Neon Shadow MT5

4.85

Non stai semplicemente guardando un consulente, ma sei parte di un approccio globale il cui obiettivo principale è garantire guadagni a lungo termine e realistici con un rischio minimo per il trader. La base di questo approccio si fonda su concetti di trading avanzati combinati con l'apprendimento automatico, che si rafforzano reciprocamente in modo efficace. Un'altra caratteristica unica è che il sistema non ha bisogno di essere ottimizzato, poiché questa funzione è gestita dai miei server. Le impostazioni aggiornate vengono pubblicate quotidianamente sui nostri canali Telegram per mantenere la rilevanza del sistema a un livello elevato. In aggiunta, pubblichiamo consulenti redditizi che sono inizialmente addestrati sui dati di prezzo più recenti e successivamente verificati manualmente per liberarti dalla routine. I consulenti sono subito pronti a lavorare.

Questa è una versione semplificata del consulente a pagamento Neon Trade MT5.

A partire dalla versione 7.3, il prodotto è stato migliorato e dispone di una modalità avanzata che libera completamente dalla routine, adattandosi automaticamente ai cambiamenti del mercato. Basta semplicemente applicarlo a qualsiasi grafico e dimenticarsene.

I file .SET per avviare la modalità avanzata possono essere trovati qui.

Come utilizzare: Applicare il robot a qualsiasi grafico e seguire le indicazioni testuali. Dopo aver seguito con successo le indicazioni, la modalità sarà sbloccata.

Disclaimer: Questa modalità non è la funzionalità principale del sistema e presenta alcune limitazioni. La funzionalità è considerata un bonus e non è obbligatoria. È disponibile una versione di prova senza limitazioni. Può essere scaricata qui. Questa versione è simile alla modalità avanzata di trading, ma priva di qualsiasi restrizione.

!!! Versione per MetaTrader 4 !!!

La nostra comunità Telegram

## Utilizzo di Neon Shadow:

  • Modalità STATIC: Destinata alla familiarizzazione e dimostrazione delle funzionalità del sistema. Aiuta l'utente a conoscere le capacità del prodotto. È possibile fare trading, ma non è consigliato.
  • Modalità DYNAMIC: Destinata al trading. L'utente seleziona le impostazioni preferite dal canale Telegram pubblico, di cui il link è sopra. Una volta alla settimana raccoglie un set di queste impostazioni e le inserisce con sostituzione nella cartella di lavoro dell'expert advisor (Studia le istruzioni per l'expert advisor. C'è un'istruzione video e una normale istruzione testuale. Il link al testo è sopra. L'istruzione video si trova vicino agli screenshot).
  • Pulsante "actualize" nell'interfaccia grafica: sposta la data di fine ottimizzazione delle impostazioni txt nella cartella di lavoro della modalità DYNAMIC alla data corrente (strumento ausiliario per aggiornare le impostazioni, se si capisce che possono continuare a fare trading).
  • Mantenimento della pertinenza delle impostazioni: Una volta alla settimana o più frequentemente, prima testiamo nell'indicatore strategie le vecchie impostazioni, lasciamo quelle che ancora fanno profitti storicamente. Dopodiché spostiamo la loro data di ottimizzazione tramite il pulsante "actualize". Metà delle impostazioni sono pronte. Poi andiamo nel canale Telegram con le impostazioni e cerchiamo altre buone impostazioni, aggiungendole alle precedenti. Tutto ciò che siamo riusciti a raccogliere viene inserito con sostituzione nella cartella di lavoro per la modalità DYNAMIC. Ripetiamo il processo ogni settimana, impariamo, sperimentiamo. Cerchiamo di mantenere la dimensione del portafoglio il più grande possibile.

## Caratteristiche di Neon Shadow:

  • Multivaluta: Neon Shadow lavora simultaneamente con diverse coppie valutarie, effettuando calcoli su server remoti. In questo modo il tuo computer viene liberato dal carico.
  • Sicurezza: La più alta probabilità di profitto nel trading con un'orientazione sulla lunga distanza - un anno o più.
  • Convenienza: Installazione su un solo, qualsiasi grafico.
  • Affidabilità: L'expert advisor riprende le sue posizioni in caso di riavvio del terminale.
  • Controllo dei rischi: I rischi sono distribuiti automaticamente tra le coppie valutarie. Il sistema mira a mantenere la percentuale di profitto annuale e ricalcola i rischi al volo, costantemente.
  • Minimizzazione dei drawdown: Grazie all'hedging, il sistema riduce i drawdown attraverso il trading su diverse coppie valutarie e periodi di grafico.
  • Neutralità ai ritardi e al ping: Il robot effettua operazioni di trading all'apparire di un nuovo bar, per questo negozia altrettanto efficientemente sia su conti demo che reali. Un vantaggio aggiuntivo di questo approccio è l'insensibilità al ping. Gli slittamenti non influenzano il trading.
  • Resistenza alle disconnessioni VPS: Poiché il robot funziona sui così detti "bar", le disconnessioni di breve durata delle apparecchiature non avranno un effetto critico sul trading. Le disconnessioni prolungate non porteranno alla liquidazione del deposito, grazie alla corretta impostazione dei rischi.

## Raccomandazioni:

  • Deposito ottimale: 1000$+ (conto cent) o 30000$+ (conto normale).
  • Scegliamo il broker solo con swap positivi (necessario per il mantenimento prolungato delle posizioni senza costi aggiuntivi).
  • Tipo di conto: hedging.
  • Modalità di trading: DYNAMIC (l'utente aggiorna le impostazioni manualmente utilizzando il nostro canale Telegram pubblico).

    ## Idee principali e base teorica (i nostri articoli e ricerche unici che hanno preceduto lo sviluppo del consulente, se qualcuno avrà tempo per esplorarli)


    Recensioni 48
    helmybd2
    16
    helmybd2 2025.07.16 17:30 
     

    Till now it is one of the best EAs available. Excellent support. Heads up it is not one of the crazy EA making 100 trades draining your account. in one week I got 2 trades only and both were profitable with minimal drawdown.

    Best_Cash
    72
    Best_Cash 2025.05.24 14:01 
     

    5 Stars – Incredibly Powerful EA and Outstanding Developer Support! I’ve recently started testing one of Evgeniy’s EAs and was truly impressed with both the performance and the advanced logic behind it. The system is clearly designed by someone who understands the intricacies of the market—it’s not your average EA, but a highly intelligent one that adapts dynamically through API connection. Initially, I had some confusion about how to make the EA trade only specific pairs in separate windows. Evgeniy was incredibly responsive and thorough, taking the time to explain not just how to do it but also why the EA is built that way. His guidance helped me understand the logic behind using one chart for multiple pairs, and eventually, he also confirmed that my custom setup (two EAs on two pairs) is possible with the right configuration. When a technical glitch appeared related to the API, he acted quickly, identified the issue, and had it resolved promptly. He even thanked me for spotting the bug, which shows how committed he is to refining the product. I also appreciated the deep insight into how the EA works, including why SL/TP might actually hinder profitability in the system’s logic. These aren’t just “plug-and-play” tools—they’re sophisticated trading machines backed by real mathematical models. If you’re looking for a powerful, flexible trading solution—and developer support that goes the extra mile buy Neon Trade and Evgeniy won’t disappoint. Highly recommended!

    AndreyKuznetsov7777
    38
    AndreyKuznetsov7777 2025.05.04 09:03 
     

    Good day, could you please share the settings for eurusd andreykuznetsov777@yandex.ru

    Prodotti consigliati
    PZ Goldfinch Scalper EA MT5
    PZ TRADING SLU
    3.48 (46)
    Experts
    This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
    FREE
    NasCore Scalper
    Mbuso Nkosi
    Experts
    Welcome to the future of algorithmic trading. The Nascore Scalper EA is a precision-engineered, AI-inspired scalping robot built exclusively for trading NAS100 (US Tech 100 Index) . It analyzes smart money footprints, breakout zones, and high-timeframe bias to capture high-probability scalping entries. Key Features: Optimized for NAS100 (US100) – Fast-moving Nasdaq-based index trading Smart Money Concepts – Integrates structure, breakout logic, and bias Minimal Margin Usage – Ideal for traders
    FREE
    Golden Square X
    Huynh Tan Linh N
    4.11 (9)
    Experts
    This is my latest Free version for Gold. With optimized parameters and user-friendly features, this version is likely very easy to use and highly effective. You can customize TP and SL parameters as you wish, but the default settings should work well for you without the need for further adjustments.  This version is designed for the M5. This version does not require a large capital investment; only $100-$200 is sufficient for Golden Square X to run and generate profits for you. Based on backtest
    FREE
    Easy GOLD MT5
    Franck Martin
    4 (39)
    Experts
    Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
    FREE
    Babel Assistant
    Iurii Bazhanov
    4.5 (8)
    Experts
    Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
    FREE
    Go Long Advanced
    Phantom Trading Inc.
    5 (8)
    Experts
    L'EA Go Long implementa una strategia avanzata di trading intraday basata sul principio del trading giornaliero sistematico con multiple conferme tecniche. Mentre molti trader cercano algoritmi complessi, questo EA combina concetti semplici ma efficaci con una gestione sofisticata del rischio e molteplici filtri tecnici. L'EA apre posizioni a un orario specifico ogni giorno, ma solo quando le condizioni di mercato si allineano con molteplici indicatori tecnici. Questo approccio sistematico aiu
    FREE
    Fibo Trader FREE MT5
    Grzegorz Korycki
    3 (3)
    Experts
    Fibo Trader is an expert advisor that allows you to create automated presets for oscillation patterns in reference to Fibonacci retracements values using fully automated and dynamically created grid. The process is achieved by first optimizing the EA, then running it on automated mode. EA allows you to switch between automatic and manual mode. When in manual mode the user will use a graphical panel that allows to manage the current trading conditions, or to take control in any moment to trade ma
    FREE
    SimpleTrade by Gioeste
    Giovanni Scelzi
    5 (2)
    Experts
    Scopri il potere del trading automatizzato con **SimpleTradeGioeste**, un Expert Advisor (EA) progettato per ottimizzare le tue operazioni di trading sul mercato Forex. Questo EA innovativo combina strategie di trading avanzate con indicatori tecnici collaudati, offrendo un'esperienza di trading senza pari. ****Punti di Forza**** - **Strategia Multi-Indicatore**: SimpleTradeGioeste utilizza un approccio integrato che combina quattro indicatori tecnici principali: RSI, ADX, DeMarker e Awesome
    FREE
    EA Progress
    Yuriy Kuzmin
    5 (1)
    Experts
    After purchasing, you can request and receive any two of my products for free! После покупки вы можете запросить и получить два любых моих продукта бесплатно! An advisor for automatic trading based on Fibonacci levels with the ability to average orders. Experienced traders can create their own trading strategy, the ability to change the Fibonacci grid settings, change the distance between orders in the grid (averaging), it is possible to check other currency pairs for trading, and most importa
    FREE
    Long Waiting
    Aleksandr Davydov
    Experts
    Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
    FREE
    Phoenix Training
    Dang Cong Duong
    Experts
    At first, I got my teeth into  Phoenix  Ultra   Expert Advisor. This   Expert Advisor  will support automatic close order if the direction is correct and perform recovery if the direction is wrong. If you enter an order: 1. The price goes in the right direction and hits the   Min Profit Point ,   trailing stop 20% of the current profit. 2. The price goes in the opposite direction, the Expert Advisor will place the order with the volume is   Recovery Volume Percent  at the input, the distance to
    FREE
    Stock Index Trader EA MT5
    Yuriy Kuzmin
    5 (1)
    Experts
    A new unique trading strategy Stock Index Trader, has been introduced, designed for trading the US30 index. The trading robot works on the timeframe (M30, H1) . The strategy does not use indicators with the exception of stop loss and take profit (floating, works according to ATR). The strategy works on Candlestick patterns, such as Piercing lines - a reversal pattern of Japanese candlesticks with additional installed filters and other popular patterns. The advisor does not use grid or martingale
    FREE
    Fractal Scalper
    Stephen Reynolds
    Experts
    This trading method is inspired by Linda Bradford Raschkes 3 Little Indians pattern. Put simply we anticipate price will approach a projected line that is based upon 2 previous fractals.    If 2 previous upper fractals occur we draw an upper line projected forward. If current price approaches this line we anticipate price will keep moving towards the line and breakthrough so we buy.    If 2 previous lower fractals occur we draw a lower line projected forward. If current price approaches this
    FREE
    Bitbot V6 Ultimate Grid
    Roelof Roy Methorst
    Experts
    30-DAY FULLY FUNCTIONAL TRIAL – EXPERIENCE THE POWER OF BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid is the most advanced and flexible grid trading system for MetaTrader 5, now enhanced with our AI-driven Neural Model Brain for truly adaptive and intelligent trading decisions. Whether you’re a professional algorithmic trader or an ambitious newcomer, Bitbot V6 gives you the performance, safety and transparency you need to scale your results to the next level. Key Featur
    FREE
    Grid Scalper MA MT5 EA
    Allan Munene Mutiiria
    4.24 (37)
    Experts
    Grid Scalper MA MT5 EA Step into the fast lane of forex trading with Grid Scalper MA MT5 EA , a powerhouse expert advisor crafted for MetaTrader 5 that turns market volatility into your playground. This isn’t your average EA—it’s a precision scalping machine driven by a dynamic grid trading strategy, blending razor-sharp Moving Average crossover signals with a robust set of customizable features. Whether you’re a scalper hunting quick pips or a strategist riding market waves, this EA delivers t
    FREE
    Trend Catcher with Alert MT5
    Issam Kassas
    4.58 (125)
    Indicatori
    Il Catturatore di Tendenza: La Strategia del Catturatore di Tendenza con Indicatore di Allarme è uno strumento versatile di analisi tecnica che aiuta i trader a identificare le tendenze di mercato e i potenziali punti di ingresso e uscita. Presenta una Strategia dinamica del Catturatore di Tendenza, adattandosi alle condizioni di mercato per una chiara rappresentazione visiva della direzione della tendenza. I trader possono personalizzare i parametri in base alle loro preferenze e tolleranza a
    FREE
    Morning Range Breakout
    Vladimir Kuzmin
    Experts
    Morning Range Breakout (Free Version) Morning Range Breakout (Free Version) is a straightforward trading advisor that implements a breakout strategy based on the morning range. It identifies the high and low within a specified time interval (e.g., 08:00–10:00 UTC) and opens a trade on a breakout upward or downward. The free version includes core functionality without restrictions. All parameters and messages are in English, per MQL5 Market requirements. Key Features Detects morning range based
    FREE
    Free Automatic Fibonacci MT5
    Tonny Obare
    4.85 (48)
    Indicatori
    Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
    FREE
    Mr Krabs Gold
    Maher Matmati
    Experts
    Discover mrKrabsGold – Kelly MultiTP , your ultra-optimized scalping EA designed to maximize profits while controlling risk: Key Features: Scalping & Hedging Strategy: Detects and exploits quick trend reversals with automatic hedging to limit drawdowns. Dynamic Kelly Sizing: Allocates optimal position size based on your past performance using an adjustable Kelly factor. Multi-Take Profit Tiers: Lock in gains in stages (50%, 33%, then the balance) as the move unfolds. Adaptive
    FREE
    Brent Trend Bot
    Maksim Kononenko
    4.6 (10)
    Experts
    The Brent Trend Bot special feature is simple basic tools and logic of operation. There are no many strategies and dozens of settings, like other EAs, it works according to one algorithm. The operating principle is a trend-following strategy with an attempt to get the maximum profitability adjusted for risk. Therefore, it can be recommended for beginners. Its strong point is the principle of closing transactions. Its goal is not to chase profits, but to minimize the number of unprofitable trans
    FREE
    ForceBB Expert
    Nikolaos Pantzos
    Experts
    ForceBB_Expert   is structured based on two specifics technical analysis indicators ( Bollinger Bands and  Force Index ). It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
    FREE
    Pullback ATR
    Sergio Tiscar Ortega
    2 (1)
    Experts
    Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
    FREE
    CapitalGrid
    Mr Nisit Noijeam
    Experts
    Code Components and Functionality: Basic Information #property : Used to define the EA properties like copyright, link, version, and description. input : Parameters that users can customize in the EA, such as enabling/disabling buy/sell orders, price levels, take profit points, lot sizes, etc. Main Functions OnInit() : Executes when the EA is initialized. It creates a label on the chart and draws red lines at specified price levels (Red Line). OnDeinit(const int reason) : Executes when the EA is
    FREE
    Gap Catcher
    Mikita Kurnevich
    5 (3)
    Experts
    Read more about my products Gap Cather - is a fully automated trading algorithm based on the GAP (price gap) trading strategy. This phenomenon does not occur often, but on some currency pairs, such as AUDNZD, it happens more often than others. The strategy is based on the GAP pullback pattern. Recommendations:  AUDNZD  TF M1  leverage 1:100 or higher  minimum deposit 10 USD Parameters:  MinDistancePoints - minimum height of GAP  PercentProfit - percentage of profit relative to GAP level
    FREE
    Reversal Composite Candles
    MetaQuotes Ltd.
    3.69 (16)
    Experts
    The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
    FREE
    MadoCryptoXPro
    Mohamad Taha
    Experts
    New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
    Nikkei Breakout Zones
    Tomas Vanek
    Experts
    The JP_15_861542546_S_BB_CF_SQX is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on JP using the M15 timeframe from December 7, 2017, to June 2, 2023.   There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:  https://quantmonitor.net/nikkei-breakout-zones/ Key details are: MagicNumber: 861542546 Main Chart: Current symbol an
    FREE
    History Pattern Search mt5
    Yevhenii Levchenko
    Indicatori
    L'indicatore costruisce le quotazioni attuali, che possono essere confrontate con quelle storiche e su questa base fanno una previsione del movimento dei prezzi. L'indicatore ha un campo di testo per una rapida navigazione fino alla data desiderata. Opzioni: Simbolo - selezione del simbolo che visualizzerà l'indicatore; SymbolPeriod - selezione del periodo da cui l'indicatore prenderà i dati; IndicatorColor - colore dell'indicatore; HorisontalShift - spostamento delle virgolette disegnate d
    PZ Flexible Breakout EA MT5
    PZ TRADING SLU
    3.5 (2)
    Experts
    Trade donchian breakouts with complete freedom. This EA can trade any breakout period, any timeframe, with pending or market orders- as desired- and implements many other useful features for the exigent trader, like customizable trading sessions and week days, a martingale mode and inverse martingale mode.  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise Customizable trading direction Customizable donchian breakout period It can trade using
    FREE
    Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.97 (281)
    Experts
    Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    5 (8)
    Experts
    Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    5 (17)
    Experts
    AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
    Quantum Baron
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (32)
    Experts
    Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
    ARIA Connector EA
    Martin Alejandro Bamonte
    4.93 (14)
    Experts
    Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (477)
    Experts
    Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    5 (18)
    Experts
    Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.75 (118)
    Experts
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    5 (8)
    Experts
    Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.43 (83)
    Experts
    PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
    Quantum Bitcoin EA
    Bogdan Ion Puscasu
    4.95 (118)
    Experts
    Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
    VolumeHedger
    Huseyin Furkan Ozturk
    5 (18)
    Experts
    VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (6)
    Experts
    Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
    Scalp Unscalp
    Connor Michael Woodson
    3.3 (10)
    Experts
    Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
    SGear
    Olesia Kusmenko
    5 (4)
    Experts
    Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (3)
    Experts
    Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
    EA New Player
    Vitali Vasilenka
    5 (9)
    Experts
    EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $350, successive 20 copie — $500. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
    SmartChoise
    Gabriel Costin Floricel
    4.26 (57)
    Experts
    SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
    VectorPrime EA MT5
    Maxim Kurochkin
    5 (9)
    Experts
    VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
    Burning Grid
    Magma Software Solutions UG
    4.54 (26)
    Experts
    Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (23)
    Experts
    IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
    AlphaCore X
    Arseny Potyekhin
    3.69 (26)
    Experts
    AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
    Stock Indexes EA MT5
    MQL TOOLS SL
    4.78 (18)
    Experts
    Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
    Bomber Corporation EA
    Ihor Otkydach
    4.42 (12)
    Experts
    Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
    ENEA mt5
    Vitalii Tkachenko
    5 (3)
    Experts
    Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
    Swing Master EA
    Ihor Otkydach
    4.78 (67)
    Experts
    Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
    Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.5 (131)
    Experts
    The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
    Bitcoin Robot Grid MT5
    MQL TOOLS SL
    4.93 (43)
    Experts
    Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.2 (86)
    Experts
    The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
    Vortex Gold EA
    Stanislav Tomilov
    5 (23)
    Experts
    Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
    Altri dall’autore
    Neon Trade MT4
    Evgeniy Ilin
    5 (1)
    Experts
    La quintessenza di un approccio complesso, il cui obiettivo principale è un guadagno a lungo termine e realistico con rischi minimi per il trader. La base sono i concetti avanzati di trading in combinazione con l'apprendimento automatico, che si potenziano efficacemente a vicenda. Un'altra caratteristica unica è che il sistema non ha bisogno di essere ottimizzato, poiché questa funzione è affidata ai miei server. Il sistema implementa un trading conservativo e a lungo termine con minime perdite
    Neon Trade MT5
    Evgeniy Ilin
    4.33 (12)
    Experts
    La quintessenza di un approccio complesso, il cui obiettivo principale è un guadagno a lungo termine e realistico con rischi minimi per il trader. La base sono i concetti avanzati di trading in combinazione con l'apprendimento automatico, che si potenziano efficacemente a vicenda. Un'altra caratteristica unica è che il sistema non ha bisogno di essere ottimizzato, poiché questa funzione è affidata ai miei server. Il sistema implementa un trading conservativo e a lungo termine con minime perdite
    Neon Shadow MT4
    Evgeniy Ilin
    4.64 (11)
    Experts
    Non stai semplicemente guardando un consulente, ma sei parte di un approccio globale il cui obiettivo principale è garantire guadagni a lungo termine e realistici con un rischio minimo per il trader. La base di questo approccio si fonda su concetti di trading avanzati combinati con l'apprendimento automatico, che si rafforzano reciprocamente in modo efficace. Un'altra caratteristica unica è che il sistema non ha bisogno di essere ottimizzato, poiché questa funzione è gestita dai miei server. Le
    FREE
    Crypto Trade MT5
    Evgeniy Ilin
    Experts
    Prodotto tecnicamente complesso ma facile da utilizzare che implementa un approccio portfolio combinato con l'apprendimento automatico. Grazie a questo vantaggio, il consulente ha praticamente infinite opportunità di espansione, miglioramento della qualità e avrà il massimo supporto a lungo termine e garantito. L'obiettivo principale è un piccolo ma sicuro guadagno per l'utente. # Principio di funzionamento: molteplici coppie di valute e periodi vengono addestrati indipendentemente con i miei
    Currency Trade MT4
    Evgeniy Ilin
    Experts
    Prodotto tecnicamente complesso ma facile da utilizzare che implementa un approccio portfolio combinato con l'apprendimento automatico. Grazie a questo vantaggio, il consulente ha praticamente infinite opportunità di espansione, miglioramento della qualità e avrà il massimo supporto a lungo termine e garantito. L'obiettivo principale è un piccolo ma sicuro guadagno per l'utente. # Principio di funzionamento: molteplici coppie di valute e periodi vengono addestrati indipendentemente con i miei
    Crypto Trade MT4
    Evgeniy Ilin
    Experts
    Prodotto tecnicamente complesso ma facile da utilizzare che implementa un approccio portfolio combinato con l'apprendimento automatico. Grazie a questo vantaggio, il consulente ha praticamente infinite opportunità di espansione, miglioramento della qualità e avrà il massimo supporto a lungo termine e garantito. L'obiettivo principale è un piccolo ma sicuro guadagno per l'utente. # Principio di funzionamento: molteplici coppie di valute e periodi vengono addestrati indipendentemente con i miei
    Stocks Trade MT4
    Evgeniy Ilin
    Experts
    Prodotto tecnicamente complesso ma facile da utilizzare che implementa un approccio portfolio combinato con l'apprendimento automatico. Grazie a questo vantaggio, il consulente ha praticamente infinite opportunità di espansione, miglioramento della qualità e avrà il massimo supporto a lungo termine e garantito. L'obiettivo principale è un piccolo ma sicuro guadagno per l'utente. # Principio di funzionamento: molteplici coppie di valute e periodi vengono addestrati indipendentemente con i miei
    Currency Trade MT5
    Evgeniy Ilin
    Experts
    Prodotto tecnicamente complesso ma facile da utilizzare che implementa un approccio portfolio combinato con l'apprendimento automatico. Grazie a questo vantaggio, il consulente ha praticamente infinite opportunità di espansione, miglioramento della qualità e avrà il massimo supporto a lungo termine e garantito. L'obiettivo principale è un piccolo ma sicuro guadagno per l'utente. # Principio di funzionamento: molteplici coppie di valute e periodi vengono addestrati indipendentemente con i miei
    Stocks Trade MT5
    Evgeniy Ilin
    Experts
    Prodotto tecnicamente complesso ma facile da utilizzare che implementa un approccio portfolio combinato con l'apprendimento automatico. Grazie a questo vantaggio, il consulente ha praticamente infinite opportunità di espansione, miglioramento della qualità e avrà il massimo supporto a lungo termine e garantito. L'obiettivo principale è un piccolo ma sicuro guadagno per l'utente. # Principio di funzionamento: molteplici coppie di valute e periodi vengono addestrati indipendentemente con i miei
    Filtro:
    Mustafa “Satova”
    59
    Mustafa “Satova” 2025.07.20 22:17 
     

    L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

    helmybd2
    16
    helmybd2 2025.07.16 17:30 
     

    Till now it is one of the best EAs available. Excellent support. Heads up it is not one of the crazy EA making 100 trades draining your account. in one week I got 2 trades only and both were profitable with minimal drawdown.

    Best_Cash
    72
    Best_Cash 2025.05.24 14:01 
     

    5 Stars – Incredibly Powerful EA and Outstanding Developer Support! I’ve recently started testing one of Evgeniy’s EAs and was truly impressed with both the performance and the advanced logic behind it. The system is clearly designed by someone who understands the intricacies of the market—it’s not your average EA, but a highly intelligent one that adapts dynamically through API connection. Initially, I had some confusion about how to make the EA trade only specific pairs in separate windows. Evgeniy was incredibly responsive and thorough, taking the time to explain not just how to do it but also why the EA is built that way. His guidance helped me understand the logic behind using one chart for multiple pairs, and eventually, he also confirmed that my custom setup (two EAs on two pairs) is possible with the right configuration. When a technical glitch appeared related to the API, he acted quickly, identified the issue, and had it resolved promptly. He even thanked me for spotting the bug, which shows how committed he is to refining the product. I also appreciated the deep insight into how the EA works, including why SL/TP might actually hinder profitability in the system’s logic. These aren’t just “plug-and-play” tools—they’re sophisticated trading machines backed by real mathematical models. If you’re looking for a powerful, flexible trading solution—and developer support that goes the extra mile buy Neon Trade and Evgeniy won’t disappoint. Highly recommended!

    AndreyKuznetsov7777
    38
    AndreyKuznetsov7777 2025.05.04 09:03 
     

    Good day, could you please share the settings for eurusd andreykuznetsov777@yandex.ru

    Evgeniy Ilin
    32938
    Risposta dello sviluppatore Evgeniy Ilin 2025.05.04 09:15
    Greetings, unfortunately, I do not send anything personally to email, except in exceptional cases. The settings for DYNAMIC mode are available in the public Telegram channel. The link to this channel is provided in the advisor's description. As for the .set files, they are available to everyone without exception in my Telegram community. The link is also included in the advisor's description. Everything you need, everything you require, can be found in the advisor's description.
    ryanbrooks
    1994
    ryanbrooks 2025.05.02 01:41 
     

    I tried AUDUSD M15 configuration with small changes and its working like a charm for me . Thanks to the creator for this powerful tool!

    Huseyin Avni Ekmekci
    131
    Huseyin Avni Ekmekci 2025.04.17 21:10 
     

    Very good and effective ea :D I think best in market. Thanks a lot to developer

    [Eliminato] 2025.04.13 01:27 
     

    L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

    Evgeniy Ilin
    32938
    Risposta dello sviluppatore Evgeniy Ilin 2025.04.13 09:29
    Well, you didn't notice this by accident, the default settings are mostly needed to pass the automatic MQL5 validator checks, otherwise the product cannot be published at all. Most of them are absolutely pointless, it's just to avoid paying people who check them. Cost reduction. I still remember the times when people did the checks.
    Mike
    36
    Mike 2025.04.11 15:38 
     

    Good EA, please be respect all developer and they are not very easy to make MQL5 group become better. however this EA will protect you funds and keep get profit by hedge. Nothing better than like this

    Rovall
    45
    Rovall 2025.04.04 03:58 
     

    L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

    rayback
    14
    rayback 2025.03.27 10:04 
     

    How can I contact you with some questions I have before purchasing the paid version?

    Evgeniy Ilin
    32938
    Risposta dello sviluppatore Evgeniy Ilin 2025.03.27 10:41
    I will write to you now. Also, you can have a conversation in our Telegram community, where I personally respond. The link is in my profile.
    [Eliminato] 2025.03.26 11:12 
     

    L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

    Evgeniy Ilin
    32938
    Risposta dello sviluppatore Evgeniy Ilin 2025.03.26 12:33
    Thank you very much for your support! We want to add more DYNAMIC settings for our users soon. I can't give any timelines yet, but we will do it.
    [Eliminato] 2025.03.25 04:06 
     

    L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

    SHUPEIZHOU
    14
    SHUPEIZHOU 2025.03.21 05:35 
     

    Static mode does not seem to enable trading, but backtesting is effective.

    Aref Barakat
    263
    Aref Barakat 2025.03.20 22:23 
     

    its looks great EA and much better than a lot of paid versions here on MQL5. stable EA and support can be easy reached on telegram and they are helpful.

    Rutt Tungkiratichai
    2679
    Rutt Tungkiratichai 2025.03.07 14:58 
     

    Good product with high potential

    1036086
    431
    1036086 2025.03.06 12:38 
     

    Hello. I am considering purchasing NeonTradeMT5. I installed NeonShadow in advance, but it doesn't work. The broker is XM. It works fine with IcMarkets. Why is that? I have also filled in the suffix.

    Evgeniy Ilin
    32938
    Risposta dello sviluppatore Evgeniy Ilin 2025.03.06 13:30
    I will try to launch it on XM Global today, then I will write to you in direct messages. Don't worry, we'll get everything started.
    karimrmobarak
    24
    karimrmobarak 2025.03.06 08:30 
     

    hi everyone. i download the ea free neon shadow on mt4 demo acount and mt5 real acount cents acount 10000 usc. in the mt4 demo working good and open posisions. but in the mt5 the real one. working. but never open any posision. aldo active symbols : 0 active timeframes ; 0 autadet timeframe ; 0 . anyone can help me how to makr it work and open opsisions ? thanks

    Evgeniy Ilin
    32938
    Risposta dello sviluppatore Evgeniy Ilin 2025.03.06 09:18
    I will help you, send me a direct message, give screenshots of the settings, and all the other data.
    Daniil Tikhonov
    331
    Daniil Tikhonov 2025.02.28 14:45 
     

    Short version: The EA didn’t work after installation, didn’t work after reading the guide, and the developer’s comments were useless. Long version: I bought two EAs on MT5, so purchasing isn’t an issue for me. But when I saw the price of the paid version suggested by the author, I assumed the free version of the EA would work in the simplest way possible, and that support would be as helpful as possible. In reality, the STATIC mode gave me negative profits, and the DYNAMIC mode refused to work even after following all the guide’s instructions. When I wrote a comment asking the developer for help with the setup, the response was, “You just don’t understand how the EA works.” Then what are you here for? I’m not supposed to understand anything—at that price, your job is to attract buyers, isn’t it? Instead, the author chose to show off arrogance and disregard, just like most scam artists in the trading space. And for what reason? There are great products on MT5 that cost less and work right out of the box without any extra setup. The author doesn’t promise sky-high profits or completely safe trading. So what exactly is the basis for his attitude? I don’t get it. I'll try to come back after some time; maybe the situation will improve. For now: description completeness – 1 (useless), user experience – 1, support – 1.

    Evgeniy Ilin
    32938
    Risposta dello sviluppatore Evgeniy Ilin 2025.02.28 15:26
    I simply gave you an honest answer to your question in the comments, and in return, you gave me a 1 just because you got offended. You were the one who started being arrogant, I just mirrored. I recommend all users to read the discussion and what he wrote to me. I just answered honestly. The feedback you gave was not for me, but for yourself.
    PatoJr
    25
    PatoJr 2025.02.27 13:08 
     

    L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

    [Eliminato] 2025.02.22 02:16 
     

    L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

    123
    Rispondi alla recensione