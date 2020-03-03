Scalping Gold xauusd
- Experts
- Komila Safarova
- Versione: 128.0
- Aggiornato: 13 settembre 2025
- Attivazioni: 5
Panoramica dell’EA
Questo Expert Advisor (EA) è stato sviluppato per il trading automatizzato su XAUUSD (Oro) utilizzando una combinazione di livelli di Fibonacci, la teoria delle Onde di Elliott e i crossover EMA (25/100).
È ottimizzato per funzionare in modo efficiente su conti Cent, consentendo una gestione più flessibile del rischio e della dimensione delle posizioni.
Caratteristiche principali
-
Configurazione semplice – file di impostazioni pronto (.set) disponibile su richiesta
-
Gestione del rischio – ottimizzato per i conti Cent per ridurre l’esposizione al rischio
-
Applicazione flessibile – funziona con diversi strumenti; XAUUSD è fortemente raccomandato in base ai test
Parametri consigliati
-
Strumento di trading: XAUUSD (Oro)
-
Tipo di conto: Conto Cent (ad es. Exness Standard Cent)
-
Deposito minimo: 100.000 cent (equivalente a 1.000 USD per i conti Cent)
Informazioni aggiuntive
-
Le impostazioni predefinite sono solo a scopo di test e dimostrazione.
-
Potrebbe essere necessaria un’ottimizzazione dei parametri in base alle condizioni del broker e al tipo di conto.
-
Il trading sui mercati finanziari comporta dei rischi. Utilizzare solo fondi che si è disposti a perdere.
Feedback e supporto
Sarò lieto di ricevere il vostro feedback e suggerimenti per migliorare l’EA e i futuri aggiornamenti.