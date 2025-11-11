Direction Oscillator Pro

Direction Oscillator — L’indicatore non eredita il comportamento dei classici MA/RSI/MACD. I segnali sono generati da un modello proprietario del movimento dei prezzi con filtro anti-impulso e controllo dei volumi. In grafico compaiono tre stati: Buy / Flat / Sell; i segnali sono confermati alla chiusura della barra (senza repaint), semplificando test e revisione delle operazioni.

Caratteristiche principali

Modello proprietario invece di pacchetti standard. Nessuna dipendenza da indicatori di trend, oscillatori, volatilità o volume: un’unica fonte coerente di segnali.

Filtraggio anti-impulso con conferma dei volumi per ridurre l’effetto dei picchi isolati; fissaggio senza repaint per disciplinare entrate/uscite.

Setup in tre passi. Scala temporale, sensibilità di ingresso e forza del filtro anti-impulso — pronto in pochi minuti.

Marcatori su grafico e etichetta P/L. Frecce sulla barra dell’evento e breve etichetta di profitto/perdita in punti, utile per diario e analisi.

Classificazione chiara. Blu = Acquisto, Grigio = Flat/Uscita, Rosso = Vendita.

Aiuta a strutturare le decisioni: mantenere la posizione nelle fasi di Acquisto/Vendita ed evitare ingressi in zona neutra. Marcatori chiari e conteggio per simbolo rendono più semplice la disciplina e il post-analisi.

Note importanti

L’indicatore non opera in autonomia e non garantisce profitti. Fornisce informazioni analitiche sullo stato corrente del mercato; i risultati dipendono da strumento, timeframe e impostazioni. Testare su conto demo prima del live. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.

Impostazioni