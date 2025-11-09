Correlation Monitor MT4
- Indicatori
- Konstantin Chechnev
- Versione: 1.0
Correlation Monitor è un indicatore per individuare rapidamente le relazioni tra strumenti: aiuta a trovare coppie con forte correlazione positiva/negativa, a individuare divergenze e a prendere decisioni più informate per copertura, pair trading e trading a paniere.
Caratteristiche principali
• Matrice di correlazione e elenco compatto: mostra istantaneamente l’intensità del legame tra i simboli selezionati; la codifica a colori ne facilita la lettura.
• Mini‑grafico dello strumento correlato, sincronizzato con l’area visibile del grafico principale, per un confronto chiaro dei movimenti.
• Modalità Top‑5: evidenzia i legami positivi e negativi più forti per un rapido focus.
• Multi‑timeframe: valutazione su periodi diversi con finestra di calcolo configurabile (numero di barre).
• Supporta qualsiasi simbolo di «Osservazione del Mercato (Market Watch)», inclusi quelli non standard.
• Ottimizzato per le risorse: aggiornamenti accurati con carico minimo anche con liste di simboli molto ampie.
• Interfaccia multilingue per oltre 50 lingue con rilevamento automatico della lingua del terminale per localizzare messaggi e intestazioni.
• Aggiornamento rapido dei dati al cambio del grafico.
Correlation Monitor fa risparmiare tempo nel confronto routinario degli strumenti offrendo una soluzione tutto‑in‑uno e aiuta a reagire più velocemente: evitare esposizioni duplicate, trovare potenziali coppie di copertura e individuare divergenze di trend su diversi timeframe.
Input
Correlation pair symbol — simbolo con cui viene confrontato lo strumento corrente per calcolare la correlazione (secondo simbolo, ad es. GBPUSD). È possibile cambiarlo direttamente dal pannello dell’indicatore: clicca sul nome dello strumento nell’intestazione del pannello e scegli un altro simbolo dall’elenco di Osservazione del Mercato (Market Watch).
Number of bars to analyze — numero di barre utilizzate per calcolare la correlazione sui timeframe selezionati.
Note importanti
L’indicatore non esegue operazioni in modo autonomo e non garantisce profitti: fornisce informazioni chiare e visive sulle relazioni tra strumenti da utilizzare nel proprio sistema di trading.