GW AI Scalping

PROMOTION DE LANCEMENT :
Il ne reste que quelques exemplaires disponibles au prix actuel !

Prix final : 247 $

Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes de trading) -> contactez-moi après l'achat

Vue d'ensemble des paramètres
GW AI Scalping (Gold Warrior) est un bot de trading révolutionnaire conçu pour fournir une stratégie de trading robuste et fiable pour le marché de l'or. Contrairement à de nombreux autres bots qui reposent sur des systèmes de grille/martingale risqués, GW AI Scalping utilise une approche sophistiquée mais simple basée sur les moyennes mobiles, les indicateurs de momentum et les niveaux de Fibonacci.

Pourquoi choisir GW AI Scalping ?
La plupart des EAs de trading d'or sur le marché utilisent des stratégies dangereuses de grille/martingale qui peuvent entraîner des pertes importantes. Ces stratégies peuvent sembler bonnes lors des backtests, mais se traduisent souvent par un appel de marge et une liquidation complète du compte en direct.

GW AI Scalping se distingue en utilisant une véritable stratégie de trading axée sur les cassures des niveaux de support et de résistance quotidiens, garantissant que chaque transaction est calculée et que le risque est géré efficacement.

Principales caractéristiques
Stratégie de croisement des EMA : Détecte les tendances du marché en utilisant des EMA sur 10 périodes et 50 périodes.
Confirmation de l'indicateur de momentum : Assure que les transactions sont en phase avec la force du marché.
Validation des bandes de Bollinger : Vérifie les tendances avec l'action des prix par rapport aux bandes de Bollinger.
Gestion automatique des positions : Comprend des ajustements de stop loss et des prises de bénéfices partielles.
Stop loss basé sur les niveaux de Fibonacci : Optimise la gestion du risque.
Trading pendant les sessions de marché actives : Se concentre sur les sessions européennes et américaines.
Protection contre les pertes : Implémente des limites strictes de drawdown.
Dimensionnement adaptatif des positions : Ajuste les tailles de position en fonction des conditions du marché.

Entrées et paramètres
Périodes EMA

ema10Period : Période pour l'EMA à court terme (par défaut : 10)
ema50Period : Période pour l'EMA à long terme (par défaut : 50)
Bandes de Bollinger

bollingerPeriod : Période pour le calcul des bandes de Bollinger (par défaut : 20)
bollingerDeviation : Écart type pour les bandes de Bollinger (par défaut : 2)
Indicateur de momentum

momentumPeriod : Période pour l'indicateur de momentum (par défaut : 14)
Gestion du stop loss

stopLossInTicks : Stop loss en ticks depuis le prix d'entrée
trailingStopDistance : Distance pour le trailing stop (en points)
fibonacciLevels[] : Tableau des niveaux de Fibonacci utilisés pour l'ajustement du stop loss (par ex. [0.236, 0.382, 0.5, 0.618])
Sessions de trading

tradingAutoTiming : Activer le trading automatique pendant les sessions européennes et américaines (par défaut : true)
tradingStartTime : Heure de début personnalisée pour le trading si tradingAutoTiming est désactivé
tradingEndTime : Heure de fin personnalisée pour le trading si tradingAutoTiming est désactivé
Gestion du risque

maxDrawdownPercent : Drawdown maximum autorisé en pourcentage du solde de départ (par défaut : 5)
riskPercentage : Pourcentage du solde du compte à risquer par transaction (par défaut : 1)
Volume et taille des positions

maxMarginPercent : Pourcentage maximum du solde du compte à utiliser comme marge (par défaut : 20)
orderBlockPeriod : Période pour le calcul des blocs d'ordres (par défaut : 20)
partialTakeProfitRatio : Ratio pour la prise de bénéfices partielle (par défaut : 50)

Configuration de l'EA
Paire recommandée : XAUUSD/GOLD
Période : 1M
  • Minimum Balance: $250 With 1:10 Minimum leverage OR $2500 With 1:1 Minimum leverage

Ouvrez un graphique de l'or sur la période de 1 minute.
Faites glisser l'EA sur le graphique.
Configurez les paramètres de taille de lot. Pour les comptes à faible solde (100 $ à 400 $), il est recommandé d'augmenter la marge utilisée en raison de leurs drawdowns plus faibles.
Définissez le risque par transaction, en commençant par un risque de 1 %. Ajustez le risque à mesure que vous vous sentez plus à l'aise.

Recommandations
Il est fortement recommandé de backtester l'EA et de commencer sur un compte de démonstration pour se faire une idée de ses performances lors du trading en direct.

Si vous avez des questions concernant l'EA ou sa configuration, veuillez me contacter via message privé.

Les résultats en direct seront bientôt disponibles !
Produits recommandés
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - conçu pour ouvrir des transactions ! Il s'agit d'un robot de trading qui utilise des algorithmes spéciaux innovants et avancés pour calculer ses valeurs, votre assistant dans le monde des marchés financiers. Utilisez notre ensemble d'indicateurs de la série SolarTrade Suite pour mieux choisir le moment de lancer ce robot. Découvrez nos autres produits de la série SolarTrade Suite en bas de la description. Vous souhaitez naviguer en
Indicement MT5
Profalgo Limited
3.96 (24)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading profession
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experts
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
Gold Rush Turbo EA
Pham Tung Anh Nguyen
5 (1)
Experts
INTRODUCTION Gold Rush Turbo – Ride the Fastest Wave of Gold Trading Experience the thrill of fast-paced gold trading. Gold Rush Turbo is a high-performance, medium-risk Expert Advisor designed for traders who thrive in dynamic market conditions. Built for aggressive scalping on XAUUSD (gold), it uses rapid market entries, tight stops, and momentum-based logic to capture short-term price movements. If you’re ready for high-speed decision-making, Gold Rush Turbo keeps your strategy sharp and your
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Experts
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Experts
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
EURUSD by Kalim Ansari
Mohmad Kalim Ansari
Experts
EURUSD by Kalim Ansari" is a powerful automated trading robot designed to enhance trading performance across all major forex pairs, including EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, and more. Combining precision algorithms with fully customizable features, this bot empowers traders to optimize their strategies and maximize profits. High Trade Success Rate: Strategically built to maximize profits while minimizing risks. ️ Fully Automated: Let the bot handle trading decisions with precision and consistency
EvoNightEA MT5
Ivan Pochta
4.5 (2)
Experts
EvoNightEA MT5 v.10.3 Presets:   Download >>> EvoNightEA MT5   v.10.3   Live Results:   Here >>> EvoNightEA   is a fully automated Expert Advisor based at midnight scalping during the low market volatility.   EvoNightEA   is based on the principles of channel trading and Price Action. The system analyzes the price movement in the daily range and, based on the data obtained, trades in the low-volatility market in rollover. Most of the parameters are dynamic, thus reducing the chance of overfitti
BB King
Khima Gorania
Experts
BB King EA for MT5 BB King Expert Advisor uses a simple reversal strategy using Bollinger Bands and trend detection. It is designed to be easily used by newbies with very few parameters. Please try the demo and leave feedback.You will need to optimize it for the pair you wish to trade. Minimum deposit: $100 per lot size of 0.01 per currency pair. Risk Management There is NO Stop Loss or Take Profit set for each order placed. Stop Loss and Take Profit are controlled by the Input Variables. Stop
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
CAP Gold Albatross EA MT5
MEETALGO LLC
Experts
MeetAlgo Gold Albatross EA MT4  is a pure mathematical scalper that trades tick data aggressively. It implements a simple and universal trading strategy which can be applied to any instrument. Key Advantages Fully automated trading 24/5. No need in a large initial deposit. Always uses Stop Loss to protect capital. Position trailing stop is used. Both a fixed lot and a free margin percentage are used. Ability to set time limitations for the EA operation. Trading Requirements Caution is advised.
TransScalpels
Andriy Sydoruk
Experts
The Expert Advisor analyzes tick micro-signals and determines the direction to open a position. Note:  The EA can only be optimized and tested on all ticks! Be sure to optimize, the limits for optimization are shown in the screenshot. The EA uses netting system of position accounting (one symbol can have only one position). The EA does not work with independent position accounting (hedging, when there can be multiple positions per symbol). Account without hedging should be selected for testing o
ProShield Dynamics
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
PROSHIELD DYNAMICS   Premium Trend Following Expert Advisor   Transform Your Trading with Advanced Protection & Dynamic Performance PROSHIELD DYNAMICS   is a sophisticated trend-following Expert Advisor designed to deliver consistent profits while safeguarding your capital with military-grade protection systems. This isn't just another EA – it's your personal trading fortress that adapts to market conditions and maximizes opportunities across multiple timeframes. ️   Why Choose PROSHIELD DY
Volume Hedger EA
Sanele Celumusa Ngidi
Experts
50% discount PROMOTION PRICE $30 We Trade passed on Expect Volume and only open trade when the market is calm  The Entries are Left to run Till midday and if the take profit is not hit we close the Trade  we only execute trade around a specific time period  Please Ensure to enable the right EA setting as shown in the ScreenShot  The EA is able to see which market is moving the most and see which one is in second place, after its able to open positions based on the other market going on a  pul
SmartWay
Gooi Meng Liang
Experts
SmartWay EA   (formerly SmartTrade EA) is a professional Expert Advisor created specifically for trading   XAUUSD (Gold)   on MT5. With the release of   V2.0 , SmartWay introduces a powerful new feature:   Smart Step Size Boost with Spike Detection . This upgrade makes the EA more adaptive in volatile markets and especially effective in   one-way markets   (bullish or bearish trends). It combines   cycle-based money management ,   drawdown protection , and   profit control   to deliver stable an
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jackal Expert Advisor – Stratégie de trading En live depuis 4 mois Après l'achat, tous mes produits resteront gratuits à vie.  Télécharger le fichier de configuration Or M1 | Compte ECN : Compatible avec tout broker 1. Stratégie de piège de rupture Une fois les conditions de marché confirmées, l'EA place deux ordres en attente simultanés dans des directions opposées : Un ordre Buy Stop au-dessus du prix actuel Un ordre Sell Stop en dessous du prix actuel Cette configuration garantit que l'E
Gold Dragon Bot mt5
Ramil Minniakhmetov
4 (14)
Experts
DRAGON D'OR pas de grille! Pas de martingale! Pas Scalper! Conseiller expert en tendances informatiques.  Gold Dragon utilise une stratégie qui capitalise sur certaines tendances du marché et identifie les périodes de consolidation du marché qui se formeront avant une cassure. L'EA placera des ordres en attente au-dessus et au-dessous de ces niveaux de consolidation et est très efficace pour capter les mouvements de prix importants lors de ces cassures. L'EA peut passer plusieurs commandes mai
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experts
Le robot de trading VR Black Box est basé sur la stratégie de suivi de tendance populaire et éprouvée. Au cours de plusieurs années, il a été amélioré sur les comptes de trading en direct grâce à des mises à jour régulières et à l'introduction de nouvelles idées. Grâce à cela, VR Black Box est devenu un robot de trading puissant et unique qui peut impressionner aussi bien les traders débutants que expérimentés. Afin de se familiariser avec le robot et d'évaluer son efficacité, il suffit de l'ins
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
Bollinger Bands PROject
Osama Echchakery
Experts
Unlock the full potential of trading with the   Bollinger Bands Expert Advisor (EA) , a highly customizable, automated tool built around the widely-used Bollinger Bands indicator. This EA is designed with advanced filters and flexible settings, empowering traders to manage risk effectively through customizable parameters such as lot size, stop-loss, take-profit, and session filters. With multiple trend confirmation options and versatile trailing stop methods, the Bollinger Bands PROject EA adap
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Gold Origin MT5
Sugianto
Experts
Gold Origin   is an intelligent and adaptive Expert Advisor (EA) designed specifically for   XAUUSD (GOLD)   trading on the M5 timeframe. Gold Origin generates highly accurate entry signals, ensuring precise and disciplined trade execution. Launch promo! 10 spots available at current price! Next Price 599$ Final price 3,000$ Signal    |    Setfile   Key Features   Real Market Strategy Adapts dynamically to real-time market data for authentic, high-probability trading execution.   Market
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Experts
NeoPips Engine EA – La révolution ultime du trading est arrivée ! « Le véritable pouvoir du trading réside dans la capacité à voir ce que les autres ne voient pas. NeoPips Engine ne suit pas le marché, il le maîtrise.» À propos de NeoPips Engine EA : Votre allié pour un trading intelligent NeoPips Engine EA n'est pas un robot de trading ordinaire. C'est un expert advisor multidimensionnel, optimisé par l'IA, conçu pour les traders exigeant précision, adaptabilité et performance à long
ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
Damiem Marchand De Campos
5 (5)
Experts
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Cet Expert Advisor a été conçu, développé et optimisé spécialement pour votre usage personnel. Il s'agit d'un puissant Expert Advisor (EA) pour profiter des meilleures et plus grandes opportunités sur le symbole EURJPY, dans toutes les phases de la tendance, du début à la fin, sur l'échelle de temps H1 et sur la plateforme MT5. Précision, performance et cohérence impressionnantes dans les backtests des 3 dernières années. L'EA fonctionne comme un chasseur, un snip
Magic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
4.14 (7)
Experts
Magic Grid MT5 is a non-indicator Expert Advisor using a grid strategy (on a hedging account). The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically (once at the beginning of the trade).   The robot can trade on any timeframe, on any currency pair, on several currency pairs,
SKI Scalper
Sinh Kiet Nguyen
Experts
Hi, I want to keep this simple and straightforward so below are the important information that I want to share: - EA name: SKI SCALPER - Trading pair: EURUSD - Timeframe: 5m - Trading type: Scalping (averaging 3-5 trades per day) - Time to trade: 9am-10pm (UTC+2) -> Adjust this based on your broker's time zone (and also the backtest data time zone when backtesting) - Account size: You can start with as low as $100 - Recommended lot size: $5000 per 1 lot -> Do your math from this to match your ac
EA OrgBaseHedge3
John Wangombe
Experts
This is an expert advisor meant to grow small accounts with low risk trading strategy, buit to trade ranging chart symbols and has a wide range of multipliers to grow with your account .  Trades with martinagale, grid and hedging to scalp the market,. Should trade with "ENABLE_TRAILING" in the inputs field turned to true. Fine tuning the inputs is also recommended depending on the chart to trade. kindly reachout for more advise and config after purchasing/subscribing to the EA. Trade safe...
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experts
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.95 (57)
Experts
Exp-TickSniper - scalpeur de ticks à   grande vitesse avec sélection automatique des paramètres pour chaque paire de devises automatiquement. Vous rêvez d'un conseiller qui calculera automatiquement les paramètres de trading ? Optimisé et réglé automatiquement ? La version complète du système pour MetaTrader 4:       TickSniper   scalper   pour MetaTrader 4 TickSniper - Description complète       + DÉMO + PDF L'EA a été développé sur la base de l'expérience acquise en près de 10 ans de program
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.89 (9)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
SGear
Olesia Kusmenko
5 (3)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.25 (56)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Plus de l'auteur
Quantum Gold Monarch PRO MT5
Amer Juabra
Experts
Bonjour traders ! Je suis Quantum Gold Monarch MT5 , un robot de trading spécialisé dans l’or, entraîné avec   ChatGPT‑4o   et des données réelles XAUUSD pendant plus de   2 ans . Unités de temps optimales   :   M10 et M15 Technologie   : ChatGPT‑4o + Quantum 1.0 –   Entrées/sorties ultra précises Fonctionnalités   : Protection du capital + trailing stop intelligent Filtre de volatilité adaptatif, gestion intelligente du risque, mémoire des schémas, validation multi-timeframes Pré-requis
Quantum PulseMatrix Forex AI PRO
Amer Juabra
Experts
Quantum PulseMatrix Forex AI PRO Précision. Rapidité. Profit. L'EA de scalping optimisé par l'IA ultime pour chaque paire de devises Entrez dans le futur du trading avec Quantum PulseMatrix Forex AI PRO : un Expert Advisor conçu pour les scalpers, les swing traders et les professionnels intraday exigeant précision, rapidité et régularité. Pourquoi les traders choisissent PulseMatrix ? Moteur d'IA Quantum PulseNet v2.7 Formée sur des années de données de marché, cette IA nouvelle géné
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis