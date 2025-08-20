Range AI MT5

Vantaggi di Range AI

Condizioni e parametri consigliati

Importante!

L’Expert Advisor si basa su un algoritmo complesso addestrato con l’intelligenza artificiale. Il suo compito è individuare punti di ingresso affidabili e operare con cautela — senza griglie, senza martingala e con un drawdown minimo.Range AI costruisce un intervallo, attende la conferma e funziona solo nelle situazioni in cui la probabilità di successo è massima. Per me era importante creare un sistema che fornisse stabilità e fiducia in ogni operazione.L’EA è ottimizzato per i seguenti strumenti: CHFJPY, EURNZD, EURUSD, GBPCAD, USDCHF, USDJPY e XAUUSD (oro).Range AI è adatto a chi desidera guadagnare sul mercato in modo pulito e sicuro, senza caos e senza rischi inutili.• Multi-valuta. L’EA lavora con più strumenti contemporaneamente. Le perdite su una coppia vengono rapidamente compensate da altre.• Sistema di trading professionale. L’algoritmo utilizza lotti fissi, TakeProfit e StopLoss dinamici. Su molte coppie il rapporto rischio/rendimento è vicino a 1:1 — una perdita viene compensata da un’operazione vincente.• Gestione del rischio flessibile. Disponibili sia lotto fisso che calcolo automatico (auto risk), che si adatta alla dimensione del deposito.• Filtro notizie. Il trading si interrompe prima di eventi importanti, proteggendo da drawdown imprevisti.• Filtro trend. Le operazioni vengono aperte rigorosamente nella direzione del movimento principale, mai contro trend.• Recupero perdite. In caso di drawdown, l’EA applica un meccanismo per riportare il capitale al livello iniziale (attivo di default, disattivabile nelle impostazioni).• Logica sicura. Nessuna griglia, nessuna martingala — solo un’operazione per ogni coppia di valute.• Accessibilità. Prezzo molto basso per un sistema automatizzato professionale di questo livello.• Affidabilità e supporto. Range AI è un progetto attivo che si sviluppa e viene aggiornato regolarmente. Acquistandolo, ottieni uno strumento universale che evolverà insieme al mercato.• Timeframe: M5• Strumenti: CHFJPY, EURNZD, EURUSD, GBPCAD, USDCHF, USDJPY, XAUUSD• Deposito minimo: 50 $ per ogni coppia di valute• Broker: qualsiasi broker con spread bassi ed esecuzione di qualità• Tipo di conto: ECN / RAW Spread / Razor• Orario di trading: 24/7• VPS – consigliato• lotto fisso• calcolo automatico del lotto (auto risk)• sistema di recupero perdite (Recovery)L’EA è adatto sia ai trader principianti con piccoli depositi, sia ai professionisti esperti che operano con capitali elevati.

Nelle impostazioni dell’EA è presente un parametro critico — “scostamento GMT del broker”.

La maggior parte dei broker come: (IC Markets, Pepperstone, RoboForex, FxPro, Admiral Markets, Exness, XM, FBS, Alpari) utilizza lo scostamento standard: GMT+3 in estate e GMT+2 in inverno.

Qui sotto puoi scaricare e utilizzare i file set già pronti per broker con questo scostamento (estate +3, inverno +2).

Attenzione! Se il tuo broker utilizza un diverso scostamento GMT, contattami e preparerò file set personalizzati con l’impostazione corretta.



Supporto e gruppo privato

Ogni acquirente ottiene l’accesso a una community privata su Telegram: aiuto per la configurazione, supporto rapido, migliori configurazioni e scelta dei parametri per coppie aggiuntive. Per essere aggiunto, invia uno screenshot dell’acquisto e i dati della checklist tramite messaggio. Dopo la verifica, l’accesso sarà concesso.







Sul periodo di test

Il backtest e l’ottimizzazione dell’EA sono disponibili dal 2020. Questo perché, a partire da quell’anno, sono disponibili dati storici della massima qualità, senza lacune o incongruenze. Inoltre, l’algoritmo di Range AI è stato addestrato con l’intelligenza artificiale proprio su questi dati strutturati, il che garantisce la massima precisione e affidabilità dei risultati. Prima del 2020, il mercato era in una fase diversa: liquidità, volatilità e dinamica del trading erano molto diverse dalle condizioni attuali. Pertanto, i test sui dati più vecchi non hanno senso pratico e non riflettono la reale efficacia della strategia.



