limites de Profit et de Perte Journalières : Fixez un objectif de profit quotidien ou une perte maximale (en % ou en devise). Une fois la limite atteinte, l'EA arrête de trader pour la journée pour sécuriser les gains ou prévenir de nouvelles pertes.

3. Contrôle Précis des Transactions et du Temps Gérez chaque aspect de vos transactions, de l'entrée à la sortie :

  • Stop Loss & Take Profit : Définissez des objectifs initiaux en points ou utilisez un Ratio Risque/Rendement pour un calcul automatique.

  • Trailing Stop (en Gains) : Protégez vos bénéfices en suivant votre stop loss sur la base d'un montant monétaire fixe (ex: sécuriser 5$ de profit pour chaque 10$ de gain).

  • Calendrier de Trading Hebdomadaire Complet : Définissez précisément les heures et les jours de la semaine où l'EA est autorisé à trader.

  • Clôture Automatique en Fin de Session : Clôturez automatiquement toutes vos positions ouvertes à la fin de votre session de trading définie.

Paires et Unités de Temps Recommandées

  • Suivi de Tendance (EMA) : EURUSD, GBPUSD, USDJPY en H1, H4.

  • Retour à la Moyenne (RSI) : Paires en range comme EURCHF, AUDCAD en M15, M30, H1.

  • Price Action (Englobante) : Toute paire avec des figures claires en H1 ou plus.

  • Scalping (HFT) : Paires volatiles à faibles spreads (GBPJPY, Indices) en M1, M5.

Important : Veuillez Lire Avant Utilisation

  • LA GESTION DES RISQUES EST ESSENTIELLE : Le système de Martingale est une stratégie à haut risque. Vous DEVEZ comprendre sa mécanique et utiliser les fonctions Nombre Maximum d'Ordres et Perte Journalière pour contrôler votre risque.

  • EFFECTUEZ DES BACKTESTS APPROFONDIS : Testez toujours l'EA de manière approfondie sur un compte de démonstration avec divers paramètres avant de le déployer sur un compte réel.

  • LES CONDITIONS DU COURTIER SONT IMPORTANTES : La performance, en particulier pour la stratégie HFT, dépend fortement de faibles spreads, d'une faible latence et d'une exécution rapide. Un compte ECN est fortement recommandé.

Nous Apprécions Vos Retours !

Martingale Pulse est un projet communautaire. Si vous avez des idées de nouvelles fonctionnalités ou d'améliorations, veuillez laisser un commentaire détaillé dans la section "Commentaires".

Si vous trouvez cet EA utile, veuillez envisager de laisser un avis 5 étoiles ! Les avis positifs aident l'outil à gagner en visibilité et encouragent un développement gratuit continu pour tous. Merci pour votre soutien !


Avis 1
Yong Ming Jiang
406
Yong Ming Jiang 2025.09.13 23:46 
 

Hello! Can BTCUSD be traded? Is there a set file for trading BTCUSD sent to me, thank you!

Produits recommandés
Whale RSI Divergences
Mustafa Ozkurkcu
1 (1)
Experts
This EA looks for a divergence signal, which occurs when the price of a financial instrument moves in the opposite direction of the RSI indicator. This divergence can signal that the current trend is losing momentum and a reversal is likely. The EA identifies two types of divergence: Bullish (Positive) Divergence : This occurs when the price makes a new lower low , but the RSI indicator fails to confirm this by making a higher low . This discrepancy suggests that bearish momentum is weakening, a
FREE
Quantum Nexus EA V6
Vladimir Novikov
Experts
**Quantum Nexus EA V6**   *Многостратегический советник для MetaTrader 5 с адаптивным риск-менеджментом*   **Ключевые особенности:**   1. **4 стратегии в одном алгоритме**:      - **RSI + Stochastic + MA** (Перекупленность/перепроданность + тренд)      - **RSI + Bollinger Bands + MA** (Волатильность + тренд)      - **RSI + EMA + MACD** (Долгосрочный тренд + импульс)      - **RSI + Volume + CCI** (Объемы + циклы)      - *Каждая стратегия работает на своем таймфрейме (H1/D1)*   2. **Умное управле
FREE
Magic SMMA MT5
Imre Heli
Indicateurs
The Magic SMMA indicator is of great help in determining trend direction. It can be an excellent addition to your existing strategy or the basis of a new one. We humans can make better decisions when we see better visually. So we designed it to show a different color for rising and falling trends. Everyone can customize this in the way that suits them best. By setting the Trend Period, we can optimize it for longer or shorter trends for our strategy. It is great for all time frames. IF YOU NEE
FREE
Dumangan MT5
Jose Lagayan
Experts
Introducing Dumangan MT5 - The Philippine God Of Harvest (MT4 Version -  https://www.mql5.com/en/market/product/98661 ) Experience the abundance of successful trades with Dumangan MT5, our new Expert Advisor available on MQL5.com. Named after the revered Philippine God of Harvest, Dumangan, this tool embodies the essence of reaping profits from the fertile ground of the markets, just like Dumangan blessed the fields with bountiful crops. A Focused Strategy with Customizable Settings Dumangan MT5
FREE
Big Trend Catcher
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description The Expert Advisor's trading system is based on entry and exit at a certain deviation of the asset price from the moving average value. The Expert Advisor has a number of parameters, by manipulating which you can implement different trading systems and also get different results when trading on different assets, keep this in mind when setting up an Expert Advisor and do not use standard settings on all instruments and time frames. Recommendations for use The EA working tim
FREE
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (13)
Experts
MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les inst
Zpai
Pulkit Kumar Sharma
Experts
ZProfit Ai – Adaptive Trading Intelligence Overview ZProfit Ai is an advanced Expert Advisor for MetaTrader 5 that applies adaptive algorithmic intelligence to capture market opportunities with precision. It is designed for traders who want a clean, reliable, and professional trading system that responds dynamically to market changes. Backtest results will never match as entries and exits will be within the candle sensitively. Recommended Settings: 1H timeframe, 125s wait, 10candles SL...... Ke
FREE
Bears Graph
Ciprian Ghebanoaei
2 (1)
Experts
Bears Graph  is a fully automatic, professional trading robot. Designed specifically for the foreign exchange market  GBPUSD, time frame M30 . This EA does not need to configure parameters. Ready to work on GBPUSD M30 . You only need to decide on the choice of the lot.   Default lot is 0.1 points. Trade smarter and safer with Bears graph! Our revolutionary trading EA has a smart algorithm which detect the trend, filter out market noise and make the most accurate decisions. Enjoy maximum capital
FREE
Rent Bm15
Grigorii Isaakian
5 (2)
Experts
Советник для скальпирования фьючерса BR на ММВБ. Внутридневный, в 23=45 закроет позицию. Работает на 15-ти минутках.  По появлению отфильтрованного индикаторами  сигнала  на покупку/продажу выставляет отложенный ордер. Более короткий вариант таймфрейма выбирать не рекомендую из-за введенных ограничений для переменных в примененных индикаторов. Мартингейл не применён, EA тестирован на ММВБ на  срочном рынке и только на фьючерсах BR.  Для демонстрации результатов на склейке, параметры дооптимизир
FREE
Expert Time Range
Mirel Daniel Gheonu
Experts
Time Range Trader: Advanced Hour Range Trading System Time Range Trader is a sophisticated Expert Advisor designed to capitalize on price movements within specific time ranges. This EA uses a strategic approach to identify optimal trading opportunities based on price action during predefined hours, with built-in risk management features to protect your investment. Key Features Time-Based Trading Strategy Trades exclusively during your specified hours Validates price ranges to ensure optimal mar
FREE
Algo Edge Boost Buy MT5
Niklas Templin
1 (2)
Experts
Algo Edge EA  This EA only BUY download the second EA for SELL and Run it both. -DE40/ Tec100 Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30. -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and in
FREE
Ice Scalper
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
3.81 (16)
Experts
Ice Scalper est un robot scalpeur entièrement automatisé qui utilise une stratégie de cassure (breakout) très efficace, un money management avancé, une analyse probabiliste ainsi que des techniques avancé qui lui permette de dectecter un changement de tendance très tôt.  La stratégie mache aussi bien dans les conditions de tendance de marché que de range. En effet la strategie s'execute avec des ordre en attentes qui se declenche automatique une fois que le prix franchi les niveaux indiqués. Les
FREE
The RSI Engine
Md Abdul Manann
Experts
The RSI Engine EA est un robot de trading automatisé pour la plateforme MetaTrader 5 (MT5), développé par SPLpulse. Sa fonction principale est d'exécuter des stratégies de trading basées sur les signaux de l'indicateur Relative Strength Index (RSI). L'EA est hautement configurable, permettant à l'utilisateur de choisir parmi plusieurs stratégies d'entrée basées sur le RSI, d'appliquer des filtres de confirmation et de gérer les transactions avec des paramètres de risque spécifiques. Stratégies d
FREE
AlphaEvo
Vladimir Novikov
Experts
4 независимые стратегии   с уникальными комбинациями индикаторов: Strategy 1 : RSI + Stochastic + Moving Average Фильтрация перекупленности/перепроданности RSI Подтверждение разворотов Stochastic Определение тренда по MA Strategy 2 : RSI + Bollinger Bands + MA Торговля у границ Боллинджера Фильтрация тренда по MA Подтверждение сигналов RSI Strategy 3 : RSI + MA + MACD Комбинирование трендовых и импульсных сигналов Синхронизация RSI и MACD Strategy 4 : RSI + Volume + CCI Подтверждение объемов Оп
FREE
Lusaka mt5
Mikhail Mitin
4 (3)
Experts
Main: Not martingale, not a grid; Working on all symbols; Signals: There is a good rational algorithm. Work of two indicators: Envelopes and Moving Average (you can set a separate Timeframe for each indicator) Stop Loss/Take Profit: There is a good money management system (there are several type for trailing stop loss); There is virtual levels of Stop Loss / Take Profit; There is smart lot (percent by risk) or fix lot Important: EA can work on closed candles, and on current candles; Quickly
FREE
Super MACD Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (5)
Experts
The expert uses 3 MACD indicators to open trades. Advantages of the expert : You have full control over all three indicators. Use advanced stop loss and advanced trade closing. Risk Management. You can use the Grid . You can handle the news. You can control the number of trades and the conditions for opening a trade such as (Margin Limit , Spread Limit , Slippage , Timer Interval , Magic Number) It is preferable to use a small time frame.
FREE
Breadwinner EMA Pro
Isidro Jr Rosalada Dadula
Experts
Trading Forex Automatisé avec un Accent sur la Gestion des Risques Ceci est une traduction générée par IA pour votre langue. Veuillez noter que des erreurs peuvent être présentes. (Fichiers/Paramètres Mis à Jour dans la Communauté DFX MQL5, lien ci-dessous) Libérez la Puissance des Croisements EMA avec une Approche Disciplinée de la Rentabilité EMA Pro de DFX est un conseiller expert Forex (EA) puissant et convivial, conçu pour automatiser vos stratégies de trading. Il est basé sur une stratégi
Echelon EA
Daniel Suk
5 (1)
Experts
Echelon EA – Chart Your Unique Trading Constellation Like the celestial guides that lead explorers through the vast universe, Echelon EA empowers you to create and optimize your very own trading strategies. This versatile system combines advanced grid and martingale techniques with cutting‐edge indicators, offering you an endless palette for designing a strategy that is truly your own. Craft Your Personal Strategy: Infinite Possibilities – Customize every parameter to build a trading system t
FREE
MelBar Advanced Bollinger Scalper for EuroSwiss
Hakimi Bin Abdul Jabar
5 (1)
Experts
The MelBar EuroSwiss 1.85x 2Y Expert Advisor  is a specific purpose profit-scalping tool which success depends on your understanding of its underlying strategy and your ability to configure it. Backtest results using historical data from 6 February 2018 15:00 to 19 February 2020 00:00 for the EUR/CHF (M30) currency pair proves very highly profitable. Initial Deposit : US$500 Investment returns : US$1426.20 Net Profit : US$926.20 ROI : 185.24% Annualized ROI : 67.16% Investment Length : 2 yea
FREE
The Ring
Marta Gonzalez
Experts
The Ring A EA to rule them all The Ring   it is a Secure Automated Software for trade 28 pairs ​​simultaneously. The Ring  It is optimized for 28 pairs of forex market Do not use this robot at the same time as others, it is a multi-value robot, therefore it manages 28 pairs simultaneously. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions  The Ring    Have 6 neurals nets to used the correct algoritm in the
Simple Long Term MACD
Stephen Carmody
Experts
Long Term Double MACD Strategy with EMA Trend Confirmation This strategy uses a leading and lagging MACD indicator. The leading indicator gives the entry signals, and the lagging indicator gives the exit signals. This Expert does not use any account management and as such you should make sure to set good stop losses. Works best on longer timeframes on low volatility pairs.
FREE
WaveTraderMA
ANTON KOMISSARENKO
Experts
F ully automated trading system based on the Moving Averages indicator. It supports three classic trading signals and uses a flexible position management system. It is suitable for various trading instruments and adapts to any market conditions. Key features Three entry signals for flexible strategy customization Three types of entry orders: Market order Pending market stop Limit market order Trading time configuration – up to six time intervals Closing orders after a specified number of bars F
Colored Adaptive Moving Average AMA
Flavio Javier Jarabeck
4.88 (8)
Indicateurs
If you like to use traditional Moving Averages (like SMAs and EMAs) to provide your trades for dynamic levels of Support and Resistance, you will love the Adaptive Moving Average (AMA). Created in 1995 by Perry Kaufman and presented to the world in his book " Smarter   Trading :  Improving   Performance   in   Changing   Markets ", the Adaptive Moving Average (also known as KAMA - Kaufman Adaptive Moving Average) has the goal to be the perfect companion for following a trend without noise, but s
FREE
Ravenok Gold
Murad Nagiev
Experts
Overview: Ravenok Gold MT5  is a highly effective trading robot specifically designed for nighttime trading in financial markets. It utilizes sophisticated algorithms to analyze market data and make decisions based on thoroughly tested strategies. The robot primarily operates during the night when market volatility may be lower, allowing it to generate profits with minimal risk.  Key Features: Low Drawdown: NightProfit Trader employs a unique risk management system that helps maintain a low dra
FREE
Prospector Scalper EA
Robots4Forex Ltd
Experts
The Prospector Scalper EA is a fully automated Expert Advisor that scalps during high volatility periods using a hybrid lot multiplication algorithm. The EA trades using market orders and hides its decision making from the broker. This EA will work on any pair but works best on EURUSD and USDJPY on the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more
FREE
Cross MA EA
Cumhur Yugnuk
Experts
Expert advisor based on your own personal moving average strategy. Whatever your strategy is, it's him. You can use it on all parities. No restrictions. Settings  Buy Settings : 1.Moving Average Period 1.Moving Average Method 2.Moving Average Period 2.Moving Average Period Buy Lot Size Buy Stop Loss Level Buy Take Profit Level Sell Settings : 3.Moving Average Period 3.Moving Average Method 4.Moving Average Period 4.Moving Average Period Sell Lot Size Sell Stop Loss Level Sell Take Profit Level
FREE
Machine MT5
Thomas Cain
4.8 (10)
Experts
Machine X3 EA is designed to trade at multiple price action levels simultaneously. Instead of avoiding draw down, this EA embraces it and takes advantage of it. This system uses 3 independent baskets of positions to employ more opportunities that may arise. The more draw down that occurs, the more the 2nd and 3rd baskets of this EA operate. Machine EA is designed to open all 3 baskets when long trends occur, utilizing retracements. Entry levels are based on tight Bollinger Bands and distances. D
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
BreakOut and Zone Recovery by MQLSquare
Maziar Safaeinajafabadi
2 (1)
Experts
Introducing a sophisticated BreakOut and RecoveryZone tool designed to empower traders in any market scenario, facilitating the optimization of trade opportunities. The core strategy revolves around executing price breakouts using BuyStop and SellStop orders to achieve specific profit targets in dollars. Notably, traders can manually set the BuyStop and SellStop levels by simply clicking and dragging lines on the chart (FixedZone=true is required). For swift market entry, you can drag the BuyS
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.48 (46)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.89 (9)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
SGear
Olesia Kusmenko
5 (3)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.25 (56)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Plus de l'auteur
US500 Pulse
Md Abdul Manann
Experts
Your Automated Edge for Consistent Trading Success Tired of emotional trading decisions and inconsistent results? Master the US500 (US S&P 500 Index) with a professional-grade trading robot built for the discipline and consistency required for long-term market success. Get started for just $34/month. License: 20 Devices & Unlimited Accounts.  US500 Pulse is not just another EA. It's a comprehensive, trend-following trading system designed to navigate the fast-paced US500 market with a primary
Spulse EMA DCA
Md Abdul Manann
5 (2)
Experts
Spulse EMA DCA EA - Expert de Trading sur Grille Avancé avec Filtres Intelligents Un Expert Advisor (EA) de trading sur grille pour MetaTrader 5, gratuit, puissant et hautement personnalisable, doté de fonctionnalités avancées de gestion des risques et de filtrage. Le Spulse EMA DCA EA est conçu pour les traders qui souhaitent un contrôle précis sur leurs stratégies de grille automatisées. Il combine une entrée classique basée sur l'EMA avec un système sophistiqué de moyenne du coût en dollars (
FREE
Indices Pulse
Md Abdul Manann
Experts
Le Robot Ultime pour les Prop Firms et les Traders Particuliers (US30, NAS100, US500) - Un abonnement simple de 34 $/mois. Fatigué de manquer les mouvements rentables sur les principaux indices ? Vous avez du mal avec les règles de drawdown des prop firms ? Laissez un outil professionnel faire le gros du travail. Indices Pulse est un puissant Expert Advisor entièrement automatisé pour MetaTrader 5, méticuleusement conçu pour conquérir la volatilité des indices mondiaux. Ce n'est pas juste un aut
The RSI Engine
Md Abdul Manann
Experts
The RSI Engine EA est un robot de trading automatisé pour la plateforme MetaTrader 5 (MT5), développé par SPLpulse. Sa fonction principale est d'exécuter des stratégies de trading basées sur les signaux de l'indicateur Relative Strength Index (RSI). L'EA est hautement configurable, permettant à l'utilisateur de choisir parmi plusieurs stratégies d'entrée basées sur le RSI, d'appliquer des filtres de confirmation et de gérer les transactions avec des paramètres de risque spécifiques. Stratégies d
FREE
Filtrer:
Yong Ming Jiang
406
Yong Ming Jiang 2025.09.13 23:46 
 

Hello! Can BTCUSD be traded? Is there a set file for trading BTCUSD sent to me, thank you!

Md Abdul Manann
1741
Réponse du développeur Md Abdul Manann 2025.09.14 04:39
Hello Yong Ming Jiang, Thank you so much for the 5-star review! We truly appreciate your feedback. To answer your question: Yes, absolutely. The Martingale Pulse MT5 EA is designed to be versatile and can trade BTCUSD, along with other cryptocurrencies, indices, and forex pairs. For optimal results with crypto pairs like BTCUSD, we recommend using a broker with low spreads and good liquidity. If you have any more questions or need assistance with the settings, please feel free to ask. Happy trading! Best regards,
The Development Team
Répondre à l'avis