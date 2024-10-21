Pico Scalper, yeni işlemler açmak için özelleştirilebilir destek ve direnç fiyat değerlerini kullanan bir uzman danışmandır. Destek ve direnç seviyeleri, uzmanın en yüksek ve en düşük fiyat değerlerini aldığı mum sayısını ("Seviye" parametresi) seçerek özelleştirilebilir. Fiyatın en yüksek ve en düşük değerleri uzman tarafından grafikte mavi ve kırmızı çizgiler olarak çizilir ve bu seviyeler Stokastik göstergesi dikte ettiğinde değişir.





Stokastik gösterge periyodu ve işlem seviyelerindeki değişimi etkileyen seviyeler de özelleştirilebilir.





Yeni emirler yalnızca son mum çizilen destek veya direnç seviyelerinin üstünde veya altında kapandığında açılır.





Ters - işlemler ayrıca tersine çevrilebilir, trend açılışından karşı trende - belirlenmiş destek ve direnç işlem seviyelerinden salınıma.





Zarar Durdurma ve Kar Alma değerleri Sanal değerlerdir ve yalnızca yeni bir mum açıldığında etki ederler. Sanal olmayan Trailing Stop da yalnızca yeni bir mum açıldığında etki eder.





Optimizasyon - Uzmanın yalnızca yeni açılan mum üzerinde çalışması nedeniyle, optimizasyon Açık Fiyat modu (en hızlı) kullanılarak yapılabilir ve sonuç Her Tick modundakiyle aynı olur, ancak çok daha hızlı olur. Optimizasyon/Tester modülündeki OnTester fonksiyonu, Kar/Çekilme sonucundan gelen değeri görüntüler, böylece optimize edilmiş sonuçlar doğrudan optimizasyon modülünden daha kolay ve daha hızlı sıralanabilir.





Varsayılan ayar: EurUsd , M15 Zaman Dilimi.





Diğer semboller için alternatif ayarlar "Yorumlar" bölümünde bulunabilir.