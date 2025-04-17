XAU OneShot EA MT5
- Experts
- Duy Van Nguy
- Versione: 3.7
- Aggiornato: 8 agosto 2025
- Attivazioni: 5
XAU Oneshot EA è un Expert Advisor automatizzato progettato per XAUUSD (Oro), focalizzato su operazioni a elevata probabilità con una singola posizione. L’EA esegue da 2 a 3 operazioni selezionate con cura al giorno durante condizioni di mercato ottimali, evitando strategie rischiose come il martingala o le multi-posizioni.
Perché scegliere XAU Oneshot EA?
Una sola operazione, massima concentrazione: Esegue un'unica operazione per ridurre la complessità e limitare l’esposizione al rischio.
Cattura dei trend: Algoritmo intelligente che segue le tendenze del mercato dell’oro (XAU) per prestazioni costanti.
Gestione avanzata del rischio:
Stop Loss personalizzabile (valore predefinito: 15.0) e Take Profit (valore predefinito: 15.0).
Break-Even automatico (attivazione: 6.0) e Trailing Stop (valore predefinito: 9.0) per proteggere i profitti.
Take Profit parziale (valore predefinito: 5.0, chiude il 50%) e limite di perdita giornaliera (500 $).
Nessuna tattica rischiosa: Evita martingala e hedging per un trading più sicuro e disciplinato.
Tempistica intelligente degli ordini:
Filtro notizie (predefinito: 15 minuti prima/dopo notizie importanti su USD/GBP/EUR).
Chiusura automatica degli ordini (predefinita: 00:00).
Specifiche tecniche:
Coppia: XAUUSD (Oro)
Timeframe: H1
Piattaforma: MT5
Deposito minimo: 500 $
VPS: Consigliato per funzionamento 24/7
Tipo di conto: Qualsiasi
Offerta speciale:
Aggiornamenti gratuiti a vita con nuove funzionalità e ottimizzazioni.
