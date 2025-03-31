Sky Hit MT5
- Experts
- Salavat Yulamanov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
- Robot di trading: precisione e disciplina in ogni affare
- Il consulente lavora secondo la strategia di superare il livello di tendenza e seguire la tendenza, analizzando intervalli di tempo più ampi per la massima precisione.
- Impostazioni predefinite per broker con 2 cifre decimali su XAUUSD per broker con 3 cifre decimali è necessario aggiungere 0 nelle impostazioni
- Italiano:
- TP 45200;
- Nessuna perdita 3600;
- Finale 11000;
- Se è necessario aumentare il lotto al lotto 0,1; quindi è necessario aumentare il valore a TotalProfitToClose 100;
- Vantaggi:
- Stop loss fisso: rigoroso controllo del rischio in ogni operazione.
- Trailing stop: presa di profitto automatica quando il mercato si muove a tuo favore.
- Chiusura in base al profitto totale: raggiungimento del profitto target in unità di deposito.
- Semplicità, affidabilità e stabilità sono le chiavi per un trading sicuro
- Intervallo di tempo M30
- Coppia di trading XAUUSD
- Impostazioni
- Lotto 0,01; Molti
- Italiano: Arresto perdita
- TP 4520; Prendi profitto
- Nessuna perdita 360; Pareggiare
- Dietro 1100; Finale
- Diffusione massima 550; Diffusione massima
- ProfittoTotaleDaChiudere 10; Profitto totale da chiudere
- Fattore di incremento 1,5; Fattore di aumento
- MA_Periodo 230; Laurea Magistrale
