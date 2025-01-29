XtremeGold MT4

XtremeGold - Il Robot di Trading Automatizzato per l'Oro (XAUUSD)

XtremeGold è un robot di trading avanzato progettato per sfruttare il mercato dell'oro minimizzando i rischi. Grazie a una strategia basata su livelli di supporto e resistenza e all'utilizzo di medie mobili semplici (SMA) ed esponenziali (EMA), XtremeGold analizza più timeframe per catturare segnali precisi ed eseguire operazioni redditizie.

Analisi Continua, dall'Asia all'America:

Il robot inizia a cercare opportunità già durante la sessione asiatica e continua la sua analisi fino alla fine della sessione americana, garantendo una sorveglianza continua del mercato per cogliere opportunità in tempo reale per 24 ore.

Gestione Dinamica delle Posizioni:

XtremeGold gestisce automaticamente i tuoi ingressi e uscite per ottimizzare ogni posizione. In caso di posizioni in perdita, il robot le chiude prima della fine della giornata per proteggere il tuo capitale. Le posizioni vincenti, invece, possono essere mantenute per diversi giorni al fine di massimizzare i profitti, se la tendenza rimane favorevole.

Flessibilità nel Take Profit:

Il take profit è regolabile a tua discrezione, permettendoti di personalizzare i tuoi obiettivi di guadagno in base alla tua strategia.

Parametri e Frequenza di Analisi:

Il robot opera principalmente su intervalli di 15 minuti e si adatta a tutte le sessioni di trading, dalla sessione asiatica a quella americana. I parametri di default sono stati calibrati per offrire una performance ottimale richiedendo un capitale iniziale ragionevole.

Capitale Minimo Richiesto:

Per un utilizzo ottimale del robot, è consigliato un capitale iniziale di 50 USD, con una dimensione del lotto di 0,01.

Backtest e Performance:

XtremeGold è stato rigorosamente testato su più anni di dati storici per garantire prestazioni eccellenti nel mercato dell'oro. I risultati dei backtest mostrano performance stabili, ma i risultati passati non garantiscono i risultati futuri.

Supporto Personalizzato:

Offriamo supporto completo per l'installazione e l'uso di XtremeGold, per assicurarti di sfruttare al massimo questo potente robot di trading.