Sora Adaptive MT5

Sora Adaptive – Un modo più intelligente per operare controtrend

Sora Adaptive è un Expert Advisor (EA) all’avanguardia progettato esclusivamente per il trading FOREX ad alte prestazioni.

Costruito da zero con algoritmi adattativi avanzati, modelli matematici non lineari e tecniche di ottimizzazione ispirate alla meccanica quantistica, Sora non è un semplice robot, ma l’arma segreta dei trader professionisti.

Al centro, Sora identifica, analizza e si adatta al momentum di mercato in tempo reale, grazie a un motore proprietario di mappatura dei trend multi-timeframe.

Non insegue il mercato, ma cavalca con precisione e fluidità le onde dei movimenti di prezzo. Che si tratti di EURUSD, GBPJPY o coppie esotiche, Sora si rimodella dinamicamente in base al sentimento di mercato attuale.

Segnale LIVE a basso rischio: https://www.mql5.com/it/signals/2328656

Caratteristiche principali di Sora Adaptive:

Motore avanzato di riconoscimento trend – basato su analisi di Fourier, ADX, filtri ricorsivi e modelli di regressione multilivello

Sistema adattivo di ingresso e uscita – ricalibrazione in tempo reale basata su volatilità e volumi

Compatibilità multi-simbolo – opera su più coppie contemporaneamente con una gestione intelligente del rischio

Controllo preciso del rischio – moduli integrati per limiti di perdita giornaliera, esposizione massima e spegnimento di emergenza

Esecuzione ad alta velocità – ottimizzato per broker a bassa latenza, robusto anche con spread e slippage variabili

Come funziona Sora:

Sora opera grazie a una combinazione raffinata di riconoscimento di pattern, modelli neurali adattativi e tecniche di apprendimento statistico.

Ogni posizione aperta si basa sulla fusione di modelli di trend storici e dati di liquidità di mercato attuale.

È come un trader virtuale addestrato con milioni di condizioni di mercato che sa esattamente quando agire e quando restare in silenzio.

Sora è più efficace sul timeframe M5, soprattutto in mercati laterali o con movimenti orizzontali, ed è progettato per autoregolarsi nei drawdown e massimizzare i profitti basati sul trend.

Non usa segnali esterni, non rincorre le perdite, non scommette. Esegue come una macchina — perché in fondo, lo è.

Requisiti tecnici:

Compatibile con tutti i broker principali (ECN, STP, DMA)

Nessun saldo minimo richiesto, raccomandato da $2.500 USD in su

Preferibile spread basso e esecuzione veloce

Plug & play – nessuna libreria esterna necessaria

Performance e utilizzo reale:

Sora è in funzione da oltre 18 mesi su conti reali, gestendo sia challenge di prop firm sia portafogli personali.

Backtest effettuati con dati tick di alta qualità, inclusi spread variabili e slippage simulato, confermano la robustezza del sistema.

✔️ Risultati live verificati e screenshot disponibili su richiesta

✔️ File di configurazione personalizzati e guide di setup forniti dopo l’acquisto

✔️ PDF strategico gratuito disponibile su richiesta per costruire un portfolio vincente con Sora

Contatti:

Sora Adaptive non è solo un software — è un sistema di trading scalabile.

Che tu stia affrontando una sfida prop firm o ottimizzando la tua strategia di lungo termine, Sora si adatta a te.

Per configurazioni personalizzate, partnership o walkthrough completi, contattaci tramite MQL Market DM.

Sora Adaptive – Trade più smart. Stai contro il trend.

💠 Il mercato si muove. Anche tu dovresti farlo — ma al tuo ritmo.