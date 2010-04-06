Candle Smoother Indicator
- Indicatori
- TECHAURORA - FZCO
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Il Candle Smoother è un indicatore per MetaTrader 5 che ti aiuta a visualizzare i movimenti dei prezzi in modo più calmo e chiaro. Elimina il "rumore di mercato" non necessario e mostra il vero trend in modo più efficace.
Cosa fa l'Indicatore "Candle Smoother"?
-
Smussa i dati classici delle candele (Apertura, Massimo, Minimo, Chiusura).
-
Questo filtra le candele caotiche e frenetiche.
-
Inoltre, viene calcolata una linea EMA (Media Mobile Esponenziale) basata sui prezzi smussati.
-
Questo ti aiuta a riconoscere meglio la direzione reale del mercato.
In breve: meno rumore, trend più chiari!
Come leggere l'indicatore
In una finestra separata sotto il grafico principale vedrai:
-
Visualizzazione delle candele smussate
➔ Mostra un andamento più regolare dei movimenti di prezzo.
-
Linea turchese (EMA)
➔ Questa linea segue le candele smussate.
➔ Quando la linea sale, il mercato è generalmente in fase rialzista.
➔ Quando la linea scende, il mercato tende a essere in fase ribassista.
Caratteristiche principali
-
Candele smussate: Riduce le piccole fluttuazioni di prezzo insignificanti.
-
Linea EMA integrata: Mostra la direzione generale del prezzo smussato.
-
Anti-rumore: Rende i grafici molto più chiari e leggibili.
-
Impostazioni personalizzabili: Puoi regolare la sensibilità in base alle tue esigenze.
Spiegazione dei parametri
-
ATR Length (Predefinito: 50)
➔ Controlla l'intensità della smussatura.
➔ Numero maggiore = maggiore smussatura = grafico più calmo.
-
EMA Period (Predefinito: 14)
➔ Determina quanto rapidamente la linea EMA reagisce ai cambiamenti di prezzo.
➔ Numero minore = più sensibile (reazione più veloce).
➔ Numero maggiore = più regolare (reazione più lenta ma più affidabile).
Il Candle Smoother è perfetto se desideri identificare trend chiari senza farti confondere da forti oscillazioni di prezzo. È ideale sia per principianti che per trader esperti che preferiscono decisioni calme e sistematiche.
Questa non è consulenza finanziaria! Questo indicatore funziona in tempo reale e non ridisegna.