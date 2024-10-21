Pico Scalper est un conseiller expert qui utilise des valeurs de prix de support et de résistance personnalisables pour ouvrir de nouvelles transactions. Les niveaux de support et de résistance peuvent être personnalisés en sélectionnant le nombre de bougies (paramètre « Niveau ») à partir duquel l'expert obtient les valeurs de prix les plus élevées et les plus basses. Les valeurs les plus élevées et les plus basses du prix sont dessinées par l'expert sur le graphique sous forme de lignes bleues et rouges et ces niveaux changent lorsque l'indicateur stochastique le dicte.





La période de l'indicateur stochastique peut également être personnalisée ainsi que les niveaux qui influencent le changement des niveaux de transaction.





Les nouveaux ordres ne sont ouverts que lorsque la dernière bougie se ferme au-dessus ou en dessous des niveaux de support ou de résistance dessinés.





Reverse - les transactions peuvent également être inversées, de l'ouverture de tendance à la contre-tendance - oscillation par rapport aux niveaux de support et de résistance établis.





Les valeurs Stop Loss et Take Profit sont des valeurs virtuelles et elles n'agissent que lorsqu'une nouvelle bougie s'ouvre. Trailing Stop, qui n'est pas virtuel, n'agit également que lorsqu'une nouvelle bougie s'ouvre.





Optimisation - étant donné que l'expert n'opère que sur la bougie nouvellement ouverte, l'optimisation peut être effectuée en utilisant le mode Open Price (le plus rapide) et le résultat sera le même que sur le mode Every Tick, mais beaucoup plus rapide. La fonction OnTester du module Optimization/Tester affichera la valeur du résultat Profit/Drawdown, de sorte que les résultats optimisés peuvent être triés plus facilement et plus rapidement directement à partir du module d'optimisation.





Par défaut : EurUsd, période M15.





Des paramètres alternatifs pour d'autres symboles peuvent être trouvés dans la section « Commentaires ».