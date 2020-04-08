Max Paynex

Max Payne è un indicatore di segnale di inversione/tendenza che fornisce segnali sotto forma di freccia, questo indicatore fornisce il suo segnale sulla stessa barra di chiusura, questo indicatore può cadere più volte sul grafico con periodi diversi per ottenere una doppia/tripla conferma dei segnali
l'indicatore è altamente regolabile per adattarsi a qualsiasi stile di trading mentre non viene mai ridipinto o ridipinto, otterrai il sistema completo mostrato negli screenshot dopo l'acquisto insieme ai modelli utilizzati lateralmente.
-----------------
Come fare trading:
attendi finché non ottieni la tripla conferma sulla stessa barra mentre il filtro trend (trend Payne che otterrai dopo l'acquisto) mentre concorda sulla direzione
apri l'operazione e imposta lo stop loss sotto la freccia dorata (modello) per le operazioni di acquisto e sopra la freccia dorata (modello) per le operazioni di vendita, il tuo segnale di uscita è il primo segnale punto bianco opposto (modello).
-----------------
Parametri:
Periodo del segnale: periodo della freccia
Filtro: filtro del segnale
Distanza: distanza della freccia dalla candela
Conteggio barre: quanti segnali storici mostrare
Avvisi
--------------------------------------
