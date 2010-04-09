Exo Scalper
- Experts
- Catalin Zachiu
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 6 settembre 2023
- Attivazioni: 5
Entra in una nuova fase del trading Forex con Exo Scalper
Ti presentiamo Exo Scalper, una soluzione di trading forex tecnologicamente avanzata realizzata meticolosamente per le principali coppie di valute. Questo innovativo algoritmo di trading integra una strategia di canale di prezzo personalizzabile con le capacità analitiche dell'indicatore MACD, facilitando la precisione basata sui dati nell'esecuzione delle operazioni.
Fusione di strategie innovative:
L'Exo Scalper combina perfettamente una strategia di canale di prezzo personalizzabile con le capacità analitiche dell'indicatore MACD. Questa integrazione consente all’algoritmo di eseguire operazioni con precisione e sicurezza basate sui dati.
Sblocco delle operazioni vincenti:
L'Exo Scalper presenta una capacità distintiva di aggirare i segnali di ingresso iniziali, aumentando la probabilità di operazioni di successo e ottimizzando la redditività.
Profitto su termini individuali:
Andando oltre i paradigmi di trading convenzionali, Exo Scalper è progettato per garantire vincite costanti. In caso di un'operazione iniziale sottoperformante, l'algoritmo avvia operazioni simultanee per raggiungere obiettivi di profitto preimpostati.
Guadagni modesti, impatto cumulativo:
L'Exo Scalper adotta un approccio prudente allo scalping, mirando a un modesto profitto di $ 1 USD per operazione. Questa strategia si concentra sull’accumulo di guadagni minori e gestibili che portano progressivamente a profitti sostanziali nel tempo.
Flessibilità nella gestione del rischio:
Con un approccio unico alla gestione del rischio, Exo Scalper fornisce opzioni standard di stop-loss e take-profit, ma si astiene dall'utilizzarle nei preset. Ciò consente agli utenti di accumulare ordini e prendere decisioni informate.
Amplificare il potenziale di profitto:
L'Exo Scalper consente agli utenti di amplificare il potenziale di profitto regolando la dimensione del lotto dell'ordine successivo. Questa flessibilità consente un equilibrio personalizzato tra profitto e rischio.
Personalizzazione commerciale:
Personalizza il tuo ritmo di trading per soddisfare le preferenze individuali. Che si tratti di acquisire profitti sulla barra appena aperta o di ottimizzare la precisione in ogni modalità di tick, gli utenti hanno la flessibilità di definire il ritmo di trading preferito.
Protocollo di sicurezza:
Dando priorità alla salvaguardia del capitale, Exo Scalper incorpora una funzione di arresto di sicurezza che si attiva quando viene raggiunta una percentuale di perdita preimpostata del saldo iniziale. Questa funzione funge da guardiano affidabile, preservando i fondi.
Adattabilità a diverse valute:
Anche se Exo Scalper non si adatta automaticamente alle valute dei conti diverse dal dollaro statunitense, gli utenti possono mettere a punto manualmente l'algoritmo per allinearlo perfettamente alla valuta scelta, infondendo fiducia nel processo di trading.
L'Exo Scalper trascende la sua natura robotica, fungendo da porta d'ingresso verso una nuova era nel trading forex. Posizionati come un pioniere nel mercato forex acquisendo Exo Scalper e dando forma alla tua narrativa di successo nel trading. I tuoi potenziali profitti ti aspettano: cogli l'opportunità. Impostazione predefinita: AUD/USD, intervallo temporale M5. I file di set alternativi possono essere trovati nella sezione Commenti.