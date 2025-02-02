EA Gold Trader for Propfirms

Votre allié pour réussir les défis des Prop Firms avec précision et fiabilité !

“EA Gold Trader for Prop-Firms” est un Expert Advisor spécialement conçu pour relever et réussir les défis des Prop Firms les plus réputées, tout en maintenant un contrôle et une stabilité lors des phases suivantes. Grâce à sa configuration flexible et ses paramètres optimisés, cet EA est idéal pour répondre aux exigences des Prop Firms et offrir une expérience de trading fiable et maîtrisée.

Caractéristiques principales

Drawdown Maximum Autorisé (Max DD Allowed)
Définissez le pourcentage de drawdown maximum autorisé par la Prop Firm. L'EA surveille constamment ce seuil, s'arrêtant automatiquement pour garantir le respect des règles.

Gestion Flexible des Lots

  • Lots Fixes : Définissez une taille de lot fixe pour un contrôle manuel des risques.
  • Lots Automatiques : Activez le calcul automatique des lots en fonction du solde, avec la possibilité de définir un ratio solde/lot. (Remarque : ces deux paramètres sont interdépendants, et l'un exclut l'autre pour éviter les conflits de configuration.)

Numéro Magique (Magic Number)
Un identifiant unique pour chaque trade, idéal pour gérer plusieurs stratégies simultanément ou surveiller facilement les résultats spécifiques de l'EA.

Fiabilité et Performance

“EA Gold Trader for Prop-Firms” se distingue par sa capacité à s’adapter aux défis et à respecter rigoureusement les règles imposées par les Prop Firms.

  • Performance Prouvée : Les statistiques détaillées ci-dessous mettent en évidence la robustesse de l’EA.
  • Défi FTMO de 10 000 $ réussi en seulement 3 jours :
    • Profit : 5,1 %
    • Drawdown maximum sur equity : 0,24 %
    • Taux de réussite : 100 %

Backtests Rigoureux sur Données Historiques (Qualité Historique 100 %) :

  • Année 2024 : Profit de 154 %, drawdown maximum de 2,5 %
  • Années 2023-2024 : Profit global de 470 %, drawdown maximum de 2,5 %
    Ces résultats démontrent la capacité de l’EA à maintenir un contrôle strict des risques et à offrir une performance durable sans promettre de rendements garantis.

Pourquoi Choisir EA Gold Trader for Prop-Firms ?

  • Optimisé pour les Prop Firms : Des configurations conçues pour réussir les défis et respecter les limites de risque.
  • Gestion Avancée des Risques : Seuils personnalisables pour protéger le capital et maintenir un contrôle total.
  • Données Réelles et Tests Fiables : Les images fournies montrent des résultats concrets, soutenus par des backtests sur des données de haute qualité.
  • Flexibilité et Simplicité : Une interface intuitive pour configurer rapidement l’EA selon vos besoins.

Rejoignez ceux qui ont déjà choisi EA Gold Trader for Prop-Firms et commencez à optimiser votre parcours avec les Prop Firms !

Note Importante :
Cet Expert Advisor est un outil professionnel pour gérer des stratégies de trading. Les résultats passés et les tests historiques ne garantissent pas les performances futures. Nous encourageons tous les utilisateurs à utiliser l'EA de manière responsable, en respectant toujours les règles des Prop Firms et en adoptant une gestion des risques adéquate.



