EA Gold Trader for Propfirms
- Experts
- Nicola Capatti
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 18
EA Gold Trader for Prop-Firms
Il tuo alleato per superare le challenge delle Prop Firms con precisione e affidabilità!
"EA Gold Trader for Prop-Firms" è un Expert Advisor appositamente progettato per affrontare e completare con successo le challenge delle Prop Firms più conosciute, oltre a mantenere il controllo e la stabilità delle operazioni durante le fasi successive. Grazie alla sua configurazione flessibile e ai parametri ottimizzati, questo EA è ideale per gestire i requisiti delle Prop Firms, offrendo un'esperienza di trading affidabile e controllata.
Caratteristiche principali
-
Massimo Drawdown Consentito (Max DD Allowed)
Imposta la percentuale di drawdown massimo consentito dalla Prop Firm. L’EA monitora costantemente questa soglia, fermandosi automaticamente per garantire il rispetto delle regole.
-
Gestione del Lottaggio Flessibile
- Fixed Lots: Possibilità di impostare un lottaggio fisso per un controllo manuale del rischio.
- Auto Lots: Attiva il calcolo automatico del lottaggio basato sul saldo, con la flessibilità di definire il rapporto saldo/lotto. (Nota: i due parametri sono interdipendenti e uno esclude l’altro per evitare conflitti di configurazione).
-
Magic Number
Un identificativo unico per ogni operazione, ideale per chi desidera gestire più strategie contemporaneamente o monitorare facilmente i risultati specifici dell'EA.
Affidabilità e Performance
"EA Gold Trader for Prop-Firms" si distingue per la sua capacità di adattarsi alle sfide e di rispettare rigorosamente le regole imposte dalle Prop Firms.
Performance comprovata: Nella sezione sottostante, troverai statistiche dettagliate che evidenziano la solidità dell'EA.
-
Challenge FTMO $10.000 superata in soli 3 giorni:
- Profitto: 5,1%
- Drawdown massimo dell'equity: 0,24%
- Win rate: 100%
-
Backtest rigorosi su dati storici (Qualità storico 100%):
- Anno 2024: Profitto del 154%, massimo Drawdown 2,5%
- Anni 2023-2024: Profitto complessivo del 470%, massimo Drawdown 2,5%
Questi risultati dimostrano la capacità dell'EA di mantenere un controllo rigoroso del rischio e di generare performance sostenibili, senza promettere guadagni certi.
Perché scegliere EA Gold Trader for Prop-Firms?
- Ottimizzato per Prop Firms: Configurazioni pensate per superare le challenge e rispettare i limiti di rischio.
- Gestione del rischio avanzata: Soglie personalizzabili per proteggere il capitale e mantenere il pieno controllo.
- Dati reali e test affidabili: Le immagini fornite dimostrano risultati concreti, supportati da backtest su dati di alta qualità.
- Flessibilità e semplicità: Interfaccia intuitiva per configurare rapidamente l’EA secondo le tue esigenze.
Unisciti a chi ha già scelto EA Gold Trader for Prop-Firms e inizia a ottimizzare il tuo percorso con le Prop Firms!
Nota importante:
Questo Expert Advisor è uno strumento professionale per la gestione delle strategie di trading. I risultati passati e i test storici non garantiscono performance future. Invitiamo tutti gli utenti a utilizzare l’EA in modo responsabile, rispettando sempre le regole delle Prop Firms e adottando una gestione del rischio adeguata.