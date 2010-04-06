Candle Smoother Indicator

Il Candle Smoother è un indicatore per MetaTrader 5 che ti aiuta a visualizzare i movimenti dei prezzi in modo più calmo e chiaro. Elimina il "rumore di mercato" non necessario e mostra il vero trend in modo più efficace.


Cosa fa l'Indicatore "Candle Smoother"?

  • Smussa i dati classici delle candele (Apertura, Massimo, Minimo, Chiusura).

  • Questo filtra le candele caotiche e frenetiche.

  • Inoltre, viene calcolata una linea EMA (Media Mobile Esponenziale) basata sui prezzi smussati.

  • Questo ti aiuta a riconoscere meglio la direzione reale del mercato.

In breve: meno rumore, trend più chiari!


Come leggere l'indicatore

In una finestra separata sotto il grafico principale vedrai:

  • Visualizzazione delle candele smussate
    ➔ Mostra un andamento più regolare dei movimenti di prezzo.

  • Linea turchese (EMA)
    ➔ Questa linea segue le candele smussate.
    ➔ Quando la linea sale, il mercato è generalmente in fase rialzista.
    ➔ Quando la linea scende, il mercato tende a essere in fase ribassista.


    Caratteristiche principali

    • Candele smussate: Riduce le piccole fluttuazioni di prezzo insignificanti.

    • Linea EMA integrata: Mostra la direzione generale del prezzo smussato.

    • Anti-rumore: Rende i grafici molto più chiari e leggibili.

    • Impostazioni personalizzabili: Puoi regolare la sensibilità in base alle tue esigenze.


      Spiegazione dei parametri

      • ATR Length (Predefinito: 50)
        ➔ Controlla l'intensità della smussatura.
        ➔ Numero maggiore = maggiore smussatura = grafico più calmo.

      • EMA Period (Predefinito: 14)
        ➔ Determina quanto rapidamente la linea EMA reagisce ai cambiamenti di prezzo.
        ➔ Numero minore = più sensibile (reazione più veloce).
        ➔ Numero maggiore = più regolare (reazione più lenta ma più affidabile).

      Il Candle Smoother è perfetto se desideri identificare trend chiari senza farti confondere da forti oscillazioni di prezzo. È ideale sia per principianti che per trader esperti che preferiscono decisioni calme e sistematiche.


      Questa non è consulenza finanziaria! Questo indicatore funziona in tempo reale e non ridisegna.
