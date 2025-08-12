Momentum Deriatives Pro

TradeForge Pass Prop Firm – EA con IA per affrontare sfide Prop Firm TradeForge Pass Prop Firm è un Expert Advisor avanzato per MT5, progettato per superare le sfide delle Prop Firm e gestire conti finanziati con precisione grazie all’ intelligenza artificiale e una gestione del rischio sofisticata. Motore AI integrato Algoritmi addestrati su dati storici Prop Firm e condizioni di mercato in tempo reale che: Analizzano azioni di prezzo e volatilità Si adattano dinamicamente ai cambiamenti