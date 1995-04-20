Spread Indicator for mt4

FREE Spread indicator for MetaTrader 4

this indicator includes:

-average spread

-current spread

-minimum spread

-maximum spread


If you are interested in my products I recommend you visit my page where you can find:

Experts Advisors: https://www.mql5.com/it/market/product/119456?source=Site+Profile

indicators: https://www.mql5.com/it/market/product/120038?source=Site+Profile


I hope the spread indicator will be useful to you.


https://www.mql5.com/it/users/kappa05


Prodotti consigliati
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indicatori
Arrow Indicator (Buy/Sell Alerts) – Simple Yet Powerful Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1)           Key Features: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Sell Signal : Red downward arrow () appears above the candle Accurate Trend Reversal Detection – Based on tried and tested SMA strategy. ️ Clean Chart View – Minimalist, non-i
FREE
Chart Mirror Client MT4
Fabio Albano
Indicatori
This indicator will mirror the assets in use in another metatrader, being able to choose the timeframe and a template. This is the Metatrader 4 Client, it needs the Metatrader 4 or 5 Server versions: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server:   https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Details of how it works in the video.
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Indicatori
MACD indicator in MetaTrader 4/5 looks different than MACD does in most other charting software. That is because the MetaTrader 4/5 version of MACD displays the MACD line as a histogram when it is traditionally displayed as a line. Additionally, the MetaTrader 4/5 version computes the Signal line using an SMA, while according to MACD definition it is supposed to be an EMA. The MetaTrader 4/5 version also does not compute a true MACD Histogram (the difference between the MACD/Signal lines). This
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicatori
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
TPX Heiken Ashi
TPX
Indicatori
Indicator to be placed in the same folder as Dash to activate the alert filter with Heiken Aish. After downloading the indicator, copy it to the same folder so Dash can read the indicator. It is not necessary to insert it into the chart, this is only for Dash to search for signals and inform the direction of buying and selling of the Indicator. Check if the indicator's path is correct within Dash.
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicatori
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
BoxInside MT4
Evgeny Shevtsov
4.83 (6)
Indicatori
This indicator calculates the volume profile and places labels that correspond to the VAH, VAL and POC levels, for each candle individually. Indicator operation features The indicator works on the timeframes from M5 to MN, but it uses the history data of smaller periods: M1 - for periods from M5 to H1, M5 - for the H4 period, M30 - for the D1 period, H4 - for the W1 period, D1 - for the MN period. The color and location of the VAL, VAH and POC labels on the current candle are considered to be c
FREE
MACD in MA
Nikolaos Pantzos
Indicatori
iMACD in iMA is indicator to change color in iMA if iMACD is upper of zero (up trend) or lower of zero (down trend). It is a useful tool to track when the upside and the downside iMACD on iMA. You can to get source code from here . Parameters MA_Periods — Period for iMA. MA_Method — Method for iMA. MACD_FastEMA — Fast EMA for MACD. MACD_SlowEMA — Slow EMA for MACD. MACD_SignalSMA — SMA signal for MACD. MACD_ApliedPrice — Price used for MACD. BarsCount — How many bars will show the line. Revers
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.83 (6)
Indicatori
Profilo del mercato Forex (FMP in breve) Cosa non è: FMP non è il classico display TPO con codice alfabetico, non mostra il calcolo generale del profilo dati del grafico e non segmenta il grafico in periodi e non li calcola. Cosa fa : Soprattutto, l'indicatore FMP elaborerà i dati che risiedono tra il bordo sinistro dello spettro definito dall'utente e il bordo destro dello spettro definito dall'utente. L'utente può definire lo spettro semplicemente tirando ciascuna estremità dell'indicatore
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicatori
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indicatori
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
Opened Position Info
Miroslav Vokaty
Indicatori
The indicator summarizes all open positions. Settings: HeaderTextColor = Yellow;     // Header text color FooterTextColor = Yellow;     // Text color in totals ProfitColorPositive = Lime;   // Color for gain values ProfitColorNegative = Red;    // Color for loss values SeparatorColor = Gray;        // Color for separators FontSize = 12;                  // Text size LineSpacing = 15;               // Line spacing FontName = "Courier New";    // Font name TableCorner = 0;                // 0: Top
FREE
Cumulative Delta MT4
Evgeny Shevtsov
4.86 (29)
Indicatori
The indicator analyzes the volume scale and splits it into two components - seller volumes and buyer volumes, and also calculates the delta and cumulative delta. The indicator does not flicker or redraw, its calculation and plotting are performed fairly quickly, while using the data from the smaller (relative to the current) periods. The indicator operation modes can be switched using the Mode input variable: Buy - display only the buyer volumes. Sell - display only the seller volumes. BuySell -
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicatori
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicatori
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
OrderBlock TS Roman
Vladislav Vlastovskii
3.8 (5)
Indicatori
Индикатор строит блоки заказов (БЗ) по торговой системе (ТС) Романа. Поиск блоков осуществляется одновременно на двух таймфремах: текущем и старшем (определяемым в настройках). Для оптимизации и игнорирования устаревших блоков в настройках задается ограничение количества дней в пределах которых осуществляется поиск блоков. Блоки строятся по правилам ТС состоящем из трех шагов: какую свечу вынесли (что?); какой свечой вынесли (чем?); правило отрисовки (как?).
FREE
Tick Speed Free
John Louis Fernando Diamante
5 (1)
Indicatori
Tick Speed Free povides a on-chart label of tick speed to allow you to see the ebb and flow of market activity. Observing rises and falls in tick speed may allow you to better time entries to reduce slippage and re-quotes. Options include: - colores for low-mid-high tick speeds - placement and styling - prefix & suffix to customise the speed label Troubleshooting: - Note, in the tester environment, tick timings are limited to what is supplied by the tester environment and it's speed - If there
FREE
SuperTrend Scanner FREE
FXsolutions
5 (2)
Indicatori
This scanner shows the trend values of the well known indicator SuperTrend for up to 30 instruments and 8 time frames. You can get alerts via MT4, Email and Push-Notification as soon as the direction of the trend changes. This is the FREE version of the indicator: SuperTrend Scanner The free version works only on EURUSD and GBPUSD! Important Information How you can maximize the potential of the scanner, please read here: www.mql5.com/en/blogs/post/718074 With the following FREE indicator you c
FREE
TPX Calculadora de Lotes
TPX
Indicatori
The tool that will help you calculate the lot accurately for the risk you need, if you want to risk 1% of your account, just enter the entry, target and stop values ​​ and you will have the lot size to use and only lose the chosen percentage. You can also choose a fixed value. This tool will help you with consistency, because you can only be consistent if you operate consistently and enter with fixed loss values, it is an INFALLIBLE way to be consistent!!!!
FREE
Magic Macd Cross
Christophe Godart
Indicatori
This classic "old school" MAGIC MACD indicator gives you the cross of the parameters you set. Standart setting is (12,26,9) . The arrows give you a possible change of trend. Be careful and do not use this indicator as a single signal source. FREE version  Please feel free to check out our other REX indicator series. We do have other free indicators.     "OLD BUT GOLD"
FREE
Acceleration Fractals 4Free
Vladimir Tkach
Indicatori
The indicator analyzes the change in the minimum and maximum prices of the previous bars fixing the entrance of the big players. If the change (delta) increases, a signal is displayed on the graph in the form of an arrow. At the same time, virtual trade on history is carried out. In the free version, virtual trade is performed without refills in case of a repeat of the signal. The results of virtual trading in the form of losses / losses, profitability, drawdown and transaction lines are display
FREE
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.59 (69)
Indicatori
A trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. The Hull Moving Average is an improved variant of the moving average, which shows the moment of trend reversal quite accurately. It is often used as a signal filter. Combination of two types of Hull Moving Averages makes a better use of these advantages: HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. Features The movement d
FREE
FFx Stochastic
Eric Venturi-Bloxs
4.6 (5)
Indicatori
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator. See the example shown in the picture below. But the display isn’t like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each timeframe box Alert pop up/sound/ema
FREE
MACD plus TDI
Devy Tanusukma
Indicatori
Moving Average Convergence Divergence (MACD) combined with Traders Dynamic Index (TDI) Input parameters: signal mode: true if you want to plug it into STAT (Signal Tester and Trader) arrow shift: distance between TDI line to arrow on chart middle band: use middle band (middle bolinger band) signal filter price line: use 50 price line signal filter RSI period RSI price method volatility period moving average RSI period moving average signal period moving average method use MACD indicator fast MAC
FREE
FFx Force Index
Eric Venturi-Bloxs
5 (1)
Indicatori
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator. See the example shown in the picture below. But the display isn’t like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each timeframe box Alert pop up/sound/ema
FREE
FFx Volumes
Eric Venturi-Bloxs
3.5 (2)
Indicatori
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator. See the example shown in the picture below. But the display isn’t like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each timeframe box Alert pop up/sound/ema
FREE
Pips Hunter PRO MT4
Rodrigo Arana Garcia
Indicatori
Pips Hunter PRO è stato sviluppato nel corso di diversi anni ed è una versione migliorata del suo predecessore. Questo potente indicatore analizza il mercato e la storia dei prezzi per generare entrate in acquisto e in vendita. Per il calcolo di queste entrate utilizza diversi indicatori che lavorano insieme, nonché un complesso logaritmo statistico che filtra le entrate meno favorevoli e le elimina / versione MT5 . Caratteristiche Nessuna riverniciatura Questo indicatore non cambia i suoi va
FREE
FFx ATR
Eric Venturi-Bloxs
5 (1)
Indicatori
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator. See the example shown in the picture below. But the display isn’t like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each timeframe box Alert pop up/sound/ema
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicatori
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Pin Bars
Yury Emeliyanov
5 (4)
Indicatori
Scopo principale: "Pin Bars" è progettato per rilevare automaticamente le barre dei pin sui grafici dei mercati finanziari. Una barra pin è una candela con un corpo caratteristico e una lunga coda, che può segnalare un'inversione di tendenza o una correzione. Come funziona: L'indicatore analizza ogni candela sul grafico, determinando la dimensione del corpo, della coda e del naso della candela. Quando viene rilevata una barra pin corrispondente a parametri predefiniti, l'indicatore la segna su
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. CONTATTATEMI DOPO L'ACQUISTO PER RICEVERE CONSIGLI DI TRADING, BONUS E L'ASSISTENTE EA GANN MADE EASY GRATUITAMENTE! Probabilmente hai già sentito parlare molte volte d
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (2)
Indicatori
Game Changer è un indicatore di tendenza rivoluzionario, progettato per essere utilizzato su qualsiasi strumento finanziario, per trasformare il tuo Metatrader in un potente analizzatore di trend. L'indicatore non ridisegna e non subisce ritardi. Funziona su qualsiasi intervallo temporale e aiuta a identificare i trend, segnala potenziali inversioni, funge da meccanismo di trailing stop e fornisce avvisi in tempo reale per risposte tempestive del mercato. Che tu sia un trader esperto, un profess
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: l'indicatore di screening di supporto e resistenza è disponibile a soli 50$ e a vita. (Prezzo originale 250$) (o
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicatori
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicatori
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicatori
Indicatore top per MT5 che fornisce segnali accurati per entrare in un trade senza riverniciare! Può essere applicato a qualsiasi attività finanziaria: forex, criptovalute, metalli, azioni, indici.  La versione MT5 è qui Fornirà segnali di trading piuttosto precisi e ti dirà quando è meglio aprire un trade e chiuderlo. Guarda il video (6:22) con un esempio di elaborazione di un solo segnale che ha ripagato l'indicatore! La maggior parte dei trader migliora i propri risultati di trading dura
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicatori
Una strategia intraday basata su due principi fondamentali del mercato. L'algoritmo si basa sull'analisi dei volumi e delle onde di prezzo utilizzando filtri aggiuntivi. L'algoritmo intelligente dell'indicatore fornisce un segnale solo quando due fattori di mercato si combinano in uno solo. L'indicatore calcola le onde di un certo intervallo sul grafico M1 utilizzando i dati dell'intervallo di tempo più alto. E per confermare l'onda, l'indicatore utilizza l'analisi per volume. Questo indicatore
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto fo
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   saranno   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Trading Tools Channel on MQL5 : Unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità Volumatic Support/Resistance Levels Scanner è un indicatore di supporto e resistenza che aggiunge il contesto del volume alla struttura dei prezzi. Mostrando come l’attività di trading si raggruppa attorno ai pivot recenti, aiuta gli utenti a vedere dove l’interesse d
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicatori
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Indicatori
Il Market Structure Break Out (MSB) è uno strumento avanzato progettato per MT4 e MT5 che aiuta i trader a osservare i movimenti del mercato come strutture ordinate. L’indicatore fornisce segnali di trading tramite frecce e avvisi , sia nella direzione del trend che in quella inversa. Una delle caratteristiche più importanti di questo prodotto è il disegno di zone di offerta e domanda che non vengono rimosse . Inoltre, la funzionalità di backtest in tempo reale permette ai trader di valutare le
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Indicatori
L'indicatore EZT Trend ti mostrerà la tendenza, il pullback e le opportunità di ingresso. Sono disponibili filtri opzionali e tutti i tipi di avvisi. Vengono aggiunti avvisi tramite posta elettronica e notifiche push. Stiamo anche sviluppando un EA basato su questo indicatore, che sarà presto disponibile. È un indicatore multifunzionale composto da due istogrammi di colore e una linea. È una rappresentazione visiva della direzione e della forza di un trend, inoltre troverai divergenze molte vo
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicatori
Presentazione del       Grafici   Quantum Heiken Ashi PRO Progettate per fornire informazioni chiare sulle tendenze del mercato, le candele Heiken Ashi sono rinomate per la loro capacità di filtrare il rumore ed eliminare i falsi segnali. Dì addio alle confuse fluttuazioni dei prezzi e dai il benvenuto a una rappresentazione grafica più fluida e affidabile. Ciò che rende il Quantum Heiken Ashi PRO davvero unico è la sua formula innovativa, che trasforma i dati tradizionali delle candele in barre
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicatori
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   saranno a   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Trading Tools Channel on MQL5 : unisciti per ricevere le ultime novità RSI Shift Zone Scanner individua i momenti in cui il sentiment di mercato può cambiare collegando i segnali RSI all’azione del prezzo. Ogni volta che l’RSI supera o scende sotto i livelli predefiniti (70 per ipercomprato, 30 per ipervenduto), l’indicatore traccia un canale sul grafico
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
Gold AMS
Aleksandr Makarov
Indicatori
Gold AMS   - is a good technical stock indicator. The indicator algorithm analyzes the asset price movement and reflects volatility and potential entry zones. The indicator 100% does not repaint!!! The best indicator signals: If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction, a
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Indicatori
PRO Renko System è un sistema di trading altamente accurato appositamente progettato per il trading di grafici RENKO. Questo è un sistema universale che può essere applicato a vari strumenti di trading. Il sistema neutralizza efficacemente il cosiddetto rumore di mercato che consente di accedere a segnali di inversione accurati. L'indicatore è molto facile da usare e ha un solo parametro responsabile della generazione del segnale. Puoi facilmente adattare lo strumento a qualsiasi strumento di
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Volumetric Order Blocks Multi Timeframe è uno strumento potente progettato per i trader che cercano approfondimenti sul comportamento del mercato identificando le aree di prezzo chiave dove i partecipanti significativi accumulano ordini. Queste aree, note come blocchi d'ordi
Altri dall’autore
EA Gold Trader for Propfirms
Nicola Capatti
Experts
EA Gold Trader for Prop-Firms Il tuo alleato per superare le challenge delle Prop Firms con precisione e affidabilità! "EA Gold Trader for Prop-Firms" è un Expert Advisor appositamente progettato per affrontare e completare con successo le challenge delle Prop Firms più conosciute, oltre a mantenere il controllo e la stabilità delle operazioni durante le fasi successive. Grazie alla sua configurazione flessibile e ai parametri ottimizzati, questo EA è ideale per gestire i requisiti delle Prop Fi
HFT System for MT5
Nicola Capatti
Experts
HFT System per MT5 – L’Expert Advisor Definitivo per il Trading ad Alta Frequenza Una Decade di Successo, 9 Mesi di Sviluppo HFT System per MT5 è il frutto di oltre un decennio di esperienza nel trading algoritmico e di 9 mesi di sviluppo intensivo, progettato per offrire performance elevate e stabilità sui mercati finanziari. Questo Expert Advisor (EA) rappresenta il massimo livello di ottimizzazione nel trading ad alta frequenza (HFT), sfruttando algoritmi avanzati e strategie robuste per gara
MA cross Bot for MT5
Nicola Capatti
Experts
Il MA Cross Bot per MetaTrader 5 è un Expert Advisor gratuito pensato con uno scopo puramente didattico e dimostrativo. Nasce dall’idea di offrire a chi si avvicina al trading algoritmico uno strumento semplice ma concreto, che permetta di comprendere meglio come funziona una delle logiche più conosciute e utilizzate nei mercati finanziari: l’incrocio delle medie mobili. L’EA osserva l’andamento del prezzo e reagisce quando due medie mobili si incrociano tra loro, aprendo automaticamente posizio
FREE
Wall Street Indicator
Nicola Capatti
Indicatori
Ultimate Arrow Indicator - Il Tuo Strumento per il Successo nel Trading! Sei stanco di strumenti che promettono tanto ma offrono poco? Il nostro Ultimate Arrow Indicator per MT4 è la soluzione definitiva che porta il tuo trading a un livello superiore. Questo indicatore è stato progettato con precisione chirurgica per offrirti segnali chiari, affidabili e senza compromessi. Ecco perché Ultimate Arrow Indicator è la scelta ideale per trader esperti e principianti: Prestazioni Straordinarie - Ris
Trend Precision Oscillator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Trend Precision Oscillator – Un approccio raffinato all’analisi del trend Il Trend Precision Oscillator è un indicatore sviluppato per offrire una lettura approfondita e ad alta risoluzione del comportamento del prezzo nei mercati finanziari. Progettato con un’architettura algoritmica proprietaria, l’indicatore analizza la struttura del movimento del prezzo tenendo conto di volatilità, dinamiche direzionali e micro-oscillazioni interne, restituendo un’uscita precisa su una scala che varia da -10
Enhanced RSI for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Enhanced RSI: Un Indicatore Ibrido per un'Analisi Tecnica Più Approfondita L' Enhanced RSI è un indicatore tecnico versatile e personalizzabile, progettato per fornire ai trader un'analisi più completa e accurata dei mercati. Combinando le migliori caratteristiche di medie mobili, RSI e MACD, questo indicatore offre una visione multidimensionale del momentum e della forza di un trend. Caratteristiche Principali: Ibridazione Perfetta: L'Enhanced RSI fonde le potenzialità delle medie mobili, dell'
Volume Profile for mt4
Nicola Capatti
Indicatori
Indicatore Volume Profile per MT4 Ottieni un vantaggio nel trading con l'indicatore "Volume Profile" per MetaTrader 4 (MT4). Questo strumento avanzato di analisi tecnica ti permette di identificare con precisione i livelli chiave di supporto e resistenza basati sul volume delle transazioni. Visualizza facilmente le aree di maggiore interesse del mercato, dove i volumi di scambio sono più alti, e sfrutta queste informazioni per prendere decisioni di trading più informate. Caratteristiche principa
Color Range Indicator
Nicola Capatti
Indicatori
Il "Color Range Indicator" è un potente strumento di analisi tecnica progettato per la piattaforma MT4, ideale per i trader che desiderano avere una visione chiara e immediata delle tendenze di mercato. Questo indicatore disegna una linea colorata in funzione del trend corrente, facilitando l'interpretazione del movimento dei prezzi. Descrizione dell'indicatore: Linea verde : Indica un trend rialzista. Utilizzare questa segnalazione per considerare opportunità di acquisto. Linea rossa : Indica u
Ultimate Follow Line for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
L'indicatore Follow Line è uno strumento essenziale per i trader che desiderano identificare e seguire le tendenze di mercato con precisione. Questo indicatore si adatta dinamicamente alle variazioni di prezzo, disegnando una linea che traccia il movimento dei prezzi in modo fluido e continuo. Grazie alla sua semplicità visiva e all'efficacia nel segnalare i cambiamenti di tendenza, Follow Line è un'ottima aggiunta alla strategia di qualsiasi trader. Caratteristiche principali: Tracciamento dell
RealTime Multi Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Cos'è "Real Time MultiIndicator"? "Real Time MultiIndicator" è uno strumento di trading avanzato progettato per semplificare e ottimizzare la tua analisi tecnica. Questo indicatore rivoluzionario raccoglie i segnali da più timeframe e più indicatori tecnici, mostrandoli in un'unica tabella chiara e di facile lettura. Se desideri una visione completa e dettagliata del mercato senza dover cambiare continuamente grafico o analizzare manualmente ogni indicatore, "Real Time MultiIndicator" è la soluz
Forex Scanner for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
SCONTO DA 77,90 USD A 37,90 USD CHE DURA FINO A DOMENICA PRIMO SETTEMBRE Cos'è "Forex Scanner"? "Forex Scanner" è un potente strumento di trading progettato per fornirti una panoramica completa del mercato Forex in tempo reale. Questo indicatore avanzato raccoglie dati chiave da più indicatori tecnici e timeframe, permettendoti di individuare rapidamente opportunità di trading. Se vuoi monitorare numerosi asset e parametri senza dover saltare da un grafico all'altro, "Forex Scanner" è la soluzio
Forex Scalper Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Forex Scalper Indicator – Il Tuo Strumento di Precisione per Guadagnare nei Mercati Finanziari Il Forex Scalper Indicator per MT4 è l'alleato perfetto per tutti i trader che desiderano fare scalping sui mercati con la massima precisione. Grazie all’analisi su dati precisi, questo indicatore ti offre segnali tempestivi e accurati, perfetti per prendere decisioni rapide nelle tue operazioni di trading. Precisione su Misura Ogni freccia visualizzata sui grafici è basata su calcoli meticolosi, for
Ultimate Index Advisor
Nicola Capatti
5 (1)
Indicatori
Ultimate Index Advisor è uno strumento avanzato progettato per analizzare i movimenti del mercato con precisione e identificare opportunità di trading in modo dinamico. L'indicatore offre segnali basati su una combinazione di logiche ottimizzate per trend, correzioni e inversioni, rendendolo versatile per vari stili di trading. Con un'interfaccia intuitiva, Ultimate Index Advisor evidenzia punti d'entrata e d'uscita chiari grazie a frecce visibili sul grafico, eliminando l'ambiguità dalle decis
Trend Oscillator for MT4
Nicola Capatti
5 (1)
Indicatori
Trend Oscillator: Identificazione Fluida e Affidabile del Trend di Mercato Trend Oscillator è un indicatore avanzato per MT4 progettato per assistere i trader nell'identificare con precisione la direzione del trend e i suoi potenziali punti di inversione. Grazie a una rappresentazione visiva intuitiva, questo indicatore mostra chiaramente i momenti in cui il mercato è in trend rialzista o ribassista, semplificando l'analisi e migliorando la lettura del grafico. È adatto per una vasta gamma di me
AI Trading Consultant
Nicola Capatti
Indicatori
L’ AI Trading Consultant è un indicatore avanzato sviluppato per i trader che desiderano un supporto tecnologico affidabile e basato su intelligenza artificiale (IA) per analizzare e comprendere i mercati. Alimentato da una rete neurale ricorrente con memoria a lungo termine ( RNN LSTM ), AI Trading Consultant offre segnali operativi chiari di buy e sell, che aiutano a identificare i potenziali movimenti del mercato e supportano le decisioni operative. Caratteristiche Principali: Intelligenza Ar
BTC Follow Line Indicator
Nicola Capatti
Indicatori
BTC Follow Line - La tua guida nel trading di Bitcoin BTC Follow Line è un indicatore avanzato progettato esclusivamente per i mercati delle criptovalute, con un focus particolare sul Bitcoin. Ideale per chi cerca segnali affidabili di Buy e Sell nel medio-lungo termine, questo strumento funziona su qualsiasi timeframe, adattandosi alle tue esigenze di trading. Perché scegliere BTC Follow Line? Semplice e intuitivo : Un'interfaccia pulita e facile da leggere che ti aiuta a prendere decisioni in
AI Indicator For MT4
Nicola Capatti
Indicatori
AI Indicator: Il Futuro del Trading Intelligente a Portata di Mano Benvenuti nella nuova era del trading. L' AI Indicator è il compagno di trading perfetto per trader di ogni livello, progettato per aiutarvi a prendere decisioni basate su dati solidi e analisi avanzate. Sfruttando il potenziale dell'intelligenza artificiale, questo strumento si distingue per la sua capacità di adattarsi a qualsiasi mercato e timeframe, offrendovi segnali di trading chiari e precisi. Cos'è l'Intelligenza Artifici
Ultimate Follow Line Indicator v3
Nicola Capatti
Indicatori
Ultimate Follow Line v3 L'indicatore definitivo per seguire il trend con precisione! Scopri Ultimate Follow Line v3 , un indicatore progettato per MetaTrader 4 che ti aiuta a identificare con chiarezza la direzione del mercato. Sviluppato in MQL4, combina un design semplice ed efficace con una tecnologia avanzata per offrire ai trader uno strumento potente e intuitivo. Caratteristiche principali: Visualizzazione intuitiva: Linee dinamiche che si adattano al movimento del prezzo, evidenziando zo
Just Trade Indicator
Nicola Capatti
Indicatori
Just Trade Indicator – Il tuo alleato per il trading preciso e senza stress! Scopri Just Trade Indicator , l’indicatore definitivo per MetaTrader 5 progettato per aiutarti a identificare punti di ingresso e uscita chiari nel mercato. Grazie a una combinazione avanzata di algoritmi, questo strumento offre segnali visivi intuitivi che possono migliorare la tua operatività senza complicazioni. Perché scegliere Just Trade Indicator? Segnali chiari e precisi – L'indicatore genera segnali di acqu
Cycle Trend Indicator For MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Il Cycle Trend Indicator per MetaTrader 4 rappresenta uno strumento tecnico avanzato, appositamente progettato per analizzare, riconoscere e individuare con elevata precisione i cicli di mercato e i punti di svolta chiave che si manifestano all'interno di un trend, sia esso rialzista o ribassista. Come si può chiaramente osservare dal grafico, l'indicatore integra elegantemente curve smussate che seguono in modo fluido e armonioso l'andamento generale del prezzo, combinate con segnali visivi ch
Trend Finder Oscillator
Nicola Capatti
Indicatori
Il Trend Finder Oscillator è un indicatore tecnico avanzato sviluppato appositamente per la piattaforma MetaTrader 4 , pensato per offrire ai trader uno strumento affidabile e preciso capace di identificare non solo l’inizio, ma anche la forza e la maturazione dei trend in atto. Si basa su un'analisi combinata e approfondita di due componenti fondamentali del mercato: volatilità e momentum . A differenza dei classici oscillatori tradizionali, che si limitano ad indicare condizioni di ipercompra
The Big Short Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
The Big Short – Indicatore per MetaTrader 4 Progettato per chi vuole fare sul serio nel mondo del trading "The Big Short" è un indicatore esclusivo per la piattaforma MT4, pensato per i trader che cercano uno strumento chiaro, diretto e orientato all’analisi dei punti di inversione. Preciso, visivamente efficace e flessibile, questo indicatore offre un supporto essenziale per chi opera nei mercati finanziari con strategie short e non solo. Caratteristiche principali Compatibile con tutti i simbo
Fvg Indicator for MT5
Nicola Capatti
Indicatori
IMPORTANTE: L'indicatore rimarrà al prezzo di 34.90$ fino all'uscita dell'update previsto per il 16 luglio 2024. Il Nuovo Prezzo sarà di 49.90$ (tasse escluse) Indicatore di FVG. Sei sei un SMC trader questo indicatore ti sarà molto utile, individua in automatico i FVG a grafico distinguendoli in 2 tipi:FVG ribassisti e FVG rialzisti(guarda le foto per capire meglio). Questo idicatore funziona a qualsiasi Timeframe e su qualsiasi mercato tu lo voglia usare. Se sei interessato a questo indicatore
ScalpingMarketEA
Nicola Capatti
Experts
Expert Advisor for scalping; This EA was built for monthly profitability. Works on any asset: Forex, Indices, Crypto and Stocks. Perfectly usable in MT5 tester and usable on any TimeFrame. The EA has various inputs available to customize operations: -Lots -Risk% (0 = Fix) -OrderDist (the distance between one order and another, the distance is calculated in points not pips) -TP (in points) -Sl (in points) -TrailingStopTrigger(the trailing stop trigger point in points) -TrailingStop(distance from
Highs Lows and Bos Indicator for MT5
Nicola Capatti
Indicatori
Indicatore di massimi, minimi e Bos per MT5; L'indicatore funziona su qualsiasi tipo di mercato e su tutti i TimeFrame. Funziona anche sul Tester di MetaTrader5. la funzione principale dell'indicatore è individuare i massimi e i minimi segnandoli con un punto sopra/sotto la candela, poi con una linea orizzontale va a segnare i Bos. E' molto semplice ed intuitivo, sono presenti solo 2 input: -il colore dei massimi -il colore dei minimi Per qualsiasi altra informazione non esitare a contattarmi.
Panel info trade indicator for MT5
Nicola Capatti
Experts
Panel Info Trade For  MT5; L'indicatore ha 2 oggetti principali: -Un grafico icona a cui puoi cambiare Timeframe, zoomare, Coppia Forex, cripto....la posizione del grafico è modificabile tramite gli input (x;y). Il grafico è perfettamente utilizzabile nel tester di MT5. Se il grafico non fa per te e non ti aiuta in niente, puoi premere il guadrato in altro a destra per rimpicciolirlo. -il secondo oggetto è un pannello di controllo dinamico in cui puoi cambiare ilotti, piazzare sl e tp, BE, close
Ultimate Currency strength Index
Nicola Capatti
Indicatori
Indicatore di Forza della Valuta (Currency Strength Index - CSI) PRIMA DI ATTIVARE L'INDICATORE RICORDA DI METTERE "TRUE" PER VISUALIZZARE LE COPPIE L'indicatore di Forza della Valuta (Currency Strength Index - CSI) è uno strumento potente utilizzato nel trading forex per misurare la forza relativa delle principali valute. Questo indicatore aiuta i trader a identificare le valute più forti e più deboli in un dato momento, permettendo di prendere decisioni di trading più informate. Caratteristic
Market Profile for MT5
Nicola Capatti
Indicatori
Nel mondo del trading, la chiave per il successo si trova nell'avere gli strumenti giusti al momento giusto. Il nostro innovativo indicatore di Volume Profile è stato sviluppato con un unico obiettivo in mente: fornire ai trader un accesso senza precedenti alle informazioni vitali sulle attività di mercato. Questo strumento all'avanguardia ti permette di vedere non solo dove e quando si scambiano i volumi, ma anche di comprendere la profondità del mercato con una chiarezza mai vista prima. Carat
Auto Trendline for MT5
Nicola Capatti
Indicatori
Massimizza le Tue Opportunità di Trading con l'Indicatore "Auto Trendlines" Scopri l'Indicatore "Auto Trendlines": "Auto Trendlines" è lo strumento essenziale per ogni trader tecnico. Questo indicatore traccia automaticamente le linee di tendenza, identificando i livelli di supporto e resistenza con precisione chirurgica. È ideale per coloro che cercano di capitalizzare sui breakout e sui movimenti di inversione del mercato. Caratteristiche Principali: Tracciamento Automatico delle Linee di Tend
AutoFibo for MT5
Nicola Capatti
Indicatori
Ottimizza le Tue Decisioni di Trading con l'Indicatore "autoFibo" Scopri l'Indicatore "autoFibo": "autoFibo" è l'indispensabile strumento di analisi per i trader che vogliono sfruttare al massimo i livelli di Fibonacci senza il fastidio di tracciare manualmente. Questo indicatore automatizza il processo di ritracciamento di Fibonacci, offrendo un immediato accesso visivo a supporti e resistenze chiave. Caratteristiche Principali: Ritracciamento Automatico di Fibonacci: Traccia automaticamente i
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione