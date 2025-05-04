BackTester FX

BackTester FX — симулятор ручной торговли MetaTrader 4.
Позволяет моделировать рыночные условия на исторических данных в тестере стратегий, вручную открывать и закрывать сделки, анализировать торговые стратегии без рисков потерять.

Ключевые возможности

  • Эмуляция ручной торговли в визуальном тестере стратегий
  • Совместимость с любыми инструментами и таймфреймами
  • Быстрое управление ордерами (открытие/закрытие)
  • Настройки объема сделки, Stop Loss, Take Profit
  • Работает как в тестере стратегий так и на любых счетах как панель управления ордерами
  • Позволяет тестировать вашу ручную торговлю непосредственно в тестере стратегий

Функциональные особенности

  • Удобная визуальная панель управления
  • Есть пауза и управление скоростью прокрутки исторических данных в тестере стратегий MT4
  • Установка всех типов ордеров как на реальном графике так и в тестере стратегий
  • Удаление любых выбранных типов ордеров

Настройка тестера стратегий MT4

  • Установите BackTester FX через Market в MetaTrader 4
  • Откройте Strategy Tester (Ctrl + R)
  • Выберите: Expert Advisor
  • Укажите: Market/BackTesterFX.ex4
  • Символ: EURUSD или любой другой
  • Таймфрейм: M1 или другой
  • Модель: ControlPoints или OpenPricesOnly ( важно! )
  • Spread: 20
  • Visual mode: ON
  • Отметьте Use Date: — задайте даты начала и окончания
  • Speed: - передвиньте регулятор на максимум, иначе скорость прокрутки исторических данных будет медленной !!!

Настройки BackTesterFX.ex4

Order lot - начальный лот для панели управления

Slippage /pips/ - проскальзывание для установке или удалении рыночных ордеров

Magic - уникальный номер ордеров советника

Order comment - текстовый комментарий к ордерам


Сравнение BackTester FX и BackTester Pro

BackTester FX BackTester Pro
Установка ордеров  Установка ордеров
Удаление ордеров  Удаление ордеров
Регулировка скорости прокрутки данных Регулировка скорости прокрутки данных
Изменение стороны привязки к графику Изменение стороны привязки к графику
---//--- Возможность редактирования установленного ордера 
---//--- Скроллинг - быстрая перемотка данных вперед на заданный период времени
 ---//--- Установка часового пояса торговли: по GMT0, Нью Йорк или время терминала
---//--- Перемотка данных на заданный период от M1 до W2
---//--- Перемотка на начало сессии Азия, Лондон, Нью Йорк
---//--- Отрисовка времени и уровня открытия дня
 ---//--- Отрисовка уровней high и low предыдущего дня 
 ---//--- Отрисовка торговых сессий 
 ---//--- Индикация времени последней свечи согласно заданного временного пояса
 ---//--- Отчистка графика от старых графических объектов
 ---//--- Автоматическая пауза при открытии или закрытии ордера при скроллинге 
 ---//--- Автоматическая пауза при пересечении ценой горизонтального уровня при скроллинге


Платная версия BackTester Pro имеет большую функциональность и скорость работы!

BackTester Pro можно тестировать бесплатно в течении недели на истории.

Перейти на страницу BackTester Pro


Нашли ошибку или у вас появились вопросы напишите автору!

Связаться с автором

Посмотреть все продукты автора

Prodotti consigliati
Hotkeys Orders Closing
Sergey Oleinik
Utilità
The utility is designed to close several types of orders. Closing is done by pressing the hot key. How to place and delete orders by voice using the utilities of this type, see the video below the description.  https://www.youtube.com/channel/UCTpVWJkEic6TzoXr0qc9RIw/featured Provided closing options: KEY "1" DELETE BUY STOP. KEY "2" DELETE SELL STOP. KEY "3" DELETE BUY AND SELL STOP. KEY "4" DELETE BUY LIMIT. KEY "5" DELETE SELL LIMIT. KEY "6" DELETE BUY AND SELL LIMIT. KEY "7" DELETE ALL PEND
FREE
Left4Trade MT4 Script
Oleksandr Tsedryk
Utilità
Left4Trade MT4 Script  A script allows displaying the closure of a trade on the current chart. It helps to see where the trade was opened and closed and how it affects the overall trading result. When using this script, arrows indicating the opening and closing of trades are displayed on the chart. They can be configured with different colors according to your preferences. One of the main advantages of using this script is the ability to quickly analyze trading operations, which allows you to
FREE
Master Order Sender CSV MT4
Joaquin Nicolas Metayer
Utilità
This Expert Advisor monitors all open trades and saves them to a CSV file whenever a change is detected. It’s a lightweight tool for exporting trade data from MetaTrader 4 in real time. What it does: Monitors all open positions on the terminal Detects changes (order type, volume, price, SL, TP, etc.) Writes updated trade data to a .csv file ( TradeCopy.csv ) Includes order ID, symbol, type, lot size, price, SL, and TP Saves files in the Common Files folder for easy access by other applications H
FREE
Script DeleteALL Pending Orders
Raudhah Hayatun Nufus
Utilità
Delete All Pending Orders for MT4 script   - closes absolutely all orders, whether pending or market ones. Orders are closed at the current profit/loss indicators at the time of closing. The script is suitable for moments when you need to quickly close all orders at the current indicators. The script is very easy to use, just drag the script onto the chart and it will do its job. Add me as a friend, I have many other useful products.
FREE
Technical analysis Dashboard
Igor Zizek
4.1 (10)
Utilità
Display rectangles and trendlines list from  Trading box  Technical analysis tool. Objects are ordered in the list by pip distance that is difference between object price and Bid price. With this tool you will know which chart to look for next trading opportunity. No more switching between charts and searching for trades where price is close to rectangle zone or trendline support resistance level. Sorted Rectangles and Trendlines by pip distance -  If you are trading on multiple charts, then th
FREE
EZT ChartChanger Limited
Tibor Rituper
Utilità
This is a free version of our Great tool with limited functions. The ChartChanger is a great utility tool to reduce the number of open charts on your terminal. There is three section to it: Symbols, Time frames and Templates. You need only one chart to be open and still you can scroll up to multiple ones. Symbols: With the push of a button you can change from one symbol to another, and your applied indicators will stay on the next chart. For the symbols there is an auto detection mode, or you ca
FREE
Ofir Notify for Telegram Light edition
Gad Benisty
5 (1)
Utilità
NEW :    integration with Ofir Signals to send personalized alerts Ofir Notify is a tool which send alerts on trades to Telegram Alert on any event concerning a position : Opening, Closing, modification (SL, TP) Send alerts to Chats, Groups and Channel Alert on Equity change Display Risk, Reward and progress of profit/lost for each position Customization of alerts Sending charts screenshots with alerts Send signals from your indicators or experts Multi-lingual NEW  : version 2 brings integratio
FREE
Open the chart
Jie Yi Weng
Utilità
You can check out comment #1 how does it work This is a very useful tool, enter the currency charts you need to open, use the symbol "/" to distinguish them, and select the periodicity /TF of the chart, press the button and they will open the charts for you in batches without you having to manually open them each! Because some EA use multiple currency pairs strategy, but do not support one chart to support all currency pairs, so I developed this tool, hope you like it, if you are satisfied with
FREE
Save Sniper
VITALI ZYRKO
Utilità
Consigliere Sniper è un semi-esperto, il cui compito principale di aprire operazioni di strategie trader utilizzando il cosiddetto regolamento «Cassaforte» e anche il richiamo di posizione, che viene utilizzato in combinazione con non сработавшим regola «Cassaforte». Vale la pena notare che l'esperto non analizza il mercato sulla strategia Sniper, ma è un normale assistente per l'implementazione di un approccio popolare alla gestione del denaro. Vale anche la pena notare che il consulente fun
FREE
Average Open Price BreakEven Set
Michal Herda
Utilità
This program calculates the average opening price for sell and buy positions separately. Program allows you to modify the stop loss value to the calculated breakeven price, this value could also be modified by a user-defined integer value in points. All you have to do is press the button. You can also choose Logs_Display_Enable input value if you need to get some additional, useful informations. Enjoy using !!!
FREE
Volume By Color RSJ MT4
JETINVEST
5 (1)
Indicatori
This simple indicator paints with a darker color on the volume bar when the quantity traded is above the average of select number of periods of the volume itself, highlighting the moments when there was a large volume of deals above the average. It is also possible to use a configuration of four colors where the color tone shows a candle volume strength. The indicator defaults to the simple average of 20 periods, but it is possible to change to other types of averages and periods. If you like t
FREE
Current Price MT4
Keni Chetankumar Gajanan -
5 (1)
Utilità
A simple and useful Current Price Panel, which displays magnified current Bid, Ask prices and spread, movable anywhere on chart window using the mouse. Also provides an option to have as text at a static location showing bid or ask price along with spread, shown at any location on the chart. Allows display as pips or points along with spread highlighted in distinct color if it crosses the threshold point for the previous 100 ticks. Includes an option to show or hide the last digit (pipette) of t
FREE
Fix profit on chart
Oleksii Alipa
Utilità
The script closes all positions for which the profit is more than 5 pips. Works only on an open pair (on an open chart). The terminal must have the "Algo trading" mode enabled. Effective if there are many open positions that need to be closed quickly. The script does not replace trailing stop or advisor.   The script checks all open deals and closes those that meet the condition (profit is more than 5 pips) once at the time of launch. For the subsequent closing of new profitable positions, y
FREE
Alert Relay Helper MT4
The Hung Ngo
Utilità
Alert Relay Helper (EA) – MT5  & MT4 Encrypted bridge that forwards indicator alerts to external messengers *   in real-time. Plug-and-play   utility – simply attach it to   one   chart. Zero trading functions   – does   not   open, modify or close orders. End-to-end AES-256 encryption   – only custom indicators that support the same key can broadcast messages (e.g.  VWAP Ultimate Pro   v1.20+). Multi-platform   – MT5 build 4150+, MT4 build 1380+. Before you turn it on : Open Tools > Options >
FREE
Trade Full Buttons free demo
Cuong Pham
Utilità
This is a free demo version for USDJPY only. Here is the link to full version: https://www.mql5.com/en/market/product/25912 This product has no input parameters. The product helps you to open and close orders faster, include instant and pending orders. It helps you to open order faster and easier, to make an order you simply click on the button. Buttons List BUY/SELL: to open instant Buy or Sell orders. BUY STOP/BUY LIMIT/SELL STOP/SELL LIMIT: to open pending order. The distance to the current
FREE
TimeZone MT4
Wei Bai
Utilità
The   Time Zone   indicator allows users to set specific time periods for major trading sessions (Asian, European, North American) and display them with distinct colors on the chart. Users can choose how many days of trading zones to show, set the start and end times for each session, and define the color to represent each trading period. The chart refreshes at user-defined intervals to ensure the time zone data is accurate and current. Key Features: Display Trading Zones:   Users can choose to
FREE
Simple panel EA
Fedor Arkhipov
4.92 (13)
Utilità
This is a simple panel EA for one-click trading. Unlike the standard panel, it features the Close all button for closing all orders on the current symbol, as well as the ability to enter the stop loss and take profit values before opening an order. The EA distinguishes its orders from others, therefore, the magic number must be specified in the panel settings. The panel is able to take screenshots when opening and closing deals to allow further analysis of the signals for opening/closing orders.
FREE
Market Data Logger
Baewan Kim
Utilità
PRODUCT description: Market Data Logger is a utility tool specially created for the sole purpose of logging your Broker's market data to a text file. With this tool, you will be able to record and export metrics from your MT4 Broker such as the "MT4 Market Watch Time", "Bid Price", "Ask Price", "High Price", "Low Price" and various measures of "Spread". This tool may be of interest to traders, data scientists wanting to capture and analyze market data, entrepreneurs, archival purposes, hobbyi
FREE
Account Cash Status
Boguslaw Nejmanowski
Utilità
Account Cash Status This indicator shows actual account balance and equity. Can be placed in any position on chart even in subwindow. Account Balance is displayed in gray color. When there is no opened position the account equity is displayed in dark gray color. When there is opened position and equity value is lower than balance value the color is changed for red. When there is opened position and equity value outperforms balance value the color is changed for lime. Colors may be set freely by
FREE
TradePanel Pro
Roman Podpora
4 (4)
Utilità
Questa versione PRO del pannello di trading semplifica il trading per coloro che rispettano il Money Management in base all'entità dello stop loss e al carico sul deposito. Uno strumento comodo per chi ha bisogno di aprire ordini senza perdere tempo nel calcolo del lotto. I valori di rischio e le dimensioni dello stop loss possono essere impostati nei campi del pannello stesso, riducendo il tempo per impostare il lotto desiderato. La tipologia di MM selezionata visivamente nelle impostazioni vie
FREE
AQ RiskOptimizer
HIT HYPERTECH INNOVATIONS LTD
5 (1)
Utilità
Risk Optimizer is the absolute solution for applying risk management on your account. Bad risk management is the main reason that causes traders to lose money. Risk Optimizer calculates and suggests the correct lot size for each position according to your personal, customized risk profile. You can give directly your preferred risk as percentage (%) for each position or you can trust our algorithms to calculate and optimize according to your risk category selection. But it is not only that! Selec
FREE
VisualTicksEA
Dariusz Grywaczewski
Utilità
VisualTicks_EA is an Expert Advisor dedicated to the VisualTicks chart. Works ONLY on the VisualTicks chart. Is a tool that lets you open and close transactions directly on the VisualTicks chart. There is only one parameter in EA settings: magic - next EA number. If you use more than one VisualTicks_EA on MT4, you must enter a different magic number. After starting VisualTicks_EA, the following buttons will appear on the chart: Open BUY - opens one BUY transaction of a specified lot size. Cl
FREE
Gann Drawer SQ9
Abdelkarim Elbouhali
Utilità
Interactive Gann Drawer of Square 9 (Temporary free download for the 1st 20 users) This Expert Advisor (EA) turns Gann’s Square of 9 method into a dynamic and interactive trading tool . It automatically calculates and draws key amazing accurate support and resistance levels on your chart all based on a point in history that you choose by just clicking on the chart. If you just want to see it drawing and analyzing and open you trades yourself  use this version. But if you want the same tool that
FREE
SkyStarAssistant
Minh Huyen Nguyen
Utilità
Assistant for placing orders, closing orders, creating SL TP orders with tradingstop.  Suitable for Scalping. Helps Traders place orders and close orders quickly. 1. Magic_mn ==> Ea number.2. total_buy ==> Buy order number. 3. total_sell  ==> Sell order number. 3.TrailingStop_ON ==>   ON/OFF .     4.TrailingStop ==> Poin profit protection. 5. GMT ==> Time GMT.                  6. ShowEach ==> Show Profit on the chart. 7. Statistical ==>Statistics are allowed 8.Statistical_time_frame ==>  Profit
FREE
TimeBar MT4
Ivan Butko
Utilità
TimeBar TimeBar è un semplice indicatore informativo che mostra il tempo rimanente fino alla chiusura della barra, nonché il tempo trascorso dall'apertura della barra e l'ora corrente. Per facilità di percezione sono state aggiunte due tipologie di modalità di visualizzazione: sotto forma di commento nell'angolo in alto a sinistra del grafico, oppure sotto forma di oggetto grafico. Vantaggi Selezione del carattere Dimensione del font. Puoi impostarne uno qualsiasi. Quando commenti è troppo pic
FREE
Close All When Equity MT4
Hoang The Manh
Utilità
This Tool Allow you close all open Orders automatics when Equity reach to specific value:  - When Equity is less than  specific value - When Equity is greater than  specific value - And Allow you close all open orders in manual - It will notification to MT4 Mobile app when it execute close all orders. __________________________________________ It very helpful for you when you trade with prop funds. Avoid reach daily drawdown and automatics close all orders when you get target.
FREE
CyberTrader Assistant Demo
Artem Filippov
Utilità
This is a demo version of CyberTrader Assistant tool. In demo version you cannot change lots value (it is set to the minimal value for the given symbol) and price rounding function for pending orders is unavailable This tool simplifies routine trading tasks (like opening market orders, setting up pending orders, closing of all orders and orders by parameter), helps to control losses by use of break even stop and trailing stop, and adds a little bit of cyber punk edge to your trading Control Ele
FREE
Slippage Monitor
Ziheng Zhuang
4.8 (5)
Utilità
This EA is designed to monitor the slippage of opening and closing orders, and save the records in files. It is useful to record the slippage and evaluate brokers. The record files are saved in the folder  MT4_Data_Folder\MQL4\Files.  Go to "File " --> "Open Data Folder" . Warning : Do NOT open the files directly, otherwise it will affect the exectution of EA, just copy them to another folder and open them. Usage: Open a chart and load the EA on it, just need only one EA to run, it monitors al
FREE
WalkForwardReporter
Stanislav Korotky
Utilità
WalkForwardReporter is a script creating HTML reports from walk-forward optimization results generated by WalkForwardOptimizer (WFO) library. It allows you to easily view and analyze your expert adviser (EA) performance and robustness in unknown trading conditions of future. You may find more details about walk-forward optimization in Wikipedia . Once you have performed optimization using WFO, the library generates a CSV-file and special global variables with resulting data. Copy the CSV-file fr
FREE
Local Server GMT Clock
Michal Herda
Utilità
Simply clock. Local time as default. There are possible to Select: Local Time /Server Time /GMT Time as input. Please take into account that the local time is the most accurate. However ,this clock always uses local time seconds, even If GMT / Server Time Is selected.  I solved it this way to get more accuracy. Delays can occur when changing minutes or hours, if local time is not selected.
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il Local Trade Copier EA MT4 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista, Local Trade Copier EA MT4 offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze specifiche.
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (420)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gatto MT4) non è solo un semplice copiatore locale di operazioni; è un quadro completo di gestione del rischio ed esecuzione, progettato per le sfide del trading moderno. Dai challenge delle prop firm alla gestione dei conti personali, si adatta a ogni situazione grazie a una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata delle operazioni. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilità
Seconds Chart — uno strumento unico per creare grafici in secondi su MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puoi generare grafici con timeframe definiti in secondi, ottenendo una flessibilità e una precisione d'analisi ideali, non disponibili nei grafici standard in minuti o ore. Ad esempio, il timeframe S15 indica un grafico con candele di 15 secondi. Puoi utilizzare qualsiasi indicatore, expert advisor e script. È facile utilizzarli proprio come nei grafici standard. A differenza degli strumenti s
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilità
Copiatore commerciale per MetaTrader 4.       Copia le operazioni, le posizioni e gli ordini forex da qualsiasi conto. È uno dei migliori copiatori commerciali       MT4 - MT4, MT5 - MT4       per il       COPYLOT MT4       versione (o       MT4 - MT5 MT5 - MT5       per il       COPYLOT MT5       versione). Versione MT5 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Versione
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (8)
Utilità
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (52)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilità
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Utilità
Equity Protect Pro: Il tuo esperto di protezione del conto completo per un trading senza preoccupazioni Se stai cercando funzionalità come protezione del conto, protezione del capitale proprio, protezione del portafoglio, protezione multi-strategia, protezione dei profitti, raccolta dei profitti, sicurezza del trading, programmi di controllo del rischio, controllo automatico del rischio, liquidazione automatica, liquidazione condizionale, liquidazione programmata, liquidazione dinamica, trailin
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Utilità
Basket EA MT4 è un potente strumento per la presa di profitto e un sistema completo di protezione del conto, tutto in una soluzione semplice e intuitiva. Il suo scopo principale è quello di offrire un controllo totale sul profitto e la perdita complessiva del conto, gestendo tutte le posizioni aperte a livello di "cestino" (basket) e non singolarmente. L’EA offre una serie completa di funzionalità a livello di basket, come take profit, stop loss, break even e trailing stop. Questi possono essere
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilità
Il MT4 to Telegram Signal Provider è uno strumento facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali a Telegram, trasformando il tuo account in un fornitore di segnali. Il formato dei messaggi è completamente personalizzabile! Tuttavia, per un uso semplice, puoi anche optare per un modello predefinito e abilitare o disabilitare parti specifiche del messaggio. [ Dimostrativo ]  [ Manuale ] [ Versione MT5 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilità
Expert Advisor Risk Manager per MT4 è un programma molto importante e secondo me necessario per ogni trader. Con questo Expert Advisor sarai in grado di controllare il rischio nel tuo conto di trading. Il controllo del rischio e del profitto può essere effettuato sia in termini monetari che in termini percentuali. Affinché l'Expert Advisor funzioni, è sufficiente allegarlo al grafico della coppia di valute e impostare i valori di rischio accettabili nella valuta del deposito o in % del saldo
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilità
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilità
Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading insights. It reads between the lines of financial news, scans the forex ma
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (inclusi quelli privati e restrittivi) direttamente sul tuo MT4.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare le negoziazioni. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida dell'utente + Demo  | Versione MT5 | Versione Discord
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilità
Trade Copier è un'utilità professionale progettata per copiare e sincronizzare le transazioni tra conti di trading. La copiatura avviene dal conto/terminale del fornitore al conto/terminale del destinatario, che sono installati sullo stesso computer o vps. Prima di acquistare, puoi testare la versione demo su un account demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Funzionalità e vantaggi principali: Supporta la copia degli ordini: MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, inclusi i conti di compensaz
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Utilità
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilità
Da Telegram a MT4: la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con   Telegram su MT4   , l'utility all'avanguardia progettata per copiare i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 4, senza bisogno di DLL. Questa soluzione affidabile garantisce un'esecuzione impeccabile dei segnali con una precisione e opzioni di personalizzazione senza pari, risparmiando tempo e aumentando la tua efficienza. [ Instruction
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilità
Fai trading automaticamente su zone di supporto e resistenza o di domanda e offerta una volta identificate le aree chiave da cui vuoi fare trading. Questo EA ti consente di disegnare zone di acquisto e vendita con un solo clic e poi posizionarle esattamente dove ti aspetti che il prezzo cambi. L'EA monitora quindi quelle zone e farà trading automaticamente in base all'azione del prezzo che specifichi per le zone. Una volta che il trading iniziale è stato eseguito, l'EA uscirà in profitto nella
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Utilizzando il nostro pannello di trading, puoi fare trading con un clic dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. Calcoli automatici di parametri e funzioni che semplificano la vita di un trader e lo aiutano a condurre le proprie attività di trading in modo molto più rapido e conveniente. Suggerimenti gra
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.8 (30)
Utilità
Chiusura delle posizioni in MetaTrader 4 al raggiungimento del profitto/perdita totale con la funzione di trailing del profitto. Puoi abilitare le fermate virtuali (ordine separato) . Calcolo e chiusura per le posizioni ACQUISTA e VENDI separatamente (Separate BUY SELL) . Chiusura e calcolo di tutti i simboli o solo del simbolo corrente (Tutti i simboli) . Abilita il trailing per il profitto ( Trailing Profit ). Chiudi su profitti e perdite totali su valuta di deposito, punti, o percentuale del
KopirMT4 Copy trades for MT4
Alexandr Gavrilin
4.53 (80)
Utilità
The adviser has been withdrawn from sale  KopirMT4 (CopierMT4) - transaction copier for the MetaTrader 4 terminal, copies (synchronizes, duplicates) transactions from any accounts (copier, copy dealers).  Supports copying: MT4 <-> MT4, MT4 -> MT5 Hedge, MT5 Hedge -> MT4 Support:  https://www.mql5.com/ru/messages/01c3f341a058d901 Why exactly our product? The copier has a high speed and is not dependent on ticks. Copy speed - less than 0.5 sec. Transactions are copied with high accuracy, the sc
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Utilità
Proteggi facilmente il tuo capitale di trading Proteggere il tuo capitale è importante tanto quanto farlo crescere. KT Equity Protector è il tuo gestore del rischio personale: monitora costantemente l’equity del conto e interviene automaticamente per prevenire perdite o bloccare i profitti chiudendo tutti gli ordini attivi e pendenti quando vengono raggiunti i livelli di profitto o perdita predefiniti. Niente più decisioni emotive o congetture: solo protezione affidabile dell’equity che lavora p
Partial Closure EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Utilità
Partial Closure EA MT4 ti consente di chiudere parzialmente qualsiasi operazione sul tuo conto, manualmente tramite una percentuale scelta della dimensione del lotto e/o per numero di ticket, oppure automaticamente a percentuali specifiche dei livelli di TP/SL, chiudendo una percentuale della dimensione iniziale del lotto su un massimo di 10 livelli di take profit e 10 di stop loss. Può gestire tutte o alcune delle operazioni nel tuo conto specificando o escludendo determinati numeri magici, co
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilità
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilità
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
Altri dall’autore
Momentum DX
Mikhail Nazarenko
5 (1)
Indicatori
The indicator shows points for the continuation of the trend for currency pairs with the participation of the USD dollar with a probability of more than 80%. The algorithm is based on comparing the momentum of the current currency pair with the momentum of the DX dollar index at the current time. Using the dollar index allows us to evaluate not only the current pair, but the entire picture for all major currencies at once. This approach increases the reliability and reduces the number of false p
Simple trend
Mikhail Nazarenko
5 (1)
Indicatori
Simple trend   is a professional version of the trend indicator and entry points. It uses Price action and a unique filtering algorithm to determine the trend. Shows the change in the direction of price movement on any currency pairs, without redrawing the result. Suitable for determining entry points for scalping and swing, as well as for intraday, medium-term trading. Features Marks trend reversal locations and directions. Suitable for all types of trading, in any markets. Allows you to enter
Volume Fractals
Mikhail Nazarenko
4.83 (6)
Indicatori
Fractal is one of the main indicators in a number of strategies. Volume Fractals has expanded the functionality of the standard indicator version. The product features fractals sorting and displaying fractals representing both price and volume extreme points. Application Stop losses Reversal signals Placing pending orders for a fractal breakout Options Bars of history - number of chart bars the indicator is displayed for Left side minimum bars - minimum number of bars to the left of the fracta
FREE
Fractals
Mikhail Nazarenko
Indicatori
The Fractals indicator displays on the chart only fractals with the specified parameters in the indicator settings. This allows you to more accurately record a trend reversal, excluding false reversals. According to the classical definition of a fractal, it is a candlestick - an extremum on the chart, which was not crossed by the price of 2 candles before and 2 candles after the appearance of a fractal candle. This indicator provides the ability to adjust the number of candles before and after t
Smart Trend Line
Mikhail Nazarenko
Indicatori
Indicator with an innovative algorithm for determining the direction of the trend. Shows the best results for determining the trend on any currency pairs, stocks, cryptocurrency without redrawing the result. It will help you immediately determine the profitability of the current pair and timeframe. Uses Price action patterns in conjunction with the author's unique algorithm. Suitable for both beginners and professionals for all types of trading. How to choose a profitable timeframe and optimize
Simple Order
Mikhail Nazarenko
5 (2)
Utilità
Simple order is designed to make placing pending orders as easy and fast as possible. Setting a pending order takes just two steps. 1. Double-click on the price of placing an order, after that a panel with buttons for order names appears. 2. Click on the button of the required order That's it, the pending order is set. If necessary, we adjust the order by dragging, as well as change the sizes of stop loss and take profit. Don't forget to pre-set the size of the stop loss and take profit in the S
FREE
Not trading time
Mikhail Nazarenko
4 (2)
Indicatori
There are time periods in the market, when trading is highly likely to be unprofitable. This indicator warns you about such non-trading situations and helps you preserve your money and time. Parameters Remind about non-trading periods: Expiration week - remind about the expiration week Consumer index day - remind a day before the release of Consumer index day NON FARM - remind a day before the release of NON FARM Christmas - remind a day before Christmas New Year Days 25.12 - 15.01 - remind abo
FREE
TradingSessions
Mikhail Nazarenko
Indicatori
Индикатор отображает различными цветами на фоне графика три торговые сессии. Открытие - закрытие Лондон, Нью Йорк, Токио по умолчанию. Применение Для успешной торговли важно знать начало и конец торговых сессий с наибольшей ликвидностью, так как именно в это время цена делает самые большие движения. Особенности Настройки по умолчанию - торговые сессии по Лондону, Нью Йорку, Токио. Возможность выставить свои рамки тоговых сессий Алерт при открытии сессии Показ открытия дня по GMT Настройки для
FREE
BestTF
Mikhail Nazarenko
Indicatori
Индикатор BestTF поможет быстро выбрать самый лучший для торговли таймфрейм валютной пары или криптовалюты. Индикатор BestTF рассчитает и покажет в таблице крутизну графика (волатильность) для всех существующих таймфреймов текущего торгового инструмента. Почему важно правильно выбрать таймфрейм Выбор таймфрейма является ключевым аспектом при торговле на валютном рынке по нескольким причинам: Торговые стратегии: Различные торговые стратегии эффективны на разных таймфреймах. Например, краткосроч
FREE
Del All Orders
Mikhail Nazarenko
Utilità
A script for group removal of orders of a given type. To delete, drag the script onto the chart and in the pop-up window select the type of orders to be deleted and click OK. Settings Types of orders to delete - order types to be deleted or closed ALL_PENDING - OP_BUYLIMIT, OP_SELLLIMIT, OP_BUYSTOP, OP_SELLSTOP ALL_LIMIT - OP_BUYLIMIT, OP_SELLLIMIT ALL_STOP - OP_BUYSTOP, OP_SELLSTOP ALL_MARKET - OP_BUY, OP_SELL ALL_LIMIT_BUY - OP_BUYLIMIT ALL_LIMIT_SELL - OP_SELLLIMIT ALL_STOP_BUY - OP_BUYSTOP A
FREE
OffsetGMT
Mikhail Nazarenko
5 (1)
Utilità
Script for quickly determining the time offset of your broker's server relative to GMT. For correct operation in the strategy tester, many Expert Advisors require GMT time to be entered in the settings for the terminal where testing is being performed. Developers are forced to enter the GMT offset for testing separately, as such functions are not provided in the tester. This script can help quickly determine the time offset in your terminal relative to GMT. Parameters Day light saving time for
FREE
POC level
Mikhail Nazarenko
5 (1)
Indicatori
POC level is the most important tool for trading in the Forex market when it is impossible to see real volumes. The POC level displays the Point Of Control (POC) levels of the   Market Profile   on the chart for the area marked with a rectangle. This indicator will significantly improve the accuracy of your position entries. The indicator automatically calculates the POC level for any array of candles marked with a rectangular area. Application To get the POC level, just create and drag a rectan
POC line
Mikhail Nazarenko
5 (2)
Indicatori
Индикатор POC line автоматически находит накопления крупных игроков и отображает структуру перетекания объемов, в виде линии проходящей по уровням Point Of Control (POC) - максимальных горизонтальных объемов. Незаменим для торговли на рынке FOREX. Применение Уровни установки лимитных ордеров Уровни за которые прячут стоплосс Для переноса стоплосса в качестве трала Установите индикатор на любой график, и он самостоятельно найдет и выделит уровни Point Of Control свечных флетов и накоплений. Расч
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicatori
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
MultyTrend PA
Mikhail Nazarenko
5 (2)
Indicatori
The indicator combines the principles of    Price Action    and a unique filtering algorithm with feedback for the three movings, this allows you to determine the pivot points and the current trend on any timeframe with a high probability.   MultyTrend PA is an evolution of the Trend PA indicator and can be used on the principle of the three Elder screens, with everything you need is displayed on the same graph. Line 1 fast moving, Line 2 main moving, Line 3 - slow moving to determine the direct
Scalper gun
Mikhail Nazarenko
4.5 (2)
Indicatori
Scalper gun   - the main weapon for trade in scalping and swing, with visualization and alert of entry points. The indicator works in both trend and non-trend market conditions. Suitable for beginners and experienced traders. SCALPER GUN surpasses popular top indicators of this site in speed, quality of visualization and accuracy of entry !!! Before buying, download the Scalper gun demo and compare it with similar indicators for scalping in the MT4 tester. Features This is a complete trading sy
Fractal Pro
Mikhail Nazarenko
Indicatori
Fractal Pro   is a professional version of the display of fractals with additional filtering. Visualizes fractals by price and volume. Suitable for defining entry points for scalping and swing, as well as for intra-day, mid-term trading. Fractals - candles on which the price turned in the opposite direction. Volumetric fractal is an extremum not only in price, but also maximum in volume. Features Visualizes the location of price reversals. Marks candles that are fractals both in price and volum
Fractal Zig Zag
Mikhail Nazarenko
Indicatori
A   professional version of the ZigZag indicator for visualizing the structure of price movements by fractals. Fractal ZigZag fixes the flaws of the standard version of the ZigZag indicator MT4. It uses Price action and a unique filtering algorithm to determine fractals. Suitable for all types of trading. Ideal for trading according to the WM pattern "Sniper" strategy !!! Features Marks the place of price reversal during the formation of a new fractal with specified parameters. Suitable for al
Momentum Pro
Mikhail Nazarenko
Indicatori
Professional version of the Momentum indicator. Works great on trending currency pairs, and also accurately shows where to top up positions by trend. It displays the direction of entry on the chart with arrows and alerts when an entry point appears. With a minimal interface has high functionality. Features It has no lag and gives a noticeable advantage over the standard Momentum indicator Simple and intuitive graphical interface, minimum settings. Settings of each moving for your trading style.
Imbalance SM
Mikhail Nazarenko
Indicatori
Imbalance is one of the important zones on the chart, to which the price will always strive to cover it. It is from the imbalance zone that the market most often makes significant reversals, rollbacks and gives entry points that you can successfully trade. In the   Smart Money   concept, the imbalance zone is used to find an entry point, as well as a place for take profit at the level of imbalance overlap by the price. Until the imbalance is overlapped, it is the closest target for the price. Ho
Sessions master
Mikhail Nazarenko
Indicatori
Session master - индикатор торговых сессий с расширенными возможностями. По умолчанию отображает Азиатскую, Лондонскую и Нью Йоркскую сессии, с возможностью самостоятельно настроить каждую сессию индикатора под свою торговлю.  Описание Отображает прямоугольной областью заданный период в часах дня Максимум и минимум сессии соответствуют максимам и минимумам прямоугольных областей сессий Индивидуальная настройка для каждой сессии, имя, цвет, период в часах Автоматически переводит время сессий зада
Liquidity DWM
Mikhail Nazarenko
Indicatori
Индикатор LiquidityDWM  отображает на графике не перекрытую дневную, недельную, месячную ликвидность и предназначен для определения предрасположенности направления ценового движения.  В концепции движения цены рынок всегда стремиться в сторону ликвидности для ее снятия, поэтому для торговли очень важно знать рыночную предрасположенность движения цены. Индикатор LiquidityDWM покажет вам самые важные уровни ближайшей ликвидности, куда стремиться рынок в первую очередь. Знание первоочередной цели д
Divergentor
Mikhail Nazarenko
Indicatori
Divergentor — это продвинутый индикатор предназначенный для выявления дивергенции - точек   расхождения цены у двух различных пар с известной корреляцией. Например  EURUSD и индекса доллара DXY, USDCHF и EURUSD, ETHUSD и BTCUSD, Nasdaq100 и SP500 и тп. Индикатор использует фундаментальную закономерность движения цены за основным активом и дает преимущество в более раннем определении разворота на текущей паре. Индикатор может быть использован как готовая стратегия входа. Идеально подходит как для
VWAP pro
Mikhail Nazarenko
Indicatori
VWAP   (Value Weighted Average Price)   is an indicator of market makers and banks. It is used by professional traders for intraday, weekly and long-term trading. If you are not familiar with it yet, it is high time to figure it out. How does VWAP work? VWAP shows the volume-weighted average price over a certain period. Its calculation takes into account both the price change and the volume of transactions in each candle. Candles with a higher volume have a greater impact, which increases the ac
BackTester Pro
Mikhail Nazarenko
Utilità
BackTester Pro is a manual trading simulator for historical data in the MetaTrader 4 Strategy Tester. It allows you to simulate market conditions, manually open and close trades, and analyze strategies without risking your deposit. Main Features Manual trading emulation in MT4 visual strategy tester Compatible with any symbols and timeframes Fast order execution (open/close) Customizable lot size, Stop Loss, and Take Profit Integrated logging and trade statistics in MT4 tester Perfect tool for s
Simple Trend MT5
Mikhail Nazarenko
Indicatori
Simple trend mt5   is a professional version of the trend indicator and entry points. It uses Price action and a unique filtering algorithm to determine the trend. Shows the change in the direction of price movement on any currency pairs, without redrawing the result. Suitable for determining entry points for scalping and swing, as well as for intraday, medium-term trading. Features Marks trend reversal locations and directions. Suitable for all types of trading, in any markets. Allows you to en
Fast Trend MT5
Mikhail Nazarenko
4 (1)
Indicatori
Fast trend  - профессиональная версия индикатора определения направления тренда и точек входа. Индикатор с высокой вероятностью определяет направление тренда на любых валютных парах, акциях, криптовалюте без перерисовки результата.   Для определения тренда использует Price action и авторский уникальный алгоритм фильтрации.     Подходит для всех видов торговли, как для скальпинга так и для  долгосрочной торговли. Данная версия индикатора это другая ветка эволюции алгоритма индикатора Simple Trend
POC level MT5
Mikhail Nazarenko
Indicatori
The indicator automatically calculates       and displays the level of the maximum       real   volume Point Of Control (POC) of the Market Profile for the   array of candles   highlighted by a rectangular area. This will significantly increase the accuracy of your position entries when trading POC bounces and reversals. Attention when testing the demo version!   In the MT5 strategy tester , there is no possibility of dragging a rectangle and this is a problem of limitations of the MT5 strategy
Range profile
Mikhail Nazarenko
Indicatori
The indicator automatically calculates the level and   real volume       Point of control, and also displays the market profile for an array of candles, within the boundaries of a rectangle. If your strategy is based on taking profit on a rebound from price accumulations,   the Range profile indicator will become the main tool in scalping trading. Point of control is calculated based on the total volume for each tick or minute candles, depending on the settings and trading timeframe. In the abse
Smart trend line mt5
Mikhail Nazarenko
Indicatori
Индикатор с уникальным авторским алгоритмом определения направления тренда. Показывает лучшие результаты определения тренда на любых валютных парах, акциях, криптовалюте без перерисовки результата. Имеет встроенную статистику, что поможет сразу определить прибыльность текущей пары и таймфрейма. Использует паттерны Price action в связке с уникальным алгоритмом фильтрации. Подходит как новичкам так и профессионалам для всех видов торговли. Как выбрать прибыльный таймфрейм и оптимизировать индикато
Filtro:
Dimitri Nepomniachtchi
5269
Dimitri Nepomniachtchi 2025.07.10 01:10 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione