Bayesian Trend Indicator

L’Indicatore di Trend Bayesiano colora ogni candela in base a un’inferenza bayesiana sulla direzione del trend. Calcola la forza del trend “a priori” da quattro medie mobili standard (EMA, SMA, DEMA, VWMA) della lunghezza scelta, quindi calcola una “verosimiglianza” dalle versioni più rapide di quelle stesse medie mobili (accorciate da un “gap”). Le combina per ottenere una probabilità a posteriori di un trend rialzista. Le candele sono colorate:

  • Verde, quando la a posteriori indica un forte trend rialzista.

  • Rosso, quando la a posteriori indica un forte trend ribassista.

  • Blu, quando la a posteriori è neutra/incerta.

Questo indicatore unisce i principi della teoria delle probabilità bayesiana con l’analisi delle medie mobili per fornire ai trader una comprensione completa del sentimento di mercato e delle potenziali inversioni di trend. L’Indicatore di Trend Bayesiano inizia calcolando il trend sia per le medie mobili veloci sia per quelle lente utilizzando una Funzione di Segnale a Gradiente Smussato (Smoothed Gradient Signal Function). Questa funzione assegna un valore numerico a ciascun punto dati in base alla sua relazione con i dati storici, indicando la forza e la direzione del trend.

Puoi leggere di più sul Teorema di Bayes qui: https://en.wikipedia.org/wiki/Bayes%27_theorem


Caratteristiche principali

  • Rilevazione del Trend Basata su Bayes
    Combina una stima di trend “a priori” (da medie mobili di lunghezza standard) con una stima di “verosimiglianza” (da medie mobili più rapide) tramite il teorema di Bayes per produrre una solida probabilità a posteriori del trend.

  • Ensemble Multi-MA
    Utilizza quattro tipi di medie mobili—EMA, SMA, (pseudo-)DEMA, VWMA—sia in lunghezze lente che rapide, smussando il rumore specifico di ciascuna media.

  • Visualizzazione a Colori delle Candele
    Colora le candele del grafico in tre colori distinti—trend rialzista (verde), trend ribassista (rosso), neutro (blu)—rendendo i cambi di trend immediatamente visibili.

  • Leggero e in Tempo Reale
    Tutti i calcoli avvengono sul grafico in tempo reale, con un overhead di prestazioni minimo, adatto a qualsiasi timeframe.


Parametri dell’Indicatore

  • Lunghezza MA: Lunghezza base della media mobile per il calcolo della probabilità a priori.

  • Lunghezza del Gap tra MA veloce e lenta: Differenza tra le lunghezze della media mobile base e di quella veloce.

  • Segnali di Gap: Numero di barre da guardare indietro per smussare il segnale.

  • Lunghezza SMA Corta: Lunghezza della SMA corta (uso interno).

  • Lunghezza SMA Lunga: Lunghezza della SMA lunga (uso interno).


Interpretazione e Utilizzo

  • Forte Trend Rialzista (Verde): Considerare ingressi long o mantenere posizioni long esistenti. La conferma con altri strumenti (es. divergenza RSI) può migliorarne l’affidabilità.

  • Forte Trend Ribassista (Rosso): Considerare ingressi short o chiudere posizioni long. Usare stop sopra i recenti massimi.

  • Neutro (Blu): Indecisione del mercato. Meglio restare fuori o usare strategie di trading in range finché il trend non si chiarisce.


Questo non è un consiglio finanziario! Questo è un indicatore in tempo reale e non si ridisegna.

