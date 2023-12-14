RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
Versione: 3.9
Aggiornato: 12 settembre 2025
RiskGuard Management — Il tuo alleato definitivo per un trading senza compromessi.
- Lot Calculator — Calcolo automatico della size.
- Quantum — Rischio automatico per massimizzare i profitti e ridurre i drawdown.
- Automatic Journal — Incluso e scaricabile gratuitamente dal mio sito.
- Automatic Screenshot — Due screenshot: uno in apertura e uno in chiusura del trade.
- Partial Profit — Uscite parziali gestite in modo intelligente.
- Smartphone Trading — Inserisci ordini da mobile, gestiti in automatico.
- Stop Loss & DD Block — Protezione totale del capitale giornaliera.
- Automatic Break-Even — Riduci il rischio senza sforzo.
- Closing Time — Controllo preciso degli orari operativi.
- Automatic Spread — Stop e take profit posizionati correttamente in tempo reale.
RiskGuard e Quantum sono davvero strumenti fantastici, inoltre Michele è sempre accogliente, pronto ad aiutare e a risolvere qualsiasi dubbio. Non si può chiedere di meglio! Provatelo ragazzi :)