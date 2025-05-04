BackTester FX
- Mikhail Nazarenko
- Versione: 1.2
BackTester FX — симулятор ручной торговли MetaTrader 4.
Позволяет моделировать рыночные условия на исторических данных в тестере стратегий, вручную открывать и закрывать сделки, анализировать торговые стратегии без рисков потерять.
Ключевые возможности
- Эмуляция ручной торговли в визуальном тестере стратегий
- Совместимость с любыми инструментами и таймфреймами
- Быстрое управление ордерами (открытие/закрытие)
- Настройки объема сделки, Stop Loss, Take Profit
- Работает как в тестере стратегий так и на любых счетах как панель управления ордерами
- Позволяет тестировать вашу ручную торговлю непосредственно в тестере стратегий
Функциональные особенности
- Удобная визуальная панель управления
- Есть пауза и управление скоростью прокрутки исторических данных в тестере стратегий MT4
- Установка всех типов ордеров как на реальном графике так и в тестере стратегий
- Удаление любых выбранных типов ордеров
Настройка тестера стратегий MT4
- Установите BackTester FX через Market в MetaTrader 4
- Откройте Strategy Tester (Ctrl + R)
- Выберите: Expert Advisor
- Укажите: Market/BackTesterFX.ex4
- Символ: EURUSD или любой другой
- Таймфрейм: M1 или другой
- Модель: ControlPoints или OpenPricesOnly ( важно! )
- Spread: 20
- Visual mode: ON
- Отметьте Use Date: — задайте даты начала и окончания
- Speed: - передвиньте регулятор на максимум, иначе скорость прокрутки исторических данных будет медленной !!!
Настройки BackTesterFX.ex4
Order lot - начальный лот для панели управления
Slippage /pips/ - проскальзывание для установке или удалении рыночных ордеров
Magic - уникальный номер ордеров советника
Order comment - текстовый комментарий к ордерам
Сравнение BackTester FX и BackTester Pro
|BackTester FX
|BackTester Pro
|Установка ордеров
|Установка ордеров
|Удаление ордеров
|Удаление ордеров
|Регулировка скорости прокрутки данных
|Регулировка скорости прокрутки данных
|Изменение стороны привязки к графику
|Изменение стороны привязки к графику
|---//---
|Возможность редактирования установленного ордера
|---//---
|Скроллинг - быстрая перемотка данных вперед на заданный период времени
|---//---
|Установка часового пояса торговли: по GMT0, Нью Йорк или время терминала
|---//---
|Перемотка данных на заданный период от M1 до W2
|---//---
|Перемотка на начало сессии Азия, Лондон, Нью Йорк
|---//---
|Отрисовка времени и уровня открытия дня
|---//---
|Отрисовка уровней high и low предыдущего дня
|---//---
|Отрисовка торговых сессий
|---//---
|Индикация времени последней свечи согласно заданного временного пояса
|---//---
|Отчистка графика от старых графических объектов
|---//---
|Автоматическая пауза при открытии или закрытии ордера при скроллинге
|---//---
|Автоматическая пауза при пересечении ценой горизонтального уровня при скроллинге
Платная версия BackTester Pro имеет большую функциональность и скорость работы!
BackTester Pro можно тестировать бесплатно в течении недели на истории.
Нашли ошибку или у вас появились вопросы напишите автору!
