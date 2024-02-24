Neon Shadow MT5
Non stai semplicemente guardando un consulente, ma sei parte di un approccio globale il cui obiettivo principale è garantire guadagni a lungo termine e realistici con un rischio minimo per il trader. La base di questo approccio si fonda su concetti di trading avanzati combinati con l'apprendimento automatico, che si rafforzano reciprocamente in modo efficace. Un'altra caratteristica unica è che il sistema non ha bisogno di essere ottimizzato, poiché questa funzione è gestita dai miei server. Le impostazioni aggiornate vengono pubblicate quotidianamente sui nostri canali Telegram per mantenere la rilevanza del sistema a un livello elevato. In aggiunta, pubblichiamo consulenti redditizi che sono inizialmente addestrati sui dati di prezzo più recenti e successivamente verificati manualmente per liberarti dalla routine. I consulenti sono subito pronti a lavorare.
Questa è una versione semplificata del consulente a pagamento Neon Trade MT5.
A partire dalla versione 7.3, il prodotto è stato migliorato e dispone di una modalità avanzata che libera completamente dalla routine, adattandosi automaticamente ai cambiamenti del mercato. Basta semplicemente applicarlo a qualsiasi grafico e dimenticarsene.
I file .SET per avviare la modalità avanzata possono essere trovati qui.
Come utilizzare: Applicare il robot a qualsiasi grafico e seguire le indicazioni testuali. Dopo aver seguito con successo le indicazioni, la modalità sarà sbloccata.
Disclaimer: Questa modalità non è la funzionalità principale del sistema e presenta alcune limitazioni. La funzionalità è considerata un bonus e non è obbligatoria. È disponibile una versione di prova senza limitazioni. Può essere scaricata qui. Questa versione è simile alla modalità avanzata di trading, ma priva di qualsiasi restrizione.
!!! Versione per MetaTrader 4 !!!
GUIDA ALL'INSTALLAZIONE E ALL'USO
## Impostazioni per la modalità DYNAMIC Telegram ##
## Utilizzo di Neon Shadow:
- Modalità STATIC: Destinata alla familiarizzazione e dimostrazione delle funzionalità del sistema. Aiuta l'utente a conoscere le capacità del prodotto. È possibile fare trading, ma non è consigliato.
- Modalità DYNAMIC: Destinata al trading. L'utente seleziona le impostazioni preferite dal canale Telegram pubblico, di cui il link è sopra. Una volta alla settimana raccoglie un set di queste impostazioni e le inserisce con sostituzione nella cartella di lavoro dell'expert advisor (Studia le istruzioni per l'expert advisor. C'è un'istruzione video e una normale istruzione testuale. Il link al testo è sopra. L'istruzione video si trova vicino agli screenshot).
- Pulsante "actualize" nell'interfaccia grafica: sposta la data di fine ottimizzazione delle impostazioni txt nella cartella di lavoro della modalità DYNAMIC alla data corrente (strumento ausiliario per aggiornare le impostazioni, se si capisce che possono continuare a fare trading).
- Mantenimento della pertinenza delle impostazioni: Una volta alla settimana o più frequentemente, prima testiamo nell'indicatore strategie le vecchie impostazioni, lasciamo quelle che ancora fanno profitti storicamente. Dopodiché spostiamo la loro data di ottimizzazione tramite il pulsante "actualize". Metà delle impostazioni sono pronte. Poi andiamo nel canale Telegram con le impostazioni e cerchiamo altre buone impostazioni, aggiungendole alle precedenti. Tutto ciò che siamo riusciti a raccogliere viene inserito con sostituzione nella cartella di lavoro per la modalità DYNAMIC. Ripetiamo il processo ogni settimana, impariamo, sperimentiamo. Cerchiamo di mantenere la dimensione del portafoglio il più grande possibile.
## Caratteristiche di Neon Shadow:
- Multivaluta: Neon Shadow lavora simultaneamente con diverse coppie valutarie, effettuando calcoli su server remoti. In questo modo il tuo computer viene liberato dal carico.
- Sicurezza: La più alta probabilità di profitto nel trading con un'orientazione sulla lunga distanza - un anno o più.
- Convenienza: Installazione su un solo, qualsiasi grafico.
- Affidabilità: L'expert advisor riprende le sue posizioni in caso di riavvio del terminale.
- Controllo dei rischi: I rischi sono distribuiti automaticamente tra le coppie valutarie. Il sistema mira a mantenere la percentuale di profitto annuale e ricalcola i rischi al volo, costantemente.
- Minimizzazione dei drawdown: Grazie all'hedging, il sistema riduce i drawdown attraverso il trading su diverse coppie valutarie e periodi di grafico.
- Neutralità ai ritardi e al ping: Il robot effettua operazioni di trading all'apparire di un nuovo bar, per questo negozia altrettanto efficientemente sia su conti demo che reali. Un vantaggio aggiuntivo di questo approccio è l'insensibilità al ping. Gli slittamenti non influenzano il trading.
- Resistenza alle disconnessioni VPS: Poiché il robot funziona sui così detti "bar", le disconnessioni di breve durata delle apparecchiature non avranno un effetto critico sul trading. Le disconnessioni prolungate non porteranno alla liquidazione del deposito, grazie alla corretta impostazione dei rischi.
## Raccomandazioni:
- Deposito ottimale: 1000$+ (conto cent) o 30000$+ (conto normale).
- Scegliamo il broker solo con swap positivi (necessario per il mantenimento prolungato delle posizioni senza costi aggiuntivi).
- Tipo di conto: hedging.
- Modalità di trading: DYNAMIC (l'utente aggiorna le impostazioni manualmente utilizzando il nostro canale Telegram pubblico).
## Idee principali e base teorica (i nostri articoli e ricerche unici che hanno preceduto lo sviluppo del consulente, se qualcuno avrà tempo per esplorarli)
- Base di codice del consulente
- L'idea del consulente
- Il principio di diversificazione come miglior metodo per stabilizzare la curva di profitto (ad esempio l'algoritmo di acquisto aggiuntivo)
