Pico Scalper è un consulente esperto che utilizza valori di prezzo di supporto e resistenza personalizzabili per aprire nuove negoziazioni. I livelli di supporto e resistenza possono essere personalizzati selezionando il numero di candele (parametro "Livello") da cui l'esperto ottiene i valori di prezzo più alti e più bassi. I valori più alti e più bassi del prezzo vengono disegnati dall'esperto sul grafico come linee blu e rosse e questi livelli cambiano quando l'indicatore stocastico lo detta.





Anche il periodo dell'indicatore stocastico può essere personalizzato e i livelli che influenzano la modifica nei livelli di negoziazione.





I nuovi ordini vengono aperti solo quando l'ultima candela chiude sopra o sotto i livelli di supporto o resistenza disegnati.





Inversione: le negoziazioni possono anche essere invertite, dall'apertura in tendenza alla controtendenza: oscillazione dai livelli di supporto e resistenza stabiliti.





I valori di Stop Loss e Take Profit sono valori virtuali e agiscono solo quando si apre una nuova candela. Anche il Trailing Stop, che non è virtuale, agisce solo quando si apre una nuova candela.





Ottimizzazione - poiché l'esperto opera solo sulla candela appena aperta, l'ottimizzazione può essere eseguita utilizzando la modalità Open Price (la più veloce) e il risultato sarà lo stesso della modalità Every Tick, ma molto più veloce. La funzione OnTester del modulo Optimization/Tester visualizzerà il valore del risultato Profit/Drawdown, quindi i risultati ottimizzati possono essere ordinati più facilmente e rapidamente direttamente dal modulo di ottimizzazione.





Set predefinito: EurUsd, M15 Timeframe.





Impostazioni alternative per altri simboli possono essere trovate nella sezione "Commenti".