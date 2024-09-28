RiskGuard Management MT4

ATTENZIONE l'expert non funziona in strategy tester, per una versione di prova visita il mio profilo.

ATTENZIONE l'expert deve restare con lo storico operazioni in "STORICO COMPLETO"

Manuale

per il Download del journal automatico visita il mio profilo

RiskGuard Management – Il trading professionale, senza compromessi

RiskGuard Management è l’alleato definitivo per ogni trader che desidera massimizzare i profitti e minimizzare le perdite con una gestione del rischio evoluta. Non è solo un tool: è un sistema intelligente che ti aiuta a rispettare il tuo piano di trading, evitare errori emotivi e operare con la massima efficienza.

  •  Protezione completa del capitale
  •  Gestione avanzata del rischio con calcolo dinamico della size
  •  Chiusura automatica dei trade per rispettare il tuo piano giornaliero
  •  Tecnologia Quantum per ottimizzare il rischio su ogni operazione
  •  Analisi e report professionali con esportazione dati e dashboard interattiva

Quantum: l’innovazione che cambia il gioco

La rivoluzionaria funzione Quantum analizza le statistiche del tuo trading e il drawdown corrente per calcolare il rischio ottimale per ogni operazione. Il risultato? Fino a 4 volte i profitti rispetto alla gestione del rischio tradizionale, a parità di drawdown.

Non più un rischio fisso, ma un rischio intelligente. Quantum si adatta alla tua operatività per offrirti sempre la miglior configurazione possibile.

Funzioni avanzate per un trading controllato e sicuro

  • Calcolo automatico della size – Imposta il rischio in percentuale o a quota fissa e lascia che RiskGuard faccia i calcoli per te.
  • Stop Loss bloccato – Una volta impostato, non potrai più rimuoverlo, evitando decisioni impulsive che possono compromettere il tuo conto.
  • Chiusura automatica giornaliera – Quando il limite di perdita massima viene raggiunto, RiskGuard chiude le operazioni e blocca il trading fino al giorno successivo.
  • Protezione contro il drawdown – Imposta un limite massimo di perdita per evitare di bruciare il tuo capitale.
  • Break Even automatico – Sposta il tuo Stop Loss in pareggio in modo intelligente per ridurre il rischio senza sforzo.
  • Trading multi-livello – Scegli tra 3 modalità in base alla tua esperienza: Beginner, Intermediate o Advanced.
  • Copy Trading integrato – Copia le operazioni da altri conti in modo automatico e gestisci tutto con RiskGuard.
  • Parzializzazione dei trade – Definisci più livelli di uscita per ottimizzare i tuoi guadagni.
  • Trading dinamico – Modalità standard o gestione avanzata con Stop Loss adattivo per strategie a momentum.
  • Esportazione dati e analisi avanzata – Salva il tuo storico in CSV/Excel e analizza i risultati con la Dashboard Dinamica di Excel 365.
  • Gestione da smartphone – Inserisci ordini da mobile, RiskGuard li gestirà automaticamente.

Perché scegliere RiskGuard?

  • Elimina gli errori psicologici – Niente più Stop Loss rimossi all’ultimo minuto o overtrading fuori controllo.
  • Aumenta la disciplina – Il trading è una questione di strategia, non di emozioni. RiskGuard ti aiuta a seguire il tuo piano.
  • Migliora la redditività – Con Quantum, ottieni il massimo dai tuoi trade senza aumentare il rischio complessivo.
  • Adatto a tutti i trader – Sia che tu sia un principiante o un esperto, RiskGuard si adatta al tuo livello.

Scaricalo ora e scopri come trasformare il tuo trading in una strategia vincente!


Recensioni 3
Settival@gmail.com Setti
119
Settival@gmail.com Setti 2025.06.04 05:31 
 

ho acquistato alcuni giorni fa l'EA ma non soddisfatto dei video che ho trovato sul web per imparare ad usarlo ho contattato Michele che mi ha dato in tempo zero una guida completissima per conoscere ed utilizzare al meglio RiskGuard , ho preso subito confidenza, ho memorizzato alcune impostazioni che potevo sfruttare o per copie di valute o altri strumenti finanziari. le prime operazioni le ho aperte senza una logica da terminale e le ho controllate successivamente dal cellulare. Sono rimasto sbalordito dalla sua gestione. Ho sempre avuto il problema di non accettare le perdite e tal volta di aprire posizioni senza mettere uno stop-loss compromettendo il saldo del conto, e' arrivato il momento di lavorare diversamente e questo strumento può' cambiare in maniera positiva i risultati di molti trader......grazie Michele ....naturalmente adesso ci aspettiamo qualche tua altra magia.

lucadonadini
34
lucadonadini 2025.04.30 19:55 
 

sono molto contento di questo aquisto,poco a poco sto apprezzando le funzioni di risk g, solo con poter non toccare sl , o avere una perdita diaria prestabilita, mi da una consapevolezza di fin dove posso arrivare, mantenendo chiaro il limite,giornaliero a me personalmente mi piace la possibilita di visualizzare be e il rischio sulle mediazioni , mi aiuta molto. e Michele mi ha dato un ottimo seguimento, personalmente mi mancano delle competenze su utilizzo di ea ,e nei primi passi, lui mi ha aiutato a settare l'expert... e avere la possibilita di chiudere mt5 sul dayli, al raggiungimento di un loss prestabilto anteriormente. in cash o in %, ho la certezza che sarebbe utile a molti trader, soprattutto a chi e tornato a mercato dopo certi loss. senza lasciar passare quelle ore utili per rilassare la mente, a volte non siamo nemmeno consapevoli, di aver mosso sl, quindi lexpert semplicemente ci protegge da queste azioni. e cattive abitudini...

giuseppe75
44
giuseppe75 2025.05.03 11:59 
 

Utility performante , veloce e precisione in esecuzione a mercato , Ottima assistenza da parte del programmatore sempre disponibile .

Filtro:
