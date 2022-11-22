Cloner for MT4
- Utilità
- Volodymyr Hrybachov
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 12 dicembre 2022
- Attivazioni: 10
L'utility è progettata per clonare le operazioni sul vostro conto di trading - il programma apre un'operazione aggiuntiva con i vostri parametri. Ha la possibilità di aumentare o diminuire il lotto, aggiungere un lotto, modificare i parametri di stoploss e takeprofit, Il programma è progettato per funzionare su "PC Windows" e "VPS Windows".
Parametri:
CLONE_POSITIONS - quali ordini clonare;
MAGIC_NUMBER - numero magico;
DONT_REPEAT_TRADE - se vero, le operazioni non saranno ripetute dopo la chiusura manuale;
REVERSE_COPY - copia inversa, ad esempio per aprire SELL invece di BUY ;
LOT_MULTIPLIER - rapporto di copia del volume dal conto PROVIDER; se = 0, copia con il lotto specificato in FIXED_LOT ;
PLUS_LOT, MINUS_LOT - lotti più e meno;
MAXIMUM_LOT - lotto massimo;
FIXED_LOT - lotto fisso;
SYNCHRONIZE_STOPS - se vero, la chiusura degli ordini, i livelli TP e SL saranno sincronizzati con il conto PROVIDER;
STOPLOSS, TAKEPROFIT - impostare i propri livelli TP e SL se SYNCHRONIZE_STOPS = false ;