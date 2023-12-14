RiskGuard Management

5

ATTENZIONE per una versione di prova gratuita visita il mio sito web.

Manuale


RiskGuard Management — Il tuo alleato definitivo per un trading senza compromessi.

  1. Lot Calculator — Calcolo automatico della size.
  2. Quantum — Rischio automatico per massimizzare i profitti e ridurre i drawdown.
  3. Automatic Journal — Incluso e scaricabile gratuitamente dal mio sito.
  4. Automatic Screenshot — Due screenshot: uno in apertura e uno in chiusura del trade.
  5. Partial Profit — Uscite parziali gestite in modo intelligente.
  6. Smartphone Trading — Inserisci ordini da mobile, gestiti in automatico.
  7. Stop Loss & DD Block — Protezione totale del capitale giornaliera.
  8. Automatic Break-Even — Riduci il rischio senza sforzo.
  9. Closing Time — Controllo preciso degli orari operativi.
  10. Automatic Spread — Stop e take profit posizionati correttamente in tempo reale.

Documentazione dettagliata in più lingue e video guide in italiano e inglese, disponibili sul mio sito.


Recensioni 28
joy
31
joy 2025.05.26 15:33 
 

RiskGuard e Quantum sono davvero strumenti fantastici, inoltre Michele è sempre accogliente, pronto ad aiutare e a risolvere qualsiasi dubbio. Non si può chiedere di meglio! Provatelo ragazzi :)

galalex88
29
galalex88 2025.04.27 14:40 
 

Il miglior expert per la gestione del rischio per MT4/MT5. Ha un sacco di funzionalità e evita di andare in revenge trading o FOMO. In più ha anche un Journal automatico per vedere tutte le statistiche. Michele è sempre gentile e ti aiuta subito per qualsiasi problema!

l_f__7
56
l_f__7 2025.04.27 08:51 
 

fantastic product, great features. unique professionalism by michele

Prodotti consigliati
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
TradeKeeper
Kenneth Berry Cunningham
Utilità
TradeKeeper - Your Ultimate Trading Journal Enhance Your Trading Experience with TradeKeeper! TradeKeeper is a powerful and intuitive notepad designed specifically for traders. Seamlessly integrated into your trading chart, TradeKeeper allows you to save, recall, and manage your trading notes with ease. Whether you're tracking market trends, recording trade ideas, or analyzing your performance, TradeKeeper ensures you never miss a crucial detail. Key Features: Seamless Chart Integration : Acces
KopierMaschineMT5
Denis Nikolaev
Utilità
KopierMaschine - локальный копировщик сделок между различными счетами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в любом направлении расположенных на одном компьютере с интуитивно понятным интерфейсом. Направления копирования: MT4 --> MT5 MT4 --> MT4 MT5 --> MT5 MT5 --> MT4 для копирования между терминалами MetaTrader 4 и   MetaTrader   5 необходимо приобрести версию продукта   KopierMaschine  для    MetaTrader  4 Особенности Программа работает в двух режимах Master и Slave На один подчиненный счет можно копир
Volatility 10 Auto Scalper
Harifidy Razafindranaivo
Utilità
BRIEF INTRODUCTION   : This Panel is made for  Volatility 10 (1s) Index and Volatility 10 Index  Synthetic indices instruments. It offers an ultimate and complete  auto trading with an optional money management Controls. This application is an automated panel who works on strategy tester. It is equiped with an automatic indicator attached on the bottom of the Panel.  There are another functionalities like  Martingale strategy  and a  range sequence  detection , it triggers automatically when t
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilità
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
Magic Storm MT5
- Reni
5 (1)
Experts
Best Tested Pairs :-  Step Index (Also can use on other pairs which spread is lowest) How does the Magic Storm work The Magic Storm will commence only if the Initial Trade becomes a losing trade. In case the initial trade is a profitable one, or has been closed by the trader there is no need for the Magic Stormto be initiated. Let’s assume that the initial trade was a 1 lot buy trade with Recovery Zone Range Pips is 50 and Recovery Zone Exit Pips is 150 pips. The take profit for this tr
Margin Call Shield MT5
DigitalPrime
Utilità
Margin Call Shield – Defend Your Margin on Your Terms Margin Call Shield is a tool for MetaTrader 5 traders who want to decide for themselves which open positions are closed during margin call situations before the platform does so automatically based on its internal rules. By default, the broker or platform decides which positions to close, often using undisclosed algorithms. Margin Call Shield lets you set this order according to your own strategy. Why Was Margin Call Shield Created? In a mar
Affirmation Coach MT5
Part-time Day Trader
Utilità
Affirmations are a powerful way to overcome negative thought patterns and support the path toward profitable trading. Working with affirmations is a far more affordable alternative to hiring a trading coach — and in many cases, can be even more effective. But affirmations only work when they are well formulated and repeated consistently over time. That’s exactly where Affirmation Coach MT5 steps in. This tool helps traders build a stronger mindset and improve long-term consistency by placing af
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicatori
Versione MT4  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce la corretta struttura a onde del mercato, e i livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-assistente
Lot calculator tool MT5
Ernestas Kvedaras
3.67 (3)
Utilità
More stable MetaTrader 4 version is available here:  Lot Calculator Tool . This tool helps you to automatically calculate and manage risk, conveniently place orders visually, schedule orders, trail stops, move them to break-even and more. Features Place market or pending orders using draggable lines Schedule orders Calculate and limit risk using various methods See current spread See time till next candle Set custom order comments Trail stops Move stops to break-even See order profit/loss in p
Ultimate Candle Patterns
Wojciech Daniel Knoff
Indicatori
This is a multi-symbol and multi-timeframe table-based indicator designed for a candlestick patterns detection with 46 patterns for META TRADER 5. Each formation has own image for easier recognition. Here you find most popular formations such as "Engulfing", "Hammer", "Three Line Strike", "Piercing" or Doji - like candles. Check my full list of patterns on my screenshots below. Also you can not only switch all bearish or bullish patterns from input, but also select formation for a specified symb
Automated Spike Catcher
Harifidy Razafindranaivo
Utilità
INTRODUCTION : This Panel is made to detect the spike presence and escape the moment occuring the presence of sudden  strong price movement and open buy or sell trade transaction automatically after providing  a signal control to operate autonomously the trade. It is a best scalper and a good spike escaper.     There are another functionalities like  Martingale strategy  and a Deep Moving Average Indicator , it last triggers automatically when the control are checked. These are made to help us
FTMO Protector PRO MT5
Rando Pajuste
Utilità
Short Description: FTMO Protector PRO MT5 is an EA designed to protect your funded account by managing risk and ensuring compliance with the Prop Firm's trading rules. This EA automatically monitors equity levels, closes trades when profit targets or drawdown limits are reached, and provides a visual display of key account metrics.  EA w orks with all different Prop Firm service providers. Overview: FTMO Protector PRO MT5 is an Drawdown Safeguard Expert Advisor meticulously crafted for trade
S Auto Multicurrency Trading System
Shao Shu Yi
Experts
The ultimate trading tool that is designed to deliver simplicity and profitability to users. The EA's cutting-edge model utilizes pattern recognition and neural network training to analyze the market and make informed trades on 20 or more currency pairs (also to ohter instruments) simultaneously. With its user-friendly interface, this EA is perfect for traders of all levels, whether you're a beginner or a seasoned pro. By leveraging the power of our EA, you can achieve steady growth and boost yo
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilità
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicatori
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (555)
Indicatori
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Dashboard Envelopes Mt5
Mikhail Mitin
Utilità
Great dashboard for market analytics. The panel helps to analyze the values of the   Envelopes   indicator and prices. Using this panel you can: watch the current signal from Envelopes for all time frames; watch the current signal from Envelopes by different symbols; look at how far Envelopes is from the price; look at how much the value of Envelopes has changed; several types of signals for analytics. Values in the table cell: Envelopes value upper line; Envelopes value lower line; "the cor
SMC Drawing tool
Yue Li
Utilità
Due to limitations in MetaTrader 5, this indicator cannot be run in the Strategy Tester. To see it in action, you can download the demo version. SMC Drawing Tool User Guide Function Overview The SMC Drawing Tool is a professional technical analysis indicator for MetaTrader 5 that provides a variety of drawing tools, a smart labeling system, and supports multi-timeframe display and chart synchronization features. Main Functions Drawing Tools Trendline (Q key): Draws trendlines and adds labels.
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicatori
Il livello Premium è un indicatore unico con una precisione superiore all'80% delle previsioni corrette! Questo indicatore è stato testato dai migliori Specialisti di Trading per più di due mesi! L'indicatore dell'autore che non troverai da nessun'altra parte! Dagli screenshot puoi vedere di persona la precisione di questo strumento! 1 è ottimo per il trading di opzioni binarie con un tempo di scadenza di 1 candela. 2 funziona su tutte le coppie di valute, azioni, materie prime, criptovalu
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicatori
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (2)
Utilità
TradePad è uno strumento per il trading sia manuale che algoritmico. Ti presentiamo una soluzione semplice per operazioni di trading rapide e controllo delle posizioni su diversi strumenti di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia! Versione di prova dell'applicazione per un conto demo e una descrizione di tutti gli strumenti L'interfaccia dell'applicazione è adattata per monitor ad alta risoluzione, semplice e intuitiva. Per un lavoro confortevole, al trader vie
Price Action Builder Premium
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
Experts
The Price Action Builder Premium expert advisor is an extension of the freely available Price Action Builder Basic :     it provides 2 new candlestick patterns besides the pinbar (already available in the basic edition);     in most configurations, backtesting usually shows an average yearly return rate increased by approximately 50%;     the account growth curve is also smoother, due to larger number of trades, almost double (2x) compared to the free version. While aimed primarily at obtaining
Eabotpro Signals
Dany Abou Haidar
Indicatori
Eabotpro Signals v3.0 A professional MetaTrader 5 indicator designed to deliver high-precision trading signals with real-time notifications, trade management tools, and a clean interface. "Recommended Base time frame is 4H Fibo From input . and trade time frame 1 mint , and 5 mint " Key Features: High-Accuracy Signals : Optimized for precision and consistency across different market conditions. Smart Trade Panel : Displays entry price, targets, stop levels, performance stats, and profit trackin
Telegram to mt5 trade executor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilità
Telegram to MT5 Trade Executor The Telegram to MT5 Trade Executor is a reliable desktop application designed to automatically execute trade signals received from your Telegram channels or groups directly into your MetaTrader 5 platform. It streamlines your trading workflow by eliminating manual trade placement and ensures faster market execution. Key Features: Secure Telegram Integration: Seamlessly connects to your Telegram account using your API ID and API Hash. Automatic Trade Parsing: Detec
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.5 (2)
Indicatori
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
All in One Candlestick Pattern Scanner MT5
Amir Atif
4.8 (5)
Utilità
Candlestick Pattern Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert system that checks all timeframes and currency pairs for different candlestick patterns that are formed in them. Scanner is integrated   with support and resistance zones so you can check the candlestick patterns in most important areas of the chart to find breakout and reversal patterns in the price chart. Download demo version   (works on M4,M6,M12,H3,H8 timeframes and 20 symbols of Market Watch window) Read
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Hull Heikin Ashi Smoothed
Flavio Javier Jarabeck
Indicatori
Heikin Ashi candlesticks are a powerful tool for traders, offering a clear and smooth visualization of market trends. Unlike traditional candlesticks, they filter out market noise, providing a cleaner view of the market's direction and strength, which helps traders make more informed decisions. The Hull Heikin Ashi Smoothed indicator from Minions Labs takes this a step further by integrating the Hull Moving Average for enhanced smoothing and precision. This indicator not only simplifies trend id
Position Manager TP SL
Felix Bowi
Utilità
!! BLACK FRIDAY !!  FOR LIFETIME !! ================== == 35$ ONLY !! == ================== BOOK YOURS NOW !! The Position Manager Contains A Lot of Functions such as; (How to Operate) 1. Adjustable Volume per Trade (You could change the volume as you wish per trade). 2. Adjustable Risk : Reward Ratio (1RR means sacrifice 1 Risk : 1 Reward, 1.5RR, 2RR etc. as you wish) 3. Adjustable Stop Loss Points (Calculated Points as Stop Loss and Automatically adjusted the Risk Reward Ratio) 4. Buy Button
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilità
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilità
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Utilità
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Botonera MT5
Jose Antonio Soto Mendoza
5 (1)
Utilità
TASTIERA DI TRADING Uno strumento avanzato per un trading agile e preciso sui mercati finanziari. Progettata per i trader che operano su strumenti come DAX, XAU/USD, Forex e altri mercati (scalping, intraday, swing, ecc.), questa tastiera consente di eseguire operazioni con un solo clic e con diverse configurazioni professionali. La "Tastiera Scalping Giornaliera" consente di aprire, chiudere e proteggere le operazioni con un solo clic, ideale per fare trading su M1/M5 senza perdere tempo. Incl
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilità
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilità
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
Utilità
AUTOGRIDS MT5 Autogrids EA is a cutting-edge trading automation tool designed to give Forex traders an unparalleled edge in the market. Built on a powerful quantitative strategy, it analyzes the frequency distribution of daily price movements, leveraging historical data to create a highly optimized operational grid. Unlike conventional grid trading systems, Autogrids EA strategically models price distributions to define precise trading intervals, ensuring optimized entry points. Whether the mar
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilità
Strumento di trading Binance per MT5 1. Questo prodotto include grafico in tempo reale da websocket, grafico storico, aggiornamenti automatici al riavvio del terminale mt5 per farlo funzionare senza problemi con zero interventi manuali che ti consentono di scambiare Binance senza problemi. Trading, grafico in tempo reale e dati storici disponibili per Spot e Futures Come usare : 1. È necessario aggiungere la chiave API e il segreto nel campo di input di questa utility. Quando crei la tua API
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.5 (2)
Utilità
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilità
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
Utilità
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT4 version   here You only open the first order. When your trade
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Utilità
Talents ATR Scalper Utility (MT5) The Talents ATR Scalper Utility is a professional-grade trade execution and management tool built for MetaTrader 5. Inspired by the Biblical Parable of the Talents , this utility is designed to help traders multiply their potential with precision risk control, one-click simplicity, and advanced automation. Whether you’re scalping forex, gold, or indices, this tool delivers speed, consistency, and confidence. Key Features One-Click Trade Preview Click below price
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilità
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
Utilità
Custom Alerts AIO: Monitora tutti i mercati — senza alcuna configurazione Panoramica Custom Alerts AIO è una soluzione di monitoraggio dei mercati pronta all’uso che non richiede alcuna configurazione. Tutti gli indicatori necessari — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sono integrati internamente. Non vengono mostrati grafici, rendendolo ideale per generare alert in tempo reale in modo discreto ed efficiente. Supporta tutte le classi di asset offerte dal tuo broker: Forex,
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilità
Remote Trade Copier is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both local and remote modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes less than 1 second. MT4 Version (Only Local) MT5 Version (Only Local) MT4 Full Version (Local & Remote) Local mode refers to both MetaTrader platforms being installed on the same system,
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilità
Crypto Charting for MT5 – Integrazione grafici criptovalute in MetaTrader 5 Panoramica Crypto Charting for MT5 offre dati OHLC in tempo reale tramite WebSocket. Supporta più exchange e aggiorna automaticamente i dati in MT5. Funzionalità Dati in tempo reale via WebSocket Aggiornamento automatico dei dati storici Sincronizzazione pianificata dopo interruzioni Compatibile con tutti i timeframe MT5 Dati OHLCV completi Supporto per il tester di strategia Riconnessione automatica Exchange supportati
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
Utilità
Professional-Grade Chart Analysis → The Future of Trading: AI-Powered & Visually Enhanced! Revolutionary trading tool powered by artificial intelligence. Saves hours of chart analysis and delivers precise entry & exit signals – tailored to your strategy. The AInalyzer is the first AI-powered analysis tool for MetaTrader 5 that thinks like a professional trader and draws directly on your charts with visual precision. Instead of spending hours on manual analysis, you get clear signals, multi-timef
All in one Keylevel
Trinh Minh Tung
5 (1)
Utilità
Instead of sticking to the Charts,let's use ALL IN ONE KEYLEVEL Announcement: We are pleased to announce the latest version 14.02 of the One In One Keylevel product. This is a reliable product that has been upgraded with many new features and improvements to make your work easier and more efficient. Currently, we have a special promotion for this new version. The current discounted price is $500, and there are only 32 units left. After that, the price will increase to $1000, and will continue to
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (10)
Utilità
This software has no equals in the world and represents a universal trade "console" covering trading signals, automated market entry, setting of Stop Loss and Take Profit, as well as Trailing Profit for multiple trades at the same time in a single open window. Intuitive control of the Expert Advisor in "three clicks" ensures a comprehensive use of all its functions on different computers, including tablets PCs. Interacting with additional signal indicators that mark the chart to give a real mark
News Trade EA MT5
Konstantin Kulikov
4.55 (11)
Utilità
Presento un utile robot che io stesso utilizzo da diversi anni. Questo robot può essere utilizzato sia in modalità semiautomatica che completamente automatica. Il programma contiene le impostazioni flessibili per fare trading sulle notizie del calendario economico. Non può essere verificato nel tester delle strategie. Soltanto il vero lavoro. Nelle impostazioni del terminale è necessario aggiungere il sito delle notizie all’elenco degli URL consentiti. Fare clic su Strumenti > Opzioni > Consul
Goldmine Train version 1
Ka Yiu Wong
Utilità
******************************* ***************** ********************** ***************** ********************** ************************* GoldMine Train è un EA di strategia di trading di tendenza per l'oro. L'operatore determina la direzione principale della tendenza e ordina al Train di procedere. Il Train ACQUISTERÀ/VENDERÀ continuamente nella direzione. Il volume del lotto dipenderà dal saldo del conto e dal rapporto di leva preimpostato. Quando l'operatore cambia la direzione della t
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Utilità
This Utility is designed for price action strategies, trading flags and retests, such as Guerrilla Trading and similar strategies It allows to: place pending orders for retests (on the Retest line or x PIPs away from the retest line) place orders for flag formations calculate lotsizes based on account size, currency pair and risk percentage split trades and place multiple trades if lot size exceeds max lot size given by broker manage trades with a trailing SL/TP behind the most recent highs/lows
AI Trading Station MT5
Andrey Barinov
Utilità
Wouldn't it be great if AI had a second look at your trading data — graphics, indicators, and beyond? Introducing AI Trading Station , a revolutionary utility seamlessly integrated with the MetaTrader platform. Powered by the advanced intelligence of OpenAI's ChatGPT, this complete solution covers every step of your trading journey, from data gathering to trade execution. The Complete Trading Process. Reinvented Data Gathering & Visualization: Collect and display vital market data on intuitive
SSFx Ultimate Hedge Manager
John Gicharu Nyoike
Utilità
SSFx Ultimate Hedge Manager EA Description: The SSFx Ultimate Hedge Manager EA is the pinnacle of trade management tools for the MT5 platform. Combining the advanced trade management features of the SSFx Hedge Manager EA with the comprehensive backtesting capabilities of the SSFx Manual Backtester, this ultimate product empowers traders to refine and optimize their strategies with unmatched flexibility. This EA focuses on a hedging-based approach to risk management, providing traders with a dyn
StarseedFX Smart Trading Tool MT5
Mohamed Elsayed
4.33 (6)
Utilità
What Exactly Is A Smart Trading Tool? Smart Trading Tool   was developed for fast and comfortable trading of the financial markets especially for   ORDER BLOCKS TRADERS .   It provides traders functionalities, such as: A Drawing Tool One-Click Trading Panel Automated Lot Sizes Calculation   based on your risk appetite & Money Management ( Watch this video , how this tool can help manage your risk per trade better!) Built in PRICE LEVELS (Fibonacci, Round Numbers, Daily hi-low, etc) Shows Trading
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilità
HYT (Help Your Trading)   è uno strumento progettato per aiutarti   a ridurre la media   delle tue posizioni in perdita utilizzando due tecniche principali: Media standard. Copertura con successiva apertura di posizioni nella direzione del trend. Questo strumento consente di gestire più posizioni aperte in direzioni diverse, sia in acquisto che in vendita. HYT calcola automaticamente la dimensione della posizione successiva, il prezzo dell'ordine, la direzione per la media e la chiusura della po
Gold Triangular Arbitrage MT5
Jin Feng Liu
Utilità
A triangular arbitrage strategy exploits inefficiencies between three related currency pairs, placing offsetting transactions which cancel each other for a net profit when the inefficiency is resolved. A deal involves three trades, exchanging the initial currency for a second, the second currency for a third, and the third currency for the initial. With the third trade, the arbitrageur locks in a zero-risk profit from the discrepancy that exists when the market cross exchange rate is not aligned
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Utilità
Trade on crypto exchanges in MT5! GRat_Crypto is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency  on most popular crypto exchanges in the familiar MT5 environment 24/7. Features 1. ALL instruments of the 9 most popular crypto exchanges are available: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken,   KuCoin, MEXC and OKX . 2. The ability to place ANY type of order available in MT5, both market and pending, to modify orders and positions, to delete order
Altri dall’autore
RiskGuard Management MT4
MONTORIO MICHELE
5 (3)
Utilità
ATTENZIONE   l'expert non funziona in strategy tester, per una versione di prova visita il mio profilo. ATTENZIONE   l'expert deve restare con lo storico operazioni in " STORICO COMPLETO " Manuale per il Download del journal automatico visita il mio profilo RiskGuard Management – Il trading professionale, senza compromessi RiskGuard Management è l’alleato definitivo per ogni trader che desidera massimizzare i profitti e minimizzare le perdite con una gestione del rischio evoluta. Non è solo un
RiskGuard Quantum Simulator
MONTORIO MICHELE
5 (1)
Utilità
Quantum Simulator – Scopri la potenza del rischio dinamico Quantum Quantum Simulator è un Expert Advisor progettato per dimostrare l’efficacia della funzione Quantum , integrata nel sistema RiskGuard Management . Attraverso una semplice interfaccia, puoi simulare una curva di equity partendo da un conto fisso di 100.000€ , inserendo le tue statistiche personali: Win Rate (%) Rapporto rischio/rendimento medio Numero di trade Drawdown massimo desiderato (opzionale) Drawdown minimo accettabile L’E
FREE
Filtro:
joy
31
joy 2025.05.26 15:33 
 

RiskGuard e Quantum sono davvero strumenti fantastici, inoltre Michele è sempre accogliente, pronto ad aiutare e a risolvere qualsiasi dubbio. Non si può chiedere di meglio! Provatelo ragazzi :)

MARCO
19
MARCO 2025.05.11 16:08 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

bull87
21
bull87 2025.05.05 06:36 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

galalex88
29
galalex88 2025.04.27 14:40 
 

Il miglior expert per la gestione del rischio per MT4/MT5. Ha un sacco di funzionalità e evita di andare in revenge trading o FOMO. In più ha anche un Journal automatico per vedere tutte le statistiche. Michele è sempre gentile e ti aiuta subito per qualsiasi problema!

l_f__7
56
l_f__7 2025.04.27 08:51 
 

fantastic product, great features. unique professionalism by michele

lucadonadini
34
lucadonadini 2025.04.25 08:27 
 

sono molto contento di aver fatto questo aquisto perche poco a poco sto apprenzando le funzioni di risk g, solo con poter non toccare stop loss avere una perdita diaria prestabilita, ti mette in una certa consapevolezza, per lo piu sulle mediazioni vedere la zona di be ( linea blu), poi il seguimento di michele. mi mancano delle competenze suu utilizzo di vari programmi e michele mi ha aiutato nei primi passi... gia per iniziare: prendere un daily loss e chiudere la mt5,da un approccio diverso. che sono sicuro molti trader avrebbero bisogno. comunque lo consiglio a quelle persone che a volte hanno fatto danni, mosso sl, mosso tp, sono tornati a mercato dopo un loss importante o anche solo a chi vuole vedere con chiarezza a grafico il possibile loss, o ha bisogno di attaulizzare break even velocemente, sl velocemente, michele, grazie!

geofx_7
54
geofx_7 2025.04.07 18:11 
 

Bellissimo tool. Indispensabile per ogni trader.Le funzionalita sono state studiate nei minimi dettagli tutto molto intuitivo. Poi il Jornal automatico toglie un sacco di lavoro. Poi Michele è molto disponibile e gentile, mi ha spiegato tutto e mi ha aiutato a far funzionare tutto al meglio. Quindi consigliatissimo!!

Omar X
23
Omar X 2025.04.02 17:23 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Posse90
19
Posse90 2024.12.19 10:38 
 

Dopo mesi di utilizzo, ho compreso appieno le straordinarie potenzialità di RiskGuard. Non si tratta di un semplice Expert Advisor: è come avere un mentore sempre al mio fianco, pronto a guidarmi nella gestione del rischio con precisione e disciplina. Grazie alle sue funzionalità avanzate, riesco a mantenere il controllo totale delle mie operazioni, evitando errori emotivi e decisioni impulsive. RiskGuard non solo migliora la mia operatività, ma mi sta aiutando a crescere come trader, insegnandomi a lavorare in modo professionale e strutturato. Non potrei più farne a meno!

davidecordiviola
41
davidecordiviola 2024.11.17 16:57 
 

Davvero super utile la migliore in commercio fatta dal migliore Michele montorio

carlofolino
29
carlofolino 2024.11.07 15:15 
 

Risk Guard è un eccellente strumento che ti aiuta a rispettare rigorosamente il rischio che hai stabilito, impedendoti di cadere in comportamenti impulsivi come il FOMO, la vendetta o altre situazioni problematiche per i trader più emotivi. Lo consiglio vivamente! Inoltre, il servizio clienti è davvero eccezionale.

giulyz
29
giulyz 2024.11.07 09:34 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Ruben Erco
23
Ruben Erco 2024.10.10 11:25 
 

Questo software offre una serie di strumenti utili per chi vuole evitare errori, mantenendo sotto controllo il rischio e ottimizzando le proprie operazioni . Le funzioni di protezione del capitale e la semplicità d'uso lo rendono unico nel suo genere, ne ho provati molti di "tool" ma questo qui noti subito quanto è stato fatto bene, è uno strumento indispensabile per chi cerca sicurezza e controllo. Le sue funzionalità pensate per prevenire errori e proteggere il capitale, unite a un’interfaccia intuitiva e a un supporto tecnico di alto livello, ne fanno un alleato ideale per trader di qualsiasi livello.

gaetano vorraro
23
gaetano vorraro 2024.09.20 22:37 
 

Se state cercando un expert per la gestione del rischio RiskGuard fa al caso vostro. Molto apprezzato l'impedimento di togliere lo stoploss e la chiusura dei trade se raggiunta una percentuale di perdita giornaliera. Per i più pigri è compreso il journal automatico per poter eseguire ogni tipo di analisi. Supporto super disponibile e gentile. consigliato veramente

Davide Figuccia
28
Davide Figuccia 2024.09.04 09:29 
 

Michele è una persona super disponibile e gentilissima. Ha portato sul mercato un EA di gestione del rischio che ha reso la mt5 una piattaforma facile da usare. Uno dei migliori investimenti della mia vita e la cosa bella è che ci sono continui aggiornamenti per il miglioramento di questo già fantastico Expert. Super Consigliato!

Riccardo Dal
23
Riccardo Dal 2024.07.29 19:18 
 

L'Expert di cui avevo bisogno! comodo e pratico allo stesso tempo, oltre ad una migliore gestione del rischio che ti registra GRATUITAMENTE tutti i trade che esegui creando un tradingjournal con tutti i dati di cui hai bisogno. Assistenza velocissima e cordiale! Consigliatissimo!!

Edward Baldini
23
Edward Baldini 2024.07.25 12:19 
 

Ottimo Expert con ottime funzionalità. Impostati i settaggi personali, rischi esattamente quanto preventivato, conta spread, commissioni ed è molto preciso! Cosa fa la differenza per me? Un Assistenza del Developer SEMPRE pronta a risolvere ogni dubbio o problema, anche banalità come l'installazione o il settaggio! Inoltre la funzione di AUTO JOURNALING per me è davvero tanta roba. Troverete un journal dedicato, ben sviluppato e organizzato in cui l'EA va ad archiviare tutti i vostri trade per il monitoraggio dell'edge, cliccando solo un tasto 'CSV' questo va ad aggiornare automaticamente l'excell su cui gira il vorstro journal. Developer OTTIMO e SOFTWARE OTTIMO, super consigliato. ====================================================================================================================================================================

Great Expert with great features. Set your personal settings, you risk exactly what you expected, it counts spreads, commissions and is very precise! What makes the difference for me? A Developer Support ALWAYS ready to solve any doubt or problem, even trivialities like installation or settings! Furthermore, the AUTO JOURNALING function for me is really great stuff. You will find a dedicated journal, well developed and organized in which the EA will archive all your trades for edge monitoring, by clicking only a 'CSV' button this will automatically update the excel on which your journal runs. GREAT Developer and GREAT SOFTWARE, highly recommended.

Twobeers1089
24
Twobeers1089 2024.07.16 17:27 
 

In my eyes it's the best tool you can get! Solves a lot of problems! Thank you very much!

simone fezza
23
simone fezza 2024.07.04 23:26 
 

Mi ha svoltato il modo di operare! La cosa che mi ha stupito di più (e non credevo nemmeno io fosse possibile) è l'impatto che ha questo expert sulla mia emotività a grafico, fomo, revenge trading e overtrading si sono ridotte drasticamente. Inoltre la sua facilità d'uso rende possibile aprire le posizioni al prezzo che desideri, tiene in considerazione lo spread in modo automatico, non solo nel livello di entrata ma anche i livelli di uscita sono calcolati in base allo spread. Per non parlare della sua utilità per nella gestione del rischio. Con questo tool si riesce ad essere maniacali nella gestione operativa e nella gestione del rischio, che, a mio avviso, sono i gli aspetti più importanti per un trader. Servizio clienti eccellente, sono sempre disponibili, gentili e professionali. L'ultimo fattore che vorrei evidenziare è il costo, a prezzi così vantaggiosi dubito che ci siano altri expert di questo livello e che offrono pure un journal automatico che ha tutte le statistiche e funzioni di cui hai bisogno!

Paolo Guazzotti
23
Paolo Guazzotti 2024.07.04 13:56 
 

Tool fantastico, proprio quello che cercavo! Comodissimo per la gestione del rischio e il calcolo della size. Utilissimi i blocchi per evitare di fare danni con l'overtrading .Ottimo anche per quanto riguarda il journaling. Complimenti Michele!

12
Rispondi alla recensione