Opening Range Breakouts MT5

L' indicatore "Opening Range Breakouts" è uno strumento di trading basato sulla sessione, progettato per i trader che seguono strategie di trading istituzionali, come l'ICT (Inner Circle Trader), gli Smart Money Concepts (SMC) e le strategie basate sul volume o sul flusso degli ordini . Questo indicatore traccia gli intervalli di apertura essenziali della sessione, consentendo ai trader di identificare potenziali sweep di liquidità, zone di breakout, fakeout e livelli intraday chiave nelle principali sessioni Forex globali.

Questa strategia si basa sul concetto di " Range di Apertura", un intervallo temporale predefinito che segue ogni apertura di sessione e che aiuta i trader a determinare le intenzioni dei market maker, il bias di breve termine e il movimento direzionale intraday. Contrassegnando il massimo e il minimo del range ed estendendo questi livelli, l'indicatore aiuta visivamente a monitorare i breakout di Smart Money , gli sweep di sessione , i falsi breakout , i gap di Fair Value (FVG) e le espansioni di range .

Lo strumento evidenzia quattro principali intervalli di tempo basati sulla sessione:

  • Breakout del range di apertura di Londra (07:00-08:00 GMT) : spesso considerata la sessione più volatile, l'ORB di Londra è essenziale per catturare l' espansione iniziale del range e le acquisizioni di liquidità durante l'apertura della sessione di Londra. Serve come base per identificare trader intrappolati , breakout di continuazione o falsi movimenti iniziali.

  • Breakout del range di apertura di New York (13:00-14:00 GMT) : fondamentale per individuare inversioni intraday , blocchi breaker e flussi di liquidità prima della sessione di New York, questo range supporta i trader che mirano ad allinearsi al flusso di ordini istituzionali . Offre informazioni chiave sulle inversioni Smart Money prima della chiusura di Londra e fornisce una struttura per i consolidamenti del range pomeridiano.

  • Breakout dell'intervallo di apertura di Tokyo (00:00-01:00 GMT) : sebbene spesso ignorato, l'ORB di Tokyo svolge un ruolo fondamentale nell'individuazione di sweep di liquidità nella sessione asiatica , che possono successivamente alimentare configurazioni di breakout su Londra . Questo intervallo temporale aiuta a identificare trappole di supporto/resistenza formate dall'accumulo di volume iniziale.

  • Intervallo di apertura di mezzanotte (00:00-01:00 GMT) : utilizzato come ancora di range per i market maker , l'OR di mezzanotte definisce l'inizio della struttura giornaliera. Supporta la mappatura del bias giornaliero , le ricerche iniziali di liquidità e l'allineamento dei setup di crossover Asia-Londra .

Ogni timebox di sessione è personalizzabile tramite orari di inizio e fine basati sul server e viene rappresentato graficamente come un riquadro sul grafico, con livelli massimi/minimi estesi per il rilevamento dello sweep . Questi livelli servono come punti di riferimento per le strategie di breakout , la conferma dell'ingresso e le zone di reazione alla ricerca di liquidità .

Questo strumento è ideale per:

  • I trader ICT e Smart Money che utilizzano modelli di ingresso basati sulle sessioni

  • I trader monitorano la liquidità istituzionale , i blocchi degli ordini e i gap di fair value

  • I trader Forex intraday si sono concentrati sulle finestre di volatilità di Londra e New York

  • I trader che utilizzano Killzones , saldo iniziale o breakout di intervallo di apertura come parte della loro configurazione

  • Coloro che monitorano gli incentivi alla liquidità , i cambiamenti nella struttura del mercato e le inversioni di tendenza

Caratteristiche principali:

  • Rileva le interruzioni nelle sessioni di Londra, New York, Tokyo e mezzanotte

  • Disegna riquadri di sessione in tempo reale, livelli alti/bassi e avvisi di sweep di portata

  • Evidenzia potenziali zone di breakout rialziste/ribassiste in base alle dinamiche della sessione

  • Supporta il rilevamento di FVG (Fair Value Gaps) e visualizza la percentuale di riempimento del gap

  • Offre una personalizzazione visiva completa, inclusi temi di colore, dimensioni del carattere e simboli di marcatura

  • Ottimizzato per analisi intraday a bassa latenza


Strategia di trading e casi d'uso:

La strategia di Opening Range Breakout (ORB) inizia con la definizione da parte del trader del timebox chiave della sessione, in genere la prima ora dopo l'apertura del mercato. Il massimo e il minimo di questo intervallo vengono utilizzati come punti di riferimento per la liquidità . Il mercato spesso si consolida all'interno di questo intervallo prima di eseguire una ricerca di liquidità , un falso breakout o una continuazione del range .


Cosa cercare:

  • Monitorare le oscillazioni verso l'alto o verso il basso seguite da un rifiuto , che segnalano una potenziale inversione o un ingresso nella direzione opposta

  • Cercare breakout con conferma del volume o spostamento dei prezzi per le entrate di momentum

  • Combina i livelli di breakout con i concetti di Smart Money come blocchi di rottura , FVG e reazioni di blocco degli ordini

  • Utilizzare l' intervallo di sessione per valutare gli spostamenti del saldo iniziale , la determinazione della distorsione e le trappole di induzione della liquidità

Entrata e uscita:

  • Entra dopo che il prezzo rompe l'intervallo e conferma la direzione con una candela di spostamento o una reazione di sweep di liquidità

  • Uscita in zone di liquidità opposte, massimi/minimi di sessione o dopo che è stato colmato un gap di fair value

  • Utilizzare lo stop loss appena fuori dal range della sessione o in base ai massimi/minimi di swing precedenti


Coppie più adatte:

Questo indicatore funziona bene sulle principali coppie Forex come EURUSD, GBPUSD, USDJPY e USDCAD . Queste coppie mostrano una volatilità prevedibile intorno all'apertura delle sessioni globali e sono comunemente prese di mira dai fornitori di liquidità istituzionali.


Note aggiuntive:

  • Lo strumento si sincronizza con l'ora del server broker.

  • L'indicatore non si ridipinge una volta completata la sessione

  • Progettato per il trading intraday ma utile per lo scalping, lo swing trading e le configurazioni di range trading


Questo indicatore aiuta a visualizzare il modo in cui i trader istituzionali manipolano la liquidità durante intervalli di tempo chiave e fornisce un approccio strutturato per mappare l'andamento dei prezzi intraday utilizzando la teoria dell'intervallo , SMC , modelli di market maker e reazioni del profilo del volume .

Utilizza l'indicatore Opening Range Breakouts per allineare la tua strategia di trading alla logica di base della mappatura della liquidità basata sul tempo , ai cambiamenti della struttura del mercato e al comportamento dei prezzi guidato dalla sessione .


Recensioni 3
Hendry Haryanto
185
Hendry Haryanto 2025.09.19 19:25 
 

Best support and very nice indicator and strategy. really worth it. but maybe need a little bit improvement in GMT choice in option

Anwar Miah
32
Anwar Miah 2025.05.27 20:28 
 

This helped me build a smart trading plan and strategy. Couldn't be more appreciative of the seller. A few day's of using this and no loss's so far. I thought it would be too good to be true but I am absolutely loving this.

JoeyBuisman
29
JoeyBuisman 2025.10.10 11:03 
 

Fantastic Indicator, love it however it makes the chart visuals go lagging a lot - which is very interruptive to the trading. Is there anything that can be done in regards to the lagging and reloading of the indicator every 10 to 20 seconds it seems?

This is the message MT5 is giving: "Opening Range Breakouts MT5 (XAUUSD+,M1) indicator is too slow, 64734 ms. rewrite the indicator, please"

