Vue d'ensemble des paramètres

GW AI Scalping (Gold Warrior) est un bot de trading révolutionnaire conçu pour fournir une stratégie de trading robuste et fiable pour le marché de l'or. Contrairement à de nombreux autres bots qui reposent sur des systèmes de grille/martingale risqués, GW AI Scalping utilise une approche sophistiquée mais simple basée sur les moyennes mobiles, les indicateurs de momentum et les niveaux de Fibonacci.





Pourquoi choisir GW AI Scalping ?

La plupart des EAs de trading d'or sur le marché utilisent des stratégies dangereuses de grille/martingale qui peuvent entraîner des pertes importantes. Ces stratégies peuvent sembler bonnes lors des backtests, mais se traduisent souvent par un appel de marge et une liquidation complète du compte en direct.





GW AI Scalping se distingue en utilisant une véritable stratégie de trading axée sur les cassures des niveaux de support et de résistance quotidiens, garantissant que chaque transaction est calculée et que le risque est géré efficacement.





Principales caractéristiques

Stratégie de croisement des EMA : Détecte les tendances du marché en utilisant des EMA sur 10 périodes et 50 périodes.

Confirmation de l'indicateur de momentum : Assure que les transactions sont en phase avec la force du marché.

Validation des bandes de Bollinger : Vérifie les tendances avec l'action des prix par rapport aux bandes de Bollinger.

Gestion automatique des positions : Comprend des ajustements de stop loss et des prises de bénéfices partielles.

Stop loss basé sur les niveaux de Fibonacci : Optimise la gestion du risque.

Trading pendant les sessions de marché actives : Se concentre sur les sessions européennes et américaines.

Protection contre les pertes : Implémente des limites strictes de drawdown.

Dimensionnement adaptatif des positions : Ajuste les tailles de position en fonction des conditions du marché.





Entrées et paramètres

Périodes EMA





ema10Period : Période pour l'EMA à court terme (par défaut : 10)

ema50Period : Période pour l'EMA à long terme (par défaut : 50)

Bandes de Bollinger





bollingerPeriod : Période pour le calcul des bandes de Bollinger (par défaut : 20)

bollingerDeviation : Écart type pour les bandes de Bollinger (par défaut : 2)

Indicateur de momentum





momentumPeriod : Période pour l'indicateur de momentum (par défaut : 14)

Gestion du stop loss





stopLossInTicks : Stop loss en ticks depuis le prix d'entrée

trailingStopDistance : Distance pour le trailing stop (en points)

fibonacciLevels[] : Tableau des niveaux de Fibonacci utilisés pour l'ajustement du stop loss (par ex. [0.236, 0.382, 0.5, 0.618])

Sessions de trading





tradingAutoTiming : Activer le trading automatique pendant les sessions européennes et américaines (par défaut : true)

tradingStartTime : Heure de début personnalisée pour le trading si tradingAutoTiming est désactivé

tradingEndTime : Heure de fin personnalisée pour le trading si tradingAutoTiming est désactivé

Gestion du risque





maxDrawdownPercent : Drawdown maximum autorisé en pourcentage du solde de départ (par défaut : 5)

riskPercentage : Pourcentage du solde du compte à risquer par transaction (par défaut : 1)

Volume et taille des positions





maxMarginPercent : Pourcentage maximum du solde du compte à utiliser comme marge (par défaut : 20)

orderBlockPeriod : Période pour le calcul des blocs d'ordres (par défaut : 20)

partialTakeProfitRatio : Ratio pour la prise de bénéfices partielle (par défaut : 50)





Configuration de l'EA

Paire recommandée : XAUUSD/GOLD

Période : 1M

Minimum Balance: $250 With 1:10 Minimum leverage OR $2500 With 1:1 Minimum leverage





Ouvrez un graphique de l'or sur la période de 1 minute.

Faites glisser l'EA sur le graphique.

Configurez les paramètres de taille de lot. Pour les comptes à faible solde (100 $ à 400 $), il est recommandé d'augmenter la marge utilisée en raison de leurs drawdowns plus faibles.

Définissez le risque par transaction, en commençant par un risque de 1 %. Ajustez le risque à mesure que vous vous sentez plus à l'aise.





Recommandations

Il est fortement recommandé de backtester l'EA et de commencer sur un compte de démonstration pour se faire une idée de ses performances lors du trading en direct.





Si vous avez des questions concernant l'EA ou sa configuration, veuillez me contacter via message privé.





Les résultats en direct seront bientôt disponibles !