Correlation Monitor MT4

Correlation Monitor è un indicatore per individuare rapidamente le relazioni tra strumenti: aiuta a trovare coppie con forte correlazione positiva/negativa, a individuare divergenze e a prendere decisioni più informate per copertura, pair trading e trading a paniere.

Meta traider 5.

Caratteristiche principali

• Matrice di correlazione e elenco compatto: mostra istantaneamente l’intensità del legame tra i simboli selezionati; la codifica a colori ne facilita la lettura.

• Mini‑grafico dello strumento correlato, sincronizzato con l’area visibile del grafico principale, per un confronto chiaro dei movimenti.

• Modalità Top‑5: evidenzia i legami positivi e negativi più forti per un rapido focus.

• Multi‑timeframe: valutazione su periodi diversi con finestra di calcolo configurabile (numero di barre).

• Supporta qualsiasi simbolo di «Osservazione del Mercato (Market Watch)», inclusi quelli non standard.

• Ottimizzato per le risorse: aggiornamenti accurati con carico minimo anche con liste di simboli molto ampie.

• Interfaccia multilingue per oltre 50 lingue con rilevamento automatico della lingua del terminale per localizzare messaggi e intestazioni.

• Aggiornamento rapido dei dati al cambio del grafico.

Correlation Monitor fa risparmiare tempo nel confronto routinario degli strumenti offrendo una soluzione tutto‑in‑uno e aiuta a reagire più velocemente: evitare esposizioni duplicate, trovare potenziali coppie di copertura e individuare divergenze di trend su diversi timeframe.

Input

Correlation pair symbol — simbolo con cui viene confrontato lo strumento corrente per calcolare la correlazione (secondo simbolo, ad es. GBPUSD). È possibile cambiarlo direttamente dal pannello dell’indicatore: clicca sul nome dello strumento nell’intestazione del pannello e scegli un altro simbolo dall’elenco di Osservazione del Mercato (Market Watch).

Number of bars to analyze — numero di barre utilizzate per calcolare la correlazione sui timeframe selezionati.

Note importanti

L’indicatore non esegue operazioni in modo autonomo e non garantisce profitti: fornisce informazioni chiare e visive sulle relazioni tra strumenti da utilizzare nel proprio sistema di trading.


