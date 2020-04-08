Max Paynex

Max Payne은 화살표 형태로 신호를 제공하는 반전/추세 신호 지표입니다. 이 지표는 동일한 막대 종가에 신호를 제공하며, 이 지표는 신호의 이중/삼중 확인을 위해 다양한 기간으로 차트에서 여러 번 떨어질 수 있습니다.
표시기는 다시 칠하거나 다시 칠하지 않는 동안 모든 거래 스타일에 맞게 고도로 조정 가능합니다. 사용된 템플릿과 함께 구매 후 스크린샷에 표시된 전체 시스템을 얻을 수 있습니다.
-----------------
거래 방법:
트렌드 필터(구매 후 얻을 수 있는 Payne 트렌드)가 방향에 동의하는 동안 동일한 바에서 세 번의 확인을 받을 때까지 기다리세요.
거래를 개시하고 매수 거래의 경우 황금색 화살표(템플릿) 아래에 정지 손실을 설정하고 매도 거래의 경우 황금색 화살표(템플릿) 위에 설정하면 종료 신호는 반대쪽 첫 번째 흰색 점 신호(템플릿)입니다.
-----------------
매개변수:
신호주기 : 화살표주기
필터: 신호 필터
거리 : 양초로부터의 화살표 거리
Count bar : 표시할 히스토리 신호의 양
경고
-------------------------
Produits recommandés
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator displays the data of the Stochastic oscillator from a higher timeframe on the chart. The main and signal lines are displayed in a separate window. The stepped response is not smoothed. The indicator is useful for practicing "manual" forex trading strategies, which use the data from several screens with different timeframes of a single symbol. The indicator uses the settings that are identical to the standard ones, and a drop-down list for selecting the timeframe. Indicator Paramet
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Trend Oscillator - est un indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé, un outil de trading efficace ! - Une nouvelle méthode de calcul avancée est utilisée - 20 options pour le paramètre « Prix pour le calcul ». - L'oscillateur le plus fluide jamais développé. - Couleur verte pour les tendances à la hausse, couleur rouge pour les tendances à la baisse. - Valeurs de survente : inférieures à 5, Valeurs de surachat : supérieures à 95. - Il existe de nombreuses possibilités de mettre à niveau même
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Crypto_Forex Indicator HTF Ichimoku pour MT4. - L'indicateur Ichimoku est l'un des indicateurs de tendance les plus puissants. HTF signifie - Higher Time Frame. - Cet indicateur est excellent pour les traders de tendance ainsi que pour la combinaison avec les entrées Price Action. - L'indicateur HTF Ichimoku vous permet d'attacher Ichimoku d'une période plus élevée à votre graphique actuel. - Tendance à la hausse - ligne rouge au-dessus de la bleue (et les deux lignes sont au-dessus du nuage)
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicateurs
Version MT5  |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels   est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que   les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit   la structure d'onde correcte   du marché et   les niveaux de Fibonacci   qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conse
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicateurs
[ZhiBiCCI] indicators are suitable for all cycle use, and are also suitable for all market varieties. [ZhiBiCCI] Green solid line is a reversal of bullish divergence. The green dotted line is a classic bullish divergence. [ZhiBiCCI] The solid line to the red is a reverse bearish divergence. The red dotted line is a classical bearish divergence. [ZhiBiCCI] can be set in the parameters (Alert, Send mail, Send notification), set to (true) to send instant signals to the alarm window, email, insta
Ultra Accurate Oscillator mp
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Oscillateur ultra-précis pour MT4. UA Oscillator est un indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé offrant une précision d'environ 80 % lorsqu'il est utilisé en combinaison avec un indicateur de tendance tel que l'EMA. - Une nouvelle méthode de calcul avancée est utilisée. UA Oscillator est beaucoup plus rapide et précis que les oscillateurs MT4 standard. - Nouvelle génération d'oscillateurs : voir les images pour des exemples d'utilisation en combinaison avec l'EMA10. - Valeurs de survente
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Indicateurs
Power Renko is an indicator which plots Renko bricks underneath the chart using a histogram. You can select the brick size and the timeframe of the Renko bricks as well as whether or not to use the close price or the high/low price of the candles. Renko bricks are based on price alone, not time, therefor the Renko bricks will not be aligned with the chart's time. They are extremely useful for trend trading and many different strategies can be formed from them. Buffers are provided allowing you t
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
Indicateurs
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Lyne
Maksim Kalachev
Indicateurs
About the Lyne indicator Lyne is a Metatrader 4 (MT4) indicator, the essence of which is to transform the accumulated historical data. The Lyne indicator makes it possible to detect various features and patterns in price dynamics that are invisible to the naked eye. Based on this information, traders can anticipate further price movement and adjust their strategy accordingly. This indicator has proven itself in the scalping strategy. The indicator works without repainting.
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicateurs
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Trend Monitor
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicateurs
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features Easy to use. Filter configuration only requires selection of sensitivity in the " Sensitivity of the indicator " input. Signals can be filtered using
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Indicateurs
L'indicateur Forex Wave Wold MT4 est conçu pour rechercher les vagues de Woolf et les afficher dans la fenêtre actuelle du terminal de trading. Un excellent indicateur pour les traders utilisant les vagues de Wolf dans le commerce. Son application dans les stratégies de trading augmentera considérablement leur efficacité et leur rentabilité. INFORMATIONS SUR L'INDICATEUR Contrairement à d'autres indicateurs de vague Wold, l'indicateur Forex Wave Wold MT4 a un certain nombre de caractéristiques
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT4
Ku Chuan Lien
4 (1)
Indicateurs
Heiken Ashi Smoothed Strategy is a very simple but powerful system to get forex market trend direction. This indicator is actually 2 indicators in 1 pack, Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed Moving Average both included. Because HA (Heiken Ashi) and HAS (Heiken Ashi Smoothed) are calculated in the same one system event with necessary buffers and loop only, so it is the FAST, OPTIMIZED and EFFICIENT HA having the combined indicator of MetaTrader 4. You can choose to display HA and HAS in the sam
New Stochastic Oscillator
Leonid Basis
Indicateurs
The Stochastic Oscillator is a momentum indicator that uses support and resistance levels. The term "stochastic" refers to the point of a current price in relation to its price range over a period of time. You can use a New Stochastic in the same way as classical one: Overbought and Oversold areas to make a Buy or Sell orders. This new indicator shows all variety of Fibonacci Levels (from 23.6 to 76.4) which can be used as Overbought and Oversold levels as well as points to close an open positio
Stepping Trend
Mpendulo Chiliza
Indicateurs
The Stepping Trend Indicator     The Steppi ng Trend indicator uses the  average true range  (ATR indicator) in its calculation. This gives you control to set your own average true range period, I set the Default as 10.   Indicator Details. Green Arrow Up: This means you are at the starting point of a new bullish trend, it’s time to buy.   Red  Arrow  Down : This means you are at the starting point of a new  bearish  trend, it’ s time to sell .   What if you miss the Arrow Signal?   No prob
Two Moving Average Crossover Alerts Serie MT4
Boris Armenteros
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur "Two Moving Average Crossover" pour MetaTrader 4 (MT4) est un outil d'analyse technique qui affiche deux moyennes mobiles et notifie lorsque les moyennes mobiles se croisent. L'indicateur calcule et trace deux moyennes mobiles, dont l'une est plus rapide et l'autre plus lente. Lorsque la moyenne mobile la plus rapide passe au-dessus de la moyenne mobile la plus lente, cela est considéré comme un signal haussier, indiquant un renversement de tendance potentiel ou le début d'une nouv
Major Trend Correction Histogram ms
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « Histogramme de correction de tendance majeure » pour MT4, sans refonte. - L'indicateur d'histogramme de correction de tendance majeure a été conçu pour détecter les grandes tendances. - L'indicateur est disponible en deux couleurs : rouge pour une tendance baissière et bleu pour une tendance haussière (les couleurs peuvent être modifiées dans les paramètres). - Au moins 10 colonnes consécutives de la même couleur dans l'histogramme indiquent le début d'une nouvelle te
Trendlines Oscillator MT4
Cao Minh Quang
Indicateurs
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex indicator - est un excellent outil auxiliaire dans le trading ! - L'indicateur calcule et place automatiquement sur le graphique les niveaux de Fibo et les lignes de tendance locales (couleur rouge). - Les niveaux de Fibonacci indiquent les zones clés où le prix peut s'inverser. - Les niveaux les plus importants sont 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %. - Vous pouvez l'utiliser pour le scalping inversé ou pour le trading en grille de zones. - Il existe également de nomb
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicateurs
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
ADX Pointer
Dominik Mandok
Indicateurs
ADX Pointer is an indicator which is based on "Average Directional Index" and draws three numbers in chart window depending on the value of ADX. In ADX Pointer you can set "ADX_Period" which is of course period of Average Directional Index and you can also set 3 levels. When ADX value exceed first level ("ADX_Level1") in chart window appears number "1", when ADX exceed second level ("ADX_Level2") appears "2" and when ADX exceed third level ("ADX_Level3") appears "3". Simple. ADX Pointer works on
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicateurs
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Heiken Ashi Smoothed Scanner
Jan Flodin
5 (1)
Indicateurs
This multi time frame and multi symbol indicator alerts about Heiken Ashi Smoothed color changes. As a bonus it can also scan for Hull Moving Average trend (color) changes. Combined with your own rules and techniques, this indicator will allow you to create (or enhance) your own powerful trading system. Features Can monitor all symbols visible in your Market Watch window at the same time. Apply the indicator to just one chart and instantly monitor the entire market. Can monitor every time frame,
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicateurs
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicateurs
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Gobbo MT4
Alessandro Grossi
Indicateurs
Gobbo è un indicatore professionale che evidenzia il trend del mercato con un aspetto grafico chiaro e comprensibile, è basato sulla Moving Average e può essere impostato su qualsiasi periodo di intervallo, di default impostato sul periodo 14, scegliendo un periodo più alto evidenzierà meno cambi di tendenza per un approccio sul medio o lungo periodo, con un periodo più basso più cambi di tendenza per un approccio sul breve termine L'aggiornamento e l'adattamento al time frame scelto avviene in
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicateurs
Alpha Trend sign est notre outil de Trading très populaire depuis longtemps, il valide notre système de Trading et invite clairement les signaux de Trading sans dérive. Fonctions principales: • En fonction de la zone active du marché, selon les indicateurs, il est intuitif de déterminer si le cours actuel appartient à la tendance ou à la tendance. Et coupez le marché selon les flèches d'indication de l'indicateur, les flèches vertes suggèrent d'acheter et les flèches rouges suggèrent de vend
Trend Cutter
Oleg Rodin
5 (2)
Indicateurs
Trend Cutter est un indicateur de tendance qui peut être utilisé avec n'importe quelle période, y compris les périodes inférieures comme M1 et M5. L'indicateur est idéal pour les traders qui préfèrent le trading intrajournalier et sera également utile à ceux qui préfèrent le trading à long terme. Vous pouvez utiliser cet indicateur comme base pour votre système de trading ou comme solution de trading autonome. L'indicateur fournit tous les types d'alertes, y compris les notifications PUSH. L'ind
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2245)
Indicateurs
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
FXC iDeM DivergencE MT4
Zsolt Haromszeki
Indicateurs
FXC iDeM-DivergencE MT4 Indicator This is an advanced DeMarker indicator that finds trend-turn divergences on the current symbol. The indicator detects divergence between the DeMarker and the price movements as a strong trend-turn pattern. Main features: Advanced divergence settings Price based on Close, Open or High/Low prices Give Buy/Sell open signals PUSH notifications E-mail sending Pop-up alert Customizeable Information panel Input parameters: DeM Period: The Period size of the DeMarker in
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (7)
Indicateurs
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 30 copies (2 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (139)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. S'il vous plaît contactez-moi après l'achat! Je partagerai avec vous mes astuces de trading et d'excellents indicateurs bonus gratuitement!
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
Day Trader Master est un système de trading complet pour les day traders. Le système se compose de deux indicateurs. Un indicateur est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de flèche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicateur gratuitement. Le deuxième indicateur est un indicateur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. LES INDICATEURS NE RÉPÉTENT PAS ET NE TARDENT PAS! L'utilisation de ce système est très simple. Il v
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicateurs
Trend Reversal – Votre allié pour identifier les renversements de tendance sur MT4 Vous recherchez un outil puissant et intuitif pour améliorer votre analyse de marché et prendre des décisions plus éclairées ? L’indicateur Trend Reversal est conçu spécifiquement pour les traders qui souhaitent identifier avec précision les points de renversement de tendance directement sur la plateforme MetaTrader 4. Grâce à une combinaison d’algorithmes avancés et de techniques éprouvées, Trend Reversal offre
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 31% DE RÉDUCTION ! ! La meilleure solution pour tout débutant ou Expert Trader ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une formule secrète. Avec seulement UN graphique, il donne des alertes pour les 28 paires de devises. Imaginez comment votre trading s'améliorera parce que vous serez capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'un
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicateurs
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Indicateurs
M1 EASY SCALPER est un indicateur de scalping conçu spécifiquement pour l'unité de temps de 1 minute (M1), compatible avec toutes les paires de devises ou instruments disponibles sur votre terminal MT4. Bien sûr, il peut également être utilisé sur n'importe quelle autre unité de temps, mais il fonctionne particulièrement bien en M1 (ce qui est complexe !) pour le scalping. Note : si vous faites du scalping, assurez-vous d’avoir un compte adapté à cet effet. Évitez les comptes Cent ou Standard ca
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Indicateurs
Bandes de Bollinger Auto-Optimisées – Outil de volatilité adaptatif basé sur le comportement réel du marché Cet indicateur avancé pour MT4 trouve automatiquement les meilleures périodes et écarts-types en simulant les trades sur les données historiques. Au lieu de paramètres fixes, il s’adapte dynamiquement aux changements du marché et à la structure des prix pour créer des bandes qui reflètent plus précisément la volatilité en temps réel. Pas besoin d’ajustements manuels. Fonctionnalités princi
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Les indicateurs de tendance sont l’un des domaines de l’analyse technique utilisés dans le trading sur les marchés financiers. Indicateur de Angular Trend Lines - détermine de manière exhaustive la direction de la tendance et génère des signaux d'entrée. En plus de lisser la direction moyenne des bougies Il utilise également l’angle d’inclinaison des lignes de tendance. Le principe de construction des angles de Gann a été pris comme base pour l'angle d'inclinaison. L'indicateur d'analyse techniq
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicateurs
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! Ce tableau de bord est un logiciel très puissant qui fonctionne sur plusieurs symboles et jusqu'à 9 horizons temporels. Il est basé sur notre indicateur principal (Best reviews : Advanced Supply Demand ).   Le tableau de bord donne une excellente vue d'ensemble. Il montre :  Les valeurs d'offre et de demande filtrées, y compris l'évaluation de la force de la zone, Les distances en pips vers/et dans les zones, Il met en évidence les zones imbriquées, Il donne 4
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicateurs
Une stratégie intraday basée sur deux principes fondamentaux du marché. L'algorithme est basé sur l'analyse des volumes et des vagues de prix à l'aide de filtres supplémentaires. L'algorithme intelligent de l'indicateur ne donne un signal que lorsque deux facteurs de marché se combinent en un seul. L'indicateur calcule les vagues d'une certaine plage sur le graphique M1 en utilisant les données de la période la plus élevée. Et pour confirmer la vague, l'indicateur utilise une analyse en volume.
HighLow Swing
Dora Nafwa Mwabini
Indicateurs
HighLow Swing — Indicateur de détection de tendances et de swings Description : HighLow Swing est un puissant indicateur de détection de tendances et de swings conçu pour aider les traders à identifier facilement les points de retournement et les directions clés du marché, quel que soit l'intervalle de temps. Il met en évidence les hauts et les bas significatifs, trace des cercles de tendance en fonction de la structure du swing et vous aide à anticiper la dynamique du marché grâce à des signau
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.68 (25)
Indicateurs
VERSION MT5        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
Grabber System
Ihor Otkydach
5 (2)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (27)
Indicateurs
Le système PRO Renko est un système de trading très précis spécialement conçu pour le trading de graphiques RENKO. Il s'agit d'un système universel qui peut être appliqué à divers instruments de négociation. Le système neutralise efficacement ce qu'on appelle le bruit du marché en vous donnant accès à des signaux d'inversion précis. L'indicateur est très facile à utiliser et n'a qu'un seul paramètre responsable de la génération du signal. Vous pouvez facilement adapter l'outil à n'importe que
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Indicateurs
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
Plus de l'auteur
ZHL Channel
Abdulkarim Karazon
Indicateurs
basé sur l'indicateur zigzag, l'indicateur de canal haut bas zigzag est un outil pour alerter le trader d'un changement de tendance, il est d'une grande utilité comme il donnera une alerte précoce d'un changement dans la tendance actuelle, l'indicateur dispose d'une option multi-périodes pour échanger des délais plus élevés ou plus bas. canal sur la période actuelle, cet indicateur est un ajout à votre système/stratégie et peut être utilisé de manière autonome pour trader, mais nous vous recomma
FREE
Supreme HmaSignal
Abdulkarim Karazon
4.5 (2)
Indicateurs
The Supreme HmaSignal indicator is an indicator for trend trading , its main character is the hull moving average colored line , and secondary is buy and sell arrows , arrows are fair but the main focus is on the colored hma , this indicator does not repaint or back paint or delay its signals. if you like this indicator please check my Supreme Trendhisto:   here   , and my Supreme Diamond indicator :   here Parameters:  HMA Period HMA Smoothing HMA Price (close/open) Signal Period (Arrows)
FREE
TMA Stochastic
Abdulkarim Karazon
Indicateurs
TMA Stochastic est un indicateur basé sur un oscillateur stochastique et un indicateur de bandes tma, cet indicateur est basé sur une stratégie d'inversion. Période recommandée : 15 ans et plus Paramètres recommandés : valeurs plus faibles pour le scalping, valeurs plus élevées pour le swing trading =================================================== ===================== Paramètres : historique tma : combien de barres reviennent pour afficher les bandes tma sur stochastique Période K (st
TMA StochasticLimited
Abdulkarim Karazon
Indicateurs
TMA Stochastic is an indicator based on stochastic oscillator and tma bands indicator , this indicator is based on a reversal strategy . Recommended time frame : 15 and above  Recommended settings : lower values for scalping , higher values for swing trading  WORKS ONLY ON EURUSD , GET THE FULL VERSION :  https://www.mql5.com/en/market/product/108378 ======================================================================= Parameters :  tma history : how many bars back to show tma bands on stochas
FREE
Supreme Direction
Abdulkarim Karazon
4 (1)
Indicateurs
Supreme Direction is an indicator based on market volatility , the indicator draws a a two lined channel with 2 colors above and below price , this indicator does not repaint or back-paint and signal is not delayed. how to use : long above purple line , short below golden line. Parameters : channel period ========================================================
FREE
Supreme Stoploss
Abdulkarim Karazon
Indicateurs
Supreme Stoploss is an indicator for metatrader 4 that is based on the ATR indicator , it gives stoploss/takeprofit as lines drawn above and below the price , this indicator does not repaint/back paint and is not delayed. can be used to determine the stop loss or take profit of a trade using ATR value multiplied by the number set by user. ====================================================================================================== Parameters : ATR SL period : ATR period identity : leave
FREE
Supreme StochRsi
Abdulkarim Karazon
Indicateurs
Rsi indicator and Stochastic Combined into one indicator , the Supreme StochRsi doesnt repaint / Back-paint / delay. can be used as overbought oversold strategy , or trend following on 50 level cross. if you like this indicator please check my Supreme Trendhisto: here , and my Supreme Diamond indicator : here ========================================================================= Parameters : Stochastic K and D value , Stochastic period Rsi Period Rsi price ====================================
FREE
Ambitious Dragon EA
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Experts
Ambitious Dragon EA est un conseiller expert conçu spécifiquement pour le trading sur une période de 1 million d'euros. La logique derrière cela est basée sur l'ouverture des ordres en utilisant une stratégie mixte, cela signifie que l'EA utilise une logique de couverture ainsi que le taux de gain et de perte calculé et donc l'EA décidera d'ouvrir les transactions ou de les ignorer, puisque l'EA est une stratégie mixte. par exemple, il peut avoir un DD énorme si le fichier d'ensemble agressif es
Bands Sniper
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Indicateurs
Seulement 10 exemplaires au prix actuel après quoi le prix sera de 90$ Basé sur l'enveloppe et le tma avec des flèches, l'indicateur Bands Sniper est un indicateur polyvalent car il montre un support et une résistance dynamiques et donne également des signaux d'entrée sous forme de flèches d'achat et de vente. Les paramètres par défaut sont basés sur une période de 1 heure, contactez après l'achat pour un guide complet. Règles d'entrée : ACHETER : 1.La bougie se ferme en dessous des deux ba
SuperOsma Arrow
Abdulkarim Karazon
Indicateurs
SuperOsma Arrow est un indicateur basé sur Osma supertrend qui donne des signaux d'achat et de vente, l'indicateur n'est pas repeint et il est livré avec un tableau de bord qui affiche les statistiques des signaux. Période recommandée :15 ans et plus Acheter : La flèche d'achat apparaît sur la barre ouverte, définissez tp et sl comme dessiné sur le graphique. Vendre : la flèche de vente apparaît sur la barre ouverte, définissez tp et sl comme dessiné sur le graphique. =======================
BinaryMartini
Abdulkarim Karazon
Indicateurs
un indicateur de trading binaire basé sur le croisement 3ma avec macd, il donne des signaux d'achat et de vente à l'ouverture de la barre et il ne repeint ni ne peint en arrière l'indicateur ne se concentre pas sur un taux de victoire élevé car il est conçu pour le trading de martingale, l'indicateur se concentre sur le nombre de signaux perdants le plus bas d'affilée. Stratégie : Le dépôt minimum est de 1 000 unités, nous commençons le trading avec 1 unité (la taille de la transaction est de 1
Statistic Arrow
Abdulkarim Karazon
Indicateurs
Basé sur 3 stratégies croisées de moyennes mobiles, la flèche statistique donne des signaux d'achat et de vente avec tp et sl en points dessinés sur le graphique, elle est livrée avec un tableau de bord de back-test qui montre le taux de victoire et le nombre de transactions clôturées, combien ont gagné, combien ont perdu, bénéfices finaux réalisés, l'indicateur imprime une flèche à côté de tp et sl sur BAR OPEN, et il donne une pré-alerte. Les paramètres sont affichés dans la capture d'écran d
Ambitious Donchian
Abdulkarim Karazon
Indicateurs
Ambitious Donchian EA can be downloaded from comment section but it need the ambitious donchian indicator to work. Ambitious Donchian is a Donchian Channel and XO histogram based indicator that gives buy and sell signals in form of up and down arrows with tp and sl as objects on chart. features : 1. Tp and Sl for each signal , the tp and sl can be selected as based on points or ATR value from indicator settings. 2.backtesting dashboard : the dashboard shows the following according to your input
Supreme Arrow
Abdulkarim Karazon
Indicateurs
Supreme Arrow est un indicateur de flèche pour mt4 basé sur la stratégie des indicateurs RSI et Demarker. la stratégie est adaptée aux marchés en tendance, mais fonctionne également sur des marchés variés, surtout si elle est utilisée pour le scalping Délai recommandé : quelconque Modules complémentaires recommandés : 200 SMA L'indicateur Supreme Arrow ne repeint pas et le signal n'est pas retardé.
Supreme Channel
Abdulkarim Karazon
Indicateurs
Basé sur l'indicateur de chaîne TV atr, l'indicateur Supreme Channel est une bande de support et de résistance dynamique qui donne au trader une indication sur un renversement potentiel de la tendance actuelle. Délai recommandé : 15 M et plus Paramètres recommandés : Par défaut, mais le trader peut choisir de les modifier si nécessaire. Paramètres : 1. Longueur du canal 2. Bande passante (la distance entre les deux lignes de canal) 3.Multiplicateur (multiplicateur de valeur ATR) 4. Affic
Supreme Diamond
Abdulkarim Karazon
Indicateurs
Supreme Diamond est un indicateur multi-périodes basé sur une stratégie d'inversion et de trading de tendance, l'indicateur ne repeint pas ou ne peint pas et les signaux ne sont pas retardés, l'indicateur donne des signaux d'achat et de vente avec alerte. l'indicateur dispose de 2 modes de signal qui peuvent être choisis parmi (utiliser la meilleure entrée comme diamants), s'il est réglé sur vrai, l'indicateur filtrera les signaux en mode normal et donnera le meilleur possible comme signal de
Supreme EmaCross
Abdulkarim Karazon
Indicateurs
Supreme EmaCross est un indicateur basé sur deux moyennes mobiles exponentielles croisées, il génère des flèches d'achat et de vente basées sur le croisement ema et il donne une alerte sur l'apparition du signal, l'indicateur ne repeint pas ou ne peint pas et les flèches ne sont pas retardées, l'indicateur a un rapide Panneau de changement de période ema où le commerçant peut modifier les valeurs ema sans accéder aux paramètres de l'indicateur, le panneau est mobile. ==========================
Supreme TrendHisto
Abdulkarim Karazon
Indicateurs
Supreme TrendHisto est un indicateur de tendance qui donne des signaux de tendance à la baisse et à la hausse, l'indicateur agit comme un histogramme, l'indicateur ne repeint/peint pas/retarde. Stratégie Achat d'échange : l'histogramme passe au-dessus de 0,65, nous ouvrons l'achat, quant à la sortie, vous pouvez soit sortir lorsque l'histogramme atteint le niveau 0,70, soit bien sortir. Commerce de vente : l'histogramme passe en dessous de -0,65, nous ouvrons le commerce d'achat, quant à la
Supreme MaColor
Abdulkarim Karazon
Indicateurs
Supreme MaColor is an indicator based on moving average indicator , it gives up and down trend colors and it has different moving averages types and has multi time frame function , this indicator does not repaint/back-paint/delay signal. =================================================================================== Parameters : Timeframe (what time frame to use to draw Supreme Ma) Ma Period  Ma Type Ma Price (close/open...etc) Average Shift (Ma shift) Multi Time frame on/off ===============
Supreme MaChannel
Abdulkarim Karazon
Indicateurs
Supreme MaChannel is an indicator based on moving averages , the indicator gives dynamic support and resistance in bands format. Recommended for reversal traders , add it to your reversal strategy. Parameters :  Supreme MA Period : ma periods Supreme MA Price : close/open/high/low..etc Supreme MA Type : Simple/Exponential/Smoothed/Linear Weighted Deviation : bands deviation the distance between the two band lines
Supreme Entry
Abdulkarim Karazon
Indicateurs
Supreme Entry is an arrow signal based indicator that give buy and sell signals , the indicator gives buy/sell signals with alert on candle open/close (depends what you set it to be from inputs) . this indicator does not repaint/back-paint and signal is not delayed. Strategy : Open buy same moment buy arrow appear and open sell same moment a sell arrow appear , close on well or on opposite signal . Recommended Time frame : 15 and above this arrow is good as ? : addon to your existing strategy ,
Stoch Arrow
Abdulkarim Karazon
Indicateurs
STOCH ARROW is a long short arrow signal type indicator that is based on standard stochastic oscillator this indicator has 3 methods of giving long and short signal that are as follow : 1.whenever stochastic lines cross 2.when a cross happens in overbought and oversold zones (short arrow on overbought zone cross , long arrow on oversold zone cross) 3.when stochastic lines leave overbought and oversold zones (short arrow on leave from overbought zone  , long arrow leave on oversold zone) this ind
Supreme Trend
Abdulkarim Karazon
Indicateurs
Supreme Trend is a reversal/continuation type Oscillator type indicator that is based on Moving average and stochastic indicators this indicator can be used in two methods : Reversal Method : short when golden arrow appear after arrows were above upper level (e.g 70) Reversal Method : long when Purple arrow appear after arrows were below lower level (e.g 30) Trend Method : long when arrows cross above 50 level line , short when arrows cross below 50 level line. use higher ma and stochastic peri
Sure Reversal
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Indicateurs
SURE REVERSAL is a histogram overbought/oversold type indicator that gives key reversal points that indicates a bull or bear market movment this indicator is fusion between moving average and the rsi indicator ,this indicator is non repainter , and is not delayed . Parameters : Ma period  Ma Method Ma Price Sure Period (Rsi) Sure Price (Rsi) ==============
FireArrow
Abdulkarim Karazon
Indicateurs
FireArrow is an arrow signal based indicator that give buy and sell signals with tp and sl levels , the indicator gives buy/sell signals with alert on candle close along side tp and sl levels on chart for each signal this indicator does not repaint/back-paint and signal is not delayed. Strategy : Open buy same moment buy arrow appear and open sell same moment a sell arrow appear , set tp as drawn on chart along side sl. Recommended Time frame : 15 and above this arrow is good as ? : addon t
BinarySniperZ
Abdulkarim Karazon
Indicateurs
Binary Sniper est un indicateur mt4 qui donne des signaux d'achat et de vente pour le trading d'options binaires, cet indicateur a une approche différente, Pour le trading d'options binaires, cet indicateur ne repeint ni ne retarde le signal. RÈGLES D'ENTRÉE : 1. APPEL (ACHETER), Lorsqu'une bougie rouge se ferme avec la couleur de la barre de tireur d'élite binaire sur le vert après qu'elle soit rouge. (premier retournement de couleur) 2. METTRE (VENDRE), Lorsqu'une bougie verte se ferme avec u
StalkeR Arrow
Abdulkarim Karazon
5 (3)
Indicateurs
StalkeR Arrow est un indicateur de flèche qui donne un signal d'achat et de vente sur la barre ouverte/intra-bar, cet indicateur est basé sur les modèles d'action des prix et les fractales. cet indicateur donne tp et sl pour chaque signal d'achat et de vente, les tp et sl se présentent sous forme de lignes au-dessus et en dessous de chaque signal, ils s'étendent jusqu'à ce qu'un nouveau signal soit formé cet indicateur a un panneau/tableau de bord de backtesting qui donne des statistiques de v
Renko Star
Abdulkarim Karazon
Indicateurs
Renko Star est un indicateur de type flèche mt4 conçu pour échanger des graphiques renko, cet indicateur dispose d'un tableau de bord de backtesting qui indique au trader des informations utiles telles que le taux de victoire et les points gagnés, il donne également tp et sl dans la multiplication atr x, cet indicateur donne son signal sur la barre ouverte ou intra barre et il a une marque jaune qui marquera le prix exact où le signal a été donné, la façon d'utiliser cet indicateur est d'ouvrir
SuperEntryx
Abdulkarim Karazon
Indicateurs
Super Entry est un indicateur de type flèche tout-en-un dans lequel il donne des signaux longs et courts seuls, des niveaux tp et sl basés sur la valeur ATR et pouvant être modifiés et modifiés. Cet indicateur fournit un panneau de backtesting qui affiche le taux de victoire et d'autres statistiques. donner une idée claire du niveau de précision attendu. cet indicateur ne repeint ni ne repeint et le signal arrive à la barre ouverte sans délai. Paramètres : réglages : valeurs des indicateurs
Gold Mystery
Abdulkarim Karazon
Experts
L’ea Gold Mystery est un bot basé sur le trading de tendance qui utilise plusieurs indicateurs personnalisés qui sont intégrés dans son code pour déterminer les opportunités d’achat et de vente, cet ea fonctionne très bien sur l’or et est testé sur une période de 5 mois d’or, mais il peut être utilisé sur d’autres paires, mais des tests plus approfondis sont alors nécessaires. L’ea utilise deux méthodes pour fermer un signal : 1. TP/SL dans la multiplication des valeurs ATR, cela fera en sort
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis