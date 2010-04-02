CandleWave

CandleWave: Navigare nelle maree finanziarie

introduzione

Sei un trader che cerca il massimo vantaggio? Non guardare oltre CandleWave, il tuo copilota strategico per navigare nelle acque imprevedibili dei mercati finanziari. Questo consulente esperto (EA) combina l'antica saggezza delle candele giapponesi con l'analisi moderna, creando una potente sinergia che potrebbe

ridefinisci il tuo gioco di trading.

Caratteristiche

Padronanza della media mobile

La media mobile semplice (SMA) funge da bussola, guidandoti attraverso le tempeste del mercato. Sia che tu stia cavalcando l’apice di un trend o anticipando le inversioni di tendenza, la SMA fornisce chiarezza in mezzo al caos. Ecco come funziona:

Tendenza: quando la SMA ha una pendenza positiva, segnala una tendenza rialzista. CandleWave si allinea con la corrente prevalente, permettendoti di cavalcare l'onda con sicurezza.

Individuazione dell'inversione: una SMA inclinata verso il basso suggerisce potenziali inversioni di tendenza. CandleWave mantiene un occhio vigile, pronto a regolare le vele quando il vento cambia.

Chiusura sequenziale: slancio del surf

Cattura dello slancio: quando due candele rialziste si susseguono, è come catturare un'ondata potente. CandleWave riconosce questo slancio e blocca i profitti.

Mitigazione del rischio: al contrario, due candele ribassiste segnalano un potenziale wipeout. CloseBy2Consec agisce rapidamente, proteggendo il tuo capitale dalla risacca.

Perché scegliere CandleWave?

Tempismo di precisione: esegui operazioni con precisione chirurgica. CandleWave non si limita a indovinare; calcola.

Controllo del rischio: imposta con sicurezza i livelli di Take Profit e Stop Loss. Niente più notti insonni chiedendosi se la marea cambierà.

Vibrazioni user-friendly: nessun incantesimo criptico qui. Basta collegarlo e riprodurlo! Che tu sia un trader esperto o un esploratore curioso, CandleWave si adatta al tuo stile.

Brillantezza comprovata: CandleWave ha resistito a tempeste e cavalcato rialzisti. Risultati impressionanti attendono coloro che osano pedalare.

Sblocca più meraviglie: tuffati nella sezione commenti

Oltre le nozioni di base, esplora impostazioni alternative e strategie avanzate. La sezione commenti è dove avviene la magia:



Parametri ottimali: i parametri alternativi per altre coppie forex possono essere trovati nella sezione "Commenti".

Trucchi per la gestione del rischio: ottimizza il Take Profit e lo Stop Loss per ottenere massimi guadagni e perdite minime.

Tecniche pionieristiche: diventa creativo con il parametro "CloseBy2Consec", perché l'innovazione cavalca le onde più grandi!

Preparati all'Hang Ten!

CandleWave non è solo un robot; è il tuo compagno di surf. Che tu stia inseguendo pip, catturando onde o navigando nella barriera corallina crittografica, lascia che CandleWave sia la tua luce guida.



Offerta limitata: sii tra i primi a cavalcare l'onda. Non perdertela: prendi subito il tuo posto!

Impostazione predefinita: EurUsd H1 Timeframe.

Dichiarazione di non responsabilità: le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Il trading comporta rischi; utilizzare CandleWave in modo responsabile.
Prodotti consigliati
Tops RangeR
Catalin Zachiu
Experts
L'esperto piazza ordini limite sopra o sotto i livelli di prezzo chiave (supporto e resistenza) cercando di acquistare a un prezzo più basso e vendere a un prezzo più alto dei livelli di prezzo chiave e quando la somma totale degli ordini di acquisto, in valuta o la somma totale degli ordini di vendita raggiunge il fattore di profitto o il fattore di perdita massimo consentito, l'EA chiude tutti gli ordini aperti. Il parametro LotMultiplier moltiplica la dimensione del lotto in base alla perdit
Breakout Hunter SR
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Overview Breakout Hunter is a powerful automated trading bot designed to identify and capitalize on breakouts from key Support & Resistance levels. It continuously scans the market for high-probability breakout opportunities, allowing traders to capture strong price movements with precision. Key Features Support & Resistance Detection: Identifies strong market levels to pinpoint breakout opportunities. Breakout & Fakeout Detection: Differentiates between true breakouts and false moves to impr
GapRevScalper
Catalin Zachiu
Experts
Questo è un metodo semplice ma potenzialmente efficace se usato correttamente, basato sulle operazioni aperte se si verificano degli spazi tra le candele. I valori di input per le dimensioni dello spazio sono misurati in punti. L'ultimo intervallo tra due candele e anche il tempo dell'intervallo vengono visualizzati nel commento del grafico. Non tutti i broker potrebbero essere adatti a questo robot commerciale. I test e l'ottimizzazione si basano sullo storico dei prezzi MQL 5. Dispone inoltr
ForexWolrd
phuongcei
Experts
** I am currently providing this great EA for free in a limit time. Please download while it is still free ** Tired of emotional trading decisions? Live monitor: TBD Introducing our mql4 Expert Advisor , engineered for stable profit with acceptable risk using a genuinely intelligent Dollar-Cost Averaging (DCA) method. This isn't just another EA; it's a long-time tested solution designed to navigate the forex markets with precision. Whether you trade with a standard USD account or a Cent ac
FREE
VaniganMT4
Nissar Ahmed
5 (1)
Experts
### **Vanigan MT4  Core Trading Strategy Sideways Market Detection Uses ADX (Average Directional Index) to identify non-trending markets ADX < ADX_Thresh (25.0) → Sideways market ADX >= ADX_Thresh → Trending market (no trades) Entry Signals RSI (Relative Strength Index) for entry triggers: RSI < Oversold (30) → Buy Signal RSI > Overbought (70) → Sell Signal Trades only execute in sideways markets ( ADX < 25 ) Risk & Money Management Lot Size Calculation Fixed Lots : LotSize if UseMM = false Mo
FREE
Alligator Trader
Ciprian Ghebanoaei
3 (2)
Experts
Alligator Trader is a fully automatic, professional trading robot. Designed specifically for the foreign exchange market   USDJPY M30. EA does not need to configure parameters. Ready to work on  USDJPY M30. , You only need to decide on the choice of the lot. It has a smart algorithm which detects the trend, filters out market noise. The expert creates orders on trend direction. Input and output orders are given by a combination of two indicators that can be found on any MT4 platform: Alligator
FREE
MFL scalper01
Chang Ming Zhi Cang
1 (1)
Experts
FREE CAMPAIGN NOW!!! Regular price is $198. It will return to the original price soon. MFL scalper01  is a fully automated “scalping” trading system. Most positions are closed within one hour. This EA does NOT use grid, martingale, averaging down or any other risky trade management methods. BASIC Information: Currency pair EURCHF, GBPCHF Timeframe M5 Minimum deposit $50 Parameters: Variable Description  Current chart symbol  Select currency pair as same as chart.  Fixed lots size  If "Enable dy
FREE
Pico Scalper
Catalin Zachiu
Experts
Pico Scalper è un consulente esperto che utilizza valori di prezzo di supporto e resistenza personalizzabili per aprire nuove negoziazioni. I livelli di supporto e resistenza possono essere personalizzati selezionando il numero di candele (parametro "Livello") da cui l'esperto ottiene i valori di prezzo più alti e più bassi. I valori più alti e più bassi del prezzo vengono disegnati dall'esperto sul grafico come linee blu e rosse e questi livelli cambiano quando l'indicatore stocastico lo detta
VolatilityScalperEA
Nikolaos Pantzos
3 (2)
Experts
This expert is a pure volatility scalper working with two pending orders (buy stop and sell stop). Expert not use any indicator, only use prices action and volatility of price to generate signals. There are three conditions for it to work: Tight spread  Fast execution Stop level = 0 Please during the tests of this EA do not simultaneously use another EA in the same terminal because it affects the modification speed. Try expert on demo account first before use it on real one.
FREE
Tops Scalper
Catalin Zachiu
4.2 (10)
Experts
Il robot piazza ordini BuyStop/SellStop a breve distanza dai livelli di prezzo chiave, cercando di trarre vantaggio dall'attivazione di stop o ordini in sospeso accumulati a quei livelli. Si consiglia vivamente di utilizzare un broker con basso slippage, basso spread, computer o vps veloce e server di trading a bassa latenza affinché il robot riesca a funzionare correttamente. Le negoziazioni possono anche essere gestite da profitti o perdite in valuta annullando TakeProfit, StopLoss, TrailSto
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomme
FREE
Voorloper MT4
Pradana Novan Rianto
4.5 (18)
Experts
Voorloper Expert Advisor: Revolutionizing Trading with DDR System Introducing Voorloper, an innovative Expert Advisor that blends Moving Average (MA) and Relative Strength Index (RSI) indicators to redefine your trading experience. Voorloper stands out from the crowd with its unique feature: the Drawdown Reduction (DDR) System. Key Features: MA and RSI Integration:   Voorloper utilizes a powerful combination of Moving Average and Relative Strength Index indicators to identify optimal entry and
FREE
NIGHTCrusher Lite FREE
Christian Opperskalski
4.5 (2)
Experts
NIGHTCRUSHER is a fully automated expert advisor, designed for scalping on quite market situation. The Lite - Version is limited to minimal Lot per Pair and dont has lot mulitplier and dynamic function you can also run different strategies like swing trading or grid different Trade Entry Signals different Exit Strategies included (MA Cut / Signal Change / Trailing TP) clever Risk & Money management - Balance based - Longrun trades tracking You can also use a Grid function or Lot multipier, if ne
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Experts
Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
FREE
Eusd48LevelScalper
Catalin Zachiu
Experts
This system is a long term scalper with a 200 Point profit target . It opens an order following the direction of the price movement after a trading level is breached and the breach is large , following the momentum of the price movement . The order is closed using Macd indicator if it isn't closed with profit .        The best results are on the EUR/USD pair on the H1 timeframe  . The system also has a "lot" management function and I recommend not risking more than 1% of the account equi
TequilaEA
Kun Jiao
Experts
Documentazione della Strategia di Trading TequilaEA 1. Informazioni di Base Nome   : TequilaEA Versione   : 1.0 Strumento Applicabile   : XAUUSD (Oro/Dollaro Americano) Timeframe Applicabile   : M1 (grafico di 1 minuto) Sviluppatore   : Tulip Financial Technology 2. Logica di Trading Principale Questo Expert Advisor (EA) prende decisioni di trading basate su una combinazione di indicatori tecnici e riconoscimento di pattern di prezzo, con la logica principale seguente : Valutazione della Tendenz
FREE
Boxy Trader
Tzvetan Jordanov
Experts
Boxy Trader is a trading robot, which is not using indicators. The Expert calculates and trades the tops and the bottoms of the current swing with more than 70% success rate. Its robust risk management system is the key of its success. This system works on all instruments with no restrictions. Usage of Stop Loss and Take Profit, always . No martingale, no grid, no hedging. Suitable for deposits starting at $100. 100% made in Spain. Stable results, tested since 2003. Testing, determining risks an
Bfxenterprise Alvergishy St
Ricky Romadona Tri Saputra
Experts
Bfxenterprise Alvergishy St Introducing an Expert Advisor (EA) with the name Alvergishy St which is inspired by the collaboration of the Indicators used. Moving Average, RSI & Stochastic are the main points in the program that runs this Expert Advisor. This program is created by the method of price sorting based on the collaboration movements of the mentioned indicators. Version of Bfxenterprise The version with the name “Bfxenterprise” focuses on special and thorough sorting of transactions. S
ZZ Scalper
Stephen Reynolds
4 (1)
Experts
This EA exploits the inevitable behaviour of price fluctuations and breakouts. Because market prices will always fluctuate to higher highs before ebbing down to lower lows, breakouts of these levels will occur.   This EA will open a trade in anticipation of catching some of the profits from these breakout moves. We use the fixed exit methods of Stop Loss, Take Profit and Trailing Stop in such a way so that we will scalp small but consistent profits.  No martingales needed, just a simple but ex
FREE
The Midnight Scalper
Stephen Reynolds
3 (3)
Experts
Midnight Scalper is based on a sound trading principle. It is made to trade during times when the market is at low volatility. From 23:00 to 00:00 is best.  It uses multiple indicators for precise entry and exits with a basic fixed stop loss and take profit as part of its money management strategy.It does not put your funds at high risk with such methods as martingale, grid, averaging positions or no stop loss trading. ECN broker is required with a tight spread and low commission. NOTE :   Afte
FREE
Grid Engulfing MT4
Yudi Sri Warsito
4.75 (4)
Experts
Grid Engulfing   is a trading strategy that combines grid trading with engulfing patterns.  Grid Trading: A grid trading strategy involves placing buy and sell orders at regular intervals (grid size) above and below a set price level. The goal is to profit from small price movements within a range-bound market. Engulfing Patterns: Engulfing patterns are a type of candlestick pattern that indicates a potential reversal or continuation of a trend. A bullish engulfing pattern occurs when a small b
FREE
MT Scanner
Niravkumar Maganbhai Patel
4 (2)
Indicatori
This indicator helps you to Scan symbols which are in the Market Watch Window  and filter out trends with alerts. It works based on the effective indicator "SUPERTREND" which is used by many traders for trading: When box color changes to " Green " or " Red " color, it indicates you for trend change for long and short entry. And also you will get alerted on screen. When it changes to " Green ", it indicates you that trend is going upwards, and you can take the long entry. If the color changes to
FREE
Parabolic SAR extreme
Teng Qi Sheng Joshua
5 (1)
Experts
Parabolic SAR extreme When the Parabolic SAR value indicates an uptrend or downtrend, the EA will open a buy or sell trade respectively, given that all other criteria are met This EA allows you to set up to 21 separate Parabolic SAR  criteria for the EA to work on  There are 3 input parameter sets (SAR1, SAR2, and SAR3) Each set allows you to determine the parameters (such as the step and max step) for each set And within each set, you get to indicate up to 7 timeframe for the EA to operate in
FREE
XChannel
Wartono
Indicatori
It is a custom non-repaint indicator to identify trade opportunities in swing action as prices move within an upper and lower band. Inspired by the Keltner Channel, the most popular channel Indicator introduced by Chester Keltner. It is different with a Bollinger Bands. It represents volatility using the high and low prices, while Bollinger's studies rely on the standard deviation. The algorithm for this indicator is also available in the EntryMaximator EA. Including the option to use it or not.
FREE
Lemon Cat Scalper Free
Chun Wan Yeung
2 (1)
Experts
Lemon Cat Scalper Free Version. The ideal time frame of this EA is M15, however lower timeframes are also suitable.  I mainly used M15 and M5 for backtesting. This EA simply uses previous bars to determine the position for opening orders.  It uses a very special strategy for defending losing positions, and it has passed 10 years backtest for most symbols.  This EA is mostly suitable for EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, EUR/CAD, EUR/AUD, AUD/CAD, AUD/NZD and NZD/CAD, however other symbols are
FREE
Engulfing Detector
Chia Leilypour
Indicatori
Questo consulente esperto non esegue alcuna operazione, ma esegue la scansione di tutti i simboli nel tuo orologio di mercato e scansiona ciascuna azione una per una in tempi diversi e alla fine ti mostra quale simbolo in quale periodo di tempo ha una potente candela avvolgente. Inoltre, puoi definire un periodo MA e un limite RSI alto e basso, e ti mostra quali simboli in quale intervallo di tempo attraverserà la media mobile regolata e quale simbolo in quale intervallo di tempo attraverserà
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicatori
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
PZ Heiken Ashi EA
PZ TRADING SLU
4.8 (10)
Experts
This EA trades using the Heiken Ashi Smoothed Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols T
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (40)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
MATrader AI
MARC ALBRECHT SCHMID
4.77 (22)
Experts
MATrader AI   – Trading di oro di precisione, completamente gratuito Risultati in tempo reale: https://www.mql5.com/it/signals/2340501 (abbiamo testato MATrader per 4 anni prima di rilasciarlo qui su MQL5) (Sfortunatamente a qualcuno non è piaciuto che condividessimo gratuitamente una “macchina da soldi” come MATrader qui e che fossimo al primo posto della classifica, quindi abbiamo perso tutte le recensioni e il ranking poiché il nostro upload originale è stato cancellato senza motivo — se vu
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.48 (25)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Capybara
Sergey Kasirenko
4.84 (45)
Experts
Capybara EA è un sistema avanzato e automatizzato che segue il trend basato sull'indicatore Hama. Se il mercato diventa ribassista e l'indicatore diventa rosso l'EA venderà, se il mercato diventa rialzista e l'indicatore diventa blu l'EA acquisterà. L'EA è in grado di rilevare con precisione l'inizio di trend rialzisti e ribassisti e controllerà le operazioni aperte in stile martingala/griglia finché non raggiunge TP. Coppie consigliate: tutte le principali coppie come eurusd; audusd; GBPSD; nzd
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.94 (33)
Experts
L'EA Trend Ai è progettato per funzionare con l'indicatore Trend Ai, che eseguirà la propria analisi di mercato combinando l'identificazione del trend con punti di ingresso e avvisi di inversione attivabili, e acquisirà tutti i segnali dell'indicatore in modo completamente automatico! L'EA contiene una serie di parametri esterni completamente regolabili che consentono al trader di personalizzare l'expert in base alle proprie preferenze. Non appena appare il punto verde, l'EA si preparerà per u
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.69 (29)
Experts
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con ChatGPT Turbo Infinity EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per GBPUSD e XAUUSD. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività infinita. A differenza di molti altri EA, che si basano su strategie ad alto rischio come martingala o trading a griglia. Infinity EA impiega una strategia di scalping disciplinata e redditizia basata su reti neurali integrate su apprendimento automatico, tecnologia basata su intelligenz
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King   gratis!*** Chiedi in privato per maggiori
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1063)
Experts
EA Gold Stuff è un Expert Advisor progettato specificamente per il trading di oro. L'operazione si basa sull'apertura degli ordini utilizzando l'indicatore Gold Stuff, quindi l'EA lavora secondo la strategia "Trend Follow", che significa seguire la tendenza. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in ​​privato. M Contattami subito dopo l'acquisto per avere le impostazio
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Gold on Ichimoku
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Experts
The Ichimoku at a glance has great appeal to me and most traders. The Gold on Ichimoku EA exploits the trend filter of the Ichimoku system, combines price recalculation and signal pattern calculation to create an optimally efficient automated trading system with low risk. The trades are also executed using the Scalper method to quickly exit the market. The trades always have Stop Loss available, along with Trailing settings and closing positions when the trend changes to control risk.  EA is opt
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 99 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDCH
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionale per il trading sull’oro con intelligenza artificiale Cherma MT4 è un sistema di trading automatizzato avanzato, progettato appositamente per operare sull’oro (XAUUSD) nel time frame di 5 minuti. Si basa completamente sull’intelligenza artificiale per analizzare il mercato e individuare con precisione i punti di ingresso e uscita. Questo EA è ideale per i trader che cercano una strategia di scalping veloce ed efficiente, eseguendo decine di operazioni og
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.55 (11)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del denaro,
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Experts
EA Forex Scalping è un Expert Advisor progettato appositamente per tre coppie di valute principali: EURUSD, USDJPY e GBPUSD. Segnali Rimane solo 1 copia su 10 a questo prezzo. Prezzo successivo: $599.99 Disponibile per MT4 e MT5 MT5 Non utilizza griglia, martingala, intelligenza artificiale, reti neurali o arbitraggio. Ogni trade ha uno Stop Loss (SL) fisso, diverso per ogni coppia. I profitti sono protetti tramite Trailing Stop. L’EA è attivo su conti reali da oltre 6 mesi, dimostrando reddi
Mon Scalper MT4
Xuan Bach Nguyen
Experts
Mon Scalper - Dual-Trendline Breakout Scalping Expert Mon Scalper is a specialized Expert Advisor designed exclusively for gold (XAUUSD) trading. It utilizes a unique dual-trendline strategy to identify strong trends and breakout points, executing trades automatically based on market conditions. Join My MQL5 Channel for the Latest Updates! Real-Time Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2281529 Pricing : Launch Price : $199 Incremental Price Increase : The price will increase by $100 after
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Promo lancio! Sono rimaste solo poche copie a 449$! Prossimo prezzo: 599$ Prezzo finale: 999$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro si unisce al club degli EA che commerciano oro, ma con una grand
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (2)
Experts
EA Aurum Trader   combina un breakout e una strategia trend-following con un massimo di due operazioni al giorno.  Contattami subito dopo l'acquisto per ottenere bonus personali!  È possibile ottenere una copia gratuita del nostro forte supporto e Trend Scanner indicatore, si prega di pm. Io!   Si prega di notare che non vendo i miei EA o set speciali su telegram, è disponibile solo su Mql5 e i miei file set sono disponibili solo sul mio blog qui.  Fai attenzione ai truffatori e non comprare a
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Experts
1 copy left for  $199 Next price  -->  $249 Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position ma
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
Vendita lampo per 24 ore - Solo $149  "HFT Pass Prop Firms" è un Expert Advisor (EA) specificamente progettato per partecipare alla sfida HFT, operando con la coppia US30. Per scoprire altri Expert Advisor e Indicatori di primo piano, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Sono Los, per favore iscriviti per ricevere ulteriori aggiornamenti: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Cos'è l'HFT? L'high-frequency trading (HFT) è un metodo di trading che utilizza po
Gold is Cold
Sergey Kasirenko
5 (19)
Experts
L'EA "Gold is Cold" si basa sull'indicatore di tendenza personale dell'autore. L'EA rileverà con precisione l'inizio dei trend rialzisti con la freccia blu e dei trend ribassisti con la freccia rossa, e controllerà le posizioni aperte con uno stile martingala/griglia fino al raggiungimento del TP. Coppie consigliate: tutte le coppie principali come xauusd; eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd e anche coppie minori come audcad; nzdcad; eurnzd ed eurcad su timeframe m15 o superiori. Impostazioni: Minuto
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (627)
Experts
HFT Prop Firm EA, noto anche come Green Man per via del suo logo distintivo, è un Expert Advisor (EA) progettato specificamente per superare le sfide o le valutazioni delle società di trading proprietarie (prop firms) che consentono strategie di trading ad alta frequenza (HFT). Per un periodo limitato: utilità gratuite del valore di $198 quando acquisti HFT Prop Firm EA Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Monitoraggio delle prestazioni della sfida HFT (a partire da $200):
Extractors MT4
DRT Circle
Experts
Estrattori per XAUUSD Extractors per XAUUSD è un Expert Advisor di livello professionale progettato per i trader che apprezzano la precisione, il rischio controllato e una logica di trading flessibile quando operano con l'oro (XAUUSD). Integra due strategie avanzate integrate e cinque modalità di approccio al mercato flessibili, offrendo ai trader il pieno controllo su come il sistema interpreta, inserisce e gestisce le operazioni in diverse strutture di mercato. Basato su un'ampia ricerca e s
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Altri dall’autore
Glimpse
Catalin Zachiu
Experts
L'expert advisor di Glimpse utilizza una raccolta di indicatori standard per l'apertura delle operazioni e quando sono presenti le condizioni per l'apertura delle operazioni, queste vengono filtrate da un altro livello di filtri/soglie che possono essere regolate con precisione, in modo che le voci siano il più precise possibile. Le soglie possono essere impostate da 1 a 100 quando si filtra l'apertura effettiva di una nuova operazione. Ogni ordine ha un valore StopLoss e TakeProfit, non vengo
Tops Scalper
Catalin Zachiu
4.2 (10)
Experts
Il robot piazza ordini BuyStop/SellStop a breve distanza dai livelli di prezzo chiave, cercando di trarre vantaggio dall'attivazione di stop o ordini in sospeso accumulati a quei livelli. Si consiglia vivamente di utilizzare un broker con basso slippage, basso spread, computer o vps veloce e server di trading a bassa latenza affinché il robot riesca a funzionare correttamente. Le negoziazioni possono anche essere gestite da profitti o perdite in valuta annullando TakeProfit, StopLoss, TrailSto
Neural Links
Catalin Zachiu
5 (1)
Experts
L'esperto è costruito utilizzando tre covi di neuroni per lato, lungo/corto, e sono tutti condizionati da uno complementare che funge da filtro. La direzione del trading viene ripristinata se la prima tana di neuroni fornisce un segnale opposto. L'esperto è costruito principalmente per le coppie EUR\USD, GBP\USD, timeframe M15. Tutte le impostazioni sono disponibili nella sezione "Commenti" nel Post #1. L'impostazione predefinita ha un livello di rischio leggermente aumentato, per un'impostaz
EU Scalp
Catalin Zachiu
5 (2)
Experts
L'esperto è una combinazione di due strategie, la prima è preimpostata per lavorare contro la direzione del movimento dei prezzi e la seconda lavora su di essa, in base alla probabilità di rotture o oscillazioni dei prezzi che si verificano a livelli commerciali importanti. Le impostazioni predefinite sono ottimizzate per il Timeframe della coppia EurUsd M15 e l'esperto può essere facilmente ottimizzato utilizzando solo la modalità "Open Price" perché l'apertura e la chiusura dei trade avvengo
GapRevScalper
Catalin Zachiu
Experts
Questo è un metodo semplice ma potenzialmente efficace se usato correttamente, basato sulle operazioni aperte se si verificano degli spazi tra le candele. I valori di input per le dimensioni dello spazio sono misurati in punti. L'ultimo intervallo tra due candele e anche il tempo dell'intervallo vengono visualizzati nel commento del grafico. Non tutti i broker potrebbero essere adatti a questo robot commerciale. I test e l'ottimizzazione si basano sullo storico dei prezzi MQL 5. Dispone inoltr
Close All If Profit
Catalin Zachiu
Experts
L'esperto chiude tutti gli ordini aperti e pendenti se viene raggiunto un determinato obiettivo di profitto o perdita. Gli ordini possono essere selezionati da tutti i simboli, dalla magia, dal simbolo o dalla magia e dal simbolo. L'esperto ha anche una modalità di test solo per test demo e visualizzazione che deve essere impostata su false quando si utilizza live, perché con la modalità di test impostata su true, l'esperto apre gli ordini. Se non vuoi che apra gli ordini, imposta la modalità d
StrategyBuilder
Catalin Zachiu
Experts
Strategy Builder è un robot di trading avanzato e versatile realizzato meticolosamente per MetaTrader 5, progettato per fornire ai trader un sofisticato arsenale di indicatori standard. Questo algoritmo sapientemente progettato fornisce un approccio completo al trading integrando perfettamente una pletora di indicatori in una strategia unificata, consentendo ai trader di navigare nei mercati finanziari dinamici con precisione e sicurezza. Caratteristiche principali: Diversità degli indicatori
SR Doji EurUsd MT5
Catalin Zachiu
Experts
This expert uses suport and resistance in combination with ATR to place pending orders at those levels . For closing it uses Doji candle pattern or the closing at the end of the day . It is mainly built for the EUR/USD pair , M 15 Timeframe . Every position has Stop Loss and Take Profit , does not use grid , martingale or other dangerous trading methods . Test it with the Risk Percent parameter set to 4 and see what it can do. EUR/USD only - M 15  Timeframe .
HR RSI Scalper
Catalin Zachiu
Experts
Il robot definitivo per lo scalping, RSI Scalper, offre precisione e recupero di profitti e perdite, rendendolo ideale per i trader che cercano prestazioni elevate. Questo potente Expert Advisor (EA) per lo scalping è progettato per offrire velocità, precisione e una gestione intelligente del rischio, trasformando le operazioni in guadagni strategici grazie al suo sistema di dimensionamento adattivo dei lotti, al recupero integrato delle perdite e alla strategia a tempo controllato. Eccelle ne
Assembled 3i
Catalin Zachiu
Experts
3 standard indicators are used within this expert advisor and all their parameters are configurable and optimizable .  The default settings are set for the GbpUsd pair on M15 timeframe , more settings can be found in #Post 1 in the Comments section of the product . Results are obtained using the combined power of the 3 standard indicators ( MACD , Moving Average and Stochastic ) by using diferrent decision power of the indicators and optimized values of each indicator setting . Only one order at
S Winger
Catalin Zachiu
Experts
S Winger is an expert advisor that uses former highs and lows combined with the MACD indicator in order to place its trades . The expert waits until a certain trade level is breached , then the MACD indicator is used for confirmation of the next trade to be opened .The default set uses the account currency ( made for USD , but may work with other account currencies also , if profit and max loss parameters are ajusted ) . If profit is not achieved from first trade , the expert will open more trad
Seven AM
Catalin Zachiu
5 (2)
Experts
L'EA pone buystop e sellstop in sospeso ogni giorno alle 7 del mattino per cogliere il possibile breakout al rialzo o al ribasso per il giorno a venire. Se gli ordini non vengono attivati, vengono cancellati la sera subito prima di mezzanotte. L'impostazione predefinita utilizza stop e take profit da 1000 punti e l'EA ha un fattore di amplificazione del lotto martingala che può essere abilitato o disabilitato dal parametro di input. Impostazione predefinita: EurUsd, intervallo temporale H1. U
Exo Scalper
Catalin Zachiu
Experts
Entra in una nuova fase del trading Forex con Exo Scalper Ti presentiamo Exo Scalper, una soluzione di trading forex tecnologicamente avanzata realizzata meticolosamente per le principali coppie di valute. Questo innovativo algoritmo di trading integra una strategia di canale di prezzo personalizzabile con le capacità analitiche dell'indicatore MACD, facilitando la precisione basata sui dati nell'esecuzione delle operazioni. Fusione di strategie innovative: L'Exo Scalper combina perfettamente
Moving Average Twist
Catalin Zachiu
Experts
The expert is based on two moving averages , one of them is used for opening orders and the other one is used for closing , each of them having separate settings . The "Twist" comes from the fact that for closing the orders , the classic condition is not used , if a closing signal appears , the EA has the capability to skip the first or several closing conditions and so the chances for increased profit rises . The expert also has a buit-in recovery mode with a maximum of ten steps , in which , l
Eu Scalp Indi
Catalin Zachiu
Indicatori
Indicatore di scalping con avvisi: L'indicatore EU Scalp è una combinazione di due set di lavoro, il primo è preimpostato per funzionare contro la direzione del movimento del prezzo e il secondo sta lavorando sulla direzione del movimento del prezzo, in base alla probabilità di oscillazioni o breakout dei prezzi che si verificano a importanti livelli commerciali. Le impostazioni predefinite sono ottimizzate per la coppia EurUsd M5 Timeframe, ulteriori impostazioni possono essere trovate nella
FREE
Linear Weighted MA on EurUsd
Catalin Zachiu
Experts
The expert uses Linear Weighted Moving Average to place pending stop orders , in combination with Dark Cloud Cover and Piercing Line candle formations . The closing of the orders is done using the newly formed highs or lows of the price .        The EA is made for long term trading and it is built specially for EUR/USD pair . Recomended TIMEFRAME H1 . Pair EUR/USD . Parameters : Lots-for fixed lot size . Manage Lot- true/false; Risk Percent - if Manage Lot is set to true ; StopLoss / Take
Hammer SS GpbUsd
Catalin Zachiu
Experts
This expert places pending stop orders using the Hammer and Shooting Star candle patterns at trade levels calculated using highest and lowest price from the last 40 candles combined with Bar Range . It is a long term expert and is especially made for the GPB/USD pair  , M 15 timeframe . All positions have Stop Loss and Take Profit and the option to be closed at the end of the day . Lot size may be fixed or % of the account balance . If Risk Percent parameter is left to zero  , the EA will use th
BreakOut Grid
Catalin Zachiu
Experts
This expert is a combination between a grid and a scalper and it uses a grid of ten pending orders , five for long and five for short , with a 500 point spacing between them with a 100 point scalp target. It has three working modes , first , the entry by level , the expert starts operation when the price aproaches an important trade level ( a former resistance or support) , second , the entry by time , launches the expert at a specific time (input by user) and the third type is continuous operat
HitAndRun
Catalin Zachiu
Experts
Il sistema è una combinazione di due strategie, una complementare all'altra. La strategia principale utilizza linee commerciali virtuali per aprire i suoi ordini e l'altra strategia apre uno o più ordini per ottenere un profitto se il prezzo esce da un intervallo predefinito. Le linee di negoziazione virtuali si basano anche sul canale di negoziazione, avendo anche la possibilità di piazzare operazioni sopra o sotto la linea di canale calcolata. Lo stesso canale viene utilizzato anche per la s
Tops RangeR
Catalin Zachiu
Experts
L'esperto piazza ordini limite sopra o sotto i livelli di prezzo chiave (supporto e resistenza) cercando di acquistare a un prezzo più basso e vendere a un prezzo più alto dei livelli di prezzo chiave e quando la somma totale degli ordini di acquisto, in valuta o la somma totale degli ordini di vendita raggiunge il fattore di profitto o il fattore di perdita massimo consentito, l'EA chiude tutti gli ordini aperti. Il parametro LotMultiplier moltiplica la dimensione del lotto in base alla perdit
Pico Scalper
Catalin Zachiu
Experts
Pico Scalper è un consulente esperto che utilizza valori di prezzo di supporto e resistenza personalizzabili per aprire nuove negoziazioni. I livelli di supporto e resistenza possono essere personalizzati selezionando il numero di candele (parametro "Livello") da cui l'esperto ottiene i valori di prezzo più alti e più bassi. I valori più alti e più bassi del prezzo vengono disegnati dall'esperto sul grafico come linee blu e rosse e questi livelli cambiano quando l'indicatore stocastico lo detta
SR Doji EurUsd
Catalin Zachiu
Experts
This expert uses suport and resistance in combination with ATR to place pending orders at those levels . For closing it uses Doji candle pattern or the closing at the end of the day . It is mainly built for the EUR/USD pair , M 15 Timeframe . Every position has Stop Loss and Take Profit , does not use grid , martingale or other dangerous trading methods . The expert also has Trail Stop and Breakeven functions for users who want to use them .  Recommended on : EUR/USD only - M 15  Timeframe .
Tribute Scalper
Catalin Zachiu
2.33 (3)
Experts
L'esperto analizza continuamente il movimento del prezzo e, se viene rilevato un movimento specifico, piazza ordini in sospeso molto vicini (utilizzando le impostazioni di default) al prezzo, utilizzando piccoli stop e trailstop per prendere profitto. Non viene utilizzata la martingala o l'aumento della dimensione del lotto. Tribute Scalper si basa principalmente sul possibile ritorno medio del prezzo quando si verificano rapidi movimenti di prezzo. Gli ordini BuyStop o SellStop vengono piazza
Three In One Combo
Catalin Zachiu
Experts
This is a four strategy in one EA , but two of them have the same closing conditions if the Profit Target or Stop Loss is not reached , Strategy 2 and 3. The first strategy places Buystop/Sellstop orders at key price levels with small stops and closes by implemented indicator,after a certain number of bars or Take Profit function.The user may choose what option for closing may preffer . Close by Macd Offset parameter closes the order by Macd only after the number of bars for the open order h
Eusd48LevelScalper
Catalin Zachiu
Experts
This system is a long term scalper with a 200 Point profit target . It opens an order following the direction of the price movement after a trading level is breached and the breach is large , following the momentum of the price movement . The order is closed using Macd indicator if it isn't closed with profit .        The best results are on the EUR/USD pair on the H1 timeframe  . The system also has a "lot" management function and I recommend not risking more than 1% of the account equi
Breakout In Japan
Catalin Zachiu
Experts
The expert places pending orders around important trade levels and if they are activated whithin the input validity of the order they may be closed by Take Profit , Stop Loss , by implemented indicators (Williams Percent Range , Bollinger Bands , Momentum) or by the number of candles passed since the order has opened . It also has BreakEven , TrailStop and AutoLot management functions . Preferred pair : USD/JPY ; Timeframe : H1 ;
Moving Average Twist Mt4
Catalin Zachiu
Experts
L'esperto si basa su due medie mobili, una viene utilizzata per l'apertura degli ordini e l'altra per la chiusura, ciascuna con impostazioni separate. Il "Twist" deriva dal fatto che per la chiusura degli ordini non viene utilizzata la condizione classica, se compare un segnale di chiusura, l'EA ha la capacità di saltare la prima o più condizioni di chiusura e quindi aumentano le possibilità di aumento del profitto. L'esperto ha anche una modalità di recupero integrata con un massimo di dieci
Hammer SS
Catalin Zachiu
Experts
This expert places pending stop orders using the Hammer and Shooting Star candle patterns at trade levels calculated using highest and lowest price from the last 40 candles combined with Bar Range . It is a long term expert and is especially made for the GPB/USD pair  , M 15 timeframe . All positions have Stop Loss and Take Profit and the option to be closed at the end of the day . Lot size may be fixed or % of the account equity .The expert also has TrailStop and BreakEven functions . TakeProfi
Report By Magic Number
Catalin Zachiu
4.8 (5)
Utilità
Having more expert advisors running on the same account , eventually leads us to the question , which one of them are winners , or which are dragging down the account ? With this in mind I created this simple utility for displaying profits or losses taken by each expert advisor over time . This utility can be run as an expert advisor and can display up to 10 magic number results  . If the inputs are left to zero , the results displayed are from the manually placed orders . It also displays depos
FREE
Lite Expo
Catalin Zachiu
Experts
Questo consulente esperto è costruito principalmente per la coppia EUR/USD con timeframe H1. Si tratta di un robot molto semplice che vende su candela toro e compra su candela orso. Se il profitto non viene raggiunto dopo il primo ordine di acquisto o di vendita, l'esperto è preimpostato per attendere la formazione di un numero di candele, quindi ricomincia ad aprire gli ordini, cumulando gli ordini per ottenere il profitto. La dimensione del lotto è leggermente aumentato dopo un certo numero d
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione