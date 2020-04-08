Max Paynex

Max Payne은 화살표 형태로 신호를 제공하는 반전/추세 신호 지표입니다. 이 지표는 동일한 막대 종가에 신호를 제공하며, 이 지표는 신호의 이중/삼중 확인을 위해 다양한 기간으로 차트에서 여러 번 떨어질 수 있습니다.

표시기는 다시 칠하거나 다시 칠하지 않는 동안 모든 거래 스타일에 맞게 고도로 조정 가능합니다. 사용된 템플릿과 함께 구매 후 스크린샷에 표시된 전체 시스템을 얻을 수 있습니다.

-----------------

거래 방법:

트렌드 필터(구매 후 얻을 수 있는 Payne 트렌드)가 방향에 동의하는 동안 동일한 바에서 세 번의 확인을 받을 때까지 기다리세요.

거래를 개시하고 매수 거래의 경우 황금색 화살표(템플릿) 아래에 정지 손실을 설정하고 매도 거래의 경우 황금색 화살표(템플릿) 위에 설정하면 종료 신호는 반대쪽 첫 번째 흰색 점 신호(템플릿)입니다.

-----------------

매개변수:

신호주기 : 화살표주기

필터: 신호 필터

거리 : 양초로부터의 화살표 거리

Count bar : 표시할 히스토리 신호의 양

경고

-------------------------