Trade Monitor Pro

TradeMonitorPro è uno strumento potente progettato per aiutarti a monitorare e gestire efficacemente le tue attività di trading nel mercato forex. Questo EA offre una serie di utili funzionalità che ti consentono di tenere traccia dei tuoi trade aperti, dei guadagni e delle perdite flottanti giornaliere (drawdown flottante) , nonché dei livelli di margine e del volume di lotti aperti.

Per un corretto conteggio del "Trading Volume" abilitare lo storico completo nel terminale sul tab Storico operazioni. (Vedi Screenshot in basso)

Una velocità di esecuzione inferiore (prametro Execution Speed) richiede un utilizzo maggiore della percentuale di CPU, se riduci la velocità di esecuzione controlla l'utilizzo della CPU, per prestazioni migliori l'utilizzo complessivo della CPU non dovrà superare il 50% in qualsiasi condizione di mercato.

**Caratteristiche Principali:**



1. **Monitoraggio dei Trade Aperti:** Il TradeMonitorPro ti fornisce una panoramica chiara e dettagliata dei trade aperti, inclusi il numero totale di trade, il profitto e la perdita attuali e il volume di lotti aperti.



2. **Statistiche Giornaliere:** Monitora le tue performance giornaliere grazie alle statistiche chiave come il massimo e il minimo PnL giornaliero, il massimo volume di lotti aperti giornaliero e il massimo numero di trade aperti contemporaneamente durante la giornata.



3. **Statistiche Globali:** Tieni traccia delle tue performance a lungo termine attraverso le statistiche di trading globali, compresi il PnL massimo e minimo di tutti i tempi, il numero massimo di trade aperti contemporaneamente e il volume massimo di lotti aperti.



4. **Gestione del Margine:** Conosci sempre il tuo livello di margine e il margine disponibile in tempo reale per garantire che il tuo account sia gestito in modo responsabile.



5. **Notifiche ed Allarmi:** Ricevi notifiche e allarmi quando il numero di trade aperti raggiunge un limite specificato, aiutandoti a evitare situazioni di trading eccessive.



6. **Configurabilità:** Puoi personalizzare facilmente le impostazioni dell'Expert Advisor, tra cui la velocità di aggiornamento e il numero massimo di trade aperti consentiti.



**Come Utilizzare TradeMonitorPro:**



1. **Installazione:** Aggiungi l'Expert Advisor TradeMonitorPro al tuo MetaTrader 4. Assicurati di attivare la funzione di trading automatico.



2. **Monitoraggio:** Avvia l'Expert Advisor e osserva le etichette sul tuo grafico. Qui troverai informazioni cruciali sui tuoi trade, il PnL giornaliero, il margine e altro ancora.



3. **Gestione:** Utilizza le informazioni fornite per prendere decisioni informate riguardo ai tuoi trade aperti e alle tue strategie di trading.



4. **Notifiche:** Ricevi notifiche e allarmi quando raggiungi il limite impostato per il numero di trade aperti.



Il TradeMonitorPro è uno strumento essenziale per i trader che desiderano monitorare e ottimizzare le proprie performance nel mercato forex. Aiuta a evitare eccessi di trading e a prendere decisioni migliori grazie a statistiche chiare e informazioni in tempo reale.



*Ricorda che l'Expert Advisor è uno strumento di supporto e non sostituisce la tua analisi e decisione personali nel trading. È importante comprendere appieno come funziona l'EA e testarlo attentamente su un account demo prima di utilizzarlo in un ambiente di trading reale.*

