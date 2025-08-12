Momentum Deriatives Pro
Momentum Derivatives Pro v1.0 – Expert Advisor
Momentum Derivatives Pro v1.0 è un algoritmo di trading basato sull’analisi del momentum. Utilizza le derivate dello Z-score e misurazioni della volatilità basate sull’ATR per valutare le condizioni di mercato. La dimensione della posizione viene calcolata automaticamente come percentuale del margine libero, con la possibilità di impostare un limite massimo di lotto.
Il sistema è progettato per calcolare segnali di ingresso e uscita, determinare dinamicamente livelli di stop-loss e take-profit e adattare i trailing stop in base alla volatilità del mercato.
Caratteristiche
Analisi del momentum basata sullo Z-score e sulle sue derivate.
Livelli di stop-loss e take-profit calcolati con ATR.
Meccanismo di trailing stop adattato alla volatilità.
Parametri di rischio configurabili e limite massimo di lotto.
Compatibile con tutti gli strumenti e timeframe (in base alle condizioni del broker).
Configurazione semplice e parametri chiari.
Risultati dei test storici
Periodo di test: 2010–2025
Deposito iniziale: 10.000 USD
Drawdown massimo: 30,8%
Fattore di profitto: 2,45
Qualità dei dati tick: 98% (oltre 40 milioni di tick)
Questi dati derivano da simulazioni su dati storici e non garantiscono risultati futuri.
Note
Questo prodotto è un sistema automatico progettato per generare segnali di trading e gestire le posizioni.
Tutte le strategie di trading comportano rischi; si consiglia di effettuare test su conto demo prima di operare su conto reale.
I risultati possono variare in base alla velocità di esecuzione, allo spread e alla liquidità del broker.
Si raccomanda agli utenti di avere conoscenze su leva finanziaria, dimensionamento delle posizioni e gestione del rischio.
Questo Expert Advisor non garantisce profitti. Il trading comporta dei rischi.