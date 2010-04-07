Trade Monitor Pro
- Utilità
- Valery Sorrentino
- Versione: 1.65
- Aggiornato: 12 giugno 2024
- Attivazioni: 10
TradeMonitorPro è uno strumento potente progettato per aiutarti a monitorare e gestire efficacemente le tue attività di trading nel mercato forex. Questo EA offre una serie di utili funzionalità che ti consentono di tenere traccia dei tuoi trade aperti, dei guadagni e delle perdite flottanti giornaliere (drawdown flottante) , nonché dei livelli di margine e del volume di lotti aperti.
**Caratteristiche Principali:**
1. **Monitoraggio dei Trade Aperti:** Il TradeMonitorPro ti fornisce una panoramica chiara e dettagliata dei trade aperti, inclusi il numero totale di trade, il profitto e la perdita attuali e il volume di lotti aperti.
2. **Statistiche Giornaliere:** Monitora le tue performance giornaliere grazie alle statistiche chiave come il massimo e il minimo PnL giornaliero, il massimo volume di lotti aperti giornaliero e il massimo numero di trade aperti contemporaneamente durante la giornata.
3. **Statistiche Globali:** Tieni traccia delle tue performance a lungo termine attraverso le statistiche di trading globali, compresi il PnL massimo e minimo di tutti i tempi, il numero massimo di trade aperti contemporaneamente e il volume massimo di lotti aperti.
4. **Gestione del Margine:** Conosci sempre il tuo livello di margine e il margine disponibile in tempo reale per garantire che il tuo account sia gestito in modo responsabile.
5. **Notifiche ed Allarmi:** Ricevi notifiche e allarmi quando il numero di trade aperti raggiunge un limite specificato, aiutandoti a evitare situazioni di trading eccessive.
6. **Configurabilità:** Puoi personalizzare facilmente le impostazioni dell'Expert Advisor, tra cui la velocità di aggiornamento e il numero massimo di trade aperti consentiti.
**Come Utilizzare TradeMonitorPro:**
1. **Installazione:** Aggiungi l'Expert Advisor TradeMonitorPro al tuo MetaTrader 4. Assicurati di attivare la funzione di trading automatico.
2. **Monitoraggio:** Avvia l'Expert Advisor e osserva le etichette sul tuo grafico. Qui troverai informazioni cruciali sui tuoi trade, il PnL giornaliero, il margine e altro ancora.
3. **Gestione:** Utilizza le informazioni fornite per prendere decisioni informate riguardo ai tuoi trade aperti e alle tue strategie di trading.
4. **Notifiche:** Ricevi notifiche e allarmi quando raggiungi il limite impostato per il numero di trade aperti.
Il TradeMonitorPro è uno strumento essenziale per i trader che desiderano monitorare e ottimizzare le proprie performance nel mercato forex. Aiuta a evitare eccessi di trading e a prendere decisioni migliori grazie a statistiche chiare e informazioni in tempo reale.
*Ricorda che l'Expert Advisor è uno strumento di supporto e non sostituisce la tua analisi e decisione personali nel trading. È importante comprendere appieno come funziona l'EA e testarlo attentamente su un account demo prima di utilizzarlo in un ambiente di trading reale.*