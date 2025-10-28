SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / NoLoss Quantum AI
MARC ALBRECHT SCHMID

NoLoss Quantum AI

MARC ALBRECHT SCHMID
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 0%
RoboForex-ECN-3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.09 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.09 USD (25 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
1 (0.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.09 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
22.72%
Massimo carico di deposito:
1.62%
Ultimo trade:
27 minuti fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
0.09 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.88% (9.42 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.09 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.09 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
ICMarketsSC-Live05
7.35 × 23
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
Ava-Demo
19.00 × 1
3 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

100% Win rate Copytrading Signal – Exclusive for KXTL Community


This signal leverages a proprietary strategy for consistent wins on select pairs, blending trend-following with risk controls for long-term stability.


Access is free but requires KXTL RoboForex setup—without it, compatibility issues cause losses. Join for instructions and perks like 50% cashback and free VPS. Message us to start for free!


Non ci sono recensioni
2025.10.29 00:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 00:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 00:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.29 00:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 00:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
NoLoss Quantum AI
999USD al mese
0%
0
0
USD
500
USD
1
100%
1
100%
23%
n/a
0.09
USD
2%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.