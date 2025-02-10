EA Gold Bot for MT5

EA Gold Bot - Il Miglior Expert Advisor per XAUUSD su MT5

✨ Portate il vostro trading su un altro livello con EA Gold Bot! ✨

EA Gold Bot è un Expert Advisor avanzato progettato per il trading dell'oro (XAUUSD) su MetaTrader 5. Basato su un sofisticato algoritmo di intelligenza artificiale, questo EA combina analisi tecnica avanzata, riconoscimento dei pattern e gestione dinamica del rischio per garantire operazioni ottimizzate e protette. Ha dimostrato un'incredibile precisione e performance costante nel tempo, con test in live trading dal 2020 e backtest con 99% di qualità storica dal 2012 al 2025.

🔄 Live Performance & Backtest

  • Testato in condizioni di mercato reali dal 2020 con risultati verificabili e consistenti.
  • Backtest ultra-preciso dal 2012 al 2025 con un capitale iniziale di $100 trasformato in $12,3 milioni.
  • Timeframe: 15 minuti (M15) per operazioni rapide ed efficienti.
  • Gestione avanzata della volatilità, adattandosi alle condizioni di mercato per proteggere il capitale.
  • Nessun utilizzo di Grid o Martingale, massima sicurezza e protezione del capitale.
  • Alta percentuale di operazioni vincenti (oltre l'80%), con Take Profit e Stop Loss calcolati in base alle condizioni del mercato.
  • Basso Drawdown, garantendo una strategia solida e duratura nel tempo.

🌟 Perché scegliere EA Gold Bot?

  • NO Grid, NO Basket
  • Gestione del rischio professionale con trailing stop e break-even
  • Alta percentuale di operazioni vincenti grazie ad algoritmi AI
  • Take Profit & Stop Loss dinamici per massimizzare i profitti
  • User-Friendly, facile da installare e configurare senza conoscenze avanzate di programmazione.
  • Compatibile con qualsiasi broker MT5 e regolato per spread bassi.
  • Ottimizzato per XAUUSD con parametri specifici per minimizzare il rischio.
  • Analisi multi-timeframe per garantire un miglior timing di ingresso e uscita dalle operazioni.

🔍 Cosa include il pacchetto?

  • EA Gold Bot per MT5 con aggiornamenti regolari.
  • Indicator AI gratuito per una maggiore precisione nel trading.
  • Guida dettagliata con istruzioni passo-passo per l'installazione e configurazione ottimale.
  • Supporto tecnico dedicato con assistenza 24/7.
  • Strategie integrate per massimizzare la redditività in ogni condizione di mercato.

🚀 Trasformate la vostra esperienza di trading con EA Gold Bot! Non perdete questa opportunità di avere uno degli Expert Advisor più avanzati sul mercato per il trading dell'oro. Affidatevi alla potenza dell'intelligenza artificiale e migliorate i vostri risultati nel trading con un EA ottimizzato e testato in condizioni reali.

 DISCLAIMER: Il trading nel mercato forex comporta un alto livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. I risultati passati non garantiscono profitti futuri. Assicuratevi di comprendere completamente i rischi prima di utilizzare EA Gold Bot. L'autore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite derivanti dall'uso di questo Expert Advisor.


