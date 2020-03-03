Scalping Gold xauusd

Panoramica dell’EA

Questo Expert Advisor (EA) è stato sviluppato per il trading automatizzato su XAUUSD (Oro) utilizzando una combinazione di livelli di Fibonacci, la teoria delle Onde di Elliott e i crossover EMA (25/100).
È ottimizzato per funzionare in modo efficiente su conti Cent, consentendo una gestione più flessibile del rischio e della dimensione delle posizioni.

Caratteristiche principali

  • Configurazione semplice – file di impostazioni pronto (.set) disponibile su richiesta

  • Gestione del rischio – ottimizzato per i conti Cent per ridurre l’esposizione al rischio

  • Applicazione flessibile – funziona con diversi strumenti; XAUUSD è fortemente raccomandato in base ai test

Parametri consigliati

  • Strumento di trading: XAUUSD (Oro)

  • Tipo di conto: Conto Cent (ad es. Exness Standard Cent)

  • Deposito minimo: 100.000 cent (equivalente a 1.000 USD per i conti Cent)

Informazioni aggiuntive

  • Le impostazioni predefinite sono solo a scopo di test e dimostrazione.

  • Potrebbe essere necessaria un’ottimizzazione dei parametri in base alle condizioni del broker e al tipo di conto.

  • Il trading sui mercati finanziari comporta dei rischi. Utilizzare solo fondi che si è disposti a perdere.

Feedback e supporto

Sarò lieto di ricevere il vostro feedback e suggerimenti per migliorare l’EA e i futuri aggiornamenti.


