Donchian Channel Multi Currency EA MT4

Donchian Channel Multicurrency EA MT4 met en œuvre des stratégies robustes de canal de Donchian qui ont été largement testées sur plusieurs paires de devises et unités de temps. L'Expert Advisor offre capacità di trading complete, inclusi sistemi di recupero a griglia, opzioni di copertura (hedging) e strategie martingale (configurabili ma disattivate per impostazione predefinita). Presenta metodi di ingresso precisi (breakout, inversioni, trend-following) e regole di uscita flessibili (basate su indicatori, tempo o profitto), oltre a funzionalità avanzate come protezione contro il drawdown, filtri per spread/slippage e indicatori efficienti che consumano poche risorse e permettono un'esecuzione rapida.
Il sistema include filtri per giorno/orario per il controllo delle sessioni di trading e supporta il test su dati storici per la validazione delle prestazioni. Una dashboard in tempo reale mostra le operazioni aperte, l’equity del conto e le metriche di sistema, mentre i menu di configurazione intuitivi rendono semplice la personalizzazione. È fornita una documentazione dettagliata per tutte le impostazioni.
Documentazione dettagliata: Guida generale ai parametri | Impostazioni dell'indicatore | Backtest e file di settaggio
Puoi scaricare la versione MT5 qui
Caratteristiche principali
Sistema di trading della strategia dell'indicatore Canale di Donchian con periodi completamente personalizzabili
Trading multi-valuta su tutte le principali coppie di valute
Diverse opzioni di gestione del rischio: Stop Loss, Take Profit, trailing stop
Gestione avanzata della dimensione della posizione e protezione del drawdown
Filtri per giorno e ora per il controllo delle sessioni di trading
Dashboard di monitoraggio in tempo reale
Notifiche popup, email e push
Compatibile con VPS MQL5 per operatività 24/7
Nota: tutte le strategie ad alto rischio (martingala/griglia) sono disattivate per impostazione predefinita.
Consigli importanti
Questo è uno strumento professionale di trading, non un sistema a profitto garantito. Si prevedono fluttuazioni di mercato normali:
Testare sempre prima su un conto demo
Iniziare con un rischio basso (0,5-1% per operazione)
Utilizzare solo capitale che si è disposti a perdere
Aggiornamenti regolari e file set ottimizzati vengono pubblicati ogni trimestre. Per le raccomandazioni più recenti, consultare il blog MQL5 nella sezione documentazione qui sopra.
Se vuoi provare la versione di prova gratuita per 7 giorni, non esitare a contattarmi tramite il profilo.