CandleWave

L'esperto si basa su due medie mobili, una viene utilizzata per l'apertura degli ordini e l'altra per la chiusura, ciascuna con impostazioni separate. Il "Twist" deriva dal fatto che per la chiusura degli ordini non viene utilizzata la condizione classica, se compare un segnale di chiusura, l'EA ha la capacità di saltare la prima o più condizioni di chiusura e quindi aumentano le possibilità di aumento del profitto. L'esperto ha anche una modalità di recupero integrata con un massimo di dieci