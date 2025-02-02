EA Gold Trader for Propfirms

EA Gold Trader for Prop-Firms

Il tuo alleato per superare le challenge delle Prop Firms con precisione e affidabilità!

"EA Gold Trader for Prop-Firms" è un Expert Advisor appositamente progettato per affrontare e completare con successo le challenge delle Prop Firms più conosciute, oltre a mantenere il controllo e la stabilità delle operazioni durante le fasi successive. Grazie alla sua configurazione flessibile e ai parametri ottimizzati, questo EA è ideale per gestire i requisiti delle Prop Firms, offrendo un'esperienza di trading affidabile e controllata.

Caratteristiche principali

  1. Massimo Drawdown Consentito (Max DD Allowed)
    Imposta la percentuale di drawdown massimo consentito dalla Prop Firm. L’EA monitora costantemente questa soglia, fermandosi automaticamente per garantire il rispetto delle regole.

  2. Gestione del Lottaggio Flessibile

    • Fixed Lots: Possibilità di impostare un lottaggio fisso per un controllo manuale del rischio.
    • Auto Lots: Attiva il calcolo automatico del lottaggio basato sul saldo, con la flessibilità di definire il rapporto saldo/lotto. (Nota: i due parametri sono interdipendenti e uno esclude l’altro per evitare conflitti di configurazione).

  3. Magic Number
    Un identificativo unico per ogni operazione, ideale per chi desidera gestire più strategie contemporaneamente o monitorare facilmente i risultati specifici dell'EA.

Affidabilità e Performance

"EA Gold Trader for Prop-Firms" si distingue per la sua capacità di adattarsi alle sfide e di rispettare rigorosamente le regole imposte dalle Prop Firms.
Performance comprovata: Nella sezione sottostante, troverai statistiche dettagliate che evidenziano la solidità dell'EA.

  • Challenge FTMO $10.000 superata in soli 3 giorni:

    • Profitto: 5,1%
    • Drawdown massimo dell'equity: 0,24%
    • Win rate: 100%

  • Backtest rigorosi su dati storici (Qualità storico 100%):

    • Anno 2024: Profitto del 154%, massimo Drawdown 2,5%
    • Anni 2023-2024: Profitto complessivo del 470%, massimo Drawdown 2,5%

Questi risultati dimostrano la capacità dell'EA di mantenere un controllo rigoroso del rischio e di generare performance sostenibili, senza promettere guadagni certi.

Perché scegliere EA Gold Trader for Prop-Firms?

  • Ottimizzato per Prop Firms: Configurazioni pensate per superare le challenge e rispettare i limiti di rischio.
  • Gestione del rischio avanzata: Soglie personalizzabili per proteggere il capitale e mantenere il pieno controllo.
  • Dati reali e test affidabili: Le immagini fornite dimostrano risultati concreti, supportati da backtest su dati di alta qualità.
  • Flessibilità e semplicità: Interfaccia intuitiva per configurare rapidamente l’EA secondo le tue esigenze.

Unisciti a chi ha già scelto EA Gold Trader for Prop-Firms e inizia a ottimizzare il tuo percorso con le Prop Firms!

Nota importante:

Questo Expert Advisor è uno strumento professionale per la gestione delle strategie di trading. I risultati passati e i test storici non garantiscono performance future. Invitiamo tutti gli utenti a utilizzare l’EA in modo responsabile, rispettando sempre le regole delle Prop Firms e adottando una gestione del rischio adeguata.



Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
Experts
LIMITED TIME OFFER ->> Buy Forex Diamond EA with -65% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results using a combination of trend and counter-trend strategies. Trusted by thousands of traders since its launch, Forex Diamond EA stands out with its intelligent trading logic, adaptive money management, and ability t
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experts
Ilan for MetaTrader 5 Due to using the virtual trades, trading in both directions (buy and sell) simultaneously became possible. This allows users to adapt the popular strategy for the net accounting of positions applied by MetaTrader 5.  Expert Advisor Settings The Expert Advisor setup is simple. However, all the important settings of the strategy are available for adjusting. Available tools: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy onl
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Experts
Attempts to recover losing trades. If a trade moves in the wrong direction, the Zone Recovery algorithm begins. An alternating series of Buy and Sell trades at two specific levels take place, with two Exit Points above and beyond these levels. Once either of the two exit points is reached, all trades close with a combined profit or break even.  To use  1) Place the EA on a chart and select how the first trade will open (Manual/Via EA strategy/Use EA panel/External EA) 2) Configure your recovery
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Experts
Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Experts
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
Open lock MT5
Sergey Likho
5 (4)
Experts
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 4 is available here The algorithm of the EA uses counter transactions and a large number of open positions, therefore, need to use it on a hedge account
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Virtual Grid Mart Dual Sides
Yoann Eugene Legrand
Experts
GridMartDualSide EA – Sistema Grid Bidirezionale e Martingale Avanzata Introduzione GridMartDualSide EA è un Expert Advisor per MetaTrader 5, progettato per i trader che desiderano sfruttare strategie di griglia (Grid) e martingale con un alto livello di controllo e sicurezza. Grazie al suo motore bidirezionale, può gestire simultaneamente e in modo indipendente griglie di acquisto (BUY) e vendita (SELL), permettendo di approfittare dei movimenti di mercato in tutte le condizioni. Caratteristic
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
Experts
This is a Hedge EA for Sideways Markets The market is sideways 80% of the time. This EA performs well during this phase and accepts stop-losses (SL) during periods of strong news and strong trends. The full-time backtest shows good results, but if you run it live and turn the EA on and off during critical periods, its efficiency will be even higher. Advantages: Take Profit (TP) for individual orders , which is highly beneficial for minimizing slippage. Trims orders to reduce risks when the mark
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Experts
Questo robot è uno strumento di trading automatizzato che utilizza questi due popolari indicatori per identificare opportunità di trading sul mercato Forex. L'indicatore RSI (Relative Strength Index) è un indicatore tecnico che misura la forza relativa di un asset rispetto ad altri asset presenti sul mercato. Le Bollinger Bands sono un indicatore che misura la volatilità del mercato e aiuta a determinare i limiti di prezzo per un determinato asset. Il robot di trading con gli indicatori RSI e B
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - progettato per aprire le negoziazioni! Questo è un robot di trading che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori, il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari. Utilizza il nostro set di indicatori della serie SolarTrade Suite per scegliere meglio il momento in cui lanciare questo robot. Dai un'occhiata agli altri nostri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione. Vuoi n
Smart GoldDigger
Reward Ndunga Mubita
Experts
Overview Smart Gold Digger   is a precision-crafted Expert Advisor for XAUUSD that capitalizes on   high-probability reversal setups   using a combination of   RSI oversold/overbought levels   and powerful   Pin Bar candlestick formations with an advanced algorithym . Designed for modern traders, it balances accuracy, speed, and safety — making it ideal for scalping, short swings, and prop firm compliance.   Core Features Combines RSI + Pin Bar logic for ultra-accurate entries Opti
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (1)
Experts
AlgoFusion FX è un Expert Advisor (EA) avanzato, pensato per i trader che desiderano un approccio robusto, diversificato e multi-strategico al trading algoritmico. Progettato per una gestione del rischio eccezionale, un'elevata adattabilità al mercato e un'ottimizzazione delle prestazioni, questo EA integra modelli quantitativi sofisticati e algoritmi di apprendimento automatico per migliorare la redditività in ambienti di mercato in continua evoluzione. Sia che tu sia un trader istituzionale o
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experts
Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Launch offer A limited batch is available at 100$. Once those copies are gone, the price jumps to $200. Secure yours today. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Feature Be
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Experts
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Experts
OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
Experts
BLAZING NIGHT SCALPER ALL NEW GRID RECOVERY SYSTEM ADDED Night scalping using Stop Losses have worked incredibly well in previous years prior to 2022. Blazing Night Scalper was originally tested on more than 10 years of Tick Data using Take profit and Stop Loss with amazing results. As soon as we hit 2022 night scalpers became gradually more difficult to gain profits most likely due to many reason such as brokers increasing spreads and having too many Expert advisors trading during these hours
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Experts
La strategia di EA si basa sullo Swing trading , con entrate dopo forti impulsi calcolate dall'indicatore iPump. Come accennato in precedenza, l'EA ha la capacità di aprire operazioni manuali con supporto automatico. - per un trend ribassista ↓ entriamo in un trade dopo un rialzo correttivo del prezzo, l'asset cade nella zona di ipercomprato, vendiamo lungo il trend. - per un trend rialzista ↑, entriamo in un'operazione dopo un calo correttivo del prezzo, l'asset cade nella zona di ipervenduto,
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Presentazione di AIQ Versione 3.0+ — L'Intelligenza di Trading Autonoma Più Avanzata Mai Costruita Sono lieto di presentare AIQ (Intelligenza Autonoma) Versione 3.0+, un salto monumentale nella tecnologia di trading alimentata dall'IA. Questa versione offre accesso a oltre 300 modelli di IA, inclusi oltre 55 modelli di IA integrati GRATIS, più modelli premium come il potente nuovo Grok 4, capacità di ricerca web massicciamente potenziate, nuovi ruoli di Analista/Gestore del Rischio, controlli i
GbpUsd Commander
Ibrahim Aljaref
4.61 (23)
Experts
GBPUSD Commander – Scalping di Precisione su M30 Questo Expert Advisor è progettato specificamente per la coppia di valute GBP/USD e offre una strategia di scalping potente ma sicura sul timeframe M30 (30 minuti). Combina ingressi precisi con una gestione rigorosa del rischio — rischiando solo il 2% per operazione — rendendolo ideale per i trader che desiderano proteggere il capitale e ottenere una crescita costante. Con una gestione dinamica della dimensione dei lotti, livelli SL/TP ben visibil
Http EA
Yury Orlov
5 (5)
Experts
HTTP EA (How To Trade Pro) — robot di trading MT5 senza martingala e griglia, con chiusura giornaliera delle posizioni. Sviluppato da trader professionista con oltre 25 anni di esperienza. Ultima copia al prezzo attuale! Poi il prezzo salirà di 100 $. L'expert utilizza ordini pendenti, gestisce una sola posizione per strumento, applica sempre stop-loss e take-profit e chiude le posizioni ogni giorno. Funziona con i seguenti strumenti finanziari: Coppie di valute Criptovalute Metalli Indici Azion
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Trend Reversal – Il tuo alleato per identificare inversioni di tendenza su MT4 Sei alla ricerca di uno strumento potente e intuitivo per migliorare la tua analisi di mercato e prendere decisioni più consapevoli? L'indicatore Trend Reversal è stato progettato appositamente per i trader che vogliono identificare con precisione i punti di inversione del trend direttamente sulla piattaforma MetaTrader 4. Grazie alla sua combinazione di algoritmi avanzati e tecniche collaudate, Trend Reversal offre s
HFT System for MT5
Nicola Capatti
Experts
HFT System per MT5 – L’Expert Advisor Definitivo per il Trading ad Alta Frequenza Una Decade di Successo, 9 Mesi di Sviluppo HFT System per MT5 è il frutto di oltre un decennio di esperienza nel trading algoritmico e di 9 mesi di sviluppo intensivo, progettato per offrire performance elevate e stabilità sui mercati finanziari. Questo Expert Advisor (EA) rappresenta il massimo livello di ottimizzazione nel trading ad alta frequenza (HFT), sfruttando algoritmi avanzati e strategie robuste per gara
MA cross Bot for MT5
Nicola Capatti
Experts
Il MA Cross Bot per MetaTrader 5 è un Expert Advisor gratuito pensato con uno scopo puramente didattico e dimostrativo. Nasce dall’idea di offrire a chi si avvicina al trading algoritmico uno strumento semplice ma concreto, che permetta di comprendere meglio come funziona una delle logiche più conosciute e utilizzate nei mercati finanziari: l’incrocio delle medie mobili. L’EA osserva l’andamento del prezzo e reagisce quando due medie mobili si incrociano tra loro, aprendo automaticamente posizio
FREE
Wall Street Indicator
Nicola Capatti
Indicatori
Ultimate Arrow Indicator - Il Tuo Strumento per il Successo nel Trading! Sei stanco di strumenti che promettono tanto ma offrono poco? Il nostro Ultimate Arrow Indicator per MT4 è la soluzione definitiva che porta il tuo trading a un livello superiore. Questo indicatore è stato progettato con precisione chirurgica per offrirti segnali chiari, affidabili e senza compromessi. Ecco perché Ultimate Arrow Indicator è la scelta ideale per trader esperti e principianti: Prestazioni Straordinarie - Ris
Trend Oscillator for MT4
Nicola Capatti
5 (1)
Indicatori
Trend Oscillator: Identificazione Fluida e Affidabile del Trend di Mercato Trend Oscillator è un indicatore avanzato per MT4 progettato per assistere i trader nell'identificare con precisione la direzione del trend e i suoi potenziali punti di inversione. Grazie a una rappresentazione visiva intuitiva, questo indicatore mostra chiaramente i momenti in cui il mercato è in trend rialzista o ribassista, semplificando l'analisi e migliorando la lettura del grafico. È adatto per una vasta gamma di me
Cycle Trend Indicator For MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Il Cycle Trend Indicator per MetaTrader 4 rappresenta uno strumento tecnico avanzato, appositamente progettato per analizzare, riconoscere e individuare con elevata precisione i cicli di mercato e i punti di svolta chiave che si manifestano all'interno di un trend, sia esso rialzista o ribassista. Come si può chiaramente osservare dal grafico, l'indicatore integra elegantemente curve smussate che seguono in modo fluido e armonioso l'andamento generale del prezzo, combinate con segnali visivi ch
EA Gold Bot for MT5
Nicola Capatti
Experts
EA Gold Bot - Il Miglior Expert Advisor per XAUUSD su MT5 Portate il vostro trading su un altro livello con EA Gold Bot! EA Gold Bot è un Expert Advisor avanzato progettato per il trading dell'oro (XAUUSD) su MetaTrader 5. Basato su un sofisticato algoritmo di intelligenza artificiale, questo EA combina analisi tecnica avanzata, riconoscimento dei pattern e gestione dinamica del rischio per garantire operazioni ottimizzate e protette. Ha dimostrato un'incredibile precisione e performance cos
Trend Precision Oscillator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Trend Precision Oscillator – Un approccio raffinato all’analisi del trend Il Trend Precision Oscillator è un indicatore sviluppato per offrire una lettura approfondita e ad alta risoluzione del comportamento del prezzo nei mercati finanziari. Progettato con un’architettura algoritmica proprietaria, l’indicatore analizza la struttura del movimento del prezzo tenendo conto di volatilità, dinamiche direzionali e micro-oscillazioni interne, restituendo un’uscita precisa su una scala che varia da -10
Enhanced RSI for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Enhanced RSI: Un Indicatore Ibrido per un'Analisi Tecnica Più Approfondita L' Enhanced RSI è un indicatore tecnico versatile e personalizzabile, progettato per fornire ai trader un'analisi più completa e accurata dei mercati. Combinando le migliori caratteristiche di medie mobili, RSI e MACD, questo indicatore offre una visione multidimensionale del momentum e della forza di un trend. Caratteristiche Principali: Ibridazione Perfetta: L'Enhanced RSI fonde le potenzialità delle medie mobili, dell'
Spread Indicator for mt4
Nicola Capatti
Indicatori
FREE Spread indicator for MetaTrader 4 this indicator includes: -average spread -current spread -minimum spread -maximum spread If you are interested in my products I recommend you visit my page where you can find: Experts Advisors:  https://www.mql5.com/it/market/product/119456?source=Site+Profile indicators:  https://www.mql5.com/it/market/product/120038?source=Site+Profile I hope the spread indicator will be useful to you. https://www.mql5.com/it/users/kappa05
FREE
Volume Profile for mt4
Nicola Capatti
Indicatori
Indicatore Volume Profile per MT4 Ottieni un vantaggio nel trading con l'indicatore "Volume Profile" per MetaTrader 4 (MT4). Questo strumento avanzato di analisi tecnica ti permette di identificare con precisione i livelli chiave di supporto e resistenza basati sul volume delle transazioni. Visualizza facilmente le aree di maggiore interesse del mercato, dove i volumi di scambio sono più alti, e sfrutta queste informazioni per prendere decisioni di trading più informate. Caratteristiche principa
Color Range Indicator
Nicola Capatti
Indicatori
Il "Color Range Indicator" è un potente strumento di analisi tecnica progettato per la piattaforma MT4, ideale per i trader che desiderano avere una visione chiara e immediata delle tendenze di mercato. Questo indicatore disegna una linea colorata in funzione del trend corrente, facilitando l'interpretazione del movimento dei prezzi. Descrizione dell'indicatore: Linea verde : Indica un trend rialzista. Utilizzare questa segnalazione per considerare opportunità di acquisto. Linea rossa : Indica u
Ultimate Follow Line for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
L'indicatore Follow Line è uno strumento essenziale per i trader che desiderano identificare e seguire le tendenze di mercato con precisione. Questo indicatore si adatta dinamicamente alle variazioni di prezzo, disegnando una linea che traccia il movimento dei prezzi in modo fluido e continuo. Grazie alla sua semplicità visiva e all'efficacia nel segnalare i cambiamenti di tendenza, Follow Line è un'ottima aggiunta alla strategia di qualsiasi trader. Caratteristiche principali: Tracciamento dell
RealTime Multi Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Cos'è "Real Time MultiIndicator"? "Real Time MultiIndicator" è uno strumento di trading avanzato progettato per semplificare e ottimizzare la tua analisi tecnica. Questo indicatore rivoluzionario raccoglie i segnali da più timeframe e più indicatori tecnici, mostrandoli in un'unica tabella chiara e di facile lettura. Se desideri una visione completa e dettagliata del mercato senza dover cambiare continuamente grafico o analizzare manualmente ogni indicatore, "Real Time MultiIndicator" è la soluz
Forex Scanner for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
SCONTO DA 77,90 USD A 37,90 USD CHE DURA FINO A DOMENICA PRIMO SETTEMBRE Cos'è "Forex Scanner"? "Forex Scanner" è un potente strumento di trading progettato per fornirti una panoramica completa del mercato Forex in tempo reale. Questo indicatore avanzato raccoglie dati chiave da più indicatori tecnici e timeframe, permettendoti di individuare rapidamente opportunità di trading. Se vuoi monitorare numerosi asset e parametri senza dover saltare da un grafico all'altro, "Forex Scanner" è la soluzio
Forex Scalper Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Forex Scalper Indicator – Il Tuo Strumento di Precisione per Guadagnare nei Mercati Finanziari Il Forex Scalper Indicator per MT4 è l'alleato perfetto per tutti i trader che desiderano fare scalping sui mercati con la massima precisione. Grazie all’analisi su dati precisi, questo indicatore ti offre segnali tempestivi e accurati, perfetti per prendere decisioni rapide nelle tue operazioni di trading. Precisione su Misura Ogni freccia visualizzata sui grafici è basata su calcoli meticolosi, for
Ultimate Index Advisor
Nicola Capatti
5 (1)
Indicatori
Ultimate Index Advisor è uno strumento avanzato progettato per analizzare i movimenti del mercato con precisione e identificare opportunità di trading in modo dinamico. L'indicatore offre segnali basati su una combinazione di logiche ottimizzate per trend, correzioni e inversioni, rendendolo versatile per vari stili di trading. Con un'interfaccia intuitiva, Ultimate Index Advisor evidenzia punti d'entrata e d'uscita chiari grazie a frecce visibili sul grafico, eliminando l'ambiguità dalle decis
AI Trading Consultant
Nicola Capatti
Indicatori
L’ AI Trading Consultant è un indicatore avanzato sviluppato per i trader che desiderano un supporto tecnologico affidabile e basato su intelligenza artificiale (IA) per analizzare e comprendere i mercati. Alimentato da una rete neurale ricorrente con memoria a lungo termine ( RNN LSTM ), AI Trading Consultant offre segnali operativi chiari di buy e sell, che aiutano a identificare i potenziali movimenti del mercato e supportano le decisioni operative. Caratteristiche Principali: Intelligenza Ar
BTC Follow Line Indicator
Nicola Capatti
Indicatori
BTC Follow Line - La tua guida nel trading di Bitcoin BTC Follow Line è un indicatore avanzato progettato esclusivamente per i mercati delle criptovalute, con un focus particolare sul Bitcoin. Ideale per chi cerca segnali affidabili di Buy e Sell nel medio-lungo termine, questo strumento funziona su qualsiasi timeframe, adattandosi alle tue esigenze di trading. Perché scegliere BTC Follow Line? Semplice e intuitivo : Un'interfaccia pulita e facile da leggere che ti aiuta a prendere decisioni in
AI Indicator For MT4
Nicola Capatti
Indicatori
AI Indicator: Il Futuro del Trading Intelligente a Portata di Mano Benvenuti nella nuova era del trading. L' AI Indicator è il compagno di trading perfetto per trader di ogni livello, progettato per aiutarvi a prendere decisioni basate su dati solidi e analisi avanzate. Sfruttando il potenziale dell'intelligenza artificiale, questo strumento si distingue per la sua capacità di adattarsi a qualsiasi mercato e timeframe, offrendovi segnali di trading chiari e precisi. Cos'è l'Intelligenza Artifici
Ultimate Follow Line Indicator v3
Nicola Capatti
Indicatori
Ultimate Follow Line v3 L'indicatore definitivo per seguire il trend con precisione! Scopri Ultimate Follow Line v3 , un indicatore progettato per MetaTrader 4 che ti aiuta a identificare con chiarezza la direzione del mercato. Sviluppato in MQL4, combina un design semplice ed efficace con una tecnologia avanzata per offrire ai trader uno strumento potente e intuitivo. Caratteristiche principali: Visualizzazione intuitiva: Linee dinamiche che si adattano al movimento del prezzo, evidenziando zo
Just Trade Indicator
Nicola Capatti
Indicatori
Just Trade Indicator – Il tuo alleato per il trading preciso e senza stress! Scopri Just Trade Indicator , l’indicatore definitivo per MetaTrader 5 progettato per aiutarti a identificare punti di ingresso e uscita chiari nel mercato. Grazie a una combinazione avanzata di algoritmi, questo strumento offre segnali visivi intuitivi che possono migliorare la tua operatività senza complicazioni. Perché scegliere Just Trade Indicator? Segnali chiari e precisi – L'indicatore genera segnali di acqu
Trend Finder Oscillator
Nicola Capatti
Indicatori
Il Trend Finder Oscillator è un indicatore tecnico avanzato sviluppato appositamente per la piattaforma MetaTrader 4 , pensato per offrire ai trader uno strumento affidabile e preciso capace di identificare non solo l’inizio, ma anche la forza e la maturazione dei trend in atto. Si basa su un'analisi combinata e approfondita di due componenti fondamentali del mercato: volatilità e momentum . A differenza dei classici oscillatori tradizionali, che si limitano ad indicare condizioni di ipercompra
The Big Short Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
The Big Short – Indicatore per MetaTrader 4 Progettato per chi vuole fare sul serio nel mondo del trading "The Big Short" è un indicatore esclusivo per la piattaforma MT4, pensato per i trader che cercano uno strumento chiaro, diretto e orientato all’analisi dei punti di inversione. Preciso, visivamente efficace e flessibile, questo indicatore offre un supporto essenziale per chi opera nei mercati finanziari con strategie short e non solo. Caratteristiche principali Compatibile con tutti i simbo
Fvg Indicator for MT5
Nicola Capatti
Indicatori
IMPORTANTE: L'indicatore rimarrà al prezzo di 34.90$ fino all'uscita dell'update previsto per il 16 luglio 2024. Il Nuovo Prezzo sarà di 49.90$ (tasse escluse) Indicatore di FVG. Sei sei un SMC trader questo indicatore ti sarà molto utile, individua in automatico i FVG a grafico distinguendoli in 2 tipi:FVG ribassisti e FVG rialzisti(guarda le foto per capire meglio). Questo idicatore funziona a qualsiasi Timeframe e su qualsiasi mercato tu lo voglia usare. Se sei interessato a questo indicatore
ScalpingMarketEA
Nicola Capatti
Experts
Expert Advisor for scalping; This EA was built for monthly profitability. Works on any asset: Forex, Indices, Crypto and Stocks. Perfectly usable in MT5 tester and usable on any TimeFrame. The EA has various inputs available to customize operations: -Lots -Risk% (0 = Fix) -OrderDist (the distance between one order and another, the distance is calculated in points not pips) -TP (in points) -Sl (in points) -TrailingStopTrigger(the trailing stop trigger point in points) -TrailingStop(distance from
Highs Lows and Bos Indicator for MT5
Nicola Capatti
Indicatori
Indicatore di massimi, minimi e Bos per MT5; L'indicatore funziona su qualsiasi tipo di mercato e su tutti i TimeFrame. Funziona anche sul Tester di MetaTrader5. la funzione principale dell'indicatore è individuare i massimi e i minimi segnandoli con un punto sopra/sotto la candela, poi con una linea orizzontale va a segnare i Bos. E' molto semplice ed intuitivo, sono presenti solo 2 input: -il colore dei massimi -il colore dei minimi Per qualsiasi altra informazione non esitare a contattarmi.
Panel info trade indicator for MT5
Nicola Capatti
Experts
Panel Info Trade For  MT5; L'indicatore ha 2 oggetti principali: -Un grafico icona a cui puoi cambiare Timeframe, zoomare, Coppia Forex, cripto....la posizione del grafico è modificabile tramite gli input (x;y). Il grafico è perfettamente utilizzabile nel tester di MT5. Se il grafico non fa per te e non ti aiuta in niente, puoi premere il guadrato in altro a destra per rimpicciolirlo. -il secondo oggetto è un pannello di controllo dinamico in cui puoi cambiare ilotti, piazzare sl e tp, BE, close
Ultimate Currency strength Index
Nicola Capatti
Indicatori
Indicatore di Forza della Valuta (Currency Strength Index - CSI) PRIMA DI ATTIVARE L'INDICATORE RICORDA DI METTERE "TRUE" PER VISUALIZZARE LE COPPIE L'indicatore di Forza della Valuta (Currency Strength Index - CSI) è uno strumento potente utilizzato nel trading forex per misurare la forza relativa delle principali valute. Questo indicatore aiuta i trader a identificare le valute più forti e più deboli in un dato momento, permettendo di prendere decisioni di trading più informate. Caratteristic
Market Profile for MT5
Nicola Capatti
Indicatori
Nel mondo del trading, la chiave per il successo si trova nell'avere gli strumenti giusti al momento giusto. Il nostro innovativo indicatore di Volume Profile è stato sviluppato con un unico obiettivo in mente: fornire ai trader un accesso senza precedenti alle informazioni vitali sulle attività di mercato. Questo strumento all'avanguardia ti permette di vedere non solo dove e quando si scambiano i volumi, ma anche di comprendere la profondità del mercato con una chiarezza mai vista prima. Carat
