Direction Oscillator Pro

Direction Oscillator — L’indicatore non eredita il comportamento dei classici MA/RSI/MACD. I segnali sono generati da un modello proprietario del movimento dei prezzi con filtro anti-impulso e controllo dei volumi. In grafico compaiono tre stati: Buy / Flat / Sell; i segnali sono confermati alla chiusura della barra (senza repaint), semplificando test e revisione delle operazioni.

Caratteristiche principali

  • Modello proprietario invece di pacchetti standard. Nessuna dipendenza da indicatori di trend, oscillatori, volatilità o volume: un’unica fonte coerente di segnali.

  • Filtraggio anti-impulso con conferma dei volumi per ridurre l’effetto dei picchi isolati; fissaggio senza repaint per disciplinare entrate/uscite.

  • Setup in tre passi. Scala temporale, sensibilità di ingresso e forza del filtro anti-impulso — pronto in pochi minuti.

  • Marcatori su grafico e etichetta P/L. Frecce sulla barra dell’evento e breve etichetta di profitto/perdita in punti, utile per diario e analisi.

  • Classificazione chiara. Blu = Acquisto, Grigio = Flat/Uscita, Rosso = Vendita.

Aiuta a strutturare le decisioni: mantenere la posizione nelle fasi di Acquisto/Vendita ed evitare ingressi in zona neutra. Marcatori chiari e conteggio per simbolo rendono più semplice la disciplina e il post-analisi.

Note importanti
L’indicatore non opera in autonomia e non garantisce profitti. Fornisce informazioni analitiche sullo stato corrente del mercato; i risultati dipendono da strumento, timeframe e impostazioni. Testare su conto demo prima del live. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.

Impostazioni

  • Time-scale — scala temporale/periodi.
    Intervallo consigliato: 0,5…3,0 (passo 0,1). Controlla “velocità/morbidezza” del modello.
    <1,0 → risposta più rapida, più segnali; >1,0 → più morbido/rigoroso, meno segnali.

  • Entry sensitivity — sensibilità di ingresso.
    Intervallo consigliato: 0,5…2,0 (passo 0,1). Regola le soglie di ingresso e la zona neutra dell’oscillatore.
    <1,0 → più sensibile (più trigger); >1,0 → più rigoroso (meno trigger).
    Quando modificare: “Troppi segnali piccoli” → aumentare; “Entrare prima” → diminuire.

  • CoeffImpulse — forza del filtro anti-impulso.
    Intervallo consigliato: 0,5…2,0 (passo 0,1). Rafforza il filtraggio dei picchi di prezzo/volume prima del segnale.
    <1,0 → più morbido (più veloce ma nervoso); >1,0 → più rigoroso (più calmo ma meno segnali).
    Quando modificare: “News/picchi disturbano” → aumentare; “Segnali in ritardo” → ridurre leggermente.

  • Stats window — finestra statistiche (giorni).
    Imposta l’orizzonte con cui il pannello somma P/L (punti) per il simbolo corrente e gli “ultimi 8”. Non influisce sulla logica dei segnali — solo sul reporting.
    Meno giorni → focus sul recente (più rapido ma seghettato); più giorni → valutazione più fluida (settimane/mesi).


